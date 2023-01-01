«Догонялка» как активатор пассивной рыбы Владимир Клень | 27 января 2023 г.

Целесообразна ли в глухозимье установка на зимней мормышечной оснастке дополнительного крючка над основной приманкой – об этом идут многолетние споры, однако факты из моей практики показывают, что зачастую именно такой вариант делает результат или существенно повышает эффективность рыбной ловли. Причем я лично использую особый подвид очень простой и, вместе с тем, уловистой оснастки, именуемый в народе «Догонялкой».

Нашими рыболовами изобретено огромное количество разноплановых оснасток, предполагающих использование в монтаже не одного, а нескольких крючков. Большинство из них нацелено на ловлю рыб по открытой воде, но есть и вариации с акцентом на подледную ловлю. Назову, к примеру, почитаемое многими «Коромысло», которое особенно хорошо зарекомендовало себя при зимней ловле лещей.

Ловил я и «Гирляндой», в которой «Чёртики» представлены в среднем пятью-шестью штуками на одной леске. Ну и, конечно же, видел множество оснасток, в которых концевой является тяжелая мормышка («Чёрт», «Коза», «Балда»), а выше неё на коротком отводном поводке - одинарный крючок (или пара-тройка на своих поводках) с наживкой или без. Ну и так далее.

Основное достоинство одновременного применения сразу нескольких крючков вне зависимости от типа подледных приманок очевидно - увеличивается вероятность поклевок.

Кроме того, такой вариант предоставляет возможность с минимальной потерей времени испытать разные приманки, определяя, какая из них наиболее предпочтительна рыбам в конкретный день. Ведь бывает так, что, вне зависимости от мастерства удильщика, рыба совершенно игнорирует «Чёрта», но охотно откликается на мотыля, насаженного на крючок, свисающий над этим самым «Чёртом» (фото 1).

Казалось бы, при таких плюсах только и следует делать, что монтировать на оснастку несколько приманок, предвкушая хорошие уловы. Однако там, где есть плюсы, всегда найдутся и минусы.

Так, при использовании нескольких приманок как минимум одна из них привязана к поводку, так что возможно спутывание лесок, увеличивается время на подготовку к проводке, учащаются зацепы, в т.ч. за собственную одежду, возникают некоторые сложности при сворачивании оснастки для переходов от лунки к лунке или при транспортировке. А когда всё это происходит на морозе, хлопоты превращаются в мороку. Плюс ко всему сказанному, маститые рыболовы, в том числе спортсмены, убеждены, что при подобном варианте снижается контроль над работой основной – нижней приманки.

Соответственно, ловля осуществляется скорее с расчетом на везение, нежели на собственное мастерство. Причем чем больше рабочий спуск оснастки, тем больше нивелируется значимость отточенной проводки с акцентом на анимацию главной нижней приманки. Ну а движение крючка, привязанного к поводку, вообще непредсказуемо.

Вот и выходит, что эффективность подобной оснастки зависят скорее от активности рыбы, нежели от опыта и навыков рыбака. И если кого-то такой расклад вполне устраивает, то кого-то - нет.

Анатомия «Догонялки»

Сложно сказать, все ли указанные мной обстоятельства либо нечто иное привело к созданию потрясающей оснастки, которая удовлетворила и рыболовов-любителей, и спортсменов. Называется она – «Догонялка» (фото 2), и она проста, как всё гениальное.

Дополнительный крючок, который я для удобства восприятия назову «подвеской», не привязывается к основной леске ни с помощью поводка, ни иным образом, а просто надевается на леску через колечко жалом вверх. А если нацепить на этот дополнительный крючок бисерину, бусинку, кусочек кембрика (фото 3), а то и обычную нитку или какую-нибудь мишуру, либо использовать натуральные наживки (мотыля, опарыша, личинку репейника и пр.), то крючок превращается в полноценную приманку.

В результате при опускании оснастки в лунку такая крючок-приманка медленно, но свободно скользит по основной леске вниз и упирается только в нижнюю приманку, в качестве которой выступает либо простая, но тяжелая мормышка, либо её безнасадочные разновидности с несколькими крючками. То есть, будучи опущенным в лунку, крючок при проводке медленно сползает, как бы догоняя тянущую его ко дну более тяжелую приманку. Отсюда и название «Догонялка».

Считаю в корне неверным утверждение тех, кто причисляет к категории «Догонялок» крючки, привязанные выше основной приманки на лесочных отводах. Или же надетые через колечко на основную леску, но леска пропускается не один раз, а несколько, чтобы дополнительный крючок не съезжал вниз.

Такие крючки ни при каких обстоятельствах не станут «догонять» основную более тяжелую приманку, а значит - теряется сама суть уникального изобретения, в котором при проводке в движении находятся одновременно две приманки – основная и дополнительная. И что интересно, перемещаются они при этом в толще воды хоть по одной леске, но по-разному и абсолютно не мешая друг другу двигаться.

Нижняя, основная приманка при проводке находится под полным контролем, а вот «подвеска» - под относительным. В такт движению ведомого рукой удильника последняя хоть и поднимается вверх, но всё равно съезжает по леске, преодолевая то большие, то меньшие расстояния, обычно исчисляемые десятками сантиметров (фото 4).

В результате две приманки простой и вместе с тем гармоничной «Догонялки» отличаются друг от друга не только по внешнему виду, наличию/отсутствию на их крючках естественного корма, но и характеру поведения в воде.

Словно конкурируя между собой за звание наиболее привлекательной для рыбы, они вызывают внимание и мирных и хищных подводных обитателей. Причем в моей личной практике были случаи, когда при поклевке я вытягивал из лунки сразу по рыбе на каждой приманке. И если фактом одновременной поимки пары ершей (фото 5) особо никого не удивишь, то пойманная на «Чёрта» плотва, а на крючок-подвеску окунь (фото 6) – впечатляют.

Еще один немаловажный нюанс - это высокая эффективность применения «Догонялок» на водных объектах разных типов и глубин. И если для любителей безнасадочных приманок глубины в 7 - 8 м считаются малоперспективными, то наличие выше «безмотылок» дополнительного крючка с каким-то привлекательным убором существенно увеличивает шансы на успех. Но и это еще не всё. «Догонялка» – отличный раздражитель для малоактивной рыбы, а значит - способна выступать убойным оружием в период глухозимья.

Управляться с такой оснасткой, вбирающей в себя классическую, проще простого. Она не путается при намотке на руку при обходе разных лунок (фото 7), с неё легко убирать наледь одним движением зажимающих леску пальцев, оснастка компактна при сборке.

Комбинации приманок

Сколь бы простой ни была оснастка, у неё тоже есть свои секреты, знание которых помогает добиться наибольшей результативности в ловле. Первый нюанс – это обязательное соблюдение весовых пропорций. Масса основной нижней приманки должна быть существенно больше массы оснащенного крючка (фото 8).

Если этого не соблюсти, то по мере погружения верхняя приманка «обгонит» нижнюю и увлечет её за собой. «Бегать» же по леске на фазе поднятия её во время проводки она, разумеется, не станет. Чаще всего такой негативный сценарий возможен, когда на леску вяжется безнасадочная мормышка малой массы, а выше ставится крупный и, понятно, тяжелый крючок, цевье которого закрыто пятью – шестью, скажем, бисеринами.

В качестве основной нижней приманки целесообразно применять немелкие и, соответственно, увесистые безнасадочные приманки («Черти», «Козы», «Балды», «Медузы», «Ведьмы» и пр.), а также вольфрамовые или свинцовые мормышки под насадки массой свыше 2 г.

При этом следует ориентироваться на три комбинации.

- Первая, где в оснастке обе приманки, как нижняя, так и верхняя, относятся к безнасадочному типу (фото 9). Это хороший вариант для ловли самых разных рыб, включая крупных, на старицах, в речных протоках, заливах, а также во всех случаях при нацеленности конкретно на ловлю окуней.

- Вторая комбинация, когда нижняя приманка является безнасадочной, а на крючок верхней, вне зависимости от наличия на его цевье бусинки, нанизывается мотыль или иная натуральная приманка (фото 10). Такая компоновка подходит для ловли на любых водных объектах при очень слабом клёве - тогда «Догонялка» в виде маленького крючка с личинкой комара становится главной надеждой.

- Ну и третья комбинация предполагает наживление, прежде всего, мотыля на крючок нижней крупной мормышки и использование на крючковой «подвеске» только искусственной насадки. Я прибегаю к нему обычно при ловле лещей/подлещиков на больших глубинах. Основной расчет делаю на мормышку с мотылем, а крючок при слабой активности лещей способен «подхватывать» иную рыбу – плотву, густеру, окуней и пр.

Монтаж «Догонялки»

Помимо соблюдения указанной выше пропорции в массах каждой из двух приманок «Догонялки», крючок заслуживает дополнительных пояснений.

Чаще всего я использую для таких целей крючки 16-го – 18-го номеров (фото 11). Расцветка не принципиальна, да и особых отличий в форме крючков, влияющих на их эффективность, я не заметил. Зато на колечко смотрю пристально. Оно должно быть закрытым, без зазора, сквозь который проскакивала бы леска. Ну и важен диаметр колечка, ибо чем он ближе к диаметру лески, тем медленнее крючок-приманка станет перемещаться – «догонять». Поэтому за счет манипуляций с толщиной лески и диаметром колечка можно регулировать скорость передвижения дополнительного элемента «Догонялки».

Мне импонирует медленный вариант. А поскольку леску я обычно использую сечением 0,1 - 0,12 мм, то при необходимости колечко крючка несложно чуть поджать плоскогубцами до нужной «степени свободы». Добавлю, что в идеале на леске крючок должен располагаться почти перпендикулярно.

Кивки для проводки «Догонялки» стараюсь использовать жесткие лавсановые, имеющие минимальный угол изгиба (фото 12). Еще нравятся длинные металлические с лавсановыми рессорами.

Лучшим вариантом навеса для превращения обычного крючка в привлекательную для рыбы приманку считаю бисер. Я не сторонник покрытия бисеринами всего цевья. Достаточно даже одной бисеринки, застопоренной обрезком кембрика (фото 13). Обычно нанизываю её на крючок со стороны колечка, после чего пропущенная леска не позволяет ей слететь с одной стороны, а стопорный кембрик или даже бородка жала – с другой.

В коробке с мормышками я держу парочку собранных для «Догонялки» крючков, еще храню в рыболовном ящике контейнер для глазных контактных линз, где в одном отсеке держу различный бисер и бусинки, в другом – крючки (фото 14).

Строение контейнера таково, что резьбовые крышки обеих емкостей запираются надежно, а открываются легко. Причем еще одним достоинством контейнера является его покатое дно, благодаря чему удобно вытягивать любую бисеринку или крючок. Прижал пальцем - и потянул по дну до выхода наверх.

Несмотря на разноплановость цветовой гаммы имеющегося бисера, сперва обычно устанавливаю на крючок желтый, оранжевый или красный. Это хорошие яркие раздражающие цвета, выступающие точками атаки. Можно экспериментировать и с иным бисером, но у меня он чаще используется в качестве отбойника между нижней и верхними приманками «Догонялки».

Бисерина оберегает узел крепления нижней приманки, попутно обеспечивая свободный ход вращения верхней. Плюс бусина сползающего крючка образовывает с ним разные цветовые гаммы, что считаю интересным. Добавлю, что вместо такого бисера-отбойника годится силиконовый, кембриковый или лесочный стопор, а можно и вообще обойтись без них (фото 15).

Безусловно, возникает вопрос целесообразности использования бисерин не столько в качестве отбойников, сколько для ограничения глубины рабочего спуска верхней приманки. Применение такой методы вполне может иметь место.

Чтобы «подвеска» при движении приблизилась, но всё-таки не догнала верхнюю приманку, через расположенную на нужном расстоянии дополнительную бисерину несколько раз пропускается основная леска. Главное не использовать для таких целей грузила, пусть даже самые маленькие. Они негативно влияют на сбалансированность оснастки.

Мелочей не бывает

Бисер на верхнем крючке можно заменить на иную подсадку. Прежде всего – кембрик, в результате чего появляются два варианта. Либо кембрик надо воспринимать аналогом свободно двигающегося в пределах крючка бисера, либо плотно натягивать на цевье (фото 16). В целом я не заметил особой разницы между такими вариантами. Рыбе нравятся оба, тут скорее дело привычки и собственных предпочтений.

Свои особенности имеются и у иных возможных подсадок – например, примотанной шерстяной нитки, силиконового мотыля, пенопластовых шариков (фото 17), что необходимо учитывать при компоновке оснастки. И если в случае двух первых указанных насадок «Догонялка» будет работать как надо, то пенопластовые горошины просто останавливают движение крючка-подвески.

Что же касается применения натуральных насадок, то смысла в этом мало. Они слабо держатся на крючках и не предполагают активную проводку, без которой работа основной нижней приманки невозможна. Но иногда такое практикуется, особенно при ловле плотвы или уклейки.

Интересной и высокоэффективной разновидностью «Догонялки» является конструкция, в которой нижняя приманка, тот же «Чёрт», привязывается не точечно, а на сформированной петле (фото 18). И в этой же петле закольцовывается вторая приманка – крючок с бисериной на цевье. В результате обе приманки при активной проводке свободно двигаются по петле, не цепляя друг друга. По моим наблюдениям, при поклевках примерно в половине случаев рыба целенаправленно атакует «закамуфлированный» крючок.

А вот вариант изготовления «Догонялки», когда вяжется короткий (до 10 см) поводок с крючком и затем через ушко привязанного к поводку вертлюжка пропускается основная леска, мне не импонирует. Да, такой поводок с крючком тоже превращается в скользящий по леске отвод и становится разновидностью «Догонялки», но характер его работы несколько иной, а недостатки аналогичны поводку, привязанному к основной леске.

Не являюсь сторонником использования вместо одинарного крючка верхней приманки двойничков и тем более тройничков. Ценность описанной мною «Догонялки» именно в применении двух разнотипных приманок с разным поведением в толще воды. Причем в моей практике не было случаев багрения рыба верхним крючком, что не может не радовать. А вот основная нижняя приманка порой оказывала помощь, когда «Чёртик» дополнительно «закусывал» засеченную мелким верхним крючком рыбу, не давая ей сорваться.

Проводку «Догонялки» обычно начинаю сверху вниз. И если ускоренно опускать оснастку ко дну, верхний крючок поднимается вверх по леске минимально. Если же оснастку опускать медленно, крючок при свободном ходе будет подниматься всё выше и выше. Соответственно, верхняя приманка-подвеска в этих случаях облавливает разные горизонты. Таким образом, в зависимости от скорости подъема удильника, выполнения подергиваний и остановок - «Догонялка» становится вариативной, что и обеспечивает её уникальность.