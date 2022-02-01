Трофейный лещ на Финском заливе Максим Перов | 1 апреля 2022 г.

Если вам в каком-нибудь из озёр Карельского перешейка повезло поймать доброго леща - скажем, килограмма на два, имейте в виду, что есть у нас место, где можно значительно улучшить свой результат – и это Финский залив. И надо знать, что существует два самых распространенных вида лещовой рыбалки на Заливе, о них и поговорим.

Вид первый. Бегом за стаей

В этом случае стая леща движется рядом со стаей судака, причем на прикормку не реагирует. И за постоянно перемещающейся рыбой лещатники вынуждены бегать не меньше, чем судачатники за клыкастым. Что интересно, как раз такой лещ у судачатников частенько клюет на блёсны или на балансиры, а ведь они используют далеко не мелкие приманки.

Заметьте, именно клюет, а не багрится: выводишь рыбину - тройник в пасти. Известно, что стаи активного полухищного леща у южного берега Залива, например, могут бродить как по глубине (я как-то раз удачно отловился напротив второго створа южной ветки Дамбы), так и заходить в прибрежье. Однако хоть стаи этого «друга судака» попадаются и у южного берега за

Дамбой, туда я лично зарекся ездить, потому что там самые «отрывные» места Финского залива. Сплошь и рядом, читая сообщения об очередных бедолагах, которых снимали с дрейфующих льдин вертолетом или еще как, видишь, что дело было около Большой Ижоры, Лебяжье, Красной Горки и т.д. Поэтому гораздо безопаснее ловить леща у южного берега до Дамбы, в Невской губе.

Первое, что нам нужно перед выездом - свежая информация о том, что там-то и там-то ловят. Причем срываться нужно сразу, а кто вынужден дожидаться выходных, информацией, скажем, за четверг может пренебречь. Ведь шансов, что стая надолго задержится на указанном месте, немного.

Приготовьтесь часто перемещаться, сверлить множество лунок в весьма толстом льду. И обязательно имейте с собой багорик для рыбы. Бур лучше как минимум 150 мм диаметром, и даже больше. Но толстый лед таким широким буром сверлить тяжело, и это как раз тот случай, когда имеет смысл применять вместо мускульной силы мотоледобур, в крайнем случае - шуруповерт.

Удильник - типа «балалайка», потому что ловить нужно только с подыгровкой. Леска - 0,18, максимум 0,2 мм, толще не потребуется, иначе портится игра мормышкой и меньше шанс на поклевку опытной и осторожной трофейной рыбы.

Кивок рациональнее ставить из пружинки, потому как на просторах Залива часто гуляет ветер, так что лавсановый кивок неизбежно будет трепетать под его порывами, не давая ни игру правильную задать, ни осторожную поклевку заметить.

Вид второй. Терпение и мастерство

Лещовая рыбалка зимой на Финском заливе может быть занятием и для терпеливых и упорных. Ведь игра стоит свеч - есть реальный шанс поднять на лед настоящего трофейного леща. В этом случае стационарно находятся на каких-то проверенных точках. Лучшая пора для ловли большого леща на Финском заливе - это март. В апреле он тоже, правда, берёт, но в это время уходить далеко на просторы Залива уже небезопасно.

Лещатники на ФЗ обычно скрытны и не склонны к общению. Но в этой статье я расскажу о ловле крупного леща зимой на Заливе, не скрывая ничего. Начнем с главного – с места ловли. Я одну из своих постоянных лещовых точек обнаружил случайно. С 2010 по 2016 год я часто ездил по ночам ловить плотву в районе Петергофа (Петродворца). Выходя на лед возле поселка

Просвещение, уходил до глубины примерно в 4 м и таскал там крупную плотву. Однажды мой товарищ сообщил, что в этом районе проклюнулся судак, но дальше, чем в том месте, где я занимался своей плотвиной рыбалкой. Он посоветовал мне поутру, если увижу людей, находящихся дальше меня, пойти к ним - и тогда появится шанс половить судака. Блеснильная удочка и несколько приманок у меня всегда с собой - на всякий случай, так что клыкастого хищника я действительно половил, хотя и без трофеев.

Попался один очень солидный окунь - около килограмма, а вообще, полосатый ловился вперемешку с судаком. Но главное - я по пути обнаружил лещатников, снимающих палатку и складывающих снасти и снаряжение. И увидел их улов, а там среди прочего было несколько ну очень хороших лещей. Скрывать что-то им уже не было смысла, тем более что работали они по пятидневке, а я мог приезжать на их точку, которую занес в навигатор, в будние дни, так что мы не мешали друг другу. Даже телефонами обменялись, делились потом информацией о клёве.

Оснащение стационарной точки

Важная тема на пассивной лещовой рыбалке - экипировка. Вот, скажем, если вам предстоит находиться на льду в течение двух-трех дней - например, с вечера пятницы по утро понедельника, что обыкновенно для тех, кто работает на пятидневке, то нужна большая теплая палатка. Хорошо, если в эту палатку поместится раскладушка, поскольку при столь длительной рыбалке нужен полноценный отдых, да еще без риска отморозить себе разные нужные места. Не полагайтесь на «пенку», туристические коврики и т.п. Спать на раскладушке гораздо безопаснее.

Потребуется серьезный бур диаметром как минимум 150, а лучше 180 мм. Едем же трофейного леща ловить, а это не какая-то пара кило, нужна широкая лунка. Если вы собрались заниматься трофейной рыбалкой всерьез, охота на крупную рыбу потребует не только правильной методики поиска, мастерства во владении снастью, работе с прикормкой, но и приобретения классного ледобура - например, Mora или Rapala.

Дело в том, что в российских бурах для достижения одинаковой легкости сверления и промороженного льда, и влажного при оттепели приходится ставить/снимать сменные прокладки под ножи, а скандинавские за счет более сложной формы ножей одинаково хорошо сверлят в любую погоду. И если для ладожской рыбалки я не советую импортные буры, потому что на Ладоге всегда есть песок во льду, об который любые ножи быстро тупятся, то на Финском заливе, да еще и на порядочном удалении от берега, лед практически без абразивных примесей, так что покупка скандинавских моделей оправдана.

Попутно расскажу об изготовлении лунки под трофейного леща 130-м буром. Есть такой вариант создания широкого отверстия во льду: нашим буром делаем две лунки рядом, а потом взятой из дома пилой соединяем их. Причем пилить нужно два раза, чтобы проход между лунками получился достаточно широким. Если такая пила имеется, то такой вариант дешевле, чем покупка ледобура большого диаметра. К тому же, если лед толстый, широким буром сверлить тяжело. А ведь понадобится (забегаю вперед) еще и лунка для кормушки.

Обязателен прочный и длинный багорик, ведь попытки поднять крупную рыбину на леске приводят к обидным обрывам под самой лункой. Нужна и хорошая компактная печка с возможностью готовить еду. Питаться двое суток бутербродами или консервами - не дело. Стульчик должен быть для ловли, причем удобным - на нём предстоит провести немало часов. На освещении тоже не экономьте - рыбачить в полутьме не только неудобно и вредно для зрения, но и опасно при работающей печке.

Еще несколько слов о поиске леща

Если несколько дней подряд дует западный ветер, нагоняющий в Финский залив соленую воду с Балтики, обычный, не полухищный лещ сначала перестает клевать, а затем перемещается ближе к берегу. Ведь лещ, стоящий на глубине и на течении в районе фарватера, будучи донной рыбой, первым чувствует повышение солености воды. А он соленую воду не любит. По крайней мере, это характерно для Финского залива, большую часть времени практически пресноводного.

Если западные ветра затяжные, то лещ может выйти совсем на мелководье, дойдя до глубин всего полтора-два метра. При этом совершенно не обязательно, что он присоединится к стаям полухищного леща, порой приходящим на мелководье вместе с судаком.

Нет, он будет просто пережидать некомфортные для него условия на меляке, куда вода с фарватера практически не доходит. Так что если вы заметите палатки недалеко от берега, и на вопрос о клёве вам ответят, что поклевывает разве что мелкая плотва, да и то плохо, совсем не факт, что это правда. Лещатники - рыбаки скрытные, и редко когда выдают информацию незнакомцам.

А если долго дует восточный ветер, он усиливает течение Невы, нагоняя воду с Ладоги, и тогда вода в Маркизовой луже (Финский залив до Дамбы) становится совершенно пресной, что зачастую улучшает клёв леща.

Кстати, название этой части Залива, Невской губы, появилось еще в XIX веке, когда никакой Дамбы и в помине не было. Просто военно-морскими силами России управлял маркиз де Траверсе, который то ли по лености, то ли по трусости устраивал учения флота не дальше Кронштадта. Острые на язык морские офицеры в результате и назвали Невскую губу Маркизовой лужей. Название прижилось и у рыболовов, и вообще у петербуржцев оно в ходу до сих пор.

Теперь поговорим чуть подробнее о поиске леща. Допустим, ветер благоприятный и лещ кормится там, где ему и положено - на глубинах недалеко от фарватера. Во-первых, вплотную к фарватеру ставить палатку категорически не советую: проход крупного судна может вызвать отрыв льдины с вашей палаткой, а вы, если в этот момент не рыбачите, а спите, запросто можете этого и не заметить.

В итоге - льдина посреди фарватера, а вы с палаткой - на ней. Это либо закончится очень печально для ваших близких, если дело происходит ночью, либо парализует движение судов днём, за что юридически придется отвечать вам. Зона, где я рекомендую искать лещовые точки - это несколько сот метров окрест фарватера. Свалы в ямы, различные подводные препятствия вам подскажут карты глубин в навигаторе, а более точно вычислить яму, её форму и найти оптимальный участок на свале поможет эхолот.

Завершая тему, скажу, что есть гораздо более простой способ. Если нет снегопада, засыпающего следы от палаток, можно побродить и поискать места, где стояли палатки. Если вы видите лунки шире чем 130 мм - значит, здесь рыбачили лещатники. Однако ж если вы регулярно станете занимать такие точки, возможны конфликты с их «хозяевами». Рыболовы, нашедшие это место сами, прекрасно понимают, что за ними подсмотрели. Далеко не всегда такие разногласия решаются мирно.

Теперь – об эхолотах

К слову, порекомендую проверенный мною годами компактный эхолотик «Практик». Есть более дешевые чисто китайские марки, но они либо сделаны бестолково – например, батарейка там стоит не внутри датчика, что не даёт ей переохлаждаться, а в самом приборе. И даже полностью клонированные «Практики» китайских марок часто грешат нестабильностью качества.

Какому-нибудь одному рыбаку попадется работающая китайская модель - и он давай всем рассказывать, что глупо переплачивать за «Практик», который делается в том же Китае. Однако при производстве, пусть даже и в Поднебесной, очень важен тщательный контроль качества каждой партии. Чисто китайские марки на этом зачастую экономят, в итоге есть рыболовы, и их немало, которые ругают купленный прибор и жалеют о попытке сэкономить. Но, как говорится, скупой платит дважды.

Вот шаровидные эхолоты, которые в качестве экрана используют ваш смартфон, категорически не посоветую для зимы. Их аккумулятор на холоде быстро разряжается, а он - встроенный, быстро не заменишь, требуется для подзарядки либо компактное зарядное устройство тип PowerBank, либо возвращаться к своему авто. И пока идет зарядка - вы без эхолота. А тот при ловле леща нужен не только для поиска мест, он отображает также и подход крупной рыбы.

Снасти-мордасти

Зимние лещатники используют на рыбалке кроме «кобылки» разные катушечные удильники - и «балалайку», и прочие варианты. Объединяет их одно - маленькая инерционная катушечка с убогим фрикционом. А ведь качественный фрикцион при вываживании трофейного леща крайне важен!

Мало того, что рыба эта сильная, так ей еще и течение помогает бороться. Ставить дубовые толстенные лески - не вариант: крупный лещ прожил немало лет - и на грубые снасти вряд ли возьмет. А между тем вопрос решается элементарно: самая дешёвая удочка-бортовушка, чем короче, тем лучше, но непременно с креплением под безынерционную катушку. Фрикцион которой на голову выше любой зимней удилки с микроскопической «инерционкой».

Вываживание крупного леща облегчается в разы, а никаких проблем из-за того, что это по идее летняя снасть - не возникает: ведь рыболов в теплой палатке, ни смазка в катушке не загустевает, ни кольца не обмерзают. При такой удочке даже можно позволить себе леску в районе 0,16 мм. Хотя почему такая толстая леска, раз ловим на летнюю снасть с «безынерционкой»?

Такой вопрос могут задать читатели, помнящие мои другие статьи, где я, сторонник спортивного подхода к рыбалке, обычно советую даже более тонкие лески, нежели те, что привычны для большинства рыболовов. Во-первых, мы всё-таки ловим реально крупного трофейного леща.

Во-вторых, не у всех есть катушки достаточно высокого уровня с мгновенным срабатыванием фрикциона. У меня имеется японский полуторатысячник, но катушки такого уровня стоят очень дорого. Вот у неё фрикцион действительно моментально реагирует на мощные потяжки и рывки рыбины. А у более бюджетных «безынерционок» реакция на нагрузку возникает с задержкой до секунды, а этого времени по-настоящему трофейному лещу хватит, чтобы оборвать снасть.

Ну а, как я уже говорил, возле фарватера практически всегда есть течение, которое значительно помогает рыбе сопротивляться, а рыбину, которую ты выкармливал сутки или больше, крайне обидно потерять из-за обрыва. К тому же я рекомендую ночную рыбалку на леща (т.е. ночью ловишь, днем - спишь), потому что днем крючки обгладывает колюшка и микрушечные окуньки. А ночью при внезапной поклевке не всегда рыбак успевает среагировать и ослабить тормоз на катушке.

Еще один важный фактор: на выраженном течении вблизи фарватера любая рыба клюет намного увереннее, нежели в стоячей воде или на слабом водотоке. Объяснение простое: нужно хватать корм, пока тот не уплыл. Поэтому тонкая леска не особо важна. И 0,16 мм при снасти с «мясорубкой» среднего ценового сегмента - как раз то, что нужно.

Приманки

Я не использую никаких хитроумных монтажей, а ловлю просто на крупную тяжелую мормышку со светонакопительным покрытием. Мормышка - недешёвая, с очень небольшим процентом примесей к вольфраму. Подлещик, густера и плотва меня не интересуют на такой рыбалке, раз я приехал за крупным лещом. А тот большой мормышки совершенно не боится.

Что качается игры мормышкой, то её нужно подбирать. Классика - очень плавные покачивания с широкой амплитудой у самого дна. Вообще, если течение хорошее, то подъемы высоко от дна почти не нужны, поскольку на течении рыба жмется ко дну. Иногда по неизвестным причинам срабатывает довольно высокочастотная игра, а иногда и вовсе лучше берёт на стоящую удочку. Особая хитрость: поставить мормышку такой тяжести, чтобы она едва держалась на дне.

Тогда при каждом приподнимании её удильником приманка станет уходить немного вниз по течению, как бы шагать. Этот вариант игры напоминает летнюю ходовую донку, которой почему-то редко кто ловит. А метод - клёвый, потому что мормышка делает шаги вдаль от лунки четко по кормовой дорожке, по которой на нашу точку и подходит лещ. В общем, вариантов игры много.

Поэтому у меня в палатке - две лунки: одна - рабочая, а в другую опущен эхолот - и там я экспериментирую с игрой. Крупного леща и его реакции на ту или иную проводку приманки прекрасно видно на экране прибора.

И наконец - о прикормке

За палаткой я делаю специальную лунку, третью, для крупной стационарной кормушки. Опускаю ту на прочном шнуре, затем натягиваю его, чтобы убедиться, что кормушка стоит, а не лежит на дне, и привязываю его к прочно вкрученному в лед ввертышу для палатки.

Кормушку наполняю смесью из самой дешевой гранулированной прикормки, которая представляет собой свиной комбикорм, плюс хорошо увлажненной и тяжелой сыпучей смеси для ловли на течении. Иногда опускаю в рабочую лунку (где играю) кормушку-самосвал с мелким кормовым мотылем, смешанным для разбивки с той же сыпучей прикормкой.

Однако это рискованный шаг, т.к. можно привлечь тьму мелюзги, поэтому я так делаю, если лещ долго не желает подходить - и, как говорится, терять уже нечего. Трофеев за ночь может попасться всего один-два, но если это лещи на 3 - 4 кг, для меня такой улов дороже санок, полных подлещика.