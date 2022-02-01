Не клюет… Кто виноват и что делать? Константин Кузьмин | 28 апреля 2022 г.

Плохое – забывается, хорошее – запоминается. А завтра будет лучше, чем вчера. Примерно так можно отразить словами жизненное кредо большинства любителей рыбалки. Но вот приходит это самое «завтра», однако рыба почему-то наотрез отказывается клевать! Волей-неволей задаешься сакраментальными для Руси вопросами: кто виноват и что делать?

Когда нет возможности подождать

Я часто езжу на рыбалку в разные уголки нашей страны, да и за границу тоже. Бывает, что чисто по собственной инициативе, но всё ж больше – по приглашению друзей и знакомых на местах. Они хорошо знают особенности своих водоемов и обычно зовут к себе на рыбалку в оптимальное время при оптимальных погодных условиях.

Но что получается на практике? А то, что примерно в трех случаях из четырех клёв оказывается слабее, чем предполагалось. Что характерно, меня, как поработавшего в системе Минатома, где принято ориентироваться на худший из вероятных сценариев, такой расклад удивляет не сильно, тогда как моих друзей результат хуже ожидаемого просто-таки обескураживает и оборачивается чувством вины. Вроде как обещали приличный клёв, а вон оно как вышло.

Но всё это объясняется именно тем, с чего мы начали. Наш брат-рыболов - это, как правило, маргинальный оптимист. Всегда на позитиве. Пролётные рыбалки у него быстро улетучиваются из памяти, результативные – в ней остаются.

Вспомнилась – как иллюстрация к сказанному – одна история. Товарищ позвал меня со словами «щука просто-таки прёт» на свою околодачную речку. Я легок на подъём, приехал уже следующим утром. И почти сразу же мы отправились на воду…

Итог трех дней рыбалки – пять вымученных щук на двоих. Ближе к концу я вспомнил, что товарищ как-то сказал, что ведет дневник, в котором фиксирует каждый выход на воду. Ну и попросил я его глянуть записи за последнюю пару месяцев.

Всё оказалось не столь впечатляюще, как Виктор расписал перед моим приездом. Результаты девяти зафиксированных в дневнике рыбалок значились такие: два дня вообще без единого шанса, еще два – поклевки были, но «мимо цели», в остальные дни Виктор ловил от одной до двух щук. И только на последней рыбалке взял пять или шесть. Что привело к формулировке «щука прёт». А ведь можно было бы подумать, что так клюет на той речке всегда. Ан нет…

Приезжая на новую для себя акваторию, мы должны понимать, что попадание на хороший клёв – во многом дело случая. И этот самый случай иногда способен повлиять на «ход истории».

Осенью 1999 года Евгений Баранов пригласил меня на рыбалку в Бармино. Тогда это название крайне мало кому о чём-то говорило, но был обещан «клёв как на Черных Камнях» - и я приехал с большими ожиданиями. Планировали ловить три дня, но после двух – был порыв всё бросить и уехать домой. Настолько реальные уловы были далеки от прогнозируемых. Я тогда еще заметил, что у себя под Москвой поймал бы больше. И это не было преувеличением. Но всё ж таки решил задержаться еще на день. И он получился просто феерическим!

Та рыбалка стала для меня лучшей лет, наверное, за пять. Щука - размера от среднего и выше. И очень много. Неудивительно, что через пару недель я вновь приехал в Бармино. И отловились мы еще лучше. Потом была большая статья с говорящим за себя названием «Высшее рыбацкое наслаждение ниже Нижнего». Через два года мы сняли в Бармино фильм «Джиг на большом водохранилище». И, наконец, рыбалку на этом участке Волги показали по федеральному ТВ-каналу в «Диалогах». И Бармино стали называть «рыболовным Эльдорадо», «джиговой Меккой» и т.д. И, собственно, именно оттуда пошло лавинообразное распространение джиговой ловли на Большой воде.

Теперь представьте на минуту, не останься мы тогда, в первую поездку, на третий день. Скорее всего, Бармино было бы вычеркнуто из списка перспективных мест. А триумфальное продвижение джига по Волге и далее отложилось бы на неопределенное время…

Резюме. Если рыбалка на новой для вас акватории не принесла желаемого результата, не торопитесь её для себя отбраковывать. Вы просто могли попасть на дни провала в клёве, которые случаются даже в самых рыбных угодьях. Снаряд, как известно, нечасто попадает в одну воронку дважды. Поэтому в следующий раз в тех же местах должно быть повеселее.

Не по шаблону

Представьте такую вот ситуацию. Вы приехали на вроде бы прекрасно знакомую вам акваторию. Ловите час, другой, третий… Но – ни единого эпизода. И вы приходите к логичному заключению, что хищник в этот день «впал в кому», так что упорствовать далее в попытках кого-либо поймать лишено всякого смысла. Но потом вдруг выясняется, что параллельно с вами, причем где-то неподалеку, ловил кто-то еще, причем что называется «залетный», т.е. не местный. И хоть и не совсем уж обловился, но всё же рыбу нормально так поймал.

И подобных историй миллион. Как так получается? А вот как. Располагая изрядным опытом ловли на какой-нибудь акватории, мы исполнены уверенностью в себе: и клёвые точки знаем, и время «выхода» на каждой из них тоже, и в рабочих приманках нет никаких сомнений, и даже по сектору заброса на каждой постановке – всё без вопросов. Но вот на очередной рыбалке в какой-то момент начинаем понимать, что что-то идет не так.

На самых рабочих точках на лучшие приманки – ноль поклевок. И из того, что стабильно приносившая прежде результат схема не работает, мы делаем вывод – так уж повелось – что схемы альтернативные не работают тем более. Однако стоит взглянуть на положение дел незашоренным взглядом, немного отступить от отработанного шаблона – и вдруг оказывается, что рыба-то в принципе клюет. Что характерно, этим путем чаще идут относительные новички данной акватории, у которых нет абсолютной уверенности в том, как и где там «надо» ловить.

Наиболее отчетливо эта закономерность проявляется на соревнованиях. Хозяева – это факт – всегда считаются фаворитами. Но их нередко подводит нарочитая самоуверенность и отсутствие «плана Б». Самый показательный пример из этого ряда – чемпионат мира по ловле басса 2008 года. Озеро Гарда, Италия.

Главные претенденты на победу очевидны. Но случилось так, что в канун старта турнира через регион прошел мощный холодный фронт, а итальянцы, чей опыт по бассу минимум на порядок больше нашего, этот факт никоим образом не приняли во внимание. И все три игровых дня ходили по загодя намеченным трекам и точкам, будучи уверенными, что басс на них непременно «выйдет».

Но тот – не «вышел». Мы же, с учетом пришедшего похолодания, настроились на вымучивание вялого, заторможенного басса. И, если кто не помнит, неожиданно для всех (и для самих себя) тот чемпионат выиграли.

Резюме. Даже если вы ловите на той акватории, что вроде бы знакома вам «от и до», не стоит внушать самим себе, что отсутствие у вас поклевок проистекает из тотально нулевой активности хищника. Займите позицию «я - это не я» - забудьте про наработанные, дававшие прежде результат шаблоны.

«Война моторов»… А оно вам надо?

Помнится, когда мне было лет десять, я сильно завидовал взрослым дядькам, поскольку у них получалось ловить рыбы в разы больше – и по размеру, и по количеству - чем у меня. Объяснение тому представлялось мне очевидным: мужики ловили длинными удочками, тогда как я располагал лишь скромной бамбуковой одноколенкой - и просто не добрасывал до рыбы.

Но вот через год мне подарили удочку вдвое длиннее. Я был преисполнен уверенности, что дело сразу пойдет… Но – не пошло. Мои уловы если и возросли, то на чуть-чуть. И стало приходить понимание, что количество и размер пойманной рыбы определяются не только «продвинутостью» матчасти, но и навыком её использования – с учетом особенностей водоема и знания рыбьих повадок и предпочтений.

К слову сказать, по ходу того сезона у меня состоялся-таки прорыв. Я решил переоснастить ту же самую удочку с «поплавочки» на боковой кивок – и начал выдергивать из пруда окуней, плотву и карасей раза так в три чаще!

К чему я вдруг вспомнил ту историю из дремучих 70-х? А потому что она иллюстрирует ту идею, что в рыбалке достижение результата в равной мере зависит как от матчасти, так и от связанного с нею ноу-хау. И очень важно бывает соблюсти оптимальный баланс между одним и другим.

Сказанное очень хорошо отражает история с рыбопоисковой электроникой – с этапами её развития в нашей стране. Начиналось всё на рубеже 80-х и 90-х, когда появились первые эхолоты кустарного производства. Доступны они были людям очень ограниченного круга. Но слухи распространяются быстро - и вскоре многие из тех, кто не был членом этого «закрытого клуба», обрели уверенность в том, что разница в уловах между «ими» и «нами» определяется, в первую очередь, наличием или отсутствием этого небольшого, работающего от батарейки «Крона» электронного устройства.

А разница, между прочим, была очень заметной. Поэтому когда через несколько лет нам стали доступны эхолоты заводского серийного производства (например, марки Eagle), их уже очень ждали. Однако далеко не у всех тех, кто стал обладателем «фирменного» (так тогда говорили) эхолота, этот гаджет оправдал ожидания. Злые языки даже обозвали эхолоты того поколения «устройствами для просмотра мультиков»: на экране – рыба есть, и в количестве, и в размере, но поймать – никак не получается. О том, что картинку на экране надо еще уметь правильно интерпретировать, догадывался не всякий счастливый обладатель эхолота…

Однако прошло несколько лет – и наш массовый рыболов, в общем-то, освоил эту новую для себя технику - и стал извлекать из её использования явные дивиденды. Но технический прогресс идет стремительно. Вскоре появились моноблоки, объединяющие в себе эхолот и GPS-навигатор, затем – «структурники» и, наконец, Panoptix. Каждый из этих шагов давал обладателю нового гаджета объективное преимущество перед теми, у кого такого не было. Стремление вырваться в лидеры по этой части кто-то даже сравнил с гонкой вооружений.

Другой вопрос – а стоит ли оно всё того? В том числе и в буквальном смысле, т.е. в плане денег. Деньги-то за такую «оргтехнику» приходится отдавать немалые. Идея же о том, чтобы «отбить затраты рыбой» в нашем контексте звучит несколько вульгарно. Так что лишний раз прикиньте – необходимо ли это вам?

Резюме. Даже в турнирах топового уровня (PAL и др.) ультрасовременное рыбопоисковое оборудование не дает гарантии от пролёта. Поэтому не стоит, как думается, объяснять результаты своих не самых успешных рыбалок тем, что «эхолотик у нас слабенький». Причина основная - в чём-то другом…

Про чертовщину и не только

Вы знаете, что меня более всего выводит из себя на нашем ТВ? Астрологический прогноз в прайм-тайм на федеральных каналах! С экранов льется поток отупляющей зрителя ахинеи…

К чему это я? А к тому, что вам может показаться, что я противоречу самому себе. Ведь мои самые первые публикации в периодике касались связи между лунными фазами и активностью щуки. Вроде бы одно с другим схоже. Но есть нюанс. Свой график зависимости клёва от луны я получил через лишенную эмоций программу, применяемую для обработки примерно той же структуры рядов данных, и результат отвечает критериям статистической достоверности.

Я предпочитаю не углубляться в теоретизирование в части физики лунного влияния на поведение щуки. Но скорее всего оно увязано с приливно-отливными явлениями. А у пресноводных рыб – проявляется благодаря долговременной генетической памяти… Но – не суть.

Весь вопрос в том, насколько может для нас с вами быть полезным учет такого рода зависимостей? Из «такого рода» мы, разумеется, исключаем астрологию и всякую прочую чертовщину. А имеем в виду, кроме лунных фаз, еще атмосферные фронты, давление, состояние магнитосферы и т.д. Так вот, я для себя придерживаюсь той позиции, что иногда (ключевое слово!) обращаю внимание на некоторые из этих факторов, т.е. если и принимаю их к сведению, то скорее как третьестепенные.

Резюме. Вы вправе как согласиться с моим мнением, так и нет. Если именно нет, то постарайтесь планировать рыбалку так, чтобы не попадать на наиболее неблагоприятные по ожиданиям дни. Для той же щуки это перед новолунием и высоким и продолжающим расти давлением.