Эфемерность окуневых тайн Алексей Коломиец | 9 февраля 2023 г.

Честно признаюсь, на льду килограммовых окуней я вижу весьма нечасто. Ну, то есть, поймать-то их пытаюсь постоянно, но попадаются-то они очень даже редко. Но как же зато приятно водить несговорчивого здоровяка под лункой на небольшой глубине!

Какой вскипает восторг в душе, когда достаешь из-подо льда пусть и не килограммового, но вполне себе толстого окуняру! После этого начинаешь понимать, что море мелкого окуня в улове или же только пара-тройка килограммовых горбачей – это результаты двух совершенно разных подходов к рыбалке.

По многолетним прикидкам отмечу, что самых крупных окуней мне свезло поймать либо где-то ниже Астрахани, либо в водохранилищах Волгоградской области. По домашним волгоградским водоемам, разумеется, положительной статистики больше. Именно там появлялось, зрело и крепло понимание специфики поиска и ловли крупных окуней. Их мы с друзьями называем «свиноокуни».

Среди друзей есть истинные фанаты такой ловли. И мне до их достижений далеко. Но я за друзьями слежу, я за ними подсматриваю, я им удивляюсь. И главное, что я уже понял – нужно действительно любить эту рыбу. Уважать её. Ведь её равнодушие к вам и вашим приманкам – это не рыбья вина, а результат ваших ошибок. Или какого-то одного из факторов - типа отсутствия уловистой приманки или вариативности в методах соблазнения.

Две основных стратегии поиска

Насчет умения искать крупного окуня многие заядлые окунятники ехидно хмыкнут - мол, места надо знать! А еще надобно иметь снегоход или «мотособаку», чтобы доехать до этих мест. И я вынужден с этим согласиться.

Я сам знаю несколько точек, где есть хорошая вероятность поймать крупного окуня. Если спросите меня, как я эти точки нашёл - всё просто: меня однажды кто-то туда привёз. Вот, мол, где-то тут. А дальше – сам. Ходишь, буришь, пытаешься ловить.

После рыбалки начинаешь искать ответы на извечные вопросы. Ну, скажем, почему не клевало только у тебя? Или почему у тебя клевало, а у других – нет? Почему не клевало ни у кого. На последний вопрос всегда есть ответ – «просто день такой». А два первых не требуют ответа. Они просто подчеркивают тот факт, что крупный окунь в этом месте есть.

Полагаю, что нет смысла описывать те места, где ловится крупный окунь. Ну что ж с того, что он берёт на глубинах от метра до шести? Как вы поймете, что на глубине в 4 м есть, допустим, водоросли? Ответ один – никак!

Обо всем этом мы узнаем уже после рыбалки. И эти знания отнюдь не помогают нам искать окуня на безбрежных просторах. Правда, поиску частенько помогает скопление старых лунок. А дальше буришь квадратно-гнездовым методом. И это я уже называю тактикой. А стратегией является то, что вы приехали на заведомо окуневый участок.

Иногда новые окуневые точки находятся случайно. Например, когда бродишь по льду с безмотыльным «Чёртиком». Так, однажды я искал плотву, исследовал рельеф дна - и наткнулся на окуней. А как-то раз при охоте на судака у меня закончился живец - и я, делать нечего, пошел к берегу ловить на блесну. Или когда я начинал ловить судаков и бершей на больших «Чёртиков» - и натыкался на крупных окуней, где привычной мормышкой или скажем, окуневой блесной или балансиром невозможно достать до дна из-за течения. По большей части это относится к ловле в затонах, но подобные фокусы встречаются и на водохранилищах.

Дело в том, что на судаковый виб или на мормышку с мальком окунь может и не отреагировать, а вот на крупного «Чёрта» – вполне. Или полосатый неожиданно нападает на судачью приманку, или ловится на жерлицы. В таких случаях я ставлю точку в навигаторе, чтобы в следующий раз в этом месте конкретно заняться ловлей окуней. Но это случается довольно редко. Чаще же всего мне звонит кто-то из знакомых рыболовов: «Слушай, на работе рассказали, что крупный окунь ловится на Варваровском водохранилище. Место я знаю. Поедешь?»

Таким образом, стратегия поиска окуня понятна. В двух словах – «знание - сила». Другое дело – это уговорить толстопузых ленивцев на поклевку. А это уже я отношу к тактике. Есть один нюанс, который диктует больше времени уделять именно уговорам, а не поиску активной стаи. У меня, как вы уже поняли, нет снегохода или «мотособаки», чтобы быстро покрывать большие расстояния. Причин тому несколько.

Одна из основных – это торосы на льду. Особенно это актуально для Волгоградского водохранилища, на котором уровень воды может быстро поменяться - и в итоге образовывается большая трещина или торос, под которым не угадаешь, какой лед. Мне больше по душе не думать о дальних передвижениях, а пешком приходить в конкретное место. Еще одна причина – мне вообще-то не нужно много окуней в улове, так что ехать куда-то далеко, где их масса, незачем. Окунуться же в занимательные таинства ловли «свиноокуней» можно гораздо ближе.

Помню, как однажды мы на автобусе приехали на Волгоградское водохранилище. Знакомый дедушка вывел нас на секретный «пупок», который возвышался на фоновой 7-метровой глубине аж на три-четыре метра. Локальный холмик этот располагался достаточно далеко от берега. Затем пришел еще один окунятник. Так вот, мы с дедушкой быстро исследовали этот «пупок», однако ни у кого что-то не клюнуло, так что мы ушли к берегу ловить мелких полосатых.

После обеда, когда мы уже собирались идти на автобус, подошел тот окунятник, что остался на «пупке». Он там ловил всё время. И что же? Он нам показал только одного окуня, но зато какого! В то время я еще таких не видывал… Увы, навигатора у меня тогда не было. И тот «пупок» я пару раз потом искал, но не нашёл. А у знакомого дедули разболелись ноги, так что на рыбалку он перестал ходить. Об этом случае я вспоминаю постоянно.

Вы не представляете, как хочется найти тот «пупок»! И когда-нибудь я его найду. Может быть, когда сам стану дедушкой, ведь это место совсем недалеко от моего дома, каких-то четыре остановки на автобусе.

Тактика и практика

Некоторое время я живо интересовался, чем вообще окунь питается. Внимательно рассматривал содержимое желудков. А перестал это делать после того, как обнаружил в желудке окуня большую улитку.

Меня вдруг рассмешила мысль – и что, теперь мне надо придумать приманку, похожую на улитку? Если окунь питается улитками – почему тогда клюнул на рыбку-блесну? Мне вдруг стало понятно, что в предпочтениях окуня, скорее всего, нет никакой системы.

Окунь от голода в водохранилище не умрет никогда. Мелкой рыбы в водоеме – сколько угодно, а уж раков и моллюсков – и подавно. Мормыши, личинки разные, мотыль. И я склонен думать, что окуни зачастую ловятся не потому, что голодные, а потому что у них игривое настроение. Ну не может окунь долго рассматривать мою приманку, коль он голодный. А он это частенько делает.

Если взять во внимание всё выше сказанное, получается, что самая действенная тактика в ловли крупного несговорчивого окуня – не искать голодного, а изначально смириться с тем, что «свиноокуни» отнюдь не голодные. То есть, больше тратить сил не на поиск, а на уговаривание. Тому подтверждение - мои наблюдения за полосатыми с помощью подводной камеры. Опуская камеру там, где окуня некогда ловили, но сейчас он не клюёт, я пришел к выводу, что полосатых подо льдом гораздо больше, чем нам кажется. А то, что не клюет – это не значит, что его там нет.

Однако чем крупнее окунь, тем замысловатее его поведение. Он почему-то не торопится слопать «все что движется», а сто раз подумает. Может подплыть буквально вплотную к приманке - и также медленно отплыть вперед хвостом. Думаю, многие подолгу всматривались в лунку на небольшой глубине - и видели, как огромные темные силуэты медленно подплывают и смотрят на мормышку или «Чёртика».

И вы знаете, лично мне трудно предложить какую-то хитрую анимацию приманки, глядя не на кивок, а в лунку. Когда-то я подолгу наблюдал за подобным поведением окуней. Думал, что найду таки способ соблазнить полосатого. Надеялся, что разгадаю секрет, чего ждет или хочет увидеть окунь. И пару раз мне это удавалось. Но знаете, что я понял? Наблюдать за поведением окуней – нет особого смысла.

Чтобы наблюдать – нужна небольшая глубина, солнечный день и чистая ото льда лунка. И как поведет себя окунь, если лунка всё же затемнена ледяной крошкой? Может, он станет смелее? А, может, он чувствует, что за ним наблюдают? В общем, не буду разглагольствовать в духе парадигм эксперимента с котом Шрёдингера вкупе с парадоксом Вигнера плюс многомировой интерпретации Эверетта. Скажу простыми словами.

Итак, я стараюсь не подглядывать за окунями. Пусть с большой вероятностью окунь где-то рядом. Я представляю себе, что он под лункой, верю в это изо всех сил и продолжаю его ловить различными методами, приманками, проводками, темпами, амплитудами и паузами. Ведь стоит мне выступить в роли наблюдателя, как… Стоп, хватит. Лучше поговорим о приманках.

На что ловить крупного окуня

В голове сразу возникает три основных варианта: на балансир, на блесну, на «безмотылку» («Коза», «Чёртик», простая мормышка). Уженье на приманку с насадкой я не буду рассматривать. Ведь при такой ловле «игра» приманки уходит на второй план. Насадка сильно путает карты – или мотыль не нравится окуню, или живец не такой? А, может, улитку следует посадить на крючок, ведь улиток в их желудках я находил. И про «игру» приманки я не буду рассуждать. И балансир, и блесна, и «безмотылка» – три совершенно разнотипные приманки. А крупный окунь ловится хорошо на все три.

Разница лишь в размерах и в количестве возможных вариантов анимации. Да еще в том, насколько сильно рыболов доверяет своей приманке и насколько он искусен в ловле ею.

Я ловил всеми тремя видами. Среди них у меня есть свои любимчики. Например, среди балансиров сейчас одно из первых мест занимает Usami Dansa.

В свое время были другие фавориты (Crusader, Rapala, Lucky John, Nils Master), но балансиру Usami Dansa как-то удалось отодвинуть проверенные старые балансиры в угол коробки.

Может быть, просто потому, что на одной из рыбалок этот новый для меня балансир без проблем соблазнил «свиноокуня» – и сразу же получил «медаль на грудь».

Я его считаю именно окуневым. Почему? А потому что просто так на балансиры я не ловлю. Как я уже говорил, моя стратегия – это охотиться на полосатого на заведомо окуневых местах («пупках», бровках и т.п.)

Ловля на блесну до сих пор меня впечатляет, если ловит мастер. И я абсолютно уверен, что именно блесной можно уговорить любого окуня. Но уровень моего блеснильного навыка еще не очень-то велик, хоть и растет, но очень медленно.

Виной всему тот факт, что верю я сильнее в «безмотылку». Соответственно, и времени на рыбалке посвящаю безмотыльной ловле больше. Не забывайте, что к «безмотылке» относятся как «Черти», так и мормышки с «Козами». И в каждом их отряде - множество всяких сортов и видов. И все их надо изучать, осваивая.

Иногда уезжаешь с рыбалки - и вдруг осеняет: блин, а на «Муравья» («Клопа», «Гвоздешарик», «Дробинку», «Овсинку»…) так и не попробовал. Хотя чаще всего я полагаюсь на классического чёрного «Чёртика». Да, он не сможет играть в горизонтальной плоскости, как широкая блесна или балансир, но зато им отлично ловить около коряг или рядом со стенкой травы. Другие приманки очень быстренько занырнут в эту самую траву - и вы, скорее всего, несолоно хлебавши уйдете с этого места, так и не поняв, был там окунь или нет.

На широких плёсах, где размашистая «игра» приманки скорее привлечет окуней – бесспорно, блесна и балансир лучше всех зазывают рыбу издали. Но если не бегать как лось по плёсу, а уделить время вдумчивой ловле – результат с «безмотылкой» не заставит себя ждать. Часто отсутствие мелкого окуня этому способствует.

Большинство моих знакомых ловят на балансиры. Наверное, потому, что этими «рыбками» проще искать активного окуня. Бывает, товарищи меня облавливают, а бывает – наоборот. Не забывайте, что у каждого окунятника не только есть свои излюбленные места, но и уже подобранные к этому месту приманки. И, скорее всего, он поймает быстрее «понаехавших», а может - и больше.

Пока мы тратим время на исследования, на проверку своих идей – завсегдатай этого места утренние часы сразу проводит эффективно. Так что не надо завидовать тем, кто наловил больше. Это нормально.

Идут и идут…

Всегда актуальным фактором остается прозрачность льда. Ну, им снизу видно всё, ты так и знай. Я пару раз пробовал подолгу сидеть неподвижно - как истуканчик - на одном месте. Но что толку, если всё портит проходящий мимо рыболов? Вот так сидишь, сидишь, типа маскируешься, вроде всё устаканилось подо льдом. Уже стали проявляться заветные тени на фоне светлого дна. И вдруг замечаешь, что в твою сторону неотвратимо шустрят один или несколько вновь прибывших «пингвинов».

Пробуют пешней первый лед, шумно радуются распогожему дню и идут, идут, идут, мерзавцы. И даже если мимо – всё равно крупного окуня пугают. Так было уже несколько раз. Лично у меня нервы не выдерживают - и по прозрачному льду я ухожу подальше от берега, где ищу начало свала в русло.

А вот когда или предательский ледок припорошит снегом, или после оттепели вновь прихватит лужицы морозом и лед помутнеет – вот тогда я специально приезжаю на мелкий плёс искать и уговаривать «свиноокуня». Чего и вам желаю.