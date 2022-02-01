Махнем правильным «махом»! Алексей Коломиец | 25 апреля 2022 г.

Так уж сложилось, что про обычную маховую удочку мало кто теперь пишет. Про спиннинг – это пожалуйста, сколько угодно. Про фидер тоже строчат как из пулемета. А про спортивную «поплавочку» – уже очень как-то редко. Попробую восполнить – и написать про свою маховую удочку с точки зрения рыболова-любителя.

Мах маху – рознь

В тесном мирке поплавочных удилищ живут рядом разные племена: те, что с пропускными кольцами - болонские, матчевые, лодочные, и те, что без колец – штекерные, телескопические. Так вот, племена телескопических удочек без колец именуются маховыми, и хоть у них есть разное предназначение, но название от этого не меняется.

Маховая удочка – и всё тут. Как и на самом удилище обычно пишут слово «pole» (в одном из популярных переводов с английского это значит «трубка») – и больше ничего. К слову, эта информация для тех, кто будет выбирать удочку в интернет-магазинах, где иногда нет картинки товара, либо она не соответствует действительности.

На данный момент в моём арсенале притаились три маховых удилища (бесчисленная банда моих спиннингов сейчас явно прыснула от смеха). Два 6-метровых и одно 6,7 м. Наиболее часто я ловлю на то, что 6,7. Его я считаю универсальным. Хотя для ловли в проводку оно тяжеловато, чтобы всё время держать его в руке, но я с этим справляюсь, ведь я же – сильный!

Кстати сказать, и начинал я ловить именно на течении в проводку. Чуть ниже я опишу, как это выглядит. А пока скажу, что это удилище мне подобрал известный рыболов-спортсмен Юрий Радугин. Он уж, поди, и не помнит этот момент. Мои требования к удочке тогда были простыми: длина 6 - 7 м, не очень дорогая и чтобы справлялась с рыбой до двух кило. И вот этим-то удилищем я ловлю уже 18 лет. Я с ним и на сазанчика езжу, и в проводку ловлю иногда.

Второе удилище у меня появилось, когда меня заинтересовала ловля с боковым кивком. Для этого понадобилось длинное легкое строгое удилище, которое можно держать буквально кистью руки. Для монтажа бокового кивка я чуть укоротил тонкий хлыст. Сейчас оно мне служит добытчиком плотвы.

Третье удилище, самое современное - Stinger Mirage Pole 600 – очень легкое (297 г при 6-метровой длине) и с одним интересным нюансом. Комель удилища - чуть толще, чем у аналогичных моделей, из-за чего и держать его удобнее, и центр тяжести в рабочем состоянии находится ближе к рукояти, что делает удочку удобной именно в использовании.

Представляете, до каких тонкостей я добрался? И вот теперь плавненько перехожу к специфике оснащения махового удилища.

Где-то между крючком и удилищем

Я даже знаю, что такое коннектор! А узнал об этом 18 лет назад, когда Радугин передал мне уже упомянутое 6,7-метровое удилище. Я еще подумал тогда – смотри-кась, до чего прогресс дошел! А я-то всё по старинке прицепляю леску к удочке с помощью двух кембриков. Но не прошло и года, как я разочаровался в этом способе крепления, в коннекторе-то.

Первый, но не главный минус – это лишний узел на петле для крепления, снижающий прочность основной лески. Ни разу, правда, меня этот узел не подводил, но почему-то я его панически боюсь.

Второй минус серьезнее – коннектор не вечен. Рассыхается пластик, растрескивается клей, на котором сидит эта деталька. Я долго с этим делом воевал. Переклеивал, подбирал другой коннектор взамен потерянного.

В конце концов - вернулся к своим проверенным кембрикам. Рыболовы-спортсмены могут пожать плечами: мол, коннектор – надежный вариант крепления лески. А я и не спорю. Просто отказался от него сам и частенько наблюдаю, как другие рыболовы-любители матерятся на это чудесное крепление. Я полагаю, что у вновь приобретенного удилища этот момент нужно тщательно проверить, а лучше снять этот самый коннектор и заново поставить, чтобы быть уверенным.

Есть еще один любительский способ крепления лески к удилищу – с помощью резинки-амортизатора. Я подсмотрел его у одного знакомого молодого рыболова, которому по наследству перешло удилище от деда. Удилище - древнее, понятно, так что на тонкую леску им ловить проблематично.

Так вот, по примеру оснащения современных спортивных удилищ резиновым амортизатором, он изготовил нечто подобное сам. В магазине, где продают мелочевку для шитья, он купил 20 - 30 см так называемой шляпной резинки. Нанес клей «Момент» на 4-сантиметровый участок вершинки, приложил резинку и обмотал её тонкой капроновой нитью (можно было бы и простой рыболовной «плетенкой» от 15 либров и толще). Более тонкие шнуры использовать нецелесообразно, т.к. они станут резать резинку.

Когда клей высох, это место он покрыл лаком. Затем на расстоянии 5 - 6 см от кончика вершинки завязал узел, после чего обрезал свободный кусок резинки практически заподлицо с узлом. Для надежности еще и оплавил узел с помощью пламени зажигалки. Или спички? Не помню. Когда резина оплавится, сформируется шарик, который и не даёт соскользнуть прикрепляемой оснастке. Оснастка к резинке крепится с помощью накидной затягивающейся петли (так называемой петлевой удавки). Сам я к такому способу пока не прибегал.

У меня всё гораздо проще. Беру два кембрика. Один чуть толще, второй - тоньше. Диаметры подбираются для каждого удилища отдельно. Тот, что с большим диаметром – обычно это кусок трубки из поливинилхлорида (например, от старой капельницы).

Более тонкий кембрик – это, как правило, изоляция от провода нужного сечения. Именно его надо тщательно примерить к тонкому концу хлыста удилища - кембрик должен плотно налезать на него. Делать это необходимо на трезвую голову, а то дрожащими руками запросто можно сломать хрупкий кончик. Дальше – всё просто.

Леску продеваю в тонкий кембрик, потом – в трубку из ПВХ, а на конце лески вяжу петлю, внутри которой располагается трубка. Узел – любой, он не будет испытывать сильной нагрузки. Затем трубка надевается на вершинку и сдвигается по ней до тех пор, пока плотно не сядет.

Чем хороша ПВХ-трубка– она эластичная и отлично липнет к углепластику удилища. Далее обматываем оставшийся конец верхнего колена несколько раз леской и фиксируем её, натянув на кончик вершинки подобранный заранее тонкий кембрик. В результате леска держится на удилище в основном благодаря силе трения. И если леска и рвется, то на пределе именно её разрывной нагрузки, а не на узле.

Снимается вся оснастка с удилища просто: аккуратно стягиваем верхний кембрик, затем – трубку, потом наматываем леску на мотовило, начиная с кембриков и заканчивая крючком. Вот так, имея несколько снаряженных мотовил, всегда можно быстро и легко поменять оснастку на удочке. Если кто-то возьмет такой способ на вооружение – не благодарите!

Добавлю, что на тяжелые удилища я ставлю леску потолще, на более легкие – потоньше.

Поплавки в кризис среднего возраста

Я до сих пор троечник в этой дисциплине. Однако ничуть не стесняюсь той всё ж удовлетворительной оценке, которую сам себе поставил. Согласитесь, в советской системе образования «тройку» еще надо было заслужить. Теперь-то я понимаю, почему мои школьные «тройки» оказались именно удовлетворительными оценками.

Так вот, юношей я делал поплавки сам. Самые простые – из гусиного пера, чуть посложнее – пробковые с гусиным пером, ну а как верх мастерства – поплавки из пенопласта. Снизу непременно имелось соединенное с основным поплавком шарнирно дополнительное звено, которое и крепилось к леске. Такой поплавок всегда стоял в воде. И всплывал как надо. Но потом в продаже появились поплавки из бальзы, да еще и в большом ассортименте.

Теперь чаще всего я использую классические веретенообразные поплавки. Однако с каждой рыбалкой я всё больше тоскую по своим старым поплавкам ручной работы. А если кому-то мои поплавки покажутся грубой кустарщиной – возражу. Поплавки не только вырезаны, но еще и обработаны давлением между двух досок, а затем натерты парафиновой свечкой.

На фото у поплавков нет антенн, потому как их заменяли обыкновенные спички. Поплавок, что справа – я быстро восстановлю. А вот тот, что слева – покусал кот по имени Серый. Уж не знаю, почему. Наверное, пах рыбой. Встал на задние лапы, дотянулся до него - и самозабвенно грыз, зажмурив глаза. Кота уже давно нет, а обгрызенный поплавок - есть. Оставил его как образец, ну и как память о добром и ласковом друге.

В последнее время я обнаружил, что тонкие антеннки поплавков стали для меня не так заметны, как раньше. Да и отражение в воде ярких антенн я путаю с самой антенной. В общем, с годами мне всё явственнее хочется ловить на более крупные поплавки. И уже начинаю сомневаться, так ли уж важны сверхчувствительные поплавки? Мелкую рыбу мне ловить неинтересно стало. А сазан или лещ – легко утопят любой поплавок. Тем не менее, я с удовольствием возьму уроки у поплавочника-профессионала.

В новом сезоне решил сосредоточиться на карповой тематике. Печальная практика показывает, что на поплавочные удочки у меня не получается ловить крупных сазанчиков. Например, каких мы таскаем по первому льду. О причинах я пока только догадываюсь. Но, думаю, это будет отдельная тема моего будущего реферата.

Садок – лучше спортивный, пусть хоть китайский

Завершив описание удилищ и поплавков, нужно непременно упомянуть и о садке. В данный момент я пользуюсь длинным садком китайского производства по типу спортивного. Пишу об этом потому, что вижу многих рыболовов с железными садками. И не понимаю, неужели они так уж удобны для них? Согласен, в них сподручно хранить ракушки или лягушек для ловли сома. Но заполнять такой садок плотвой…

По крайней мере – дискомфортно: надо за веревочку достать садок из воды, что одной рукой сделать очень трудно, затем снова плюхнуть его в воду - и желательно подальше от берега. С садком спортивного типа – не так: половина садка находится в воде, а часть с горловиной расположена под рукой. Поймал, кинул рыбу в горловину - и все дела! Ну а почему я советую именно китайский садок?

Да потому что стоит недорого, а служит долго. Моему садку уже более десяти лет. Уже отвалились дуги крепления, а сам садок – живой! Устанавливаю его с помощью роготулек, как мне удобно - и вполне доволен. Как говорится, дёшево и сердито.

Что значит легкое удилище?

Своим старым 6,7-метровым удилищем я ловлю как на озерах, так и на реках - в проводку. Оно самое тяжелое, если вешать в граммах. Хотя - нет, дарили мне еще одно маховое удилище, 7-метровое. Вот то было действительно тяжеленное. Удержать его удавалось только двумя руками.

В конце концов, оно стало служить флагштоком на фестивалях. Но не будем о грустном. Хоть моё самое универсальное удилище я и считаю тяжеловатым, однако ж ловлю им в проводку! Да, одной кистью его держать трудно. Но если упереть комель в предплечье – то и нормально!

Стою по пояс в воде, заброс делаю двумя руками – что тоже не так уж тяжело. Ну и есть еще один нюанс: длина лески для ловли в проводку у меня длиннее самого удилища. Берега на Ахтубе и Волге чаще пологие. Поэтому, заходя в воду по пояс – оставляю крючок с грузилом на песчаном берегу, а потом широким махом забрасываю. Это сначала кажется, что более длинная леска – неудобна в ловле.

На деле всё обстоит иначе. Ведь чем длиннее леска, т.е. радиус, тем длиннее хорда, по которой проплывет поплавок. Да-да, по геометрии в школе у меня тоже было «удовлетворительно». Ну а что касается вываживания, так ведь берег пологий и при вываживании рыбу чуть сносит течением. Вываживание происходит волоком, когда отступаешь спиной к берегу. Ну, если рыба крупная. Плотву и рядовых подлещиков я сначала вывожу из зоны поклевки, затем даю глотнуть воздуха, а далее просто подтягиваю за леску.

При стационарной ловле – удилище лежит на роготульках так, чтобы для подсечки быстро схватить его за комель и конец удилища упереть в предплечье. В принципе, можно и двумя руками удилище цапнуть, коль поплавок стремительно повело. Единственное неудобство тяжелого удилища при стационарной ловле – это от забросов легкой оснастки.

Вот тут рука действительно устает. Именно по этой причине я обзавелся более легкими удилищами. Ну а свою 6,7-метровую старушку я оснащаю тяжелым поплавком и грузом, а леску делаю на 20 - 30 см длиннее роста удилища - и дожидаюсь крупную рыбу, а не балуюсь плотвой и всякой там «лаврушкой».

Поперёд грузила в пекло

Говоря об оснастках поплавочных удочек, хочу уделить внимание лишь нюансам оснащения при ловле в проводку и при ужении на озере со дна. Самое главное в ловле на течении – это легкий крючок и длинный поводок. В свое время сколько я ни ездил с поплавком летом на Ахтубу, всё не мог поймать ни рыбки в проводку. В это же время другие набивали по полному садку и уезжали домой, потому как больше им не надо. Меня это ошеломляло, и я понимал, что делаю что-то не так.

В конце концов, один дядечка мне подсказал, что удочка у меня правильная, а вот оснастил-то я её неверно. Именно в тот день я узнал, что леску надо оставлять длиннее, чтобы забрасывать чуть дальше. Ну, или заходить чуть глубже, что неудобно (течением тебя просто сносит). Второй момент – это длина поводка. Расстояние между грузом и крючком требуется не менее полуметра.

Третий момент – крючок должен быть легким. Таким, чтобы течением его влекло впереди груза. Сам же груз требуется выставить по глубине так, чтобы при проводке он чиркал по дну, чуть притормаживая поплавок. Ну и поплавок должен всё это фиксировать – приплясывать при проплыве. А при поклевке сразу тонуть.

Я перечислил основные моменты в самой оснастке, которые помогли мне начать банально ловить рыбу. Дальше уже пошли ухищрения в самой проводке. Придерживание поплавка, чтобы замедлить проводку, увеличение времени всплытия груза в конце проводки и т.п.

Кормление места ловли – тоже до ужаса банально. Берётся обыкновенный хлеб, он смешивается с глиной и забрасывается в виде шаров туда, где будет проплывать поплавок. Прикармливать надо, разумеется, чуть выше места ловли.

При стационарной ловле на озёрах в моей оснастке всё устроено с точностью до наоборот. Если я нацелился на ловлю сазанчиков, линей и крупных карасей, главной задачей в ерике является как можно быстрее доставить насадку ко дну. Я использую крючок потяжелее, т.е. из более толстой проволоки. Часто подгружаю его небольшой дробинкой, чтобы мелкой рыбешке было труднее оторвать приманку от дна и раздербанить в пух и прах. Соответственно, основной груз либо один-единственный, либо несколько дробинок я сдвигаю в одно место. Так вся оснастка быстрее тонет, да и забрасывать длинным удилищем её проще. С

тоит же оснастить поплавочную удочку классически, т.е. когда грузы-дробинки мал мала меньше установлены на некотором расстоянии – сразу не будет отбоя от плотвы, густеры и уклейки. Однажды мы с товарищем сидели рядом. У него ловилась разномастная «бель», у меня же поклевок было меньше, зато клевали караси, сазанчики и лини. Мы и глубину выставили одинаковую, и ловили только на кукурузу.

А вот, поди ж ты, у него - только мелочь. Стоило ему взять мою удочку в руки – и у него пошли поклевки более крупной рыбы. Когда же он пристально рассмотрел мою оснастку, то был сильно удивлен. Как, дескать, можно удить рыбу на такую толстую леску, грузы в куче и с огромным поплавком? А вот так: быстро утопил на дно кукурузу - и сиди, жди.

Пожалуй, ко всему сказанному нужно добавить еще одно замечание. Не раз наблюдал, как некоторые рыболовы длинными удочками вываживают крупную рыбу. Они банально тянут удилищем вверх. А ведь сразу оторвать сазана или линя от дна трудно.

Моя практика показывает, что если сазана, пусть и некрупного, тащить вверх – тот не сразу позволит это сделать и быстро распугает всех сородичей на прикормленном месте. С некоторых пор я начинаю вываживание не вверх, а в сторону. Таким вот приёмом получается быстрее увести сазана или крупного карася из прикормленной зоны, так что следующую поклевку придется ждать не так долго. Вроде бы мелочь, но это часто работает.

Надеюсь, моя практика использования маховых удилищ будет интересна любителям поплавочной ловли - ведь весна уже на пороге!