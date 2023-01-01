Рыбалка лютой зимой Владимир Соколов | 17 февраля 2023 г.

Ладога относится к числу тех немногих крупных водоемов России, что крайне редко замерзают целиком. Подавляющее большинство зим оставляют центральную часть озера в большей или меньшей степени свободной ото льда. Отдельные льдины и даже целые ледовые поля там, конечно, плавают, и это отлично видно по снимкам с метеорологических спутников.

Глухозимье - не для нас

Что касается метеорологических спутников, то информация с них доступна на сайтах http://www.meteo.nw.ru/forecs/foreclo3daysd.php и https://www.windy.com/?59.827,32.226,8, а также на rtr.spb.ru.

В общем, сплошного монолитного покрова вы там не увидите. Что во многом и обуславливает тот факт, что для зимних рыбаков, посещающих Ладогу, не существует такого понятия, как глухозимье - со всеми вытекающими. «Дышащие» трещины или, тем более, участки открытой воды во многом способствуют довольно активному перемещению рыбы в той области и под ближайшим льдом. А это постоянно создает интригу в поиске сладких мест, где «проклевывается» окунь.

Четыре перспективных района

Говоря о таких перспективных местах, я хочу выделить несколько акваторий, где в последние годы (правда, с разной степенью успеха) мне и моим товарищам удавалось попасть на хорошие «раздачи». И каждая из этих акваторий хорошо знакома завсегдатаям зимней Ладоги. Выделю условно четыре части озера (фото 1 и 2), где с большей или меньшей степенью вероятности можно подобраться к зонам с открытой водой и большими глубинами.

На западном побережье - это район от деревни Краськово до ж/д станции «Ладожское озеро». Там совсем недалеко до 10-метровой изобаты, а на пути есть несколько очень импозантных банок. Но сразу же отмечу, что надежный крепкий лед в тех краях встает далеко не каждый год. И даже если он встанет, то риск «поплыть в неведомые дали» и при относительно слабых ветрах там довольно высокий.

Дело в том, что это одно из немногих мест на Ладоге, где практически всегда зимой присутствует течение, которое заметно хотя бы по углу ухода лески в лунку. Его направление чаще всего с севера на юг, как бы вдоль берега, но возможны и отклонения. Поэтому, если удалось в тех краях выйти на лед, помимо течения надо внимательно отслеживать еще и наличие трещин (фото 3) и линий торосов, идущих параллельно берегу - и далеко за них не убегать (еще одну причину, почему желательно придерживаться именно этих зон, я укажу далее).

Если же усилится отвальный ветер западной и южной четвертей и сменится течение, то следует моментально перебираться на припайный лед. Но если всё же удается там половить, то в большинстве случаев рыбалки получаются очень результативными.

Следуем далее. Между группой островов Зеленцы и островом Кареджи находится так называемый «Створ». Это, пожалуй, одна из самых безопасных акваторий, где во второй половине зимы можно удачно порыбачить. Лед отрывает и уносит там крайне редко, но трещины и торосы появляются практически каждый год.

Преобладающие глубины в самом «Створе» поменьше, чем у западного берега (обычно это 5 – 8 м) и лишь за условной линией «Створа» становится глубже. Но в удалении от берега клёвых точек там также заметно больше. Правда, без какого-то транспортного средства, особенно если на льду заметный слой снега, туда добраться проблематично.

Еще одним «дальним кордоном» может быть также еще один «Створ». Обычно, произнося это название, уточняют, что это створ маяка Кареджи и мыса Песоцкий нос. Район бухты Черная Сатама – это обычно место самых первых рыбалок в начале зимы. А по мере нарастания льда, народ начинает перемещаться всё ближе и ближе к Кареджи и правее островов, если смотреть со стороны деревни Леднёво.

Там глубины уже за 7 - 9 м и примерно те же условия ловли, что на двух предыдущих акваториях. Добраться до этих точек можно как со стороны Чёрного – Леднёво, так и со стороны Новоладожского канала от Белозерки. Либо через болото, либо через глухую протоку. Этот маршрут немного короче, но лед на отрезке береговой линии до Кивгоды, встает, как правило несколько позднее.

И еще один участок перспективной акватория – это Волховская губа. В начале зимы здесь обычно довольно быстро встает лед вдоль западного берега – это так называемые «километры», отсчитываемые от реки Волхов.

Дополнительным ориентиром является протока «Седьмой километр». И если в первые зимние месяцы обычно всё происходит вдоль тростника на глубинах 2 - 3,5 м, то потом, по мере становления льда, народ выдвигается ближе к центру губы. Но это случается не так уж часто. Мне самому довелось несколько раз за последние годы поблеснить в губе на глубинах где-то 9 м.

Результат выходил в целом неплохой, но радовало больше то, каков был средний размер окуня. Да и прилов был интересным - попадались сиги, лещи и раз даже пятнистые «беглянки». Но все выезды к центру губы обычно делались, что называется, с оглядкой на прогноз погоды, чтобы не имелось предпосылок к слому и усилению ветра западных и южных четвертей. И чтобы ледовое покрытие было, по возможности, без «живых» трещин. Ведь у многих в памяти драматические события с человеческими жертвами в последних числах февраля 2000 года.

Ездить лучше, чем ходить

Хочу отметить как положительную тенденцию, что на Ладоге стало гораздо меньше машин. В отдельные годы их там вообще не встретишь, изредка кто-то проделает колею по Новоладожскому каналу - и всё. Да в соцсетях появятся фото машины, одной стороной ввалившейся в районе Глухой протоки или Кивгоды. Но это уже скорее исключения.

А транспорт на Ладоге, если есть намерение удалиться на 5 - 10 и более километров, необходим. Какими же вариантами можно воспользоваться? На мой взгляд, самый простой вариант – это «ледовый самокат», или монолыжа (фото 4), на нём отлично рассекать по гладкому льду или по насту. Но даже неглубокий снег в несколько сантиметров ощутимо снизит темп и затруднит передвижение.

На мускульной силе неплохо движутся и финские сани (фото 5). В зависимости от качества ледового покрытия «финки» могут применяться и на традиционных металлических полозьях, и поставленные на лыжи (слаломные, к примеру - у таких проходимость чуть выше). А если «финки» агрегатировать с небольшим двигателем, то получим уже «мотофинки» (фото 6). И это уже совсем другие скорости и проходимость по снегу.

Когда я активно практиковал их использование, установив двигатель мощностью 3,5 л.с. с большим передаточным отношением на ошипованное колесо, по льду без снега рассекал на них даже вдвоем. Однако у «мотофинок» есть свой потолок: если на льду мокрый снег 15 - 17 см высотой, то они не едут даже с одним седоком. Хотя, должен оговориться, у меня стояло ведущее колесо диаметром 10 дюймов, а вариант с 15 – 18-дюймовой резиной кажется более выигрышным в плане проходимости.

Если же в компании 2 - 4 человека и машина может возить прицеп, то следующий приемлемый вариант – это мотобуксировщик (фото 7).

«Мотособака» привлекательна тем, что не требует ни прав, ни регистрации и не подпадает под определение «транспортное средство». Поэтому, по существующему законодательству никаких препятствий ни для пересечения водоохранной зоны, ни для выезда на лед у неё нет.

Хотя необходимо оговорить некоторые условия её применения: в зависимости от мощности мотора и ширины гусеницы, ей под силу строго определенный груз, который она может уверенно везти. Лично я пользовался 13 – 18-сильными буксировщиками. И резюме примерно такое.

По насту и неглубокому снегу они нормально возят пелетон из 4 корыт (саней), в каждом из которых сидит рыбак, весящий до 100 кг со своим снаряжением. Уменьшение же числа корыт (когда в одном сидят два таких рыбака) снижает возможности буксировщика, особенно, если озерное покрытие – тяжелое, типа мокрого или глубокого снега.

В следующую категорию я включаю уже технику, которая требует регистрации и специального допуска для управления. Поэтому далее уже идут всевозможные снегоходы (фото 8), болотоходы (фото 9), аэролодки и суда на воздушной подушке (фото 10). Я понимаю, что приобретать в личное пользование подобную технику - дело весьма хлопотное и не любому рыбаку по карману.

Вместе с тем, обозначая эту категорию мототранспорта, я, прежде всего, имею в виду возможность её использования, как техникой, взятой напрокат. И кроме этого, во многих поселках на южном побережье практикуется услуга доставки до «клёвых лунок». Подобная доставка организована как ладожскими рыболовными базами, так и местными жителями. Все необходимые координаты можно найти в социальных сетях.

И о рыбалке

Если предстоит ловля на глубинах больше четырех метров, то на лед я беру с собой заветную коробочку, в которой сосредоточены приманки большого размера и массы. Соответственно, на удочках у меня леска или флуорокарбон большого диаметра - от 0, 2 мм до 0,27 мм. Чтобы особо уж не церемониться.

Выбор места, если не находится никаких ориентиров в виде групп коллег-конкурентов, которые раньше меня приехали на свои вчерашние лунки, я провожу примерно по той же методике, что и на мелководных участках. Такими притягательными для рыбы (и, разумеется, для меня) зонами являются, в первую очередь, сработавшие на предыдущих рыбалках точки, забитые в GPS-навигаторе. И, конечно, линии ярко выраженных торосов (фото 11), поля таких торосов или живые /свежезамерзшие трещины.

Если на поверхности льда нет снега, то могут быть интересны «поляны», составленные из «блюдец» - смерзшихся небольших льдин (фото 12).

Почему же перечисленные участки ледового покрытия могут быть столь значимы? Дело в том, что под такой поверхностью часто находится и слой шуги, мелко ломаного льда со всевозможными биологическими вкраплениями. И эти вкрапления очень интересуют окуня. Когда я обнаруживал шугу, опуская под лед подводную видеокамеру, больше чем в половине случаев я видел и окуней, которые явно тяготели не ко дну, а ходили вполводы или неподалеку от этого самого слоя шуги. Так что мне оставалось лишь отметить длину отпуска лески с приманкой по рабочей длине кабеля.

Обычно в таких случаях я сразу сажусь на свой стульчик, моментально делаю подмотку до клёвой глубины и начинаю ловлю максимально конспиративно именно на выявленных глубинах, не поднимая руку высоко. Сидя легче соблюдать конспирацию, да и если прибегут «помощники», то быстро сообразить, на какой реально глубине идёт лов - не очень-то и просто.

Ну а если окунь на первых пяти - десяти проводках не отозвался, то всё переводится на «обычные рельсы», т.е. ловля стоя, отпуск приманки в придонный слой с плавным её подъемом и плавным же отходом от лунки, при этом блесна поднимается всё выше и выше. Вплоть до того момента, пока она не начнет цеплять нижнюю кромку льда. И если поклевки пойдут со дна, так и продолжаю ловить.

Хочу отметить такой важный, на мой взгляд, нюанс, как длина удильника. Пробуя разные варианты, я в итоге сделал несколько телескопических углепластиковых (двух и трехколенных) удочек длиной 70 - 80 см (фото 13) с мотовильцами из очень жесткого пенопласта. Ими мне удавалось удобно манипулировать при блеснении с максимальным охватом всех горизонтов. Я не использую кольца на бланках, а леску на кончике фиксирую силиконовым кембриком. Получились совсем неприхотливые, но, вместе с этим, очень чувствительные и хорошо амортизирующие рывки попавшейся рыбы снасти.

Немного другое дело - уженье на «безмотылку» в подобных условиях. Промышленных образцов приманок для такой ловли нет. Есть отдельные мормышки, которые подходят, но требуют дооснащения и некоторого художественного вмешательства. Чуть ниже я представлю несколько моих приманок под эти условия, а пока несколько слов по тактике.

Когда я стал активно пользоваться видеокамерами для подводного наблюдения, то обнаружил некоторые закономерности, характерные для условно больших глубин (5 - 6 метров и более). В Ладоге происходит некое расслоение, если так можно выразиться, рыбы по видам. Ближе ко дну обычно жмется окунь, чуть выше ходит плотва, а уже над плотвой встречаются сиговые (т.е. рыба с жировым плавничком чаще находится реально вполводы).

Хотя иногда окуневые стаи могут занимать не только придонную часть, но также перемещаться и вполводы, а особо крупные особи - почти под самым льдом. Но в таких стаях очень редко встречаются примеси других рыб. Однако ж если сопоставить количество успешных рыбалок с выловом полосатого, то процент поимки окуня вдали ото дна не превысит 25 – 30%. И совсем мало бывает случаев, когда окунь в своей массе находится под самым льдом. А у дна его в этот момент практически нет, либо размер придонной рыбы кроме слез никаких эмоций не вызывает.

Исходя из этого, при ловле на «безмотылку» я обычно ориентируюсь на картинку на экране видеокамеры. Если экран пуст, т.е. без рыбы, то начинаю ловить с самого дна. Нередко случалось, что шум, вызванный ударами приманки по дну, привлекал рыбу издалека и не сразу.

Наиболее часто первые поклевки происходили в момент отрыва мормышки от дна, на остановке и на плавном покачивании мормышки. Либо на очень медленной и малоамплитудной игре на первых 30 - 50 см от дна. Дальше я обычно увеличиваю скорость подъема и амплитуду игры. И активный окунь реагирует почти сразу же.

Если на первых проводках, выполненных сидя, поклевок нет, то потом я уже поднимаюсь со стульчика и выполняю проводку стоя, а дальше уже с отходом от лунки. Здесь уже никакие кивковые снасти не работают, так что результат рыбалки целиком зависит от чувствительности карбоновой удочки.

Если же поклевка случается выше условного «уровня вполводы», когда уже я встал и удочка над головой, то моментально выполню подмотку лески, но так, чтобы было удобно ловить сидя. То есть, получается, что мормышка при сбросе пролетает мимо рыбы, опускаясь несколько ниже уровня поклевки, а потом, уже с подыгровкой, поднимается максимально высоко.

Для ловли на «безмотылку» на относительно больших глубинах я подготовил несколько телескопических удочек, но короче, чем для блеснения. Они имеют длину порядка 35 - 40 см (фото 14). И сидя и стоя мне очень удобно работать такими снастями.

Наконец – о приманках

Ну а теперь - о тех приманках, на которые в последние годы мне довелось успешно ловить на Ладоге. Начну с балансиров. Например, хороши такие модели от Nils Master (фото 15) – понятно, для разных глубин.

Из моделей Kuusamo в лучшую сторону отличается самый большой из линейки Tasapaino 75-миллиметровый балансир (фото 16).

Не могу обойти вниманием и такой авторский балансир, как «Черная смерть». Для глубин больше пяти метров иногда очень в тему оказываются размеры 70 и 80 мм (фото 17). Характерной особенностью этой приманки является её высокая упористость, это чувствуется сразу на взмахе.

Однако и поклевка, если она случается, такая, что «отдай удочку». Для ловли на эту и другие упористые приманки я даже сделал специальную снасть из очень «жесткого» карбона, поскольку мои обычные удочки для блеснения заметно «проваливались» на взмахе.

Но, конечно, в ходу у меня большей частью блёсны. Основу арсенала составляют несколько самодельных «Ромбов» со смещенным центром тяжести и различные по оснащению трехгранки (фото 18). Иногда на них удавалось сделать всю рыбалку. Успешно работают и разные модели от Nils Master (фото 19). Хорошо себя показала себя блесна Nord Water’s Extreme 80 мм (фото 20).

Одна из моих палочек-выручалочек на больших глубинах, а также там, где обязательно требуется максимально быстро пробить слой шуги в лунке, это Puustjarven Viehe Nautilus (фото 21). Приманка по характеру своей «игры» несколько выбивается из большого ряда традиционных вертикальных блесен траекторией своего полета при дёрге.

Её гидродинамика такова, что она сразу резко уходит далеко в сторону, резко натягивая леску. Этот момент очень четко ощущается рукой, как резкий тычок. А потом, плавно соскальзывая, блесна начинает на отлете падать вниз. В нижней точке следует еще один «тычок». И после этого на натянутой леске приманка возвращается в вертикаль, как правило, продолжая либо вращение вокруг своей оси, либо просто колебания в этой плоскости.

Есть в моём проверенном арсенале и несколько больших блесен Eco Pro – Shprot, Galera, Killer и «Судачья» (на фото 22 – сверху вниз). Первой парой обычно облавливаю глубины 9 - 11 м, а вторая хорошо отрабатывает, начиная с 5 - 6 м.

Добавлю, что почти все рабочие блесны у меня в двух или даже трех экземплярах. Учитывая, что иногда работает биметаллическая блесна, со сторонами белого и желтого /красного цвета, а иногда (и, пожалуй, даже чаще) окуня соблазняет окраска «колотый лед» или близкие аналоги.

И в завершении - о безмотыльных приманках. У меня в арсенале имеется и несколько покупных мормышек с тельцами из вольфрама, которые я чуть подкрасил, добавив «точку прицеливания», и разместил на поддеве разный обвес (фото 23). Но основная часть мормышек – это самодельная пайка из готовых вольфрамовых телец с последующей покраской и обвесом (фото 24).

Их объединяет увеличенная масса. Как правило, для глубинной ловли я пользуюсь приманками, весящими более 1 грамма при относительно небольших размерах (фото 25). В эту же категорию я отношу и своих «винтокрылов», которые последние годы купались не только в Ладоге, но и на Балтике и в Онежском озере. И все, кто ими ловил, в целом остались довольны. Моя оговорка «в целом» не случайна.

Приманка получилась весьма и весьма уловистой, но для подачи и для оптимальной её анимации требуется специальная снасть. Понятно, что безкивковая, но более легкая и чувствительная, чем обычные удочки для зимнего блеснения.

Добавлю, что для глубинной ловли на «безмотылки» я использую уже не монолеску, а флуорокарбон диаметром 0,16 - 0,18 мм, что мне представляется наиболее оправданным.

Если на Ладоге на безмотыльные снасти на глубинах ловится, как правило, окунь, его процент в улове близок к 99%, а только в прилове - плотва, лещ, изредка сиговые, то на других акваториях картина немного иная. На Балтике иногда присутствует очень приличный улов судака, причем частенько безмотыльщики, найдя такую точку, очень быстро смотав безмотылки, достают блеснильные снасти с балансирами и вибами. Особенно, если начинают попадаться клыкастые более кило.

На Онежском озере картина тоже особенная. В Карелии окунь может кучковаться у дна – там, где глубина 8 - 12 м. А выше дна на 2 - 3 м иногда встречается стая кильца или сига (фото 26), они «безмотылку» едят с большим азартом, чем любую другую приманку.

Осталось только дождаться крепких морозов и толстого надежного льда, чтобы с подновленным арсеналом приманок отправиться поискать свое счастье на ладожских просторах с большими глубинами.