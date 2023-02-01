Ловили два товарища Дмитрий Волгин | 24 февраля 2023 г.

…Первые лучи утреннего солнца пробили заснеженную хвою сосен. Одинокий рыболов, пришедший на берег водохранилища, отправился штурмовать снежные заносы, двигаясь четко вдоль воткнутых в снег палок – по снегоходной тропе. Где-то в пути его догнал на «мотособаке» другой рыболов.

«Куда путь держишь?» - «На дальние гривы», - приветливо ответил первый. «Садись, подвезу, вместе веселее рыбу ловить», - сказал второй, предложив место в санях.

Пеший рыболов сел в сани, «мотособака» стартовала - и вскоре их силуэты слились в темное пятно на необозримом пространстве ледяной пустыни. Ветерок сегодня был холодный, руки мерзли - диалог вновь возобновился.

«Вчера в этом месте лед был красным после пойманной рыбы. Ловили все, кто попал на «раздачу». А сегодня - никого». – «Ничего, сейчас разбурим старые лунки и проверим, осталась ли здесь рыба». Рыболовы достали снасти, двинулись в разные стороны - и вот уже во льду появились свежие лунки.

- «Я поймал! - послышался голос первого рыболова. «Поздравляю!» - ответил другой. Спустя некоторое время у первого рыболова появился в руках второй трофей. «Похоже, ты сидишь на коряжке, так что рыба держится вокруг неё». – «Да, так и есть! Вот, зацепил балансир, пытаюсь освободить». – «Похоже, тут свал с перепадом глубин от двух до четырех метров.

Сейчас схожу за видеокамерой, узнаю, стоит ли на дне рыба». Второй рыболов направился к «мотособаке», достал из багажника камеру и принялся проверять наличие рыбы. Пусто, лишь мелкие ерши на дне светят глазами и с любопытством тыкаются мордами в светящийся датчик. А рыба-то есть! Ведь у первого-то клюет! Значит, держится выше дна и опускается за приманкой.

Первый рыболов тоже решил посмотреть, как ведет себя рыба, достал из рюкзака эхолот. На экране было видно, как толстая полоска, располагающаяся в нескольких десятках сантиметров от дна, стала опускаться и достигла уровня приманки. Сердце рыболова на миг замерло - он через бланк удилища ощутил легкий стук. Сделал подсечку и стал накручивать леску на катушку. И вскоре из лунки показался еще один приятный окунь.

«Видишь, он забагрился!» - поспешил поделиться своим наблюдением первый. «Это рыба просто интересуется приманкой, подходит к ней, но не атакует, а тыкается мордой. И в результате на подсечке багрится». – «Да, видать - так! - подтвердил первый. – У меня тоже много подбоев, холостых поклевок, и я не все могу подсечь». Но вскоре и второй достал из лунки окуня.

Рыбацкую идиллию нарушил гул снегохода, приблизившегося от береговой линии. С него сошли четверо рыболовов и расположились рядом. «Ну как, мужики, клюет?» - «Клюет, но пока слабовато». – «Ясно. Ну что ж, попытаем теперь мы счастья». И спустя некоторое время у вновь прибывших появились первые уловы. И один, и второй, и третий достали из лунок кто одного, а кто и двух окуней.

- «Рыба - есть, она рядом, только пассивна», - произнес первый рыболов, взглянув в сторону более удачливых соседей. «Ну, надо искать», - сказал второй, взяв в руки ледобур.

Новые порции ледяной шуги покрыли рыхлый снег. И при этом шуга моментально замерзала. А поклевки становились всё реже и реже. И новые лунки упорно молчали. Новые соседи собрали снасти, сели на снегоход и направились в сторону другого берега. Завывания ветра усилились.

«Поймал! – вдруг закричал первый рыболов. - И знаешь, на что? На подвеску!» Он показал второму свою снасть, снял с крючка рыбу и продолжил ловить. И тут же вытащил еще одного окуня, и опять не на балансир, а на подвеску. Второй достал яркий «силикон», привязал выше балансира поводок с крючком, насадил на него мягкую приманку. И вскоре эта нехитрая снасть тоже принесла свои плоды - на льду запрыгали несколько окуней.

Тем временем ветер пригнал снежную тучу, скрыв солнечные лучи. Клёв стал ослабевать прямо на глазах. Теперь рыба ни на подвеску не брала, ни на приманку.

«Что делаем? - спросил первый рыболов. - Будем искать или останемся ждать «выхода» вечернего?» - «Давай дождемся «выхода». Рыба ведь стоит, не движется». – «Хорошо!»

Час-полтора пролетели в томительном ожидании. Тень сомнения уже закралась в души наших рыболовов - вечернего «выхода» может и не случиться.

- «Есть!» - достав из лунки окуня, нарушил тишину второй рыболов. «И у меня, - ответил первый. И показал приличного окуня. «Второй», - сказал второй. «Значит, вот он, вечерний «выход». Ловим!»

При очередной поклевке удилище первого рыболова сильно изогнулось. Видимо, на этот раз попался совсем уж приятный трофей. Вот он уже у края лунки, вот вновь упорно отбирает леску. Видать по всему, щука или судак. Второй – первому: «Смотри ты, как сопротивляется! А в лунку не лезет. Подожди, не спеши, сейчас багор принесу».

Второй рыболов взял багор и попытался достать рыбу. «Кажись, зацепил!» - сказал он и сделал попытку поднять добычу. Но леска на удочке первого рыболова внезапно ослабела. «Сошел! Леску перетер о край лунки!» - «И балансир забрал с собой. Долго ли он с ним проплавает?» - «Крючок через пару недель вылетит из пасти. Жить будет!» - обнадежил второй рыболов первого.

Однако поклевки в этой лунке прекратились. «Видимо, он нам всё распугал. Вот чертяка! Ну, что, сматываемся?» - «Нет, давай попробуем еще рядом поискать». Рыболовы дружно взяли в руки буры и насверлили во льду новых отверстий. И спустя некоторое время поймали еще несколько рыбин. А ближе к четырем часам вечера клёв прекратился наглухо. Завели «мотособаку» и отправились против ветра к берегу. Сани стучали о лед, в них подскакивали зимние ящики, ледобуры и замерзшие окуни. Сегодня было клёво! Рыбалка удалась!

…«Тебя как зовут? - спросил первый. – «Меня – Сергей». – «А меня – Дмитрий. Спасибо за компанию и рыбалку! Надеюсь, встретимся и порыбачим еще не раз». – «Давай, скатаемся без проблем!»

Добравшись до берега, они разъехались по домам. Каждый повез домой приятный улов и не менее приятные впечатления о совместной рыбалке. И хотя рыбалка вышла вообще-то спонтанной, но она объединила двух увлеченных людей и закрепила рыбацкую дружбу на долгое время.