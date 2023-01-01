Зимний поиск белого хищника на малой реке в мегаполисе Николай Лебедев | 20 февраля 2023 г.

Знаю, многие с наступлением зимних холодов зачехляют спиннинги и смиренно ждут открытия сезона открытой воды. Но для меня эти томительные 3 – 4 месяца безделья превратились бы в вечность, поэтому и зимой я продолжаю активно ловить спиннингом, исследуя новые для себя маршруты. И если раньше это были малые реки Саратовской области, то теперь - малые реки Подмосковья.

Кардинальным образом при смене географических широт моих рыбалок ничего практически не изменилось - многие малые речки, как я заметил, друг на друга похожи, а отличает их всего лишь одна составляющая – рыболовный прессинг. Те речки, что не фатально сильно выбиваются безответственными рыболовами, представляют интерес, но такую речку еще поискать нужно. И так получается, что рыбалка превращается в охоту: ходишь по незнакомым участкам, делаешь невероятное количество забросов, чтобы определить – есть или нет хищник на этой реке.

В зимнем спиннинге есть особый шарм. Кругом белым-бело, чистейшая вода, а под ногами слышен хруст снега, перед глазами открываются замечательные виды. А еще, по моему мнению, немалым плюсом является отсутствие других рыболовов-конкурентов на берегу реки.

Единственная трудность, пожалуй, заключается в том, что, если зима снежная, приходится натаптывать тропинку в глубоком снегу, но проходит пара-тройка рыбалок - и уже можно по своим следам вполне комфортно передвигаться по берегу реки. Также большой для себя плюс зимнего спиннинга нахожу в том, что летом многие перспективные для заброса точки недоступны из-за обилия береговых зарослей, зачастую непроходимых, а зимой картина меняется. Открываются участки, которые невозможно было обловить летом и даже осенью.

Единственный минус в зимней рыбалке – постоянная борьба с обмерзанием пропускных колец на бланке. Но, как говорится, охота пуще неволи, вот и приходится мириться с этим казусом, постоянно спрыскивая шпулю и кольца силиконовым спреем.

Сходня – моя основная локация

Так удачно сложилось, что я живу не очень далеко от самых популярных зимних рек ближайшего Подмосковья, а некоторые даже протекают в самой Москве - например, Сходня. Эта Сходня являет собой классическую малую реку лесного типа. И я считаю её одной из самых для меня перспективных, и вот почему: она находится всего в часе езды от моего дома. Плюс здесь крайне мало прямолинейных участков, а если они и попадаются, то всё равно привлекательны, т.к. на дне много коряг, где обычно прячется белый хищник – основной объект моей рыбалки.

В основном же Сходня всячески извивается, есть много участков с омутами и интересным рельефом. В прошлом году эта речка подарила мне незабываемые эмоции, посмотрим, что будет в этом сезоне.

Тактика ловли и оснащение

Зимой световой день - очень короток, поэтому делать ошибки - времени просто не хватит. Обычно я приезжаю на речной берег часам к десяти, реже - к двенадцати. К этому моменту уже довольно светло, я собираю комплект снастей - и в бой. На каждой рыбалке действую приблизительно одинаково: прохожу вверх по течению километра три, а потом возвращаюсь к месту старта той же дорогой.

В эту пору есть смысл дольше задерживаться на какой-либо перспективной с зимней точки зрения точке, поскольку образ жизни зимнего голавля резко отличается от модели поведения летнего и весеннего. Практически это выражается в том, что все точки, работавшие летом, просто выключаются. И это понятно, т.к. рыба уходит в более глубокие места - например, ямы и омуты. На моём проверенном маршруте я определил десять перспективных мест. А все участки между этими местами – пустышки, поэтому я их быстро прохожу.

Такое решение позволяет мне дольше облавливать действительно интересный участок. Вот лет десять назад, когда я только осваивал зимний спиннинг, непременно бы облавливал каждую мало-мальски привлекательную точку без разбору. Но набив шишки и приобретя нужный опыт, сейчас я скрупулезно отношусь к выбору места ловли.

Зимний спиннинг – это динамичная и в то же время неспешная рыбалка. Динамика проявляется в том, что приходится очень много ходить, делать большое количество забросов. А неспешность выражается в том, что проводка приманки должна быть максимально медленной.

По моим наблюдениям, в ледяной воде голавль ведет себя как-то аморфно, что ли - он редко перемещается с места на место, реагирует только на медленно идущую приманку. Именно по этой причине свой зимний арсенал я ограничил только двумя типами приманок.

Во-первых, это «креатура» длиной до двух дюймов, а во-вторых - медленно тонущие воблеры-минноу миллиметров до сорока. Но если известно, что в водоеме попадается крупный голавль - за кило, скажем, то имеет смысл взять воблер покрупнее. Однако на Сходне зимний стандарт - граммов триста, поэтому не вижу смысла ставить приманку большего размера.

Если в лоб сравнивать эффективность медленно тонущего воблера-минноу и приманки из мягкого пластика, имитирующей живой объект, то именно в зимнее время ощутимый перевес выйдет в пользу «силикона». При прочих равных «силикон» всё же не так активно «играет» на падении, скажем, лишь слегка подергивая своими сегментированными лапками (речь преимущественно идёт о «креатурах»).

Еще я заметил, что скорость погружения приманки тоже играет большую роль. Провел как-то с другом эксперимент. Ловили мы вместе с другом на участке с приличной концентрацией голавля. Для зимы тот клевал просто прекрасно. У друга – 1,5-граммовая вольфрамовая головка, а у меня – 0,8 г, приманки - одинаковые. У меня есть поклевки, а у него лишь изредка случаются подбои. При этом, повторюсь, ловили-то мы на одинаковые приманки! Потом друг «уменьшился», поставив «чебурашку», такую же, как у меня - и дело сразу пошло.

Этот случай я использовал при формулировке правила: если место позволяет использовать мелкие грузы, то ставлю самые маленькие. Когда же клёв склонен стремиться к нулю, то иду на крайнюю меру – использую форелевый крючок, оснащенный вольфрамовой головкой массой 0,18 г.

Неотъемлемой частью моей снасти является полутораметровый флуорокарбоновый поводок. Он должен быть максимально мягкий. Я считаю, что на жестком поводке приманка «играет» совершенно по-иному, чем задумано её разработчиком, а иногда жесткий поводок может вообще испортить «игру» приманки. Особенно чувствителен к жесткому поводку медленно тонущий воблер.

Оптимальным вариантом для себя я выбрал флуорокарбон диаметром 0,14 мм с разрывной нагрузкой 1,73 кг. На супертрофеи, понятно, я не рассчитываю, а вот голавля граммов на 500 этот поводок выдерживает без всяких проблем.

Чтобы определить настроение голавля и его активность, первым делом я пускаю в бой воблер. И действую стандартно: забрасываю приманку под противоположный берег, выматываю слабину и даю воблеру играть на падении. Среди самых полюбившихся голавлю воблеров из моей коробки могу отметить Smith D-Compact 45 и Rigge 35 от Zipbaits. Первый использую, когда нужно ловить на участке, где есть течение, т.к. он хорошо справляется с потоком, а второй применяю исключительно в спокойных местах.

Зимой голавль отдает предпочтение не кричащим и натуральным окраскам воблеров. А на провоцирующие расцветки у меня поклевок всегда меньше. К слову, то же самое могу сказать и про окраску силиконовых приманок.

Повторюсь, зимой голавль неохотно реагирует на резкие движения, быстрые подрывы, да и вообще все активные манипуляции с приманкой, которые летом и даже осенью вполне себе работали, но сейчас ничего не принесут. Воблер в любом случае является более активным, чем «силикон», так что именно по воблеру я всегда определяю настроение голавля. И в этом плане тонущая «миношка» – самая лучшая лакмусовая бумажка.

Но если нет поклевок, тогда я ставлю «силикон» и уже дальше всячески экспериментирую с ним. Я заметил, что ловля зимнего речного голавля на силиконовые приманки очень похожа на ловлю форели на «платниках». Схожесть здесь в том, что мы имеем дело с пелагическим голавлем, так что характер проводки приманки рационален такой же, как при ловле прудовой форели.

Я делаю плавные рывки кончиком удилища, перемежая проводку длительными паузами. Довольно часто поклевка случается именно на паузе, когда «рачок», допустим, парит в толще воды, едва пошевеливая лапками. Обловив средний горизонт, опускаюсь ниже.

Если нет поклевок на «силикон» около дна, то варианта здесь три: либо голавль просто в принципе не хочет клевать, либо стоит в толще, либо он стоит в каком-то другом месте. Обычно хватает двадцати минут, чтобы хорошо исследовать интересующий меня участок, а поскольку чаще всего я ловлю с напарником, то мы практикуем разделение обязанностей.

Я, например, ловлю на воблеры, а он - на «силикон». И когда сиюминутная картинка проясняется, делаем выводы и в дальнейшем ловим уже по готовому шаблону. Например, если сегодня голавль взял на «силикон» в одном конкретном месте, то он будет брать на него по всей реке, то же самое применимо и к воблерам.

В конце рыбалки, когда я возвращаюсь к исходной точке заброски, вновь облавливаю те места, на которых случились нереализованные поклевки. Шанс всё-таки доловить небольшой, но есть. Ведь пока я находился на другом участке реки, это место отдыхало, плюс могла активизироваться та рыба, которая ранее не клевала. Из пяти моих рыбалок на двух удается доловить рыбу уже на обработанных ранее местах.

В завершении скажу пару слов о снастях, которые чаще всего применяю. В качестве удилища использую классический лососевый коротыш длиной 1,9 м тестом до 8 г.

У моделей, заточенных на ловлю лосося, всегда приличный запас прочности, поэтому выбираю именно его. Катушку ставлю 2000-го размера с намотанной на неё плетеной леской #0.4 по японской классификации (0,104 мм).

Еще отдаю предпочтение именно лососевому удилищу по той причине, что на нём традиционно стоят достаточно крупные кольца, а они, как всем известно, меньше обмерзают, что является еще одним решающим фактором при выборе удилища для зимней ловли. Данным комплектом работаю уже четвертый год - и за всё это время он меня ни разу не подвел.

Кто еще в тереме живет?

Нередко на Сходне попадается приличного размера язь. Но если голавль предпочитает отстаиваться и караулить малька в более-менее спокойных местах, то язь трется на самом течении, а ловится он на те же самые приманки, что и красноперый. Присутствие язя я научился определять по характеру поклевки. Если лобастый клюет с ярко выраженным ударом, после чего молниеносно уходит в сторону, то язь действует по-пижонски - прикусывает «рачка», скажем, и подвисает. Поклевку легко можно заметить по кончику спиннинга, либо по вытянувшейся леске.

Прошлый сезон заставил меня четко убедиться в том, что внешне красивые места с огромной долей вероятности останутся безмолвны, а вот невзрачная с первого взгляда точка – наоборот, дает хороший результат. Кстати, то же самое могу сказать не только относительно охоты на голавля и язя, но и на щуку.

И еще: обязательно отпускайте рыбу, сделайте возможной рыбалку ваших детей.