Холодная вода. Что предложим щуке? Андрей Швец | 30 марта 2022 г.

Если весна бывает ранней и дружной, то водоемы в нашем регионе с умеренно-континентальным климатом вскрываются еще в конце февраля - марте, так что можно успешно половить преднерестовую щуку, причем в этот период очень часты поимки действительно трофейных экземпляров.

Первыми ото льда вскрываются большие и малые реки, а уже вслед за ними – водоемы со стоячей водой вроде озер, лиманов, речных заливов и прудов. Но в реках ловля может быть успешной лишь до начала половодья – талая вода принесёт с берегов массу грунта и всевозможного мусора.

Течение же станет не просто быстрым, а сумасшедшим, что сделает любую ловлю максимально некомфортной. Другое дело – водоемы со стоячей водой: в них и водичка после таяния льда бывает почище, и прогревается она весенним солнышком быстрее, особенно если озеро или залив мелководны, да еще защищены от ветров лесом или крутыми берегами.

Тут и нужно искать в эту пору щуку: в прогретую солнцем воду идёт мелкая кормовая рыба, а за ней подтягивается и хищница, к тому же именно на мелководьях, зачастую совсем экстремальных, щука откладывает ранней весной икру.

Да и после икромета она с мелководных участков сразу не уходит – здесь и теплая вода, и куча кормовой рыбешки, и множество мест для засад. Поэтому спиннингисты, в этот период ищущие хищницу в подобных местах, имеют высокие шансы на успех. Однако просто найти щуку - мало, нужно еще подобрать подходящую к месту и времени приманку, да плюс так подать её рыбе, чтобы она не смогла отказаться от предложенного угощения.

Насчет размера приманок для щуки по ледяной весенней водичке среди спиннингистов почему-то превалирует точка зрения любителей легких снастей. Дескать, брюхо щуки в преднерестовый период забито созревшей икрой, так что зубастая просто физически не может проглотить из-за этого добычу большого размера, поэтому и приманки должны быть маленькими, в итоге получается, что весна – время ультралайта.

Однако ж моя практика наголову разбивает эту красивую теорию - весенняя щука распрекрасно реагирует и на крупные минноу до 16 см длиной, и на 20 – 23-сантиметровый «силикон», и на свимбейты с джерками.

Причем это не какие-то единичные случаи, какие можно было бы списать на статистическую погрешность, а вполне обыденное явление – «мамки» с толстенными животами, забитыми икрой, прекрасно ловятся на всевозможные большие приманки.

Правда, крупный «силикон» и джерки всё-таки уместнее применять на больших водоемах - типа крупных и средних рек и водохранилищ, причем в местах, где ежегодно бывает массовый проход идущей из низовий вверх на нерест щуки. Здесь пути крупной приманки и щуки точно не разминутся – конечно, при условии, что спиннингист ловит в правильное время в правильном месте.

А вот на небольших и мелководных водоемах ситуация немного иная. Там перспективны всевозможные участки с небольшими глубинами, в теплое время зарастающие различного рода водорослями. Щука собирается здесь массово задолго до нереста, причем её можно встретить на таких экстремально малых глубинах, где и приманку-то с открытыми крючками провести непросто, а вот на глубоких участках искать её в это время бесполезно.

Конечно, можно пытаться ловить и на крупные приманки, и даже что-то поймать, но чаще приходится работать с относительно некрупными воблерами и «силиконом». У меня самый ходовой размер минноу для преднерестовой щуки, например – не ниже «стодесятки» и вплоть до 14 - 16 см. Ведь средней и крупной щуке совсем неинтересно гоняться за мальком со спичку длиной, такой не возместит ей энергии, затраченной на его поимку.

Поговорим подробнее о спиннинговых приманках, с помощью которых мы будем соблазнять хищницу в весенней воде. Ни в коем случае нельзя забывать, что пока температура воды мала, метаболизм у щуки замедлен, т.е. переваривает она проглоченную добычу дольше по времени, а, следовательно, и охотится реже – от этого и будем отталкиваться.

Воблеры-минноу

Начнем с минноу, которые есть в рабочих коробках у каждого спиннингиста - здесь есть два варианта подбора. Первый – удариться в ультралайт и охотиться за щукой с «минношками» длиной 5 - 7 см и соответствующими снастями. Второй - не обращая внимания на высосанные из пальца теории, ловить на средние и крупные минноу длиной 11 - 13 см; тут снасть потребуется помощнее, поскольку при поклевке крупной щуки, которая с большой долей вероятности может покуситься на наш воблер, будет легче с нею бороться.

При слове «минноу» каждому спиннингисту в первую очередь приходит в голову, конечно же, рывковая проводка, действительно очень эффективная для этого класса приманок и имеющая просто чудовищную популярность среди рыболовов. Я тоже до сравнительно недавнего времени был ортодоксальным приверженцем твичинга, однако время расставило всё по своим местам - и со временем я понял, что на рывковой анимации минноу свет клином не сошелся. Особенно ярко это проявляется именно по холодной воде – бывают дни, когда классический твичинг просто не работает, как ни старайся.

Зато прекрасно отзывается щука на те же минноу, только проводимые самой что ни на есть тривиальной «равномеркой» – мне бы, если честно, раньше и в голову бы не пришло заниматься такими экспериментами.

Конечно, воблер воблеру рознь, и для равномерной проводки лучше подходят минноу с активной собственной «игрой», так называемые cranking minnow - тут вам и живой «роллинг», и широкий разброс хвоста, просто настоящая щучья мечта.

Прекрасно работают минноу и при Stop-and-Go, который можно разнообразить до бесконечности, только бы фантазии хватило. У меня весной, практически сразу после таяния льда, было немало рыбалок, когда именно минноу на Stop-and-Go приносили несколько зачетных рыбин, в то время как все эксперименты с твичингом заканчивались полным фиаско. Пару среднебыстрых оборотов рукояткой катушки, минноу взбрыкивает, бликуя боками, и замирает на паузе, еле заметно покачиваясь – тут-то частенько и следует решительная поклевка.

Если всё же захочется упереться именно в твичинг, то тут дело обычно решают длительные паузы между «твичами», и чем пассивней в данный момент щука, тем более долгими они должны быть. Если при активной и среднеактивной хищнице паузы между сериями «твичей» я делаю обычно длиной 3 - 5 секунд, то тут приходится увеличивать их до восьми - десяти, а то и более секунд. Проводка превращается в настоящую пытку: тычок кончиком удилища – и мегадлинная пауза, снова тычок – пауза, и так до выхода воблера из воды.

Скорость облова водоема снижается катастрофически – такую роскошь я могу позволить себе только тогда, когда точно уверен, что в данном месте есть рыба, в противном случае эта проводка просто непродуктивна. И, честно говоря, на такую сонливую проводку у меня порой просто не хватает нервов - и я перехожу с «миннох» на воблеры другого класса.

Однако ж я знаю случаи, когда при ловле в марте на большой реке рыболовы делали паузы и по минуте - и ловили при этом очень крупных щук, но это всё зависит от обстоятельств и места ловли. В общем, как видите, минноу по холодной воде результативны, но со своей спецификой в проводке.

Вибрирующие воблеры

Очень хорошо у меня по холодной воде работают вибы, хоть это может показаться странным, поскольку хрестоматийно они позиционируются как приманки для теплой воды. Лучше всего безлопастные крэнки у меня ловят именно на самой простой равномерной проводке, причем не медленной, как вроде бы положено по всем канонам, а довольно быстрой, и это тоже весьма необычно.

Этими приманками за очень короткое время можно просканировать водоем на предмет более-менее активной щуки, что мне очень нравится – скорость облова получается очень высокой. При этом я делаю ставку на активную рыбу, которая среагирует на проводимый со средней скоростью виб. При этом пассивная щука анимируемую подобным образом приманку просто проигнорирует. Но поле для экспериментов тут тоже очень широкое, причем играться можно как с техникой подачи приманки рыбе, так и с параметрами воблера.

Начинаем с «тихих» вибов, нет поклевок – предлагаем рыбе раттлин, также можно пробовать вибы, отличающиеся по частоте и амплитуде колебаний. Все эти нюансы могут показаться мелкими и незначительными, но на самом деле зачастую именно от них зависит результат всей рыбалки, и это не раз доказывала моя многолетняя практика.

Подача виба тоже много значит, и нельзя зацикливаться на каком-то одном способе его проводки, т.к. часто бывает, что щука даже в течение дня по несколько раз меняет свои предпочтения на этот счет. Так, с утра она может отлично реагировать на обычную джиговую «ступеньку» (два оборота – пауза), но к полудню проводимый таким образом виб может перестать её интересовать. Однако это не значит, что её активность упала - и она закрыла рот: я в таких случаях перехожу на равномерную проводку и практически всегда попадаю в яблочко.

Щука словно оживает и начинает атаковать проводимые равномерно безлопастные крэнки как ни в чём не бывало – тут главное вовремя сориентироваться и за минимальное время перестроиться. Но, повторюсь, всё же лучше работают проводимые «равномеркой» со средней скоростью вибы – проводка настолько простая, насколько и эффективная в это весеннее время.

Составные воблеры

Лопастные составники всегда безотказно работали у меня в холодной воде, и особенно по неактивной щуке - им найдется мало равных среди воблерной братии, я это понял за многие сезоны ловли. Здесь успех рыбалки зависит не столько от типа заглубляющей лопасти составника, сколько от того, как мы преподнесем его щуке.

На более-менее дальних дистанциях эффективна «равномерка» в среднем темпе – практически все составники имеют активную собственную «игру» и часто такая проводка - всё, что им требуется.

Мне больше нравится Stop-and-Go, но с резким стартом: на такой проводке составной воблер очень нестабилен, и при резком старте как бы взбрыкивает всем телом, переламываясь в сочленениях. Причем в течение паузы задняя часть составника некоторое время как бы продолжает жить своей жизнью, немного шевелясь – это тоже может подвигнуть стоящую неподалеку щуку на поклевку.

Именно с помощью Stop-and-Go я не раз обыгрывал по холодной воде своих напарников по рыбалке, когда те упирались в твичинг. Во-первых, как я уже говорил, не всегда щуке по душе рывковая проводка, во-вторых, любой составник из-за подвижности в сочленениях намного живее на проводке одночастного минноу.

Совсем другая история получается, если нужно вдумчиво обловить какой-то локальный участок водоема типа микрозаливчика, одинокой коряжки, лежащей у берега, прогала среди травы. Например, известно, что в этом месте стопроцентно стоит одна или несколько щук, но рыба в данный момент неактивна и ни на что не реагирует.

Но фокус в том, что щуку всегда можно заставить на мгновение выйти из коматоза, в котором она находится. И именно лопастные составники подходят для этой задачи лучше всего, причем по всем параметрам. Ведь что нужно делать, чтобы привести в ярость быка? Правильно – махать у него перед носом красной тряпкой: то же самое мы сделаем перед носом пассивной щуки, только «махать» нам придется не тряпкой, а составным воблером.

Для этого воблер должен играть максимально активно, но при этом продвигаясь вперед как можно более медленно – так он будет дольше оставаться в поле зрения хищницы, являясь для неё раздражающим фактором. Самые лучшие «танцоры на месте» - это высокотелые крэнкообразные составники: мелкими «твичами» их можно заставить рыскать вправо-влево в очень узком коридоре при минимальном поступательном движении вперед.

Короткие серии из одного-двух «твичей» лучше перемежать паузами, стараясь как можно дольше держать приманку в поле зрения щуки – это значительно увеличивает наши шансы на поклевку.

Для меня эталоном такой приманки являются составники японской конторы Nories - Hira Crank Gill 110F и Hira Crank Gill S-Bill 140F, которые в стоковом исполнении выполнены плавающими. Я их подгружаю до состояния медленно тонущих – так ими можно пробивать самые разные горизонты. Они уже много сезонов являются надежными «уговаривателями» неактивной щуки в локальных местах.

Джиговые составники

Есть еще одна приманка, просто убойно работающая в холодной воде по щуке, но она джиговая, а джиговать я не очень люблю, и если и ловлю джигом, то использую вместо силикона вибы, Кастмастеры и тонущие минноу.

Чисто джиговых рыбалок у меня в сезоне выходит немного, поэтому эта приманочка и проходила как-то раньше мимо кассы, однако последние два-три года я всё-таки её распробовал. Это всем известная «мандула» – составничок из пенополиуретана, сегменты тела которого окрашены в различные цвета, зачастую яркие, с двумя тройничками: основные клиенты этой приманки – судак и щука, но на неё попадается и окунь, и жерех, и сом.

Тело «мандулы» - плавающее, и на паузе в проводке располагается над дном вертикально – и в этом её основная фишка. Я чаще всего использую обычную джиговую проводку, иногда с подыгровкой кончиком удилища, иногда - без. Сколько безнадежных рыбалок именно по холодной воде спасла мне эта простенькая приманка – не перечесть.

Экспериментальным путем я быстро выяснил, что лучше всего по щуке у меня работает «мандула» на перегрузе, причем на приличном: например, при максимальной глубине в озере в 3 м я ставлю груз не менее четырнадцати граммов. Хотя по классике джиговой ловли на такой глубине просится груз 5 - 7 г максимум – с таким приманка медленнее тонет, время паузы увеличивается, и якобы за счет этого она становится более привлекательной для щуки.

Тут же получается наоборот – тяжелый груз сокращает время падения приманки на дно до неприличного минимума, что вроде бы не есть хорошо. Однако на деле протяжка тяжелого грузила по донному грунту часто заводит даже неактивную щуку - и та без раздумий атакует «мандулу». Иногда щука проглатывает её прямо «в шахту», иногда засекается за краешек губы – всякое бывает.

Пассивная щука часто бьет по приманке, но большинство поклевок выходят холостыми. Это странно, ведь приманка оснащена двумя тройниками, так что ударить по «мандуле» даже закрытой пастью, не засекшись при этом – тут надо сильно постараться, однако факт остается фактом. Как бы то ни было, «мандула» в холодной воде не раз выручала меня и моих напарников, когда щуку не удавалось уговорить на поклевку никакими другими приманками.

Свимбейты тоже хорошо ловят хищницу в холодной воде, однако я в эту пору гигантоманией не страдаю - прекрасно работают и свимы длиной 13 - 16 см. В качестве поисковых приманок их использовать не стоит, а вот облов всяческого рода локальных участков водоема – это стихия свимбейтов.

Можно успешно применять как двухчастные, так и многосегментные модели, их проводку нужно подбирать на месте, отталкиваясь от активности щуки в текущий момент, но для меня правило в общих чертах таково. Щука довольно активна – анимирую свимбейт кончиком удилища, при этом двухчастник довольно широко рыскает по сторонам, а многочлен при этом еще как змея извивается всем своим многосегментным телом.

Рыба пассивна и её нужно уговаривать – применяю катушечную технику, при которой свимбейт можно заставить играть практически на одном месте, перемежая проводку частыми паузами различной продолжительности. Свимбейты обладают отличной уловистостью, но у нас мало применяются из-за их высокой стоимости, однако в последние годы интерес к этому классу приманок значительно вырос.

Вообще-то видов приманок для щуки в холодной воде значительно больше, но я рассказал лишь о тех, которые лучше всего работают и ловят рыбу у меня. И чем больше экспериментируешь на рыбалке, тем больше знаний откладывается в твою виртуальную копилку – и тогда намного проще решать загадки, которые задаёт нам хищник.