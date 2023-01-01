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По щучьему велению

Андрей Великанов |

Я почти десять лет оттрубил старшим ихтиологом Ленинградского областного общества охотников и рыболовов (ЛОООиР) в восьмидесятых годах прошлого века. В основном курировал спортивное и любительское рыболовство в Ленобласти.

Ну, говоря доступным языком – когда требовалось, с большим удовольствием рыбачил в рабочее время. Это в моём рабочем графике называлось «подбор водоемов для проведения спортивных мероприятий».

В те годы ЛОООиР принадлежало множество рыболовно-охотничьих баз, там обилеченные члены общества могли переночевать и взять напрокат лодку. Правда, для этого дополнительно нужно было приобрести путевку, но стоила она сущие гроши.

Каждую осень, где-то в конце октября – начале ноября, в нашей ЛОООиРовской конторе на Пряжке, 32 появлялся некрупного роста, всегда опрятно одетый седовласый дедок. Звали его Сергей Степанович Свиридов. Говорил он мягким, можно даже сказать - вкрадчивым голосом, речь его звучала витиевато, а в диалогах с нами смертными он часто употреблял давно забытые слова – сударь, мыза, потрафить… ССС регулярно покупал путевку на Охотничье озеро в Выборгском районе, где, по его словам, в большом количестве жируют крупные щуки.

Для хождения под мотором зимой полезны снегоходные очки и флисовый ошейник

- Чем ближе в зиму, - назидательно приговаривал Степаныч, - тем щука вкуснее, да и трофей обычно крупнее. Раз попробуешь из них котлетки - и за уши не оттащишь!

В эти котлеты он обычно добавлял свиное сало и нежно сдабривал заготовку рюмашкой армянского коньяка.

- А есть какие-то специальные хитрости в вашем богатом арсенале ловли? – однажды спросил я.

- Всегда контролирую, чтобы «игра» блесны была бы очень медленной, с большой амплитудой шараханий из стороны в сторону. А если на воде совсем «глухарь», то надо прикрыть глаза и прошептать: «По щучьему велению, по моему хотению…», - хитро прищурился дед Свиридов - и был таков.

Понятное дело, про эхолоты в те времена никто не ведал, так что ямы отстоя предзимнего хищника рыболовы аккуратно нащупывали грузом на длинной веревке. Главной приманкой была колеблющаяся блесна. Тогдашние рассказы о рыбалках не пестрели как нынче доскональным перечислением мудрёных названий «приборов и оборудования», зато всегда имели лирические Аксаковско-Сабанеевские оттенки, порою доходящие до рассуждений Исаака Уолтона (Izaac Walton) из его знаменитой книжки «Искусный рыболов» (Complete Angler).

Лена с носа надувнушки колола молодой ледок

Я на всю жизни запомнил заветы Сергея Степановича. И хоть ловил щупаков на разных континентах и в самое неурочное время, но полностью согласен с его мнением о гастрономических качествах ноябрьско-декабрьской рыбы, добытой именно в России по открытой воде. Хотя бывали годы, в которые сезон жидкой воды у нас, а соответственно - и охота за зубатыми призраками, продолжались до середины января.

Рыбалка под ледостав конкретно сурова, как АК-47 Ижевского завода, и требует массу атрибутов, о которых разнеженные летние спиннингисты даже не задумываются. Например, шест для колки льда и реагент против обмерзания колец должны быть всегда под рукой. Одеваться следует с мыслями о подвиге Ивана Папанина на дрейфующей полярной станции «Северный Полюс-1». При хождении в таких условиях под мотором я всегда использую снегоходные очки, а остатние пол лица защищаю флисовым ошейником.

Финские мастера знают, какие воблеры щуке по душе

Вспоминаю случай, когда лед в Средней Карелии встал практически мгновенно. Мы с супругой находились на воде километрах в трех от дома, но из-за внезапного ледостава обратная дорога растянулась почти на час. Лена, сидя в носу надувнушки, колола молодой ледок, а я на малом газу, как настоящий ледокол, в прямом смысле слова наползал на свежие льдины.

Каждая трофейная щука запоминается надолго, может быть - на всю жизнь. В моей копилке есть одна особая история на 10 кг 800 г.

…Начало ноября, карельское озеро, двадцать два километра студеной воды, небольшая волна и колючий ветер в мордасы. Идём медленной «дорожкой» по свалу, где дно резко уходит с шести метров на десять. В роли приманки аппетитно виляет хвостом Laser Pro 190 Crazy Deep Diver, т.е. 8+ метров всегда в кармане. Намеренно не указываю название спиннинга, катушки и лески. На сегодняшний день на рынке существует великая армия рыболовных брендов с примерно одинаковыми характеристиками.

«Игра» блесны должна быть медленной, с большой амплитудой шараханий из стороны в сторону

Отмечу лишь еще пару приманок из нашей рыбацкой коробки, которые регулярно привлекают щучий крупняк в ненастное предзимье. Это две финские игрушки – здоровенная «колебалка» Trolling spoon и 12-сантиметровый воблер Invincible. Но пока всё глухо. Так, самое время для магического заклинания от ССС…

И монстр сел таки в тот день, но вопреки традициям никак не хотел подниматься на поверхность, раз за разом упорно разматывая шпулю и нагло гуляя по самой глубине. Наши с ним международные противоречия продолжались минут двадцать. В подобных мизансценах спешить не принято, а верный товарищ должен быть наготове с подсаком соответствующих размеров. Можно использовать и багор, конечно. Если умеешь им пользоваться. Эх, сколько реального крупняка было в жизни утеряно из-за неправильного подсака или отсутствия опыта в багорном преферансе!

Что же до «catch and release», могу сказать лишь одно: порою складываются ситуации, когда сделать это практически невозможно с точки зрения выживания рыбы. Даже отцепляя трофей, не вынимая его из воды, ты уже нанёс непоправимый ущерб сопернику.

Как никогда нужен реагент против обмерзания

Хотя с виду, как принято говорить в таких эпизодах – «оклемалась». Недавние исследования американских ихтиологов подтверждают факт ухудшения репродуктивной способности у отпущенных после долгой борьбы рыб. Попутно замечу, к несчастью (или, наоборот, к счастью) серьезные научные исследования в области рекреационного рыболовства сосредоточены ныне в США.

Пригласив на борт «матроса» противоположного пола, ты наперёд должен учесть все особенности женской психологии, а в случае супружеской пары - раз и навсегда установить правило: рыбалка - это не дружеский семейный диалог на кухне, на корабле всегда один капитан, команды которого не подлежат ревизии и не обсуждаются, так и разэтак! И, тем не менее, аксиому «бабы – дуры» лучше держать в голове, спуская с языка лишь в самых исключительных сценариях.

…В конце концов, громадная морда щучары показалась на поверхности. Злые глаза хищницы словно оценивали противника и заявляли – еще посмотрим, кто кого! И сразу после этого первого свидания шпуля «безынерционки» вновь муторно запела – «зыыыыы».

Австралийское чудо работает в суровых карельских реалиях

Однако я успел приметить, что моя блесна в полный рост впилась тремя мощными якорями прямо в здоровенную голову пятнистой бестии, чуть ниже левого глаза. Это весьма неприятный поворот событий для подсачивания. Чуть промахнулся - и крючки плотно сядут на сам подсак, только с внешней стороны. В таком раскладе успех мероприятия оценивается уже как фифти-фифти.

Я раза три подводил её к лодке, но зубатая упрямо продолжала кувыркаться, словно на приёмных экзаменах в цирковое училище. Наконец щучара вроде как сдалась - и тут же последовала моя команда подсачивать.

Лена опытно черпанула инструментом, но только стала втаскивать рыбину в лодку, как притворяшка чертовски извернулась - и со всего размаха вонзила два заморских тройника в ПВХашный борт нашего 4-метрового сухогруза. Из раны мгновенно послышалось предательское шипение воздуха… А под ногами-то - метров десять, а до ближайшего берега - около восьмисот, а за окном – минус один по Цельсию.

Любая трофейная щука запоминается надолго

Чтобы не дать беде праздновать полноценный триумф на Каннском фестивале, я, словно Лев Яшин на мячик от Пеле, бросился на «золотую рыбку» в надежде полностью её обездвижить. Ибо еще один рывок башки хвостатого товарища мог привести к такой дыре в надувнушке, что даже страшно подумать. Тем временем мой любимый матрос дёрнул заводную стропу подвесного мотора - и на малом газу мы осторожно заковыляли к ближайшему берегу.

У австралийской блесны превосходные тройники! И вот на них уже плотно насажены три «ёлочные игрушки» – щука, лодка и ямаховский спасательный жилет со мной внутри. Крепко обнявшись, мы со щукой, раскорячившись, лежали в кокпите, привалившись к борту лодки, при этом я крепко обнимал здоровенную голову со злыми глазами. Весьма трогательная картина из цикла «в нашем дурдоме прибыло».

Сезон – закрыт!

На суше я первым делом выпутался из этой странной шведской тройки, дал злодейке хорошего наркоза, ну а дырки в ПВХ мы наспех заклеили обычным скотчем. Конечно же, борт травил, когда мы вытянули из него тройники, но уже не с такой скоростью.

Подкачали лодку ножной помпой - и что было сил рванули в сторону дома. Ну а тридцать километров в час при минусовой температуре и волне рождали в голове ясные картины горячего чая с ямайским ромом в боцманской пропорции 50 на 50…

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