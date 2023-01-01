Поговорим о лососях. От печали до радости. Рыбалка на Дальнем Востоке. Часть 2 Татьяна Соколова | 21 февраля 2023 г.

Никогда не доверяй лаврам прошлых рыбалок, каким бы сиянием успеха они не освещали твой путь. Природа, царица-матушка, строга и коварна. Чуть задрал нос – на тебе! Потрудись на славу - тогда и выловишь рыбку из пруда. А, может, и годок подождешь, и подумаешь хорошенько, с каким поклоном спросить благословенья на труды.

(Продолжение, начало в № 6 – 2022)

Ковровую дорожку желали – пожалуйста!

Пропуска в Национальный парк Бикин оформили загодя, за месяц. Всё шло как по маслу: конец сентября, уровень воды в Бикине упал до среднего, сама река посветлела - прямо сказка для рыбалки. Тайга только-только начала кучерявиться золотом. Могучие кедры добавляли зеленого оптимизма, сдерживая напор осени.

Лист еще крепко держался на деревьях. Повезло, ведь когда лист летит, то 99% забросов насмарку – лист цепляется сразу после заброса или в процессе проводки. Это, конечно, бесит, но выбора в тот момент нет. Что имеем, то имеем.

До избушки на Санькином Ключе - 300 км вверх по реке с одной ночевкой - долетели как ласточки. Казалось бы, вот оно, счастье! Ведь для нас избушка на Санькином – это «место силы», с совершенно особой энергетикой. Мы так долго стремились туда попасть, но низкая вода прошлой рыбалки не позволила нам добраться до заветного места.

Постоянно вспоминались и грели душу бесконечные чайники у костра, обсуждения, разборы полётов, серьезные стратегические и тактические планы, а то и просто - мечталки и хотелки. А Подя (для удэгейцев - бог всего на свете) сидел на крыше, возле трубы, посмеиваясь хитрющими глазами, и раздумывал – одарить ли этих настойчивых ребят чем-то стоящим или нет. Каждое утро на берегу разговоры с Подей – обязательный ритуал. Бывалые рыболовы знают - Подя товарищ капризный. К нему надо с уважением и с приплясом.

…Припарковались на косе – всё, приехали. Вот вам ковровая дорожка! Желали – получите! Увиденному поразились - место вокруг избушки изрядно облысело. Оказалось, что по распоряжению руководства Парка берег был в целях пожарной и еще какой-то безопасности выкошен, деревья спилены, кусты выкорчеваны.

Мне даже показалось, что всё стало каким-то казенным, бездушным – и эти опасения оказались не напрасны. Как-то даже заскребло в душе. Что-то на уровне интуиции, и даже - мистики. Подумалось, что почти 20 лет жила-была избушка на Санькином Ключе. От избушки до берега между деревьев и кустов петляла тропинка, как бы отделяя и защищая нас от злых духов и ветров, создавая таинственную, почти интимную атмосферу. Обидели Подю, обеднили его избушку. Напрасно, ой как напрасно…

Снасти

Целью нашей экспедиции был таймень. И только таймень. Со снастями мудрить не стали - всё те же проверенные в боях лососевые спиннинги Troutin Spin IBXX-87 BSP и Lag Less Boron 83 – оба с тестом до 28 г. Что может быть лучше надежных напарников! У меня главная приманка (она отлично показала себя на прошлых рыбалках) - тонущий воблер-минноу D-Contact 110 (масса 26 г). Основная рабочая окраска – всё та же золотисто-красная разлюбезная «Марь Иванна».

Женя Сокур выбрал «Контакт» 110-й понатуральней - светлый в пятнышках, под хариуса. Конечно же, на запасной скамейке и в ассортименте - плавающая Saruna 125F, в компании с медленно тонущей Saruna 110 MD. Прочие снасти без изменений: надежный карабин Cross Lock Bearing Swivel #4 с разрывом до 63 кг, катушка-четырехтысячник, шнур 48 Lb.

На всякий случай и про ленковые снасти не забыли. У меня «всерыбный» спиннинг Lag Less Boron 69 с тестом до 16 г. Почему «всерыбный»? Потому что именно этот спиннинг отлично показал себя при рыбалках не только на ленка, кумжу, семгу, кунджу, горбушу, симу, кижуча, но и на щуку, судака и много еще чего. Не раз выручал меня, когда неожиданно садился крупный таймень около двадцати кило.

В пару к спиннингу в коробочке приготовлены плавающие воблеры Jib, ломаный TS Joint Minnow. У Жени Сокура - спиннинг Real Flex до 8 г и тонущие твичевые воблеры D-Coax 65. Этого небольшого арсенала ему хватало с лихвой, а работал ими Женя просто виртуозно.

Такого никогда не бывает, но вот опять…

Наутро погода порадовала. Ночные заморозки сковали в ведрах на улице воду. Воздух звенел от чистоты. Солнышко не скупилось на теплые лучики. Настроение в команде боевое. Еще по дороге к избушке мы с Женей Сокуром радостно обсуждали открывшиеся роскошные места для тайменевой рыбалки: заломы притоплены, протоки полны, перекаты нарыли хорошие ямы, плёсы манят прямо-таки бесконечными возможностями. Хлещи спиннингом с утра до вечера – перед тобой рыболовный Клондайк! Потенциал реки - как модель на подиуме - красовался по полной программе. Давненько такого не было! Складывалась редкая мозаика состояния реки и погодных условий. Уж теперь-то мы своего не упустим!

Юрий Иванович, удэгеец, наш бессменный «водитель лодки», забросил нас километров на 15 вверх. Там мы спустили весельную резиновую лодку, чтобы медленно двигаться, где надо – парковаться, тщательно облавливать перспективные места, благо в этот раз таких мест было очень-очень много. Работа предстояла огромная.

Первая остановка - на косе возле глубокого переката. Сильная струя расстаралась на славу: под косой намыта яма, метра 2 - 2,5 глубиной, с резким свалом. Под противоположным берегом струя пенилась, разбиваясь о скальник, подпрыгивала по головам крупных валунов, нехотя растворяясь в длиннющем плёсе. Между валунами – «зеркала» с более-менее спокойной водой. Вот это и есть стратегические места стоянок тайменей. Течение сносит корм в яму, где копошатся ленки и хариусы – обильное лакомство для тайменей. Из засады между валунами таймень может наблюдать, спокойно выбирая жертву - и неожиданно атаковать.

Темная спина тайменей, особенно взрослых – отличная маскировка. А потом делать послеобеденную прогулку по длинному плёсу - надо же хозяину обозреть владения, проверить, нет ли пришлого тайменя – нарушителя границ. В большинстве своём таймени живут парами, поэтому, по моему мнению, променад «под ручку» со спутником/спутницей будет вдвойне приятнее. Да и пара лишних бдительных глаз - во всех отношениях только в плюс семейству.

Коса была в тени. Солнце веселилось на противоположном берегу. Отличная позиция! В воду заходить не стали - и так глубоко. Глубокий свал – это просто подарок для вываживания трофеев.

Во-первых, почувствовав мелководье, таймень начинает крутиться, вставать на хвост, отталкиваясь, делать каскад «свечей» в старании освободиться от приманки. До 90% сходов на вываживании – именно близко к берегу/косе, на мелководье. В данной же ситуации нам такой расклад не грозил.

Во-вторых, из-за преломления солнечных лучей, таймень долго не увидит рыболова, и это тоже плюс.

В – третьих, плёс - длинный, есть куда бежать за тайменем, если тот рванет вниз по течению.

В-четвертых, забросы - достаточно короткие, всего метров на 25 - 30, к валунам под берегом, а через пару метров начинается проводка по широкой яме.

…Трагедия разыгралась на первых минутах рыбалки. Вдруг резкий порыв ветра чуть не сбил нас с ног, пришлось по пояс зайти в воду. Всегда надо помнить, что таежные сопки – это как накопитель туманов, дождевых туч, просто облаков и сильных, порывистых ветров. Пятнистый 110-й «Контакт» Жени Сокура летит под скальник.

Через несколько секунд - и моя легендарная «Марь Иванна» отправляется в том же направлении. Воблеры отчаянно сопротивляются сильному течению над ямой, под скалой. Проводка - медленная, какая и нужна для всех лососевых. К тому же медленная проводка позволяет воблерам красиво маскироваться в их коварных планах. Мой спиннинг IBXX-87 BSP аж заходится от вибрации.

На выходе из ямы на Жениного «пятнистого» садится таймень. Громкий шепот Жени: «Есть!» А то я не вижу! Хотя визга фрикциона так и не услышала - значит, спиннинг проявил чудеса амортизации – гордость лососевых спиннингов. От натуги спиннинг вытягивается в параллель плёсу, комель упорно горбится, как бы по бычьи пятясь назад.

Таймень никуда не рвёт, просто давит и давит, раскачиваясь всем телом. Монстр, килограммов на двадцать, а может и повесомей, большая редкость на Бикине. Я скоренько выбираю свой воблер. «Марь Иванна» прыгает по волнам - какая уж тут проводка, надо Жене обеспечить комфортное вываживание и помочь вытолкнуть тайменя за хвост на косу. И вдруг так же на выходе из ямы и у меня садиться таймешара.

Именно таймешара, никак не меньше. Никакой жадной поклевки. Просто повисла «мокрая телогрейка». Мгновенная подсечка. Таймень встал. Начинаю медленное вываживание. Торопиться нельзя, пока Женя со своим не разберется. Двигаться тоже не стала – помню, как в прошлый раз грохнулась во время вываживания и потеряла тайменя. Таймень поддается, не убегает.

В это время показался Женин таймень – махина! В прозрачной воде алый хвост нервно, по кошачьи, забился - готовится встать на «свечу», но опоры о дно пока не чувствует. Свал у ямы глубокий, еще немного - и можно парковать. Мой таймень на подходе, осталось метров шесть – семь.

«Нет! Нет!» - и «ласковые слова»! Женин таймень сходит - хорошо, что хоть Женя не нырнул за тайменем, как в прошлый раз. И вот уже мой таймень у Жени под ногами – такая же махина с огромным хвостищем! Останавливается в упоре, открывает рот и… сходит. Ну как так? За первые несколько минут рыбалки - два шикарных (еще раз подчеркну - редких для Бикина трофея) - и такой финал! Шок и полное непонимание произошедшего. Всё было сделано правильно, условия просто идеальные, но… Скажете - такого не бывает? Однако оно случилось. Черная магия какая-то.

Усмешка Поди

Переживания - в сторону! Продолжаем хлестать реку в поисках тайменей. Впереди, до избушки, еще пятнадцать километров возможностей. Но не тут-то было.

В течение последующих девяти дней мы ежедневно бомбили реку во всех мыслимых и немыслимых местах. Поднимались более чем на 20 км вверх от лагеря, сплавлялись вниз аж до Зевы. Летали различные приманки: «Саруны», «Джибы», «Контакты» 110-е и 85-е. Итог – у меня малыши, малыши, малыши, до «десятки» не дотягивали. А это по неписанному Кодексу таймешатников значит, что тайменя я не поймала.

Через неделю рыбалки Женя вытащил с этой же косы таймешку килограммов на 5 - 6. Внука, наверное. А пара тех крупных тайменей так больше и не показалась. Опытные таежники говорят, что таймени приходят в себя после поклевки где-то на шестой - седьмой день. С нашими это не сработало. Но и никакие пришлые таймени не позарились на этот перекат под скальником. Видимо, у наших тайменей «граница на замке».

Забегая вперед, скажу: в этом сезоне на всех реках Дальнего Востока, ситуация с непонятными сходами повторялась практически у всех рыболовов. И было даже хуже – таймень просто не брал, и всё тут. Многие, кто был на прославленном Тугуре – реке трофейных тайменей 30+, вообще не видели ни поклевки.

Вот такие печальки… Или это Подя усмехнулся - мол, никогда не доверяйте лаврам прошлых рыбалок, каким бы сиянием успеха они не освещали ваш путь. Природа, царица-матушка, строга и коварна. Чуть задрал нос – на тебе! Потрудись на славу - тогда и выловишь рыбку из пруда. А, может, и годок подождешь, и подумаешь хорошенько, с каким поклоном спросить благословенья на труды…

От печали до радости

В последний день нашего рыболовного вояжа творилось что-то невообразимое. Жесткий, холодный ветер бросался ледяным дождем и мокрым снегом, крутил-вертел как хотел. Разгоняясь до чуть ли не ураганного, ветер гнал нашу лодку вверх по течению. Полетел лист. Жесть! И всё же мы из последних сил искали тайменей. Но – нету, только листья на крючках на каждой проводке. После обеда бросили тайменевые хотелки и решили себя порадовать ленком - в надежде, что уж его-то мы легко поймаем.

Вы не поверите, только доели унылый обед, как погода мгновенно переменилась. Ветер стих, заметно потеплело. Прекрасно! Тайменевые снасти - в сторону. Идёт охота на ленков. Далеко от избушки уходить не стали. Ведь завтра подъем в пять утра - и в обратный путь.

Плёс растопырился протокой и перекатом. Решили начать с протоки. Женя взял легкий спиннинг Real Flex, повесил любимый твичевый воблер D-Coax 65. У меня в руках - лайтовый Lag Less Boron 69 с тестом до 16 г (а вдруг таймень?), в напарниках - воблеры Jib 90 и TS Joint Minnow 110. Корчи расширили протоку, слабенькое течение намыло под корчами приличную ямку. Начался фестиваль Жени и тонущего D-Coax 65. Женя любит апстрим короткими хлесткими забросами.

Точность кастинга изумительная. Чуть виден крохотный просвет между веточками - и воблер летит точно в цель. В прозрачной воде было видно, как по несколько ленков вылетали из-под корча или кустов, жадно хватая Женину приманку. А как красиво Женя становился на колено - и нежно, с уважением, поднимал очередного ленка, аккуратно освобождая от крючков. Скрипач-виртуоз!

У меня же на «Джиб» рыбалка никак не шла. Надо менять тактику. Вышла на очень мелкий перекат, в бой пошел «сломанный» TS Joint Minnow 110. Вообще, воблеры типа «broken back» (с англ. - сломанная спинка) всегда стояли особняком в ряду рыболовных приманок. Почему же считается, что уловистость таких воблеров на порядок выше, чем классических?

Пройдемся по задумкам конструкторов. Вольфрамовые шарики в шумовой камере – это главные грузики, контролирующие «игру» и баланс воблера. Их сложная траектория перемещения при забросе обеспечивает дальнобойность приманки и пробивание ветра.

Шумовой оркестр из шариков обозначит «заинтересованным лицам» присутствие воблера в мутной воде. Плавно скошенные углы «перелома» воблера с глубокими заходами обеспечивают безупречное скольжение TS Joint Minnow 110 в бурных водах горных рек. Легкие потяжки обязательны – так на течении на несколько секунд сохраняется акустический образ приманки. А в кормовое время вечернего клёва величина приманки играет большое значение.

На перекате дело пошло! И в последние пару часов рыбалки настал мой звездный час! Пусть и по ленку, но настал! Недалекий заброс, течение само сносило воблер. Проводка неспешная. «Игра» приманки - самодостаточная. И ленки садились на каждом забросе.

Какое счастье, когда поклевки следуют одна за другой! Сколько сил и нервов было истрачено за эти десять дней! Сколько приманок перепробовано! Порой казалось, что спина криком стонет от напряжения. А Его Величества - всё нет. И мелочь, мелочь, мелочь… Один, два, три, семь - ленки тоже начали мельчать. Значит, пока менять приманку. Крупные-то ленки тут не закончились, это я точно знаю. Пора ставить снова волшебника Jib.

Пока меняла приманку, подошел Евгений. Сделал несколько забросов. Но поклевок нет. Можно долго разбирать, почему есть активный клёв на моего плавающего «ломанного» воблера, а на его активную твичевую приманку - воблер D-Coax - ни поклевки. И наоборот - в зависимости от акватории. Если бы было время, мы с Женей всю ситуацию разобрали бы на молекулы. Но сегодня не тот случай. Рыбалка – лишь на интуиции и удаче. Хотя, буду нескромной, опыт, характер и мастерство - важная штука. Кто-то в нашей ситуации опустил бы руки, но только не мы. Бьемся до последнего, но ломиться в закрытую дверь тайменевого царства будем уже в следующем году.

И вот на арене «Джиб Великолепный»! Никаких хитростей, просто бросаешь в воду, течение переката гонит воблер докуда пожелаю. Медленная проводка. Ленки – добрые темно-коричневые толстуны. Красавцы!

Вся злость прошла, теплый лучик согревал истерзанную надеждой на успех душу. Вечер сверкал золотом сопок, ласковый ветерок отгонял мошку – вот такой добрый Бикин под конец нашей экспедиции! Ну что тут скажешь?

Время, время! Лети скорее! Чтобы снова сказать: «Ну здравствуй, наш старый друг Бикин!»