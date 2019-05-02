За диким карпом с матчевой удочкой Николай Линник | 2 мая 2019 г.

Вера – основа любой трофейной рыбалки. Её крайне сложно сформировать - и очень легко разрушить. Но вера помогает нам принимать смелые решения и выходить победителем из непростых ситуаций, которыми изобилует подобная рыбалка. Когда же ты принимаешь правильное решение и открываешь то, что ранее тебе не было известно, то удовлетворяешь не только свою мотивацию на поимку трофейной рыбы, но и формируешь уверенность в себе…

Когда я был моложе, то часто брал с собой на рыбалку несколько снастей. Собираясь порыбачить с поплавочной удочкой, вдобавок тащил на берег реки фидер или даже спиннинг. Основной причиной, почему я так поступал, была надежда на то, что если рыба не клюнет на поплавочную удочку, я всегда смогу попытать счастья с другими снастями. Так я тешил своё самолюбие. Но чаще всего эти дополнительные снасти только мешали мне сосредоточиться на рыбалке…

Прошли годы. Я сделал для себя определенные выводы. И сегодня полностью уверен в том, что не количество снастей определяет успех рыбалки, а правильная презентация приманки - в нужном месте и в нужное время.

Многие мои путешествия за трофейной рыбой сопряжены с большой долей риска. Чаще всего ¾ отведенного на рыбалку времени проходит в поиске перспективных точек и ожидании выхода трофея на кормежку. Ведь крупная рыба всегда питается порционно. И нужно научиться просчитывать это золотое время. Когда рыболовная сессия длится не более одного светового дня, рассчитывать приходится всего на одну-две поклевки.

Если я полностью уверен в своих снастях, в том, как они презентуют рыбе насадку, то рыбалка делается намного проще. Мне остается только полностью сконцентрироваться на выборе времени и места ловли. Согласитесь, это более профессиональный подход к рыбалке, чем тот, о котором писалось в самом начале этой статьи. Привести примеры? Вот самый свежий из них.

С чего всё началось

Несколько лет назад я увлекся ловлей одичавшего карпа. Всё это дело завертелось, когда на одном из знакомых мне с детства озер рыболовам удалось поймать несколько неплохих (по 2 - 4 кг) карпов. Озеро это - не совсем озеро, а заброшенное водохранилище. В конце 70-х прошлого столетия по стране прокатилась волна увлечения мелиорацией – где-то осушали, где-то орошали.

В этой местности делать ни того ни другого смысла не было, но чтобы хоть как-то отчитаться, взяли да и соорудили простенькую плотину на маленькой, в 15 м шириной, речке. После строительства плотины речка разлилась до 100 - 150 м, но максимальная глубина при такой ширине была лишь 2,5 - 3 м – да и то по самому руслу. А в остальной акватории запруженной речки и того меньше – 1,5 – 1,7 м.

Своей приличной рыбы в этой речке не водилось, но после заполнения водохранилища руководство колхоза заселило его карасем и карпом. Заселить-то они заселили, а вот как вылавливать рыбу - не подумали. Из-за некачественно спиленных деревьев протянуть по водохранилищу невод оказалось невозможно. А еще через несколько лет и трава принялась быстро расти. Вот так новые жители этого водоема и оказались брошенными на произвол судьбы. И постепенно о них забыли.

Правда, ловились плотва, окуни, караси и лини, а вот карпы – нет. Считалось, что популяция карпов постепенно изжила себя или что руку к этому приложили браконьеры-электроудочники. Но вот кому-то из рыболовов при ловле линя сел на удочку карп. При вываживании он смачно порвал рыбаку леску и благополучно уплыл. Однако факт этот на несколько дней сделался одной из самых обсуждаемых новостей местного рыболовного сообщества.

Воодушевленный желанием поймать дикого карпа, я начал готовиться к предстоящей рыбалке. Вот только опыта ловли этой рыбы у меня почти что и не было. Немного поразмыслив, я решил начать с метод-флэт фидера.

День первый, методный

Ловля прудовой рыбы с флэт-кормушками из года в год делается у нас всё популярнее. Но одно дело ловить карпа в платном водоеме, где его действительно много, и совершенно другое – пытаться поймать с этой снастью его дикого сородича. При подготовке к рыбалке я не учел этого момента - и вскоре об этом пожалел. Раньше мне неоднократно доводилось ловить с флэт-кормушками карасей, линей и даже синцов. Так что кое-какие навыки в обращении с этой снастью у меня были. Однако местные карпы оказались намного привередливее.

Поначалу мне показалось, что я немного перестарался с угощением для них. Замечательная методная смесь от Sensas на всё озеро излучала волнующий земляничный аромат - соседи по берегу даже отвешивали по этому поводу шутки. Прикормка отлично лепилась в форму - и, казалось бы, карп просто обязан был её попробовать. Тем более что в качестве насадки я предлагал ему целый ассортимент «вкусняшек».

Но прошло три часа, а я никак не мог зафиксировать ни одной поклевки. И если бы сосед слева на простой речной фидер не вытащил за это время двух килограммовых карпиков, вполне можно было бы подумать, что у рыбы сегодня просто неклёвое настроение.

Пытаюсь переломить ситуацию в свою пользу и начинаю раскармливать точку из рогатки. Прикормка та же, только с добавлением пеллетса и консервированной кукурузы. Но всё это оказалось тщетным. Еще три часа прошли впустую. На чистую кукурузу иногда поклевывали плотвицы, но это была совсем не та рыба, ради которой я сюда приехал.

Анализируя дома результаты этой рыбалки, я пришел к выводу, что причин, по которым карп в этот раз полностью проигнорировал мои насадки, несколько. Это и красивая ароматная французская прикормка, которая оказалась для местных карпов совершенно незнакомым кормом - и они её, видимо, побоялись кушать. Ведь сосед, который рыбачил в пятнадцати метрах левее меня, поймал своих карпиков с помощью простого комбикорма. Но была и другая причина – неправильно выбранная снасть.

Размышляя о прошедшей рыбалке, я вдруг поймал себя на мысли, что рыбачить с метод-фидером мне было некомфортно просто потому, что я не совсем был уверен в правильности своего выбора.

День второй: да здравствует осознанный подход к рыбалке

Через несколько дней я снова оказался на этом озере. Вот только теперь я взял с собой матчевую удочку. Аргументов в пользу выбора этой снасти было несколько. Во-первых, рыбачить здесь приходилось на мелководье - и на расстоянии в 25 м от берега глубина водоема составляла не более полутора метров. И фидер показался мне слишком грубой снастью. А во-вторых, матчевой удочке я доверял больше. Не один год я успешно ловил на эту снасть линей в сильно заросших травой мелководных озерах - и «матч» меня ни разу не подвел.

Немного изменил я и тактику стартового закорма сектора ловли. Чтобы, как говорится, не класть все яйца в одну корзину, я после предварительного промера дна закармливаю сразу две точки. На дальнюю точку, расположенную неподалеку от свала в русло речушки, с помощью рогатки я забросил десятка два плотно слепленных шаров прикормки с добавлением большой доли рубленых червей, кукурузы и варёных опарышей. Для ближней точки я приготовил такое же количество растительной прикормки, только сделал её более рыхлой. А чтобы не досаждала мелочь, вместо животного компонента добавил в базовую смесь 200 мл 8-миллиметрового пеллетса с запахом рыбной муки и баночку консервированной кукурузы.

Первой начала отзываться дальняя точка. На втором часу рыбалки в садке уже плавало два килограммовых «тузика» и два таких же по размеру линя. Ближняя точка молчит. С интервалом в 20 минут я отправляю в воду свежую порцию корма и внимательно слежу за реакцией рыбы. Время от времени кто-то аккуратно интересуется прикормкой. Это заметно по цепочке из пузырьков газа, которая то и дело возникает в непосредственной близости от поплавка.

Но пробовать приманку рыба пока не осмеливается. И вот ближе к полудню на ближней точке происходит замечательная поклевка. Ох, и задал мне жару этот карп! Вот где пригодился запас прочности матчевой снасти. Минут 10 рыба гуляла по озеру, а завести её в подсак мне удалось только с четвертого раза. Чешуйчатый бронзовый красавец под четыре кило явился приятным бонусом за мое упорство в разгадывании тайн этого заброшенного водохранилища.

Понятное дело, первый опыт поимки дикого карпа на матчевую снасть сильно запал мне в душу. И я принялся накапливать статистику. Позабыв о том, что на реке активно клюют лещи и густера, каждое утро я проделывал путь в 45 км только для того, чтобы еще и еще испытать ни с чем несравнимые ощущения от борьбы с бронированными дикими красавцами. И кое-что мне стало удаваться.

Снасти

Перебрав несколько вариантов устройства снасти, я пришел к выводу, что для ловли карпа на матчевую удочку лучшим вариантом будет мощное, но гибкое удилище, способное без проблем справляться с вываживанием этой крупной и сильной рыбы. Из имеющегося у меня арсенала удилищ я остановил свой выбор на Browning Commercial King2 Pellet Waggler 3,3 м, и тестом до 20 г. Должен сказать, что с этим удилищем я испытал настоящее наслаждение от столь экзотичной рыбалки.

В качестве катушки на этих рыбалках я использовал Browning Xitan Master Match FD 940. Отличительными особенностями этой модели являются исключительно мягкий тормоз, надежная клипса, которая, благодаря наличию дополнительной прокладки, совершенно не травмирует леску, и алюминиевая шпуля увеличенного диаметра. Кроме того, что эта катушка позволяет выматывать 105 см лески за один оборот рукоятки, так и вываживать крупную рыбу намного комфортнее с широкой шпулей.

Оказалось, что при ловле карпа сечение основной лески должно составлять минимум 0,2 мм, а лучше - если 0,22 – 0,28 мм. Столь значительная толщина лески необходима и для эффективного вываживания рыбы, и для борьбы с плавающей травой, которая то и дело появляется в секторе ловли. Кроме того, дополнительная жесткость толстой лески служит гарантией того, что при забросе поплавок не перекрутится вокруг основного груза.

Хорошо, если основная леска будет медленно тонуть в воде. Это сильно уменьшает воздействие ветрового течения на оснастку. Перебрав несколько вариантов, я остановил свой выбор на двух лесках - Colmic Steel Resistance и Balzer Feeder Master.

Поплавки для ловли на мели

Как уже писалось выше, к моменту, когда я увлекся ловлей карпа на матчевую удочку, я уже имел опыт ловли линей в заросших травой мелководных озерах. Чтобы презентовать рыбе насадку как можно правдоподобнее, я решил отказаться от массивных поплавков и ограничился двумя моделями - 6-граммовым Expert, который я использовал на дальних дистанциях, и 4,5-граммовым прозрачным Drennan Puddle Chucker, его я эффективно использовал на малых дистанциях. Даже при ловле на мели мне нравится использовать поплавки с собственной подгрузкой.

Наличие подгрузки позволяет поплавку при забросе занять нужное положение относительно основной лески - и тем самым избежать множества захлестов оснастки. Для монтажа поплавка к основной леске я использую силиконовый адаптер с вертлюжком. Это очень удобно - особенно, если нужно оперативно заменить поплавок в процессе рыбалки.

Огрузка поплавка

Процесс огрузки поплавка я произвожу в начале каждой рыбалки. Сначала на основную леску надеваю бусинку, потом с помощью силиконового адаптера монтирую поплавок. Затем, подняв поплавок вверх приблизительно на метр, формирую основной груз. Я использую для этого не более четырех дробинок, т.к. большее их количество может спровоцировать частые захлесты лески.

Кстати, я знаю рыболовов, которые в скользящих оснастках предпочитают применять в качестве основного груза «оливки» вместо дробинок. Но для меня дробинки предпочтительнее. Несколько раз я видел, как оливки путаются при забросе оснастки, и поэтому для меня дробинки – наилучший выбор.

Далее к концу основной лески привязывается небольшой карабин, к которому впоследствии будет крепиться поводок. В качестве «подпаска» чаще всего я использую несколько дробинок №6. И только после этого на основной леске вяжу стопорный узел.

Прочные поводки

Как бы изящно ни выглядела матчевая снасть, идти на карпа с тонкими поводками будет совершенно неправильно. Рыба эта - сильная, и после подсечки сразу бросается в сторону. Каким бы качественным ни был фрикционный тормоз катушки, но выдержать первый рывок этой рыбы может только прочный поводок. Так что при ловле карпа леской тоньше 0,18 мм для поводков я не пользуюсь.

Вторым, и очень важным моментом, является длина поводка. Перебрав несколько вариантов, для себя я остановился на очень коротких (7 - 10 см длиной) поводках. Карп – безусловный хозяин водоема, и насадку он берёт без особых церемоний. Так что опасаться, что рыба рано почувствует тяжесть грузил, не приходится. Зато короткий поводок менее склонен к захлестам и перекручиваниям.

Крючки

Для ловли карпа с матчевой удочкой успешнее всего я применял две модели крючков: Owner Kiwami (53104) №8 и Owner Kaizu (50116) № 7. Обе модели - очень прочные. Kiwami я ставил, когда в качестве насадки использовал «бутерброд» из червя, опарыша и кукурузы. А вот Kaizu лучше зарекомендовал себя в случаях, когда рыба активнее реагировала на объемные насадки в виде горохового тёса или нескольких зерен консервированной кукурузы.

Я надеюсь, что благодаря этой статье вы сможете немного по-другому взглянуть на принципы ловли карпа поплавочной удочкой. Попробуйте отойти от избитых стереотипов – и я уверен, что это вам понравится.

Рыбачьте в удовольствие!