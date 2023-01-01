Рельефные рыбалки середины зимы Николай Линник | 19 января 2023 г.

Середина календарной зимы. Очень непростое в плане рыбалки время. Теперь, чтобы увидеть поклевку, нужно поработать не только руками, сверля во льду лунки, но и головой. И если почаще включать мозги, то количество пробуренных за день лунок заметно сокращается.

Проведя не один год за любимым занятием (а последние лет 20 я рыбачу зимой исключительно с безнасадочными мормышками), я заметил одну характерную особенность поведения рыбы: её распределение в водоеме, а также желание питаться привязаны, в первую очередь, ко времени года и суток.

А вот погода, на которую так уповают многие рыболовы, имеет второстепенное значение. На самом же деле погодные условия больше досаждают нам, рыболовам, нежели рыбе. И хорошие в плане клёва дни в большинстве своём приходятся на время прохождения какого-нибудь циклона или связанного с ним атмосферного фронта. А именно в комфортные для нахождения на льду дни рыбы просто закрывают рты. Или не совсем?

Рельеф и время питания

Всегда находятся рыболовы, уловы которых на общем фоне выглядят богаче. Как правило, эти счастливчики передвигаются по льду активнее остальных рыболовов. На первый взгляд, передвижения их совершенно хаотичны, а результат рыбалки – простое везение.

Но это только на первый взгляд. Задавшись разгадкой этого феномена, я посвятил не одну рыбалку, упираясь в ту или иную тактическую схему. И вот что я для себя выяснил: для каждого периода зимнего сезона основополагающим будет набор каких-то определенных факторов. Для середины ноября – конца декабря - это колебания уровня воды и равномерность покрытия водоема безопасной для передвижения человека коркой льда.

Плюс основная часть рыбьего стада в эту пору концентрируется возле травянистых мелководий (фото 1) - и её просто нужно найти. В конце зимы – играют те же травяные отмели и участки возле впадающих в водоем канав, речушек и ручьев. Теперь рыболову нужно дождаться подхода очередной стайки рыбы в нужное время и в нужном месте.

А вот для середины зимы, да и для глухозимья тоже, основным фактором успеха ловли является хорошее знание рыболовом рельефа дна водоема и времени выхода рыбы на кормежку (фото 2). Причем работает этот закон даже в годы, когда сезон подледной ловли рыбы сокращается (как это часто бывает у нас в Беларуси) до одного месяца.

Итак, рельеф. Для водоемов юго-востока Беларуси набор комбинаций, на которые может ориентироваться рыболов, не такой уж и богатый. В большинстве своём водоемы у нас старичного типа: один берег - глубоководный и относительно чистый от растительности, второй – мелкий и заросший. Еще у нас могут встречаться острова и протоки между ними (фото 3), а также лежащие на дне деревья, локальные ямки и подводные возвышенности.

Причем масштаб этих подводных локаций, как и количество рыбы в них, в Беларуси намного скромнее, чем, скажем, на Карельском перешейке. Но от этого рыбалка у нас не делается менее интересной. Хотя, конечно же, шансов безболезненно где-то ошибиться в ходе рыбалки, надеясь, что итоговый общий улов всё нивелирует, у белорусского рыболова намного меньше, чем у его российского коллеги. И поэтому ему нужно уметь всё тщательно просчитывать, и анализировать свои действия.

Каждое прикосновение (даже не поклевка!) рыбы к приманке может означать, что пока всё сделано правильно, а нужно просто дождаться момента, когда рыба захочет кушать. Но рыболовный день в середине зимы очень короток, так что просто сидеть и ждать, когда рыба станет более активной - непозволительная роскошь. Будет намного правильнее самому идти к активной рыбе. И для каждого времени суток имеются точки, где встреча с активной рыбой наиболее вероятна.

Где ищем?

Рассмотрим для начала травянистые отмели и подводные возвышенности. Это характерные точки раннего утра и предзакатного часа. Здесь чаще всего ночуют матерые крупные окуни. Отсюда они начинают своё путешествие по просторам старицы, сюда же они и возвращаются на ночлег.

Если рыбалка начинается с самого рассвета, даже на незнакомом водоеме, я всегда стараюсь проверить максимальное количество таких точек. Времени на такую проверку совсем немного: приблизительно час после восхода солнца. Потом, до самого вечера, делать здесь нечего. Конечно, если вы не хотите поразвлекаться тасканием вездесущих «матросиков».

Пологие травянистые отмели (фото 4) отыскать несложно. Достаточно просверлить с десяток лунок перпендикулярно пологому берегу - и тогда легко определяется, где проходит граница водорослей. Потом лунки сверлятся вдоль этой границы. Обязательным условием успеха является тщательный контроль глубины. Так, если поклевки начались на отметке в полтора метра, то этой глубины нужно и придерживаться.

Резкие перепады глубины в соседних лунках утром совершенно не приветствуются. Не теряйте времени, а лучше как можно быстрее вернитесь в «клёвый» горизонт. При облове подобных локаций нужно выбирать довольно-таки активную тактику облова лунок. Как в перволедье, успех рыбалки здесь напрямую зависит от площади, которую вам удастся обловить. Рыба не будет ждать, когда вы к ней приблизитесь, и гоняться за приманкой она тоже не будет.

В определенный момент стая окуня просто покинет место ночлега - и отправится гулять по просторам водоема. Помогут в такой рыбалке хорошо заметные мормышки. На мели я люблю рыбачить с совершенно «голыми», но ярко окрашенными приманками массой 0,3 – 0,4 г (фото 5).

Почему такой набор свойств? Охотно отвечу. На мой взгляд, тяжелые, со значительным обвесом в виде дисков, бусинок, цепочек мормышки на малой глубине ведут себя слишком грубо. Их время настанет чуть позже, ближе к полудню. А на глубине в метр-полтора моими фаворитами являются именно ярко окрашенные легкие мормышки.

Подводные возвышенности (фото 6) найти намного труднее. Чаще всего – это наработки прошлых рыбалок. Но если у вас в запасе имеются подобные локации, утреннюю рыбалку выгоднее начинать именно с них. Здесь окуня всегда больше, притом он сосредоточен в довольно сжатом пространстве.

Если водоем хорошо посещаем рыболовами, подобные точки обычно обнаруживаются по огромному количеству старых лунок. Это вас смущать не должно. Рыба здесь обретается постоянно. Но важно успеть застать её до момента, когда она пойдет гулять по просторам водоема. И тактика облова, и приманки, которые лучше других провоцируют рыбу на поклевку, здесь точно такие же, как и в предыдущем варианте.

Не забудем и о протоках между островами (фото 7). Еще одна перспективная локация для утренних встреч с крупным окунем. Здесь можно позволить себе задержаться чуточку подольше. Охотящийся за мальком окунь часто навещает такие участки водоема. Но и засиживаться без поклевок здесь тоже не следует: в таких протоках рыба проходная - и очень вероятно, что вы просто «разошлись с ней бортами».

Лучшей, на мой взгляд, тактикой облова этих точек является периодическое их посещение на протяжении всего дня. Если глубина в протоке более двух метров, есть смысл расчехлить удочки с тяжелыми, темно окрашенными мормышками. Такие приманки являются безусловными лидерами, когда нужно делать неторопливую проводку с длительным шевелением мормышки у самого дна. Положил мормышку на дно, несколько раз ударил ею о грунт - и начинаешь медленно, с минимальной амплитудой, поднимать её вверх.

В протоках много всевозможных подводных жуков, а окунь их охотно здесь поедает. Если протока мелкая, тогда в ход идут легкие, абсолютно голые мормышки, коричневого или иного темного окраса (фото 8).

А есть еще переходящие в плато свалы. Непонятно почему, но многие авторы материалов по ловле рыбы со льда до сих пор советуют делать упор именно на эти точки. Я же считаю, что для мелководных белорусских водоемов мнение это ошибочное.

Да, крупный окунь прогуливается вдоль таких вот бровок, но не более. Шанс, что вам удастся пересечься с передвигающейся стайкой окуней. тут очень мал. И если в ваши планы не входит детальное изучение рельефа дна, длительное нахождение на нижнем свале ямки в первой половине дня – это пустая трата драгоценного времени рыбалки. Днём здесь чаще всего господствуют ерши.

В отсутствие других конкурентов они бойко атакуют безнасадочные мормышки. Но это, согласитесь, не та рыба, ради поимки которой едут на зимнюю рыбалку. На глубокие свалы можно вернуться в послеобеденные часы, и не за окунем. Если в водоеме имеется крупная плотва, и вы об этом знаете, имеет смысл попытаться её поймать.

Плотва хорошо реагирует на «окуневые» мормышки (фото 9), так что нет большого смысла кардинально менять снасть.

А так через час после восхода солнца лучше переселиться к затопленным деревьям или другим локальным аномалиям рельефа дна. Как и любой другой живой организм, рыба нуждается в периодическом отдыхе. И позавтракав, окуни приходят сюда на отдых. Конечно, расшевелить на поклевку отдыхающую рыбу непросто, но при определенном навыке владения техникой игры приманкой это вполне возможно. Да и местные обитатели коряг - окуни и плотвицы - могут помочь своими поклевками.

При облове пространства вокруг локальных аномалий рельефа главное не торопиться. Модный совет экспертов о том, что после десяти пустых проводок лунку лучше смело сменить, в таких точках не совсем уместен. И всё опять же потому, что рыба здесь отдыхает. Другое дело, что её нужно постараться удивить. А произвести это можно лишь сменой представления и анимации приманки. Что вы будете менять: стиль проводки, цвет, размер, внешний вид приманки или всё сразу - зависит от ваших возможностей и желания поймать рыбу. И не обязательно всякий раз перевязывать мормышку.

Намного проще иметь в ящике несколько дополнительных удочек и не лениться их периодически оттуда доставать. Зимний удильник – вещь компактная, в ящике их может уместиться много. Лично я ношу с собой 3 - 4 оснащенных и промаркированных мною удильника (фото 10).

А еще взглянем на затопленные кусты (фото 11). Очень непредсказуемая локация, которой некоторые рыболовы уделяют чрезмерно много внимания. На самом-то деле куст бывает постоянно затопленным водой непродолжительное время. Может, ледяной затор на реке образовался или после очередной оттепели повысился уровень грунтовых вод.

Пройдет неделя-другая, а может – и всего несколько дней, и куст снова сделается частью суши. Да и про траву, которая растет вокруг куста, забывать не следует. Сделать качественную проводку, а тем более вытащить рыбу из веточно-травяных зарослей очень непросто. Но случались рыбалки, когда только такой вот куст и спасал меня при тотальном бесклевьи на остальной акватории водоема.

Несколько раз затопленные кусты оказывались просто набитыми разноразмерными окунями, но чаще всего здесь бойко клевали лишь «матросики» величиной с мизинец.

Зимний день короток, и уже через 2-3 часа после полудня рыба начинает готовиться к долгой зимней ночи. Если не учитывать этот факт в тактической схеме своей рыбалки, можно запросто пропустить короткий рыбий ужин. А по результативности вечерний клёв часто бывает о-о-очень интересным.

Уже после двух часов пополудни я советую вновь обратить внимание на мелководные участки водоема - заросшие травой заливы и подводные возвышенности. К подходу рыбы на ночлег нужно готовиться заранее. Глубина здесь небольшая, так что дабы лишний раз не пугать своим шумом рыбу, лунки советую просверлить заранее. А потом по очереди их облавливать.

Если водоем большой и связан с рекой, есть смысл слегка задержаться возле глубоких свалов. Здесь можно получить несколько поклевок упитанных речных «батонов», ибо часам к пятнадцати крупная плотва выходит сюда на кратковременную кормежку. Но так бывает не всегда, так что сильно упираться в облов этих локаций не следует. Нет поклевок – спокойно идём к отмелям. Здесь вот-вот должны появиться окуни.

Как видите, всё очень просто. Даже в такое сложное время, как середина календарной зимы, можно и нужно искать свою рыбу. Главное - делать это с умом. Рыбачьте в удовольствие!