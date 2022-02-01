Дотянуться до рыбы. Замечания по выбору удилища класса extra heavy Николай Линник | 22 марта 2022 г.

Для наших широт март – вполне себе зимний месяц. И можно еще продолжать рыбачить со льда, но осознание того факта, что весна уже не за горами, не даёт душе покоя. Пора, пора готовиться к предстоящему сезону открытой воды.

Для рыболовной братии начинается сезонный шопинг по специализированным магазинам и выставкам. Та потенциальная энергия, которую каждый из нас накопил, сидя за компьютером долгими зимними вечерами, непременно должна найти выход. Да и пощупать руками новинки рыболовной индустрии очень даже охота. А скоро уже и на воду – с новинками-то…

А новых-то снастей каждый год выпускается много. Выбор просто огромен - удилища, катушки, лески, крючки, прикормки и т.д. Причем всё красивое - как на подбор, но зачастую совсем не дешевое. Тут главное не повестись на эту красоту, с правильным выбором не ошибиться.

А поскольку для многих рыболовов начало сезона открытой воды – это в первую очередь ловля проходной «белой» рыбы на реке, выскажу сейчас своё мнение по поводу выбора тяжелых и длинных фидерных удилищ. Без них на косах больших рек не обойтись. Но чтобы удилище оказалось действительно дальнобойным, нужно еще при покупке обратить внимание на несколько особенностей. Каких? Об этом чуть ниже.

История одной любви

С фидерными удилищами класса extra heavy я знаком давно - лет 15, не меньше. Только любовь эта сперва оказалась несчастливой. Причиной покупки столь неординарной вещи явилась банальная тяга новичка к накопительству всевозможных снастей и приспособлений.

Увидел в журнале рекламу (интернета, а тем более рекламных промороликов в те времена еще не было) - и загорелся. Хочу! Накопил за зиму денюжек, заказал товар знакомому продавцу. Он еще скептически спросил: «А ты точно хочешь именно такое удилище?» Конечно – да! Какие могут быть сомнения?! Ну и долгожданное удилище пришло ко мне где-то в середине мая - как раз к окончанию нерестовых ограничений на лов рыбы.

На первых же рыбалках я понял, что продавец, в общем-то, не зря сомневался. Неуклюжее, очень тяжелое (в прямейшем смысле слова) удилище на рыбалке создавало много дискомфорта. Да, тяжелые кормушки бросало оно далеко и без особого напряжения, но на этом все преимущества данного дрына заканчивались. В стандартный чехол, где компактно размещались остальные удилища, длинный «хэвик» никак не вмещался, так что приходилось его таскать отдельно.

Чуть позже стало понятно, что к тяжелому удилищу непременно нужна мощная катушка, т.к. обычные катушки, с которыми я до этого вполне успешно с более легким фидером рыбачил, для вновь обозначенных условий оказались, мягко говоря, слабоватыми. Всякий раз при выматывании оснастки я чувствовал, что механизм бедной катушки работает на пределе своих возможностей.

Далее: при забросе оснастки длинное удилище требовало за моей спиной большего пространства. Более того, чтобы не сломать его, перед рыбалкой каждый раз приходилось выкашивать вокруг себя всю растительность. Да и в ощущениях рыбалка с тяжелым удилищем сильно потеряла. Таранить (именно таранить, поскольку с такой грубой снастью про вываживание иначе сказать нельзя) даже килограммового леща в паре со 120-граммовой кормушкой оказалось совсем не интересно.

Ни тебе ощутимых ударов «в руку», ни рывков, от которых взвизгивает фрикцион катушки, а по крови разбегается немалая доза адреналина. Тяжелая кормушка и грубое удилище скрадывали всю реакцию рыбы.

Да и сходов с тяжелой снасти стало намного больше - ведь поведение рыбы на крючке почти не контролировалось мною, а тяжелая кормушка, словно какой-то отцеп, расшатывала жало крючка в мягких тканях рыбы, так что та благополучно срывалась. И по известному закону происходило это чаще всего у самой дужки подсака. В общем, через месяцок я отправил тяжелый фидер в отставку, а в следующем сезоне выставил на продажу.

Потом был длительный период увлечения легкими снастями. Я открыл для себя рыбалку в водоемах без течения - и речные снасти отошли в итоге на второй план. Но в следующий раз я озадачился покупкой тяжелого фидера после того, как в моём арсенале появился беспроводной эхолот.

Легкие удилища никак не справлялись с забросом этого девайса, масса которого зашкаливала за 100 г. И вновь приобретенное тяжелое удилище несколько лет только для этих целей и служило. Со своей задачей - забрасывание прибора на дальние расстояния - тяжелый «хэвик» справлялся очень легко. А большего от него и не требовалось.

А чуть позже я увлекся ночной ловлей крупной рыбы на речных косах. И вот тогда-то заново открыл для себя эти замечательные удилища.

Оказалось, что в первый раз я просто немного опоздал с началом своих экспериментов. Ведь как раз в мае сезон ловли проходной «белой» рыбы на речных косах заканчивается. А для рыбалок вдоль речных бровок, которые начинаются ближе к лету, тяжелые фидеры действительно не очень удобны.

Более того, некоторые свойства тяжелых фидерных удилищ являются действительно уникальными. И это не только их способность далеко забрасывать тяжелую оснастку.

Мощь и длина

К классу тяжелых фидеров относят удилища с верхним тестом более 100 г. Вот только не всякий производитель делает мощные бланки длиной более четырех метров. В основном покупателям предлагаются удилища длиной 3,9 м. Это яркий пример того, что спрос рождает предложение. Просят рыболовы неприхотливое удилище под все случаи жизни – получите.

Но это не самый оптимальный вариант. Мой опыт работы с удилищами класса heavy говорит о том, что короткие и мощные удилища годятся только для того, чтобы рыболов не очень беспокоился по поводу того, что бланк удилища в принципе выдержит перегруз при забросе оснастки. Но о забросах тяжелых оснасток на расстояние более 50 м с таким удилищем говорить не приходится.

Короткий и толстый бланк удилища остается недогруженным и практически не участвует в разгоне кормушки. Вся нагрузка приходится на руки рыболова. А точнее - на их способность к резкому силовому забросу оснастки. Но так и до отстрела кормушки или, не дай бог, до поломки квивертипа недалеко.

Настоящие extra heavy удилища, в моём понимании, начинаются с длины 4,2 м. Но значительно больше мне понравилось работать с удилищами длиной 4,5 м. Эти дополнительные 30 - 60 см длины бланка сильно преображают удилище. Несмотря на свою солидную мощность – 120 - 150 г по верхнему пределу - оно вновь становится упругим, так что при забросе оснастки работает подобно катапульте.

При длине в 4,2 – 4,5 м такая катапульта способна забрасывать тяжелые оснастки на расстояние в 100 и более метров. При этом рыболову совсем не нужно прилагать для этого титанические усилия, рискуя оснасткой или квивертипом. Да, длинные и мощные фидерные удилища существенно дороже, чем более короткие модели с таким же тестом, но, поверьте, это того стоит.

Все внимание - на квивертип

Казалось бы, функцией квивертипа (или вершинки, как у нас любят называть эту деталь фидерного удилища) является лишь сигнализация о поклевке. Но это не совсем так. Для обеспечения максимальной дальнобойности удилища очень важно, чтобы квивертип не ломал общий строй удилища.

Замечено, что на некоторых моделях удилищ в районе соединения квивертипа и третьего колена удилища под нагрузкой появляется характерный излом. Причем совершенно не важно, какой мощности вершинка там была установлена. А получается это по одной простой причине – из-за недостаточной длины самого квивертипа.

При забросе оснастки в точке излома леска будет сильнее прижиматься к кольцам, в итоге некоторая часть силы заброса будет потрачена на преодоление силы трения. А если вершинка слишком длинна, она так же значительно ухудшит бросковые качества удилища. И происходит это из-за её паразитного дрожания. В общем, для себя я установил, что оптимальная длина фидерной вершинки должна находиться в пределах 55 - 75 см.

С такими вершинками общий строй удилища делается наиболее чистым, а бланк работает стабильно даже при мощных силовых забросах. Для чего я всё это пишу? Когда дойдет дело до покупки удилища, не поленитесь уточнить у продавца длину квивертипов. И если есть возможность, понагружайте удилище прямо в магазине. Не помахайте им, как это любят делать многие продавцы при продаже товара, а именно нагрузите его. Например, повесьте на вершинку 120-граммовую кормушку и оторвите её удилищем от пола. Если у удилища есть изъяны строя, они тут же проявятся.

Когда размер имеет значение

Следующим фактором, который сильно влияет на дальнобойность удилища, является размер пропускных колец. И чем тот больше – тем дальше сможет забрасывать выбранное вами удилище. Как же так? Ведь в интернете сейчас очень модно говорить, что признаком качественного удилища как раз являются тонкие изящные кольца.

Запустили вообще-то этот флешмоб спортсмены. По заказу рекламодателей они рассказывают простому рыболову о спортивных удилищах, с которыми выступают на соревнованиях. Но стоит ли слепо подражать их советам? Я думаю, что – нет.

Требования к снастям для соревнований и для любительских рыбалок могут сильно отличаться. Погнавшись за модой, вы рискуете приобрести (причем за немалые деньги!) совсем не то, на что рассчитывали. Что же касается спортсменов, то в необходимости тонких колец они в определенной степени правы.

Ведь чем меньше диаметр пропускных колец, тем большей кучностью заброса оснастки обладает удилище. А для соревнований это качество, безусловно, является основным. Но, во-первых, тонкие изящные кольца естественно являются и капризными в эксплуатации. Особенно четко это проявляется как раз весной.

Такие изящные кольца проще забиваются мусором. А при малейших минусовых температурах внутри нешироких колец моментально образуется наледь. Всё это является источником лишнего дискомфорта и предпосылками к поломке дорогостоящей снасти. Да и о каком сверхточном забросе оснастки можно говорить на дистанциях в 100 м?

На таком удалении от берега разлет приводнения кормушки в метр – это норма, с которой превосходно справляются и удилища с широкими кольцами. Зато эти самые широкие кольца, как правило, монтируются на надежных лапках - и, значит, они намного надежнее своих утонченных аналогов. Ну а, во-вторых, широкие кольца не так критично относятся к налипшему на леске мусору и намерзающих на ней льдинках.

И, в-третьих, при забросе они меньше соприкасаются с леской, не так сильно влияя на дальность полета оснастки. Так что изящество – это не всегда означает комфорт на рыбалках, когда очень важно просто дотянуться до рыбы.

Длина рукояти

Еще одной важной деталью дальнобойных удилищ, на которую рыболовы-любители редко обращают внимание, является расстояние от нижней части комля удилища до механизма крепления катушки. Почему-то всех больше интересует материал, из которого изготовлена сама рукоять. И лучшей в рейтинге по этому параметру почему-то считается пробка.

Однако чаще всего - это просто маркетинговый ход. Если производитель ставит на удилище пробковую рукоять, то цена этой модели по сравнению с таким же по характеристикам удилищем, но имеющим рукоять из ЭВА, возрастает значительно. Получается, что за дополнительную плату мы просто приобретаем себе статус обладателя топовой модели удилища определенной серии. Хотя ЭВА-рукоять в эксплуатации ничем не хуже, а где-то и получше будет – например, при очистке её поверхности после рыбалки.

Так чем же хороши длинные рукояти на фидерных удилищах? Ну, во-первых, за такую рукоять удобно делать хват двумя руками при забросе. И чем больше расстояние между руками, тем более дальним получается заброс. А во-вторых, у удилищ с длинной рукоятью кучность заброса оснастки всегда выше.

Верхняя рука работает вроде упора при стрельбе из стрелкового оружия. Но удобнее всего для меня оказались тяжелые фидерные удилища с разнесенной рукоятью из ЭВА. Утолщения на бланке удилища служат очень удобным хватом для рук. Эти утолщения не скользят в руках - и оттого заброс с таким удилищем получается очень мощным.

Что еще влияет на дальность заброса?

Каким бы мощным и длинным ни оказалось выбранное вами удилище, без грамотно подобранных остальных его деталей вы вряд ли добьетесь максимальной дальнобойности. Собирая свою снасть для дальнего заброса, помните о том, что катушка с широкой шпулей всегда отдаёт леску намного проще, чем такая же по классу модель, но с узкой шпулей.

Сильно сокращает дальность заброса и неполное наполнение шпули леской. Так что старайтесь сделать так, чтобы шпуля была заполнена леской почти под верхний бортик. И не забывайте, что оснастка на монофильной леске всегда летит дальше, чем на «плетенке».

Конечно, о каждом обозначенном в этой главе факторе можно написать отдельную статью. Когда-нибудь я так и сделаю. А пока разрешите поставить точку. Рыбачьте в удовольствие!