Поговорим о лососях. Сима – «вишневый лосось» Татьяна Соколова | 7 апреля 2022 г.

Сима и горбуша, кижуч и кета, чавыча и семга - все эти бойцы годами покоряют просторы кто Тихого, кто Атлантического океанов. В борьбе с сильнейшими течениями их мускулы становятся как легированная сталь. И рыболовам-спортсменам при ловле на реках проходных лососей, даже небольшого размера, нельзя недооценивать их силу и мощь. А характер? Заложенная в крошечной икринке главная цель лосося – воспроизвести потомство, крепнет с каждым днём его жизни. Рыболов и проходной лосось – на чьей же стороне будет победа? Как показывает жизнь, рыболову надо ой как сильно постараться, чтобы хоть что-то записать в свой актив.

Сима́, или ма́су (лат. Oncorhynchus masou) - самая теплолюбивая рыба среди лососевых. Японцы называют её сакура-масу, что означает «вишневый лосось». Ареал для нагула симы – Тихий океан. А нерестится она в реках Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки, Курильских островов, а также, как вы уже поняли, в Японии. Пищевая ценность и калорийность рыбы - на высоком уровне, они сравнимы даже с семужьими. Средний размер симы – 55 см, масса - порядка четырех килограммов. Особо откормившиеся особи дорастают до шести кило. Однако в реках Приморья встречается сима и под девять килограммов и ростом под 80 см.

Заходит в реки сима в благородном серебристом наряде, с элегантными, чуть розоватыми полосками на боках. Внешне она походит на кижуча или на небольшую чавычу, только черные пятнышки на спине и боках рыбы значительно крупнее. Несмотря на свои небольшие размеры, сима очень сильная, поистине спортивная рыба. Четыре - пять килограммов закаленных морской жизнью мышц идут в последний в своей жизни бой. В бой за продолжение жизни. Коварство, упорство, сила, хитрость, отчаяние - всё будет пущено в ход. Слишком высоки ставки.

В возрасте одного-двух лет малёк симы скатывается в море, а через 3 - 4 года, уже половозрелым, возвращается в реку. Недалеко от мест нереста сима облачается в яркий брачный наряд - тело становится темно-оливкового цвета с малиново-рубиновыми полосами. Правда, некоторые мальки, по неизвестной причине, не уходят в море, а остаются жить в реке. Они вырастают до 15 – 20 см в длину, не больше, и имеют постоянную пёструю окраску, поэтому жилая форма симы называется «пеструшка».

Такие карликовые самцы всеми правдами и неправдами стараются оплодотворить икру, а после нереста остаются жить рядом с нерестилищами. Нерестилища симы чаще всего располагаются в верховьях реки, в ключевых притоках. Самка симы брюхом протирает гнездо в галечных грунтах на участках со слабым течением. А после нереста все проходные особи погибают.

Сима - это ценный промысловый вид и основной объект разведения на рыбозаводах Приморского края. Добывается она в морях (заливах, бухтах) при подходе к побережью на нерест. Из-за труднодоступности дальневосточных рек промышленный лов там, как правило, не ведётся. Любительская же рыбалка на спиннинг разрешена практически повсеместно. Но и в реках, и в море наличие лицензии обязательно.

Сима Камчатки

К примеру, есть сима в камчатской реке Большая. Вот только в Большой она маленькая, всего кило-два, а в длину редко когда 45 см. Вообще-то река Большая славится прекрасной рыбалкой на чавычу, сима же чаще попадается в прилове. И камчадалы очень удивятся, если целью вашей рыбалки окажется именно эта рыба.

Сима заходит в камчатские реки с середины мая по июль. Время хода симы и чавычи и места их стоянок примерно совпадают.

Единственно, что сима предпочитает двигаться «огородами»: по бровкам ям возле берега, по заливам, проточкам и «жабовникам». Важный нюанс – в этих местах могут проходить и дороги чавычи. И за день на Большой вы можете добыть несколько симин и пару-тройку чавыч. Такая же ситуация и на реке Ича. Так чего же не доставить себе удовольствие поймать несколько видов лососевых Камчатки за один рыболовный тур?

Сима Сахалина.

На Южном Сахалине рыбалка на симу стартует еще в конце марта, а массовые подходы рыбы начинаются в конце апреля и мае. Лицензии обязательны. Сима тут не блещет размерами – в среднем полтора-два кило, но зато её не просто много, а очень много. Рыболовы Сахалина, Приморского и Хабаровского краев в это время, как говорится, сидят на низком старте.

Праздник ловли продолжается до конца июня. Часто бывает, что на берегу выстраивается очередь, чтобы сделать заброс. Реки Южного Сахалина небольшие и довольно мелкие, потому рыболовы используют большой набор приманок. Мы тут - в основном, для твичинга – ставили небольшие тонущие воблеры D-Contact 50 и 63 (соответственно, 4,5 и 7 г) и 5-граммовый D-Inсite 53. Особой популярностью среди местных рыболовов, как мы заметили, пользуются «вращалки» AR Spinner Trout Model и Niakis.

Весят эти все блесны от 3,5 до 7 г. В ход шли «колебалки» Pure, D-S Line от 2,7 до 5 г. Вне конкуренции легендарные 10-граммовые Buch Jp. Расцветки приманок меняются в зависимости от прозрачности воды. В приоритете красный, розовый, натуральные цвета. Вездесущая «кислота» обязательно должна быть в коробке. Лососевые спиннинги быстрого строя – например, Be Sticky Hiro разработки Хироюки Мотояма, прекрасно справляются с поставленной задачей.

Реки горного севера Сахалина светлеют лишь в конце июня. Сима там крупнее – 2 – 2,5 и даже три килограмма. С приманками укрупняемся: минноу D-Contact 85, «колебалки» Buch Jp. Понадобятся и более мощные спиннинги – с тестом до 28 г.

Казалось бы, вот оно, счастье, но нет. Как всегда, дьявол кроется в деталях. Это медведи. Север Сахалина вообще-то мало населен. А голодным медведям первый вал деликатесной симы жизненно необходим. Попутно медведи запросто заходят в лагеря, крушат всё подряд, иногда переворачивают даже машины. Это ведь рыболовы в гостях у медведей. И хозяева заставят вас с этим считаться.

Приморский край

Сима здесь гораздо крупнее. Средний размер – около трех кило. Сихотэ́-Али́нь - волшебная шкатулка Дальнего Востока. Где-то на высоте 1600 м на живописных склонах гор берут свои начала реки Самарга, Максимовка, Малая Кема и еще с десяток затерянных в горах и сопках лососевых рек, которые славятся симой до пяти - шести килограммов.

Петляя меж горных перевалов по долинам и ущельям, эти реки вбирает в себя воды тысяч речушек, ручьев, причем общая протяженность доноров - несколько тысяч километров. Окрепнув порогами, плёсами и перекатами, крупные реки по восточным склонам водораздела Сихоте-Алинь впадают в Японское море. В Приморье нерестовый ход симы происходит с апреля по начало июля.

Река Максимовка. Течёт она по глуховатому участку тайги. В верховьях река мелководна. Спускаясь, как бы путая след, она часто меняет направление русла. Река труднодоступна (от Владивостока порядка 1000 км) и посему богата рыбой. В нижнем течении - бурные пороги. В низовьях и в устье Максимовки ловятся морской таймень и кунджа. Сама река очень красива – шикарные галечные косы, шиверы.

Вода – чистоты удивительной. Мои давние партнеры по рыбалке владивостокцы Дима и Женя Сокуры, хотя и не раз уже бывали на Максимовке, со сроками рыбалки определялись долго и тщательно - хотелось всё рассчитать, чтобы попасть на лососёвый ход. В последних числах июня реки по прогнозам биологов должны просто кишеть лососем. Забегая немного вперед, скажу: если хотите точно попасть на массовый ход симы - надо жить рядом с рекой. В противном случае - лотерея. Это относится ко всем проходным лососям.

Сима, только зашедшая в реки, полна сил и энергии. Поэтому решение было принято однозначно - лагерь устроить как можно ближе к устью реки. Для стоянки был выбран длинный широкий плёс. Место достаточно перспективное для рыбалки - несколько тихих участков, или так называемых отстойников, по бокам от основной струи. В начале и в конце плёса небольшие заломы на тиховодье.

Отчетливо прослеживалось изменение рельефа. Это всё - благоприятные факторы для стоянки симы. Будем искать рыбу по лососевым тропам, т.е. тем местам, где сима идёт на нерест. Порой их невозможно прочитать, а только наткнуться, проводя разведку боем. Здесь точки прохода могли быть под противоположным обрывистым берегом, посередине плёса, в коряжнике под струей. Несколько раз в сезон тропы меняют маршрут.

Новые открываются из-за того, высокая стоит или низкая вода, из-за изменения силы течения, из-за формирования новых каналов, из-за расширения или сужения старых, из-за замусоривания проходов. Понять паутину действующих проходов симы за несколько дней рыбалки - сложная задача. Женя Сокур предложил пробивать места стоянки, т.е. отдыха симы. У меня сложилось другое мнение.

Памятуя рыбалку на семгу, когда на плёсах отдыха рыба прыгала, дразнила, бодала, но ни разу не взяла приманку, я решила сосредоточиться на наиболее вероятных местах прохода симы. Узких перекатов, где рыба локализуется, на реке нашлось достаточно. Для меня Максимовка - новая река. И хотя я никогда раньше не ловила симу, посчитала правильным строить рыбалку, исходя из собственного видения.

Мнение экспертов-биологов

Поднимаясь вверх, сима держится быстрого течения. Почему? Двигаясь со скоростью от 4 до 5 км/ч и затрачивая значительные усилия, рыба нуждается в воде, богато насыщенной кислородом.

Но почему сима не экономит силы, спокойно двигаясь по участкам со слабым течением? Причина чисто физиологическая. Сима до последних дней перед родами будет крутиться в море, в родной соленой стихии. Считается, что только морская среда обеспечивает качественное развитие икринок. А уж как лососи рассчитывают время прохода к местам нереста - одному богу известно. Если лосось нерестится в маленькой, очень близкой к морю реке, такая икра считается полнозрелой, наивысшего качества.

Максимовка - река неглубокая, поэтому симовьи тропы проходят на глубинах от одного до двух метров. В прозрачных водах реки, особенно на длинных перекатах, сима предпочитает замаскированные чем-то проходы, более глубокие траншеи возле заломов, места у нависших деревьев, среди коряжников, у подмытых берегов. Случается, что после прохода бурного переката или порога сима на короткое время прячется на отдых в ближайшем коряжнике, в небольших углублениях реки, ямках, щелях.

Для переходов сима предпочитает пасмурную, особенно дождливую погоду. Морские приливы, вызывающие подъем воды, помогают косяку просто нестись к местам нереста. Сима ловится и в местах отдыха - в ямах на спокойных плёсах. Лучшее время рыбалки на симу - с пять до девять утра и с пять до восьми вечера.

Мои несогласия

Надо бы прислушаться к опытным людям, но меня смущали две вещи.

Во-первых, приливы. По научным данным, Японское море - достаточно замкнутое пространство, приливы имеют посуточную цикличность. На дальневосточном побережье подъем воды происходит в дневное время.

Это означает, что есть большая вероятность захода косяка и днём. А если это так, то сразу - вопрос: останется ли рыба на ближайшем к устью плёсе - или сделает марш-бросок к плёсу следующему? А если сима зашла, и на отдыхе стоит несколькими плёсами выше, то, подчиняясь циклу приливов, будет ли двигаться в дневное время? А что, если зайдет следующий большой косяк – и, что называется, подопрёт уже зашедшую симу?

И, во-вторых, малоперспективность ловли симы в местах отдыха.

Выводы сформировались сами собой:

- надо пробивать места хода симы, причем в приоритет поставить самые узкие места перед перекатами;

- рыбалку в местах отдыха симы следует пока придержать - посмотреть сперва на результаты Жени и Димы;

- продлить время рыбалки на целый день.

Максимовка. Сначала о снастях

В этом вопросе мои разногласия с семейством Сокур длительны и постоянны.

Евгений Сокур: «Сильный бой струи и закоряженность акватории порой крайне затрудняют вываживание активно сопротивляющейся, рыбы. Поэтому наше решение однозначно - использовать 2,9-метровые лососевые спиннинги от Smith с унцовым тестом в тандеме с 14,5-граммовыми воблерами D-Contact 85S. Я экспериментировал и с другими приманками, но делал это крайне редко, т.к. «Контакт» уже не раз выручал меня в сложных ситуациях с симой. Он позволяет немалое количество вариаций проводок в постоянно меняющихся условиях. Это абсолютно универсальный воблер. И вообще, когда на рыбалке оказываешься в непростом положении, используешь ту приманку, которую лучше всего знаешь. Как минимум так проще психологически, а как максимум - это даёт наилучший результат».

Моя же позиция, как рыболова, не считающего твичинг тонущими/прогонистыми приманками панацеей для успеха, другая. Приманки, а потом – и спиннинг, рыболов подбирает под свою философию в рыбалке. Кому-то рыбу через голову перебросить - в удовольствие, кому-то в глубокий перекат забраться, кому-то - твичить до изнеможения, кому-то нужна вдумчивость и творческий процесс.

Мой арсенал для рыбалки на симу на Максимовке - тоже смитовский, но более короткий - двухметровый с небольшим - лососевый спиннинг с тестом до 16 г и 6,7-граммовый воблер Jib 90F.

Максимовка. Тактика рыбалки

С пяти утра мы начали пробивать ближайший от лагеря верхний плёс. В процессе длительного поиска Женя нашел тропу симы под противоположным, обрывистым берегом. Зона поклевок между поваленным деревом и берегом составляла не более одного квадратного метра. Ни правее, ни левее этой зоны сима брать не желала. Женя начал нервничать. Несколько «Контактов» уже остались на корчах. Поклевка, сход, поклевка, сход...

Женя решил взять симу измором. Получилось. И тут мощная, сбитая в единый нерв масса мышц рванула вниз на перекат. А перекат уходил в глубокий слив. Времени на раздумья не оставалось. Если бы не Женин профессионализм и мощный, с тестом до 28 г, лососевый спиннинг, не видать нам трофейной симы. Закладывая спиннинг то вправо, то влево и не давая рыбе прыгать, Женя упорно заводил симу на косу.

Надо быть очень осторожным – стояла-то леска 0,28 мм, посему вероятность обрыва в такой ситуации очень высока. На сильно ослабленном фрикционе, чуть притормаживая шпулю рукой, Женя потихонечку, шаг за шагом, ограничивал свободу рыбине. Да и резкие забеги верх по течению существенно её ослабляли. Хвала лососевым спиннингам - они тактично, нежно, но цепко реагируют на любой рывок трофея.

Вроде как с угодливой улыбкой кланяются, но своего не упустят. И рыба сдалась! Крупная, более шести килограммов - великолепный трофей и первый прокол в моей теории о требуемой мощности спиннингов. А вот что в плюсе – так это определилась точка прохода крупной симы.

…Женя спускается по перекату куда-то в туман, я становлюсь на Женино место, но забрасываю в середину реки. И - о чудо! – поклевка. Буквально на первых метрах равномерной проводки моего «Джиба». Женя, вижу, опять забегал по перекату - и у него рыба! Опускаюсь на колено, спиннинг - в воду, фрикцион еще слабее, аккуратно прижимаю шпулю. Рыбина упирается.

Терпение и еще раз терпение. Отчетливо понимаю, что даже с мощным шнуром силовые действия не пройдут. Уж больно верткая рыба. Вдруг шнур ослаб - сима забилась между камней. Ну, это мы уже проходили на Кольском. А здесь-то всё еще проще, ведь глубина около метра. Захожу с глубины сверху - и медленно поддергиваю нос рыбы вверх, оставляя небольшой запас шнура на первый её рывок. Сима ринулась вниз - я опять на колено и спиннинг в воду. Есть рыба!

Чтобы оказаться в более выгодной позиции и подальше от всех, Дмитрий Сокур перебрался на островок-косу и забрасывал «Контакт» вниз, прямо в горловину переката. И там-то сима и клюнула. Началось такое шоу! За Дмитрия переживал весь наш плёс.

Поскольку Дмитрий спустился на островок сверху, места для маневра у него не оказалось. Бежать-то некуда! Впереди, справа, слева – всё стремнина. Задача - как-то подтянуть трофей к островку. Дима ведь леску использует, так что силовые телодвижения исключены. Сильное течение в разы усиливает мощь рыбины. Да и сима, лишь пару километров как зашедшая с моря, грозный противник. Она не сдавалась, Дима тоже.

Пару раз Дмитрий подводил симу к островку, к месту слияния течений - там у берега немного спокойней. Почуяв мелководье, рыба, извиваясь змеей, скользящими прыжками бросилась обратно в поток. Дима возился с рыбиной бесконечных сорок минут. Устали оба, и тогда Дмитрий принимает волевое решение. С огромными усилиями держась на сильном течении переката, по грудь в воде, он закладывает спиннинг влево, в сторону берега - и медленно двигается к суше. Путь заслоняют нависшие ветки.

Каким-то акробатическим кульбитом Дмитрий проскальзывает под ними, поднимает спиннинг - видно, как рыба кружит вокруг ног. Ветки, спиннинг, руки - всё смешалось в калейдоскопе! Но – есть, сима повержена! Если бы не мощь и амортизация лососевого унцового спиннинга - в этой ситуации рыбу было бы не вывести. Вот и второй прокол в моей теории про спиннинги.

…Нутром почуяла - нужно попытать счастья в конце плёса. Забираюсь поглубже, забросы - в середину плёса, только вниз по течению. Проводки меняла – с медленно равномерной на деликатное поддергивание кончиком спиннинга с длинными паузами. Полная сосредоточенность. Вслепую, только через спиннинг прислушиваясь к «игре» воблера.

Здесь очень важна чуткость спиннинга - это ваше главное оружие. Ведь визуально сложно оценить рельеф дна и силу течения. Поэтому «слух» спиннинга должен быть абсолютным. Он обязан показать вам достоверную картину, что происходит с приманкой в подводном царстве. Вот воблер как бы в прострации – значит, идёт над ямкой. Вот он начал слегка истерить – стало быть, вышёл на мель. Опять прострация – видимо, миновал небольшую банку, а может - каменную гряду. Звуковые колебания никто не отменял!

Решила, что надо сделать следующую проводку за камнями или за банкой, только чуть агрессивнее. Там, в небольшой акватории с более спокойным течением, вполне может отстаиваться сима. Поймала себя на мысли, что именно с моими любимыми игрушками - легким спиннингом Lag Less Boron 69 DT до 16 г и легкими приманками - я отчетливо понимаю, что происходит под водой. Возможно, этим и объясняется моя приверженность к легким снастям. Вот по «Джибу» кто-то мазнул. Воблер - стоп!

Пару легкий подергиваний в виде запятой в нижнюю диагональ. Опять мазок. Чуть неритмичная «игра» воблера - это спиннинг говорит, что приманка подошла к пограничной зоне слабого и более сильного течения.

Видимо, заканчивается защитная зона гряды. Надо действовать! Два «твича» - стоп - три «твича». Течение заколотило воблер. А вот и поклевка! Всё же сима не выдержала, инстинкт взял своё! Кончик спиннинга - в воду. Медленно двигаюсь за мыс косы - там поглубже, не стоит сильно нервировать рыбу. Прыжки и метания мы погасим амортизацией спиннинга. За пару метров от косы резким круговым движением выбрасываю трофей на берег. Плиер в руку - крючки долой, рыба свободна.

Малознакомый народ на плёсе не оставлял мои экзерсисы без внимания. Их можно понять: женщина на серьезной рыбалке - такое не часто встретишь. Придется повторить на бис - сима-то не стоит в одиночестве. Зашла еще глубже, чтобы изменить вектор заброса и удлинить проводку хотя бы на 3 – 4 м в зоне спокойного течения. Опять диагональные запятые с паузами. Воблер идёт четко в защитной зоне. Поклевка! Сход. «Джиб» - в зоне турбулентности. Последний шанс - прибавим агрессии.

Рыбина повисла жестко - и тут же мимо меня ринулась вверх. Будем использовать Женины уроки - дадим симе утомиться в борьбе с течением. Закладывая спиннинг то вправо, то влево и быстро подматывая шнур, я заторопилась вверх, причем ближе к берегу подходить не стала.

Сима - довольно крупная, так что хотелось бы обойтись без сюрпризов. Вот рыбина развернулась – и, чуть не сбив меня с ног (может, думала, что я - укрытие), с размаху уперлась в берег. Я не могла с такой скоростью смотать шнур. Натяг пропал, а рыбина встала. Но трех секунд мне хватило, чтобы подобрать шнур - и уже отработанным движением, с круговым размахом, выбросить симу на берег.

Хабаровский край. Река Коппи

Прошло несколько лет. Начало июля - и вот снова охота на «вишневого лосося» – симу. Пока шли лодкой до базы с напарником Сашей Муромовым, я приглядывались к потенциальным путям прохода симы. Естественно, пытали гидов, хотя информация и так налицо. Множество лодок концентрировались в одних и тех же местах. Логистика доступна, благо баз в устьях - с добрый десяток.

Мы поставили себе задачу поймать трофейную симу, а она есть в этой реке. Особи в пару кило нас не интересовали. Ставку сделали на придонный горизонт. Соответственно, вооружились «Контактами 85» и их старшими братьями «Контактами 110». Спиннинги - только унцовые.

…Это была рыбалка на выживание. В первые дни по приезду - подъем в три утра. Сразу - завтрак, в четыре мы уже на реке. В восемь – второй завтрак, на воде. К часу возвращались на обед на базу. В три пополудни - снова на реку, в восемь - возвращение, ужин, баня, отбой. Почему такой режим? По сложившемуся здесь убеждению, с 5 до 8 утра - самая-самая рыбалка. А вечером, как всем думалось, делать особо нечего - сима не клюет.

На второй же день рыбалки эта установка была полностью нами опровергнута. Именно ближе к вечеру мы ловили самых крупных рыб. И совершенно не в тех местах, где рыбачили все. Народ на базе очень удивлялся - что происходит-то? А всё дело заключалось в нашей тактике. Сформулирую её так.

Места скопления лодок мы проходили мимо, даже не останавливаясь для пробных забросов, километровые заломы вдоль берегов – вот что нас интересует. Сильное течение в основном русле реки намывает под заломами узкие и глубокие траншеи, так вот они-то и есть тайные места хода крупняка!

Немного поясню. Встать/привязаться лодкой возле таких заломов - непросто, поэтому гидам легче игнорировать подобные места, а благодаря этому игнору симе удается беспрепятственно идти по этим траншеям. Наложим на эту информацию генетическую память и навигаторы, заложенные в икринке - и получим пару-тройку поколений самой умной симы. Ну а пройти такие траншеи с сильным течением по подзаломовым лабиринтам доступно только самым сильным, а значит - и самым крупным особям. И даже если какой-то гид решится привязаться к заломам, то рыболовов, которые бы отважились ловить в подобных жестких условиях с огромной вероятностью потерь приманок, как говорится - днём с огнем. Вот и получилось, что мы сами выписала себе карт-бланш, потому, что знали, за что бьемся. Да и с хорошими шкиперами мы договорились заранее.

Секретные места Коппи

Полдня мы ползали вдоль заломов, визуально искали ямы и ямки, торчащие из-под залома коряги, определялись с точками заброса. Поначалу без косяков не обошлось – неточно рассчитали силу и скорость придонного течения, в итоге на зацепах потеряли несколько «Контактов». Зато, казалось, каждая коряга уже знает нас в лицо.

Это была рыбалка Саши Муромова. Виртуоз, настоящий виртуоз! Воблер его летел точнехонько в крошечный просвет. Саша не закрывал дужку катушки ровно столько секунд, сколько надо было, чтобы воблер опустился на дно. Проводка медленная, с чуть заметными «твичами».

85-й «Контакт» салатного цвета - в абсолютных фаворитах. Две рыбины по шесть кило с одного места! Вот такая Сашина внутренняя «чуйка», просто фантастика! Все вываживания превращались в трудную, затяжную борьбу кто - кого. Мгновенная подсечка спиннингом в сторону, противоположную от залома. Попытки симы порскнуть под залом неумолимо наталкивались на мягкую и тягучую амортизацию спиннинга. Спиннинг упорно тянул комлем, кончик спиннинга – как продолжение лески. Никаких колебаний вверх/вниз, т.е. никакого ослабления лески.

От заломов переходили к затопленным деревьям с топорщащимися ветками – лакомое местечко. Припарковать лодку можно разве что с заездом на корягу, а просто заякориться не получится - снесет течением. И здесь Муромов показал высший класс. Забросы между ветками, один легкий «твич» - есть!

Крупная сима рванула под длинные ветви коряги. Сильное течение явно на её стороне. Саня дирижирует спиннингом. Опасная ситуация: лодка сидит на корче, быстро не сдвинуть, под мотором - коряга. Руками, ногами, подсачником – в общем, как могла, раскачивая лодку, спихивалась с корча. Сдвинулись - и струя понесла лодку. Ну а всё остальное - дело техники. Трофей - серебристая толстушка на пять кило!

Мои изподзаломные трешки блекли по сравнению с трофеями Муромова. Зато глубокие фарватеры плёсов – это мой конёк. Что важно? Приманка тяжелая – 26-граммовый «Контакт110». Более широкие, по сравнению с 85-м, бока старшего «Контакта» позволяют проводить воблер медленнее, что и требуется при ловле всех лососевых.

После заброса дать воблеру опуститься на дно. Кистевые, деликатные «подтвичи» над придонным слоем – там, где дорога самых крупных особей. Обязательная подсечка. Никакой спешки. Пусть сима побегает – простора для маневра хватает. Фрикцион расслаблен, шнура достаточно. Сима, как и чавыча, попытается уйти немного вниз по течению, но всё равно остановится, ведь ей жизненно необходимо уйти наверх. Выкачивать рыбу можно только на таких остановках.

На базе, за ужином, народ живо интересовался, кто и сколько поймал. Слышались цифры два, три, реже - пять «хвостов». Мы же, чтобы не сердить окружающих, сознательно занижали свои результаты, говорили – с десяток. Народ - с вопросами: на что? где? как? В ответах мы не скупились, рассказывали всё про приманки, места ловли, про забросы, как приманку на дно опустить, особенности вываживания и много чего другого.

Как же радостно было, когда на следующий день и от наших коллег мы слышали цифры десять! одиннадцать! двенадцать! А еще приятнее были слова благодарности от дальневосточников - что не пожадничали, секретами поделились, что мы – настоящие ребята. А в нашем рыболовном мире это дорогого стоит!

Половить лососей - вожделенная мечта всех серьезных рыболовов. Но даже среди большой когорты бывалых лососятников мало кто может похвастаться: «Вот это была рыбалка! Лосось клевал как из пулемета!» Уж больно хитрые и непредсказуемые эти лососи, особенно проходные. К ним надо с уважительным подходом, приплясом, да подвывертом. Иначе – никак!