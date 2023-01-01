Снасти года 2022 Константин Кузьмин | 13 января 2023 г.

Около трехсот дней в году я бываю на рыбалке. Через мои руки проходит, скажем так, немалое количество самых разных удилищ, катушек и других позиций спиннингового предназначения. И каждой такой позиции я должен дать объективную оценку – не столько с целью её продвижения, сколько для понимания востребованности на нашем рынке, для выявления слабых мест (с возможностью их корректировки, если речь идет о предсерийниках), ну и просто для дальнейших рекомендаций, когда мне задают вопросы по выбору снастей.

Катушки

Некоторые позиции впечатляют сильно, другие – не очень. Понятно, что я учитываю всё это в рекомендациях. Но вот еще какой момент. Чтобы сформировалось более или менее верное мнение об удилище, достаточно всего нескольких рыбалок, тогда как судить о катушке по первым впечатлениям можно лишь со значительными оговорками.

Все дело в том, что современные углекомпозитные материалы, из которых делаются бланки спиннингов, почти не подвержены износу в ходе эксплуатации. Чего нельзя сказать о механизме спиннинговых катушек – здесь «пробег» критичен: их состояние с новья (после нескольких первых рыбалок) и спустя сезон активного пользования может сильно различаться.

Когда лет шесть назад мне дали на тест катушку Mitchell 308 Pro, я весьма сдержанно отозвался о ней в обзоре новинок. Заметил, правда, что если катушка проживет в режиме средней интенсивности пользования хотя бы года полтора, это будет уже неплохо. Ведь были же у меня катухи, которые и полного сезона не протягивали. А вот 308-й «Митчелл» взял - да и отпахал без проблем до настоящего момента, и это явно еще не предел.

Это я к тому, что первая катушка моего обзора отличается от других тем, что я познакомился с моделью данной серии еще несколько лет назад. Так что сегодня речь пойдет о катушке Viva Mystic Pro в размере 810. В размере же 830 (это примерно 2500 по более привычной нам шкале) Mystic Pro у меня с 2018 года.

Объективно – одна из лучших за свои деньги катушек из всех, что у меня были. Всё, что за это время было проблемного, так это поломка пружины дужки. Но это не критично. И лечится довольно легко.

Размер 810 – это УЛ (или УЛ+). Помнится, лет десять назад найти пристойную бюджетную катушку под снасть сверхлегкого класса было задачей трудновыполнимой. Почему так – уже не раз объяснял. Но если коротко, то на такие катушки был очень-очень ограниченный спрос. Однако потом интерес к ультралайту пошел вверх, на что оперативно отреагировал производитель. И в размерных линейках многих бюджетных серий катушек появились полноценные тысячники. У Mystic Pro это как раз и есть размер 810.

Важный критерий принадлежности катушки к классу УЛ - это её масса – до 200 г. В нашем случае – 206 г, что тоже вполне приемлемо. Могла бы, наверное, быть чуть менее емкой шпуля, но надо понимать, что в проекте катушек такого размера заложено больше употребление монофильной лески, поэтому если приходится мотать «плетенку», то несколько больше оптимальных для УЛ ста метров.

Легкость хода Mystic Pro я бы оценил на «четверочку». То есть вращение катушки, может, не столь плавное, как у верхних серий катушек более дорогих брендов, но, поверьте, это ничуть не напрягает. С десяток рыбалок у моего 810-го уже позади. Пока – ноу проблем.

«Олта Амулет 2000». Компания «Олта Рыболов» базируется в городе Кемерово и названия выпускаемых под своей маркой изделий дает кириллицей. Что само по себе необычно…

Третий год у меня в активном пользовании катушка серии «Чулым». Как я уже отмечал, она относится к «семейству Хроноса»*. Если коротко, то это изначально давало «Чулыму» определенные гарантии, что в дальнейшем потвердилось.

«Амулет» – это еще более бюджетная серия от «Олты». Двухтысячником я отловил уже около двадцати рыбалок. На данный момент всё полностью устраивает. Особенно – качество намотки шнура.

Вот еще что. Катушка «Амулет» сделана водонепроницаемой. Возможно, вам это свойство спиннинговой катушки представляется третьестепенным. Это – если вы не попадали в ситуацию, когда приходится ловить под дождем, и вашу вроде бы нормальную во всех смыслах катушку начинает подклинивать – сначала слегка, потом вплоть до полной невозможности провернуть рукоятку.

Я – попадал. Причем не раз и с катушками разных марок. А потому влагозащищенность - это отнюдь не лишнее.

Tica Cambria 2000. В первой половине 00-х был период, когда главным хитом продаж в сегменте катушек ценой на уровне около 50$ стала Tica Libra. Помните такую? В какой-то момент Libra даже подвинула по продажам «Сишку» от Banax. Этому, понятно, способствовала и грамотная реклама, но без массы положительных в целом отзывов такой успех едва ли стал бы возможен.

У меня самого «Либры» не было. Но были две катушки других серий Tica. Ничего плохого про них уж точно сказать не могу.

А потом Tica пропала. Компания прошла вроде как через процедуру банкротства. Впрочем, это на рынке рыболовных товаров явление не исключительное и не означает финал торговой марки. Лично мне было понятно, что Tica еще вернется, это лишь вопрос времени. И вот год назад, будучи в Воронеже, я увидел образцы катушек из её новой программы. В ней, правда, преобладала фидерно-карповая тематика. Но были и спиннинговые модели.

Пару месяцев назад одна из них появилась у меня. Зовется она Cambria. И не удивительно, что в народе эту катушку уже успели переименовать в «Скумбрию». Я же, когда в мои руки попадает новая катушка, первое, что привык делать, так это «наводить критику» - выискивать недочеты в её конструкции и исполнении – еще до использования или в самом его начале.

Нашел – аж целых три! У «Скумбрии» рукоятка старого типа – с кнопочным сложением. Это – первое. Второе – геометрия профиля намотки, если приглядеться, напоминает резьбу на болте, что как-то подозрительно. Третье – на проводке на течении «вертушки» где-то 4-го номера вращение катушки потребует приложения довольно значительного усилия.

Это всё – если быть максимально придирчивым. В реальности же, если делать выводы на основе практики, то показателен следующий момент. Катушку, которая произвела в той или иной мере негативное впечатление, я уже после первой-второй рыбалки отправляю в глухой запас. «Скумбрия» же за пару месяцев накопила у меня не менее десятка трудодней, что определенно говорит в её пользу.

Складывающаяся рукоятка не напрягает, существенных люфтов нет. Катушка ни разу не «бородила», поэтому укладке шнура на шпулю – зачет. Что до тяговых характеристик, то – обратите внимание – этот размер Cambria проходит как двухтысячник. А для двухтысячника силовые параметры вполне на уровне. И если нужен девайс помощнее, в линейке катушек данной серии есть и размеры побольше.

Что же до ценника на «Скумбрию», то можете сами глянуть его через Яндекс. Думаю, он вас приятно удивит.

Viva River Hunter 430. С катушками торговой марки Viva Leisure дела развиваются крайне любопытно. Сначала появилась серия AreSr – добротная такая и покладистая. А спустя пару лет – Mystic Pro. Что для меня стало сюрпризом, так это то, что более молодая серия превосходила предшествующую по основным функциональным характеристикам, но при этом стоила меньших денег.

Теперь вот River Hunter. Утверждать, что эта катушка должна в чем-то превзойти «Мистик Про» я, конечно, пока не стану, но вот цена на неё – еще привлекательнее. В общем-то, оно вполне объяснимо. Новая серия так и задумана - как более бюджетная, и там, где можно было без особого ущерба сэкономить, разработчики – сэкономили. Например, на количестве подшипников. Отсюда и цена – ниже 3 т.руб.

Чтобы лучше отразить свои впечатления о River Hunter, просто замечу, что я использовал эту модель на трех ночных рыбалках - и всё было норм. Улавливаете? Нет? Тогда поясню. К катушке, которой мы ловим в темное время суток, требования – повышенные. Если днем вдруг со шпули слетит «борода», нам её в большинстве случаев удается распутать.

Ночью же эта небольшая неприятность трансформируется в приговор: запутавшуюся «нитку», как правило, приходится отрезать. Поэтому крайне важно, чтобы катушка не имела склонности к сюрпризам такого рода. River Hunter к «борожению» определенно не склонен.

И еще вот один момент. Для катушек данного ценового уровня характерны глубокие шпули – в расчете больше на «монофил». С «плетенкой» же нам приходится подматывать много бэкинга, да и ровность укладки при этом несколько страдает. У River Hunter емкость шпули оптимальна для шнура: у катушки размера 430 – немного побольше, у 420 – поменьше. Есть выбор.

Black Side Cerber 3000FD. У меня уже был небольшой опыт пользования катушками марки Black Side прежних лет. Опыт вполне позитивный, но, пожалуй, без особых восторгов… И вот в начале августа у меня появляется Cerber. Без раздумий беру его в поездку на Обь – за трофейной щукой. И что вы думаете? Он отработал выше всяких похвал!

Итак, что мы имеем? А то, что эта катушка подчеркнуто силового класса – с пониженным коэффициентом редукции. Это отражено в обозначении «PG» - у нас с чьей-то подачи такие катушки повелось называть «пыжиками». По мне, Cerber оптимален для ловли на джиг там, где важен силовой ресурс для вываживания. Вот разве что с указанием его размера я не готов согласиться. Мой Cerber заявлен как 3000FD. Я бы скорее определил его как двух с половиной тысячник.

Cadence CS 10/2000. Новая для нас марка. Поэтому я включил в обзор данную «мясорубку», хоть и ценник её повыше бюджетного. Что бы я в этой катушке в первую очередь отметил, так это очень мягкий, прямо таки бархатный ход. Оно особенно ценно, когда мы ловим равномерной проводкой – на «вертушки», крэнки и др.

Мягкость хода катушки идет в плюс общей сенсорике снасти – она позволяет уловить самое легкое касание приманки. А размер 2000 – самое то для легкого спиннинга голавлевого типа. Вот разве что емкость шпули хотелось бы поменьше.

Удилища

Nautilus Furyosa 762L. Если вы хотя бы немного следили за ассортиментом спиннингов марки Nautilus, то вполне могли обратить внимание на то, что среди них имеется сразу несколько серий, ориентированных в первую очередь на ловлю голавля. Например, старенькие уже Goldfinger или появившиеся позже Fugu.

Могу предположить, что так оно получается отчасти потому, что дилер Nautilus - компания «Пиранья» - базируется в Воронеже, а для многих спиннингистов Черноземья голавль является просто-таки культовой рыбой. Соответственно, эксперты «Пираньи» в своём понимании инструментария для ловли лобастого очень-очень продвинуты, что отражается на модельном ряде разрабатываемых ими удилищ.

Серия Furyosa – как раз одна из голавлевых. Плюс, разумеется, максимально близкая к оптимальной для ловли окуня, язя и мелких лососевых. И что характерно для последнего времени – бюджетная.

Именно когда мы касаемся спиннингов с приоритетом голавля, модели с «народным» ценником минимально уступают дорогим по важным с практической точки зрения характеристикам. Furyosa очень прилично для своей длины бросает, имеет широкий реальный тестовый диапазон, прекрасно отрабатывает на вываживании.

Еще я бы порекомендовал её, именно модель 762L, для приобщения детей возраста лет до десяти к спиннингу. Удочка – легкая и понятная в обращении даже для ребенка.

Viva Divergent 762ML. Спиннинги Caiman и Viva (это две «соединенные» марки) успели оставить у многих из нас самое позитивное впечатление – достаточно вспомнить серии Gun Smoke и Jiggernaut. А поэтому что-то новое, представленное под этими брендами, привлекает к себе более пристальное внимание.

И вот появляется Divergent. Что, опять же, отражает нынешние общие тенденции – с несколько меньшим ценником, чем верхняя серия данной марки (Jiggernaut), но не уступающая (как минимум – по ощущениям) ей в рабочих достоинствах. И это не пять-шесть моделей, близких, как это часто бывает, одна к другой по типажу, а десятка полтора разных по назначению.

Я для себя выбрал 76-й ML – в предположении, что это будет (в рамках планируемого теста) береговой универсал для малых водоемов и лодочный – для больших. Что здесь стоит отметить, ту же модель под те же цели взял и известный читателям журнала Алексей Коломиец.

Как итог – наши с ним оценки этого спиннинга совпали во всём, кроме длины рукоятки. Алексей признал его именно универсалом. Я же для себя отметил небольшой приоритет джига, а вот для твичинга меня бы больше устроила рукоять покороче. Впрочем, длина (да и другие характеристики) рукоятки спиннинга - это тот параметр, по которому редко когда бывает единодушие в оценках. В целом же этот Divergent оставляет весьма позитивное впечатление, и есть уверенность, что в ближней перспективе он войдет в число наиболее продаваемых в своём классе.

Что до других моделей серии, то я вот успел попробовать в деле 832М. Это такая подчеркнутая «пулялка». Причем то, что именно надо подальше зашвырнуть – не так уж и важно. Модель вполне сочетается и с джигом, и с «железом», и с приманками иных типов.

K.D.F. Innovation 2.40М. Я, если серьезно, в приметы не верю. Но, странное дело, некоторые из них уж как-то подозрительно часто сбываются. Есть такая вот, скажем, примета: первая рыбалка с новой удочкой - это пролёт. И от рыбалки «fish free», увы, не застрахован никто. Не раз и не два это невеселое правило срабатывало – даже когда я был уверен, что без улова не останусь… Но вот со спиннингом Innovation «проклятье первой рыбалки» удалось-таки преодолеть. На одном из ближайших водохранилищ мне попался судак на 5 кг!

Но это так – лирика. Если ближе к делу, то вы что-нибудь слышали про марку K.D.F.? Скорее всего - нет. Но вот, думаю, хотя бы заочно знакомы с торговой маркой Kaida. Так вот, K.D.F. - это, можно сказать, результат её ребрендинга.

Идеология, как я понимаю, примерно следующая: максимально возможное качество за минимальные деньги. У K.D.F./Kaida есть несколько магазинов Москве. Что характерно, найти их без подсказки непросто – сказывается экономия на рекламном бюджете. В одном из этих я побывал. И не могу не отметить широчайший ассортимент и реально низкие цены. По сути, это всё снасти «народного» уровня, только грамотно подобранные и систематизированные.

Если говорить конкретно про Innovation, то это верхняя для K.D.F. серия. А ценник – тут я сам был удивлен – всего 4500 р. А как чисто внешне, так и по ощущениям в руках модель воспринимается как существенно более дорогая.

Другое дело, что по снастям K.D.F. – очень немного практических отзывов. Поэтому покупать что-либо под этой маркой приходится на свой страх и риск. Или же, в лучшем случае, руководствоваться советами продавца.

Говоря же конкретнее про Innovation 2.40М, замечу, что спиннинг этот – определенно джиговой направленности – под стрит-фишинг на МР, подмосковных водохранилищах и т.п. Что же до так востребованной в джиге сенсорики, то спиннинг за четыре с половиной тыщи едва ли способен тягаться с топовыми «японцами», а вот на своём ценовом уровне он явно один их лучших.

Mottomo Jig Soul 762 M. В целом Mottomo – марка бюджетная, но вот новая серия Jig Soul это у неё - топ-уровень. Я пробовал в работе предсерийные образцы еще позапрошлым летом. Потом их довели, доработали - и то, что в итоге получилось, способно создать конкуренцию более дорогим спиннингам американских и японских брендов.

Джиг это, понятно, основа, но вот, что характерно: своей унцовой 76-й я поймал на данный момент примерно одинаковое количество щук на джиг и на «твич». То есть рывковая техника с этой моделью тоже очень даже сочетается. Ловил также голавля, жереха и окуня на «железо» и крэнки.

Относительный минус у Jig Soul я нашел только один – пропускные колечки мелковаты. Потому в мороз этим спиннингом ловить менее комфортно. Впрочем, такие кольца улучшают сенсорику. Тут уж смотря, что важнее.

Zetrix Hayron 792ML/M. Компания «Мида» каждый год представляет минимум одну новую серию спиннингов, разработанных специально под наш рынок. Отрадно, что в последнее время, осложненное пандемией, санкциями и спецоперацией, эта традиция продолжает соблюдаться.

В «Миде» – самая сильная в нашей стране команда экспертов-простафферов. Поэтому те спиннинги, что в итоге идут в серийное производство, вызывают минимум вопросов и нареканий. «В итоге» - имеется в виду после прохождения всей цепочки «концепция – техзадание – предсерийники – тестирование – доработка – серийные спиннинги». Что важно, в тестировании многих образцов спиннингов участвуют несколько экспертов.

Их оценки не всегда совпадают, что учитывается при принятии дальнейших решений. Корректировки по результатам тестирования предсерийников чаще всего касаются сдвига границ теста по приманкам. Но случается, что перерабатывается и сам бланк. Так что всё серьезно. И уже хотя бы поэтому между анонсом новой серии спиннингов и появлением её в магазинах проходит довольно много времени.

Я и сам регулярно участвую в обкатке предсерийных спиннингов «Миды». Но вот Zetrix Hayron достался мне в «готовом» виде – когда он уже появился в продаже. Просто несколько знакомых настоятельно советовали обратить на новую серию внимание.

Некоторые модели Hayron напомнили мне схожие по параметрам спиннинги серии Exilon от Андрея Питерцова, но я бы не сказал, что вся новая линейка сильно перекликается с какой-либо из прежних. Для себя же из модельного ряда я выбрал 792ML/M – как наиболее востребованную. На что сразу обратил внимание, так это на сочетание «сухости» и «жесткости» бланка с его концевым строем по профилю изгиба в статике.

Это можно считать показателем того, что данная модель спроектирована с некоторым приоритетом джига, но вполне комфортна и для ловли на рывковые воблеры. Я отловил, по состоянию на конец сентября, этой удочкой лишь три рыбалки, но этого было вполне достаточно для первых выводов. По мне, этот Hayron даже чуть больше твичинговый, чем джиговый. Но глубже по сезону в осень и зиму оценка могла поменяться. Я, помнится, написал у себя в блоге, что оперативно дам знать об этом в социальных сетях. Что, собственно, и сделал. Получилось, скажем мягко, несколько неожиданно. Вот текст того моего сообщения, плюс – фото с места.

«Опасность подстерегает там, где её не ждёшь. Вчера поехал на речку, где не был уже почти сорок (!) лет. Живописный лесистый берег, зелёный ковер травы... И вдруг я вваливаюсь обеими ногами в вязкую трясину!

В первый момент я не понял всей серьезности положения. Но уже через несколько минут стало страшно. Двинуться я никак не могу, помощи ждать не от кого.

Минут десять я силился освободить хотя бы одну ногу. Ничего не получалось. Потом вытащил-таки левую ногу из сапога, опёрся ею на спиннинг (!) и вытащил правую - с сапогом. С трудом отполз на твердую почву, отдышался и подавил в себе порыв достать из трясины сапог и спниннинг. Дюже большой риск. Дохлюпал в одном сапоге до дороги, вызвал такси и уехал домой. Спиннинг был совсем новый, сапогам «Лемиго» уж семь лет, но всё равно жалко. Берегите себя…»

Это я написал на своей страничке ВКонтакте. А буквально через несколько дней возместил потерю – взял Hayron, но с другими параметрами. Так что впечатлениями от него поделюсь в следующий раз.

Примечание*. В середине 00-х в ассортименте катушек марки Cormoran выделялась серия Chronos. Доступный ценник, очень приличные рабочие характеристики - это делало те катушки популярными. Вскоре выяснилось, что те же или немного измененные катушки выпускаются и под другими марками. Что могу вспомнить, так это Jaxon, Salmo, DreamFish, Stinger, Favorite, Wright&McGill. Я всегда придерживался мнения, что если какая-либо модель катушки представлена на рынке под многими лого, то это определенно удачная модель, т.к. неудачные – не тиражируются. Чуть позже я объединил их все под названием «семейство Хроноса».