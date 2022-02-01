Поплавочная карта в весеннем пасьянсе Владимир Клень | 16 марта 2022 г.

Я свой поплавочный сезон открываю, не дожидаясь, пока водоемы полностью освободятся ото льда. Мне достаточно и небольшой полыньи. Понятно, в подобных условиях именно озёра являются отличным выбором для старта увлекательной, непредсказуемой и порой весьма результативной поплавочной рыбалки. Причем шансы на успех повышаются с каждый новым весенним днем.

В плане времен года мои навыки ловли озёрных рыб поплавочным удилищем расширялись, что называется, в обе стороны. Осознав с приходом опыта, что времени c апреля по сентябрь мне не достаточно, я проводил эксперименты с более ранним началом и более поздним завершением сезона. И в результате утвердился в мысли, что не просто взирать с упоением на покачивающийся на воде поплавок, но и успешно ловить удается фактически круглый год - даже при наличии льда к тому нет ограничений. Так что если есть хоть метр открытой воды – можно пускать в ход «поплавочку».

Поплавок в ледяном окне

Тема специфики ловли озерных рыб в морозные зимние дни летней поплавочной оснасткой еще пока мало изучена. Но учитывая, что во многих регионах если не весь «рыболовный» март, то его начало точно является не столько весенним, сколько зимним месяцем, чуть погружусь в неё. Благо позволяет личная практика.

При грамотном подходе такая неординарная рыбалка дарит массу положительных эмоций. Еще бы, ведь когда почти весь люд продолжает горбиться над лунками, ты стоишь поблизости на берегу, мостке или на том же льду - и ловишь «болонкой» плотву, окуней или красноперок.

При планировании такой рыбалки мне импонируют два подхода. Первый – ориентированный на ловлю в незамерзающих благодаря родникам промоинах без наличия течения. Проще дело обстоит, когда разрушающий лед и не дающий замерзнуть воде подземный родник расположен у самого берега.

Тогда ловля поплавочной удочкой практически ничем не отличается от уженья летом или осенью. Расположился на берегу - и знай себе забрасывай (фото 1). Более того, покуда земля промерзшая, даже зыбкие болотистые места пока еще крепки, так что имеется возможность подойти туда, куда летом никак не добраться.

Сложнее ловить в родниковых промоинах, расположенных на удалении от берега. Тут в первую очередь важно обеспечить собственную безопасность. А когда глубина в месте ловли выше собственного роста – лучше вообще не подходить к таким участкам.

Ну и чем длиннее удилище, тем дальше сможешь находиться от промоины. Замечу попутно, что забрасывать оснастку рациональнее не в середину промоины, а к её краям (фото 2). Рыб привлекает не только приток кислорода, но и попадающий в воду со льда корм, а посему шансы на поклевки в таком случае возрастают.

Второй вариант ловли – классическая проводка по движущейся воде. Она применяется в тех случаях, когда уженье происходит в местах впадения в озеро мелких ручьев и речушек (фото 3), а также с дамб в местах стока воды. Незамерзающие водные «языки» в таких случаях бывают очень длинные и широкие. Рыбаки – народ прагматичный.

Такие места они часто оборудуют всевозможными деревянными мостками, пирсами и настилами для дополнительных удобств круглогодичной ловли. Благодаря данным сооружениям не приходится стоять в холодной воде, да и управлять снастью значительно легче, ведь рыболов максимально приближен к клёвым точкам.

Чем мельче да меньше – тем лучше

Необходимость ловли в промоинах исчезает сразу после таяния льда, когда водоемы полностью освобождаются от хрустальных оков. Событие вроде долгожданное и радостное, но в плане рыбалки не всё просто Рыба находит много иных, порой более привлекательных для неё мест, сбрасывает с себя оцепенение и начинает готовиться к нересту. И чтобы получить хороший результат, ловля по принципу «абы где» не оправданна.

В самом начале весны из списка «потенциально клёвых» предпочитаю исключать крупные водоемы. Там рыбы, может, и много, но она еще концентрируется на глубоководных участках, до которых с берега поплавочной снастью не дотянуться. Куда предпочтительнее неглубокие проточные озёра, имеющие рваную береговую линию.

Там даже не обязательно обустраиваться в устьях ручьев и речек, питающих такие водоемы. Дело в том, что в это время года водная растительность еще только-только начинает подниматься, да и то сначала на мелководьях. Так что даже самые зарастаемые летом заводи в этот период либо сильно прорежены, либо вообще не содержат надводной растительности.

Вместе с тем для рыбы они по-прежнему представляют одни из лучших столовых и укрытий одновременно. А если еще в воде наличествуют поваленные деревья, кустарники, иные нагромождения (фото 4), то и подавно. Хороши и ровные прогонные мелководные участки с заиленным дном, они гораздо быстрее прогреваются, а посему гораздо притягательнее для рыб.

Ну и еще в плане перспективы отмечу те берега водных объектов, которые плавно переходят в заболоченные низменности (фото 5). Как правило, именно весной вследствие повышения уровня воды они затапливаются.

В результате рыба получает возможность выходить на богатые растительностью и, соответственно, кормом «пастбища». Рыболову подобраться к таким местам бывает непросто из-за зыбкости почв, да и ловить среди травы на глубине до полуметра сложно.

Однако чем ближе удается расположиться к таким участкам, тем выше вероятность обнаружить скопления рыбы, и, следовательно, обеспечить результативную ловлю. Кстати, в подобных местах очень любит нереститься щука, поэтому если её нерест затягивается, удается воочию понаблюдать, как зубастая трётся среди затопленной травы.

В случае, когда нет возможности выбраться на подобные перспективные озёра, можно планировать выезд даже на крупный водоем, например - на водохранилище. Главное, найти и обосноваться в мелководных заливчиках, заводях, ответвлениях и т.п., которые схожи по строению с описанными выше водоемами.

Рыбы моей весны

Я считаю, что именно весной планы на рыбалку имеют право быть неконкретизированными - и в то же время перспективными. В этом нет никакого противоречия, ведь можно рыбачить как с привязкой к одной точке, так и делая упор на частую смену мест. В первой половине весны я не боюсь даже сменить водоем на другой, выявляя, в каком рыба более активна.

Для этого использую визуальные ориентиры – шебаршащий тростник, покачивающаяся не от ветра трава, круги и всплески на воде. Да и осмотр дна через поляризационные очки никто не отменял. Ну и, конечно же, облавливаю акваторию.

Поэтому для успешной рыбалки полезны знания особенностей строения конкретного водоема и жизни его обитателей – всегда рациональнее ехать на хорошо изученные объекты.

Как только сходит лед, я чаще всего держу курс на те озёра, в которых водятся плотва и красноперка. Наилучшей приманкой для их ловли считаю не мотыля, а жидкое тесто. Облавливаю одно за другим «окна» и прогалы среди сухого тростника до тех пор, пока не обнаружу активных рыб (фото 6).

Практика показывает, что чаще всего поймать с одного места удается не более трех-пяти рыб, и даже прикормка не всегда в состоянии увеличить объем улова. Затем следует пауза, которую можно использовать для перемещения на другое место или терпеливого ожидания возобновления поклевок.

В случае облова разных точек, после затухания клёва полезно возвращаться в те, которые приносили результат. Места покинувших их не по собственной воле рыб быстро занимают сородичи - и этим надо пользоваться.

Относительно лещей отмечу, что в начале весны более активна их молодь – подлещики, которые лучше клюют на мотылей и опарышей. Несомненный плюс «бутерброда» из этих личинок на крючке в том, что увеличивается объемность приманки. При нацеленности именно на лещей, считаю это немаловажным. Ну и опарыши – определенная страховка, если бесчинствует нежелательная мелочь. Забросы лучше делать не столько в пространства между торчащих из воды сухих стеблей, сколько к внешней их границе на воде (фото 7).

По мере прогрева воды возрастают шансы на поимку полноценных лещей. Интересно, что по науке таковыми считаются особи, достигшие 800 г, хотя в рыбацкой среде негласно установлен порог в 1 кг. Такие лещи питаются не только мотылями, но и иными наживками (опарышами, червями, шитиками и пр.), а также растительными насадками (кукурузой, тестом и др.).

Что любопытно, от природы пугливые лещи на пороге нереста могут вести себя достаточно смело, иной раз подходя под самый берег. Правда, в этом случае они пассивны и воротят нос даже от поданной под самый нос приманки. Впрочем, понаблюдать за этим тоже занимательно.

В последние годы в конце марта - начале апреля всё чаще «проклевываются» лини (фото 8). Причем продолжительность их «выхода» возросла с нескольких дней до нескольких недель. Потом они берут паузу, а затем уже в мае выходят на пик активности.

Шанс поймать изумрудных красавцев выше во второй половине дня. В качестве приманки использую мотылей и червей в единой связке. Наряду с линями попадаются караси. Время их массовых хороводов еще не пришло, но даже несколько экземпляров за выезд – отличный прилов (фото 9).

По поводу озерной густеры (фото 10) могу сказать, что весной она чаще всего попадается в качестве прилова вперемежку с иной рыбой. Причем даже в тех водоемах, где её водится много. Обычно она резко вклинивается в плотвичный клёв, опережая своих озерных товарок в борьбе за обладание приманкой.

В результате вытягивать густерок удается с большими интервалами. Можно, конечно, наткнуться на их скопление - и надергать десяток-другой подряд, но так происходит нечасто.

Если ловить со всевозможных мостков, возле топляков или упавших в воду деревьев, то даже опарышем, не говоря уже о мотыле или черве, можно соблазнить озерного окуня. Правда, чаще всего некрупного. Приличные экземпляры попадаются редко и, как правило, во время ловли лещей в конце апреля – начале мая на пучок навозников с подсадкой опарыша.

Перечислив выше ряд приманок, заострю внимание на такой наживке, как черви (фото 11). Если делать упор на ловлю крупных рыб (карасей, лещей, линей), черви приходятся очень кстати. И даже не так важно, навозники это, подлистники, земляные или дождевые черви.

Все эти подвиды отличает повсеместная распространенность, длительная живучесть на крючке, возможность комбинирования с иными приманками – и, соответственно, повышенная привлекательность для большинства рыб. Крупного червя я наживляю на крючок целиком, либо разрывая надвое. Мелких – по несколько штук, формируя пучок.

Если вести речь о «бутерброде», в моём представлении для поплавочной ловли наиболее удачными вариантами являются следующие: один-два мелких червя плюс 2 - 3 опарыша, червь плюс 3 - 4 мотыля.

Ну и подчеркну полезность такой манипуляции, как чередование приманок на крючке. В течение дня они могут проявлять себя с переменным успехом, поэтому при затухании клёва нет смысла ждать у моря погоды. Лучше попробовать иную наживку или насадку, а через какое-то время возвращаться к прежней приманке.

Если клёво – значит, верно

Важной общей закономерностью весенней рыбалки является возрастание активности всех видов рыб по мере повышения температуры воздуха. Послеобеденный клёв всегда лучше утреннего, особенно в погожие дни и при стабильной погоде накануне ловли. Причем на закате можно рассчитывать на поимку крупной рыбы, которая в первой половине дня чаще держится на больших глубинах, а во второй подтягивается к мелководьям.

Серьезное влияние на интенсивность клёва оказывает ветер, ведь именно он изменяет степень прогрева воздуха. Северные и северо-восточные ветры, как правило, вызывают похолодание. Гораздо лучше рыба клюет при западном или южном ветрах. Особенно неблагоприятно отражается похолодание на таких теплолюбивых рыбах, как карась и линь.

Я сделал любопытное наблюдение: весной в зависимости от направленности заброса можно с одного и того же места, да еще и на одну и ту же приманку целенаправленно ловить разных рыб. Причем не одного-двух, а большего числа видов. Как пример, приведу рыбалку в открытом мною компактном местечке в маленьком заливе-ответвлении от крупного водохранилища (фото 12).

Там прямо от берега идет свал в небольшую ямку. Не сходя с места, забрасываешь влево к тростнику – ловится немелкая уклея, а ближе к берегу – пескари. Кидаешь перед собой на чистую воду - и метрах в пяти от берега клюют плотвицы с густерками. Увеличиваешь дистанцию до семи метров по прямой - и начинают идти подлещики. А если бросать вправо к микроостровку – наряду с плотвой регулярно проскакивают красноперки. И такая закономерность в том местечке наблюдается уже три весны кряду. Отрадно, что на моей рыболовной карте водоем с такой «секретной точкой» не единичен.

Приведенный пример – еще и наглядная демонстрация того, что весенний улов чаще, нежели в иную пору года, получается сборным, причем никогда не знаешь, какие рыбы в нём будут доминирующими (фото 13). Во многом по этой причине я предпочитаю иметь при себе на рыбалках несколько разных по длине удилищ, оснащенных тоже разнопланово.

В зависимости от условий ловли и активности конкретных рыб подбираю то, которое оптимально. Обычно это несколько болонских моделей 3-, 4- и 5-метровой длины, плюс матчевая удочка. Леска на всех разная: основная – сечением от 0,14 до 0,18 мм, поводковая – от 0,1 до 0,16 при длине самих поводков в 20 - 40 см.

Крючки подбираю с ориентиром на приманки, обычно - от №10 до №18, но ранней весной на поплавочной оснастке хорошо проявляют себя и мормышки, особенно черных, коричневых или иных темных расцветок, ассоциирующихся с подводными букашками (фото 14).

Не всё однозначно с огрузкой оснастки. Безусловно, хорошо использовать распределенную огрузку из ряда дробинок, что повышает чувствительность снасти и позволяет приманке медленнее опускаться в толще воды, провоцируя рыбу на поклевку.

Однако при наличии на леске нескольких грузиков сложнее без зацепов ловить непосредственно среди тростника, особенно при выполнении забросов «с катушки». Поэтому при ловле на удалении от берега предпочтительнее выглядит огрузка с одним грузом-оливкой и «подпаском». Учитывая, что поводок короткий, в качестве «подпаска» может выступать даже соединительный вертлюжок.

Подбирая поплавок для весенней озерной ловли, я исхожу из того, что настраиваться надо одновременно и на мелкую и на крупную рыбу, причем как активную, так и пассивную.

Соответственно, сигнализатор поклевки должен обладать минимальной массой (в моём представлении – до 2 г), повышенной чувствительностью и хорошей полетной характеристикой. И, конечно, четко фиксировать поклевки на погружение и подъем. Сегодня таких моделей предостаточно (фото 15), поэтому выбор зависит только от личных предпочтений.

Отметил для себя тот факт, что каждую весну у меня выдаются рыбалки, на которых доводится перелавливать самого себя. Это происходит в тех случаях, когда изначально была запланирована ловля фидером.

Если её результат до обеда слабый и присутствует ощущение дальнейшей бесперспективности, я предпочитаю многократно проверенную на надежность рокировку - фидер на поплавочную удочку, выступающую в роли палочки-выручалочки. Весной она всегда скрасит невзрачную рыбалку. Причем для этого часто не приходится менять даже место ловли. Ох, и мудрые же были наши предки, сформулировав вечное правило: держись берега, а рыба будет!