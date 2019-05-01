Крупная фракция в фидерной ловле Дмитрий Архипов | 1 мая 2019 г.

Мир современного рыболова перенасыщен готовыми прикормочными смесями и всевозможными добавками. Несмотря на огромное разнообразие прикормок в моём гараже, каждый раз перед рыбалкой я стою у плиты или захожу в обычный продуктовый магазин за крупной фракцией.

Коротко и по существу о самых ходовых добавках в прикормку. Чем больше ассортимент у вас с собой, тем выше шансы на успех, но при соблюдении основного принципа: крупная фракция подается в количестве, соизмеримом с концентрацией и размером рыбы в точке ловли!

Поэтому в новом месте, если нет информации по наличию рыбы, ловите на мелкофракционную базовую смесь, а добавки вносите порционно после первой поимки рыбы. Это касается и опарыша, и червя, и мотыля, но сегодня о них говорить не будем. Пройдемся по добавкам растительного происхождения.

● Пшено - добавка номер один. Варится до рассыпчатого состояния. Промывается холодной водой. Приветствуются эксперименты с ароматическими добавками при варке или после неё. Пшено работает, это проверено множеством соревнований и на любительских выездах.

● Горох - отличная добавка, но только по теплой воде. Интернет полон рецептами, используйте готовый или придумывайте свой. Я использую два варианта. Первый – это разваренный в пюре горох с добавлением ванилина или корицы. Пюре залепляет прикормку и дает горизонтальную муть при растворении на дне, типичный лещовый эффект. Второй - это немного недоваренные половинки, в ход они идут при ловле большого количества рыб, весящих за килограмм. Хорошо себя горох показал при ловле белых хищников - голавля и язя. В обоих вариантах пропорции на одну рыбалку: стакан гороха на два кило сухой смеси.

● Пшеничка - редко упоминается на просторах интернета. Готовится так же, как пшено. Открыта была случайно - перепутал с пшеном в магазине. Отличная среднефракционная добавка, рекомендую. Применяю по густере и подлещику до килограмма. В этом сезоне попробую по плотве и ельцу, рыбки стайные, активные и размер подходящий.

● Кукуруза в банках. Не стоит добавлять целыми зернами в прикормку. Перед добавлением разминаю зерна на сите или давлю руками. Отменная летняя добавка с сильным ароматом. Обязательно попробуйте половить на красную прикормку с контрастными пятнами из желтой кукурузы. Второй вариант — жижка. Жижкой я называю пюре из кукурузы, приготовленной с помощью ножниц для резки зелени или механического измельчителя. Жижка работает как привлекающая, но не насыщающая добавка. Хорошо себя показала в первую очередь по карасю.

● Сухари, пастончино, печиво — интересная позиция. В зависимости от кулинарного таланта и вида муки, можно получить действительно уникальную добавку. Требует времени, но результат себя оправдывает. Не забываем экспериментировать с ароматикой и цветом коржей. В зависимости от способа разрушения коржиков можно получить частицы требуемого размера. Рецептов по приготовлению в сети достаточно, по сути - обычный сухой коржик, поэтому смотрите в разделе «человеческая кулинария».

Общий момент по всем добавкам заключается в том, что они быстро портятся на жаре. Используйте термосумки для перевозки и прячьте их от солнца во время ловли.

Поимка крупной рыбы тесно связана с наличием крупных частиц в прикормке. Ловить на калорийную кашу или же на пылящую бедную прикормку - два полюса рыбной ловли.

Поймайте баланс между двумя возможными ситуациями:

- первая: одиночная особь подплывет, покушает добавок и, не заинтересовавшись насадкой, удалится, оставив вас без поклевки;

- вторая: стая крупных рыб подойдет на точку, съест всё, что на ней есть - и уплывет, а вы ограничитесь поимкой одной-двух рыб.

Только постоянный анализ ситуации позволяет понять, какую добавку и в каком количестве нужно предложить рыбе. Запоминайте ваши действия с кормом при каждом забросе и посматривайте на часы, отслеживая время реакции рыбы. Количество результативных поклевок или частички угощения во рту пойманной рыбы подскажут о том, что всё сделано правильно!