Рыбалка на дальних берегах Алексей Фалалеев | 2 февраля 2023 г.

Перед рыболовами зачастую встает вопрос, стоит ли отправляться на водоемы, расположенные далеко от дома, о которых только известно, что там есть достойная рыба, или лучше ограничиться ловлей в, скажем так, проверенных домашних водоемчиках, где, правда, мало чего хорошего найдешь.

В предлагаемом материале я расскажу о собственном опыте покорения дальних рыболовных рубежей, на что я обращал внимание, отправляясь в путь, как готовился к рыбалке в незнакомом месте, какие нюансы ожидали меня вдали от дома – в общем, обо всём этом и другом.

Прежде всего, расскажу, как в принципе может появиться мысль вырваться из череды привычных рыбалок - и отправиться куда-то за тридевять земель, где совсем не понятны возможности реализации своих рыболовных планов. Я не ориентируюсь на тех, кто едет абы куда вздумается только по одному своему желанию. А на таких любителей ловли, которым, чтобы поехать куда-то далеко, нужно время на подготовку и в финансовом, и во временном аспекте - что ни говори, таких в нашей среде большинство.

Постараюсь пояснить этот вопрос на собственном примере. Несколько лет назад я осознал, что мне стало скучновато на водоемах, где я рыбачу всю свою жизнь. Да, каждый раз надеешься на что-то эдакое в отношении и общего улова, и отдельных его составляющих, но ведь, по факту, мы достаточно быстро изучаем водоемы, если посещаем их в течение нескольких лет.

Поэтому-то и понимаем, на что можем реально рассчитывать. А ведь хочется расти, скажем так, в профессиональном плане, и поэтому покорение дальних рубежей, получение нового опыта, допустим, в новых способах ловли – это отличный способ разнообразить свою рыболовную жизнь.

Для меня такими дальними рубежами стали большие реки соседних с моим Вятским краем областей, куда я и отправился за клыкастыми хищниками. Да, в первые разы не всё получалось, но ведь на то нам и дается возможность ошибиться, чтобы учиться и понимать, что и почему было не так в той или иной ситуации. Какие-то обобщенные выводы и итоги этих своих поездок я бы и хотел обозначить в этом материале, чтобы, надеюсь, помочь читателям журнала в покорении новых рыболовных горизонтов.

Как готовиться к дальнему выезду

Итак, вы решили, что было бы неплохо посетить, предположим, какую-то полноводную реку, прекрасные итоги рыбалок на которой нет-нет, да и мелькают на сайтах специализированных форумов. Как подготовиться к поездке? С чего начать? На что обратить внимание?

Когда я, помню, планировал первые такие выезды, то просто валом штудировал рыболовные отчеты и смотрел видеосюжеты о выбранных районах ловли. И, знаете, весьма неплохо аккумулировал полезную информацию. Это только кажется, что секретная информация о местах удачной рыбалки передается лишь из уст в уста, а просто читая интернетовские отчеты - невозможно найти уловистую точку.

Конкретную уловистую точку вам, конечно, никто не покажет, но понять, скажем, в каком районе, возле какого населенного пункта в массе случаются результативные рыбалки - это достаточно просто. Понятно, что если у вас есть знакомые, друзья, имеющие положительный опыт выездов на эту незнакомую вам реку, всё становится вообще несложным, но даже если нет подобных контактов, определиться хотя бы с конечным пунктом поездки удается нетрудно, благо современные социальные сети предлагают нам помощь в данном вопросе.

Что лучше, ехать одному или с кем-то? Я бы посоветовал на первых порах обратить внимание на предложения, которые встречаются на рыболовных форумах. Есть люди, которые долгое время занимаются организацией коллективных выездов на рыбалки, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы попробовать отправиться в общей компании пусть и не знакомых пока людей (фото 1).

Познакомиться и узнать последние новости можно как раз во время поездки, а если вы достаточно коммуникабельный человек, даже влиться в коллектив единомышленников, которые и подскажут, и покажут места для ловли. Но если предложений по общей поездке в какое-то выбранное вами место и подходящее время не нашлось, то, мой совет, не ленитесь спрашивать на тех же форумах, в рыболовных группах, о возможности в перспективе участия в таких выездах.

Очень часто бывает, что, скажем, кто-то из участников предстоящеё поездки неожиданно отказывается от неё - и ваше сообщение на форуме, что вы тогда-то не против составить компанию, придется как раз кстати. Даже просто готовность принять участие в оплате бензинчика для поездки играет зачастую решающую роль в решении взять вас с собой. Поэтому не стесняйтесь писать о своей готовности к выезду.

Пусть на первых порах ваше сообщение и останется без внимания, но своей настойчивостью вы создадите ощущение заинтересованного участника подобных мероприятий - и в дальнейшем к вам уже будут обращаться с предложением о предстоящей рыбалке.

Раз уж мы коснулись темы интернет-общения между рыболовами, то посоветую не конфликтовать при общении в рыболовных группах, быть по-хорошему открытыми для диалога. Не ленитесь выкладывать отчеты со своих местных рыбалок, по возможности заводите новые знакомства, не стесняйтесь помогать новичкам хотя бы советами. Иначе вряд ли вас возьмут, да даже удостоят вниманием ваше предложение об участии в совместном выезде, если до этого вы грубили или весьма заносчиво отвечали на вопросы.

А что со снастями?

На что еще советую обратить особое внимание, так это на подготовку и адаптацию снастей, ведь только на первый взгляд может показаться, что ваши удочки, которыми вы привыкли манипулировать на домашних водоемах, всенепременно окажутся уместными в водоемах незнакомых.

Конечно, удочка, скажем, для блеснения в принципе способна работать что на вашем городском карьере, что на реке в соседней области, но может случиться и так, что привычная снасть будет не то, чтобы неэффективной, но намного менее подходящей в конкретной дальней рыбалке.

Вот, допустим, отправились вы на большую, глубокую, но и незнакомую вам реку за судаком и бершом. Теоретически, если вы будете пробовать активно ловить, используя раттлины или балансиры, то вам может и повезти. Но если вы заранее знаете, что эту рыбу успешнее ловят на неподвижные удочки с сигнализаторами поклевки (хоть обычными колокольчиками (фото 2), хоть специальными звуковыми системами - фото 3), то итог может разительно отличаться от того, что вы получили бы, используя свои привычные снасти. Так что – всенепременно старайтесь выяснить, на какие снасти результативно ловят на дальних рубежах.

Отдельно проговорю, что нужно уделять внимание и приманкам. Впервые отправляясь на ловлю берша, я, разумеется, уточнив на какие снасти его ловят, знал, что он неплохо отзывается на крупные мормышки, наживленные его любимым лакомством, о котором мы поговорим чуть позже.

Но каково же было мое разочарование, когда неплохой в плане активности рыбы день завершился у меня значительно худшим результатом, нежели у более опытных местных коллег. А всё потому, что самодельные их мормышки были адаптированы под местную рыбу. У меня же стояли просто крупные мормышки с одним большим крючком, которые я у себя дома использую для налима, и спиннинговые джиг-головки.

Местный же берш, как я потом выяснил, клюет, как правило, очень осторожно, буквально стягивая наживку с крючка. И на приспособленной к этому хулиганству местной мормышке (фото 4) два крючка надежно удерживают насадку от рыбьего воровства, а отдельный тройничок на поводке служит весьма эффективным средством для реализации аккуратной поклевки хищника. На основные крючки мормышки хищник тоже, естественно, может сесть, но с дополнительным тройничком он вернее засечется в дни снижения его активности.

Доступный вариант насадки

Несколько слов о специфике приобретения подсадки для блеснения. Думаю, не секрет, что для ловли клыкастых во многих местах в ходу тюлька (фото 5). Эта мелкая рыбешка, их любимое лакомство – из семейства сельдевых, она в огромных количествах водится как в морях, так и пресноводных водоемах, в том числе в крупных реках и водохранилищах.

Для меня стало интересно, почему именно тюлька? Ну не только же ею питается берш или судак? Почему именно её предлагают многочисленные магазины и магазинчики вдоль дорог к наиболее популярным местам ловли? Но немного изучив этот вопрос, я узнал, что тюльку ловят в промышленных масштабах - и в этом случае она становится объектом продажи и перепродажи, на этом, получается, строится бизнес многих уровней, которые имеют отношение к организации и обеспечению любительской рыбной ловли. Легче предложить заезжему рыболову тюльку и быть уверенным, что он её купит, чем распыляться на какие-то непроверенные варианты, о которых, в отличие от тюльки, он вряд ли мог слышать.

В принципе, у меня имелся удачный опыт, когда я использовал в качестве насадки пескаря, верховку и мелкую сорогу, которых в качестве эксперимента привозил с собой из дома, но в итоге я пришел к выводу, что в дальние поездки тащить с собой какую-то другую мелкую рыбешку нет смысла, если ту же тюльку можно купить в любой точке торговли.

Экспериментировать можно, но тем, кто решил впервые попробовать такую рыбалку, посоветую на первых порах применять наиболее доступный вариант насадки, который пользуется спросом как у большинства рыболовов, так и у рыбы (фото 6).

Пешком или на кишкотрясе?

Как я уже отметил, вокруг больших рек и возможностей рыбалки на них строится многоуровневый бизнес, начиная от продажи насадки и заканчивая организацией баз отдыха под любые запросы и уровень дохода. Это отдельный мир, ничего плохого в нём я не вижу. Скажем, для примера, почему бы не воспользоваться услугой по доброске до точки ловли на снегоходе или так называемом кишкотрясе (фото 7).

Сам грешен – пару раз в первые выезды прокатился. Плюсом платного трансфера, понятно, является более комфортная и сжатая по времени возможность добраться до места дальней рыбалки. Но при этом получается, что группу рыболовов привозят пусть и в удаленное, но уже достаточно известное место.

Нельзя сказать, что здесь уже всё выбито - нет, вряд ли тогда сюда вообще привозили бы любителей ловли. Но всё ж ощущение, что «добираешь оставшееся» - присутствует. Так что кому-то нравится доехать за деньги, а кто-то предпочитает добираться до точки ловли самостоятельно. И в последующие поездки я уже старался сам находить свою рыбу, благо и опыт, и какие-то наработанные точки уже появились. И, знаете, получал намного больше удовольствия и от процесса, и от результата, особенно учитывая то, что не приходится рыбачить в толпе.

О культуре рыбалки

Попутно скажу пару слов об этой самой «ловле в толпе», вообще-то характерной для больших водоемов, когда всенепременно находятся «очень голодные», которые, заметив, что у кого-то попалась рыба, моментально его обуривают, пытаясь что-то выловить вслед. И вроде наличие тех же снегоходов или современных элементов снаряжения у них никак не соотносятся с определением «голодный», но, видимо, издержки воспитания дают о себе знать. Поэтому еще один совет – научитесь, если уж попали «в толпу», не афишировать свои успехи, коль не хотите испортить себе настроение.

Самое простое – это применение зимней катушки на удочке, когда не приходится размахивать руками, выбирая леску с большой глубины. Если есть возможность – возьмите с собой пусть небольшую, пусть даже самодельную палатку (фото 8). Она может спасти не только от погодных капризов, но и от постороннего взгляда.

Если всё же случился инцидент, то постарайтесь отнестись к нему спокойно, без нервов, если не видите возможности поставить на место подскочившего попрошайку. Это будет вам урок на будущее. Опыт незаметного вываживания попавшейся рыбы придет со временем, но на первых порах можно попробовать применить только что названные приемы.

К слову, не раз слышал историю, уже на уровне легенды, про одного старичка, который, не имея сил бурить много лунок, приносил с собой на водоем несколько рыбок, а потом начинал усиленно махать руками, как будто выводит очередного хищника.

Привлеченные этим «голодные» конкуренты моментально обуривали его, оставляя в округе десятки лунок, после чего, не поймав ничего толком, удалялись. А хитрый старичок затем выставлял жерлички на любезно просверленные лунки, имея впоследствии приличный улов.

Вообще, как мне показалось, особенно на выездных рыбалках нужно вести себя культурно и побольше общаться с встретившимися рыбаками. Посмотреть на применяемые снасти, уточнить какие-то нюансы ловли, выяснить последние новости, спросить про наиболее удачные направления для рыбалки – короче говоря, поговорить по-человечески. Поверьте, просто беседуя с людьми, можно получить такой пласт полезной информации, что его хватит на долгие годы подобных выездов. Не стесняйтесь спрашивать и уточнять интересующие вас моменты.

В массе своей у нас замечательные люди, готовые прийти на помощь - как словом, так и делом. Помню, теперь уже элементарный для меня вопрос правильного и удобного наматывания лески при переходе от лунки к лунке (фото 9) я в свое время узнал, просто задав уточняющий вопрос соседу-рыболову, в то время как до этого по неопытности каждый раз полностью убирал на катушку леску, боясь её запутать.

Неизвестная опасность

Новые места, неизведанные точки ловли – это всегда достаточно большой уровень опасности, особенно, если у вас нет определенного опыта рыбалки в местных условиях. Сколько раз попадались мне сообщения на рыболовных сайтах с просьбой помочь вытащить утонувший снегоход или информация о каких-то опасных участках с некрепким льдом. И уж чего точно не стоит делать, так это самостоятельно отправляться в новые места без проверенной информации о состоянии льда. Даже наезженные тропы от снегоходов - не гарантия безопасности передвижения, поэтому всегда думайте наперед, отправляясь в дальнюю поездку.

Про какие-то личные средства спасения я уже и не говорю, они априори должны быть с собой, потому как, если вы удалитесь от остальных рыбаков на значительное расстояние, вас могут просто не услышать и не заметить, если что-то произойдет. И если вы очутились на водоеме, лед которого простирается на многие десятки километров, в случае несчастного случая ваша жизнь будет только в ваших руках.

На открытых участках местности особенно четко ощущаются погодные настроения и тот же ветер, который в условиях ловли на лесном озере вы и не заметите вовсе, а на огромном водохранилище это может превратиться в серьезную помеху, способную испортить впечатление от дня ловли (фото 10).

Так что не забывайте про защитные элементы одежды – непродуваемые плащи, например, если у вас, скажем, нет возможности взять с собой палатку. Кстати, если ветрено, внимательно относитесь к своим вещам. Вряд ли кто-то кинется спасать ваше имущество, подхваченное порывом ветра. Видел раз, как по льду неслась палатка, а за ней, всё больше отставая, трусил рыболов. Конечно, со стороны ситуация выглядела комично, но, как мне кажется, растяпистому рыбаку в тот момент было не до смеха…

Средства оправдывают цель?

Поделюсь вот еще каким наблюдением. Отравляясь куда-то далеко на рыбалку, некоторые коллеги нередко преследуют четкую цель - как говорится, отбить стоимость поездки, а еще лучше выйти в ощутимый плюс. Как по мне, руководствоваться этой задачей точно не нужно.

Да, будут затраты на переезд, расходники, какие-то сопутствующие траты, но рыбалка – это лотерея, и никто не может предугадать итоговый счет. Согласен, приятно поймать много хорошей рыбы, но не стоит и особо сокрушаться, если дальняя поездка закончилась ничем особым.

На первой своей рыбалке на большую реку, помню, я хоть и не наловил много рыбы, но остался доволен тем, что получил свежий бесценный опыт, пообщался с коллегами, поймал пусть и штучно, но новую для себя рыбу, побывал в интересных местах. Радуйтесь мелочам - и они со временем и полученным опытом превратятся в стабильный положительный результат.

Кстати, небольшая подсказка. Если вы собираетесь на глубоководную реку блеснить судака или берша, возьмите с собой на всякий случай в небольшом количестве жерлицы, которые можно будет выставить у берега – скажем, в заливчике, вдоль мелководных участков с тростником (фото 11).

Если начнется клёв клыкастого, вы о них даже и не вспомните. Но если желанный хищник в этот день будет бастовать, то хотя бы щучку на живцовую снасть поймать получится. Понятно, что ехать за «травянкой» на большую реку несерьезно, но раз уж вам важно вернуться с уловом, то могут выручить и жерлицы. К слову, с живцом для них обычно проблем не возникает, тот повсеместно поклевывает на мели, но местные рыбаки, я заметил, особенно-то его и не ловят. Как и не акцентируются на живцовой ловле мелкой щуки.

Подытожим. Покорять новые вершины и горизонты рыбной ловли, несомненно, нужно, особенно, если вы, что называется, пресытились домашними водоемами. Другой вопрос - как это делать и как не разочароваться, если с первых попыток не удалось получить полное удовольствие. Разумеется, у каждого рыбака свой путь и свой опыт, но, надеюсь, мои советы помогут кому-то в покорении дальних берегов.