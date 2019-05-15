Рыбалка в Ленобласти: не нарушая запретов Максим Перов | 15 мая 2019 г.

Каждую весну на рыболовных форумах в интернете разгораются бурные споры, что можно и что нельзя во время нерестовых запретов. Вопросы из года в год одни и те же, что явно указывает на незнание правил рыболовства в своем регионе. В этой статье я расскажу, как можно интересно порыбачить в конце мая - июне, оставаясь при этом в рамках Правил.

Во-первых, нужно сказать, что запрещены к вылову некоторые виды рыб, а не снасти, на которые их теоретически можно поймать. На Ладожском озере и всех водоемах СПб и Ленобласти запрещена ловля щуки от распаления льда до конца мая, а судака и леща - до 15 июня. На Финском заливе запреты другие, о них поговорим чуть позже.

Запрет на ловлю леща вовсе не означает, что поплавочная удочка или фидер табуированы до окончания запретного периода. Ловить на них можно, но если попадется лещ - рыболов обязан быстро и осторожно освободить его от крючка и отпустить на волю. Вот тут камень преткновения, о который ломают копья спорщики на рыболовных сайтах. Вопрос: а если лещ так заглотил, что при всей осторожности не удалось отцепить его без серьезных повреждений?

Какой смысл отпускать, если у рыбы жабры разорваны и она явно не жилец? Увы, но даже в этом случае рыбу положено выпустить в воду. Иначе очень многие станут лгать инспекторам, что хотел, мол, отпустить, но рыба сильно поранилась, только поэтому и забрал.

То же самое касается и спиннинга - да, щуку и судака временно запрещено ловить, но у нас есть много других хищных рыб, о которых в Правилах ни слова: окунь, язь, голавль, жерех, сом. Ловить их спиннингом или любыми другими небраконьерскими снастями можно.

В случае же конфликта с рыбинспектором имейте при себе распечатку Правил, выделив оттуда только то, что касается любительского рыболовства и лишь в СПб и области. А то есть нечистые на руку инспекторы, которые, рассчитывая на незнание рыболовами Правил, пытаются оштрафовать просто за нахождение на водоеме со спиннингом.

Как я уже говорил, отдельная рубрика в правилах рыболовства посвящена Финскому заливу. Там запреты на судака и леща - с 20 мая до конца июня, а по щуке запрета вообще нет, исключая только некоторые бухты Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая. Отсутствие щучьего запрета на Финском заливе открывает большие возможности для спиннингистов. Советую проверить места вдоль южного берега на участках, где растет тростник. Там есть немалый шанс поймать реально крупную хищницу.

На дамбе Финского залива в мае, и тем более в июне, вовсю ловятся крупная плотва и густера. Снасти - чаще всего фидер, ну а поплавочная удочка менее удобна из-за того, что на Заливе часто бывает волна. Всё-таки водоем большой и открытый ветрам. Прогнозы погоды при выезде на дамбу нужно смотреть не по Петербургу, а по Кронштадту. Там, как правило, ветер сильнее. Примерно в последних числах мая - самом начале июня у камней дамбы нерестится плотва.

В это время её ловят короткими поплавочными удочками. Наловить можно много, но рыба в основном некрупная - по меркам Финского залива, конечно. Во время этой рыбалки нужно постоянно докармливать рыбу, бросая в место ловли шарики недоувлажненной прикормки, чтобы шар не дошел до дна и не провалился в камни, а разбился об воду.

На участках возле дамбы ближе к Кронштадту довольно мелко, много водной растительности. Там с небольших гребных лодок ловят красноперку, а также крупного карася - и даже карпа иногда. Но вывести такую сильную рыбу, как крупный карась и тем более карп, в «окнах» среди травы очень непросто. Однако, есть мастера, которые успешно ловят этих рыб. Некоторые специально выкашивают «окна» в траве и регулярно закладывают туда приваду в течение всего сезона открытой воды.

Для привады отлично подходит гранулированная прикормка: она медленно распадается в воде, и к тому же стоит недорого. Есть среди этих зарослей и щука, иногда весьма крупная. Чтобы вывести её, нужен мощный спиннинг и прочная «плетенка». Фрикцион должен быть затянут наглухо - давать рыбе уйти в траву ни в коем случае нельзя.

Еще больше крупного карася и карпа на южном побережье Залива от устья речки Красненькая и до самой дамбы. Выбирайте места с тростником, прикармливайте, а того лучше - регулярно приваживайте найденную клёвую точку. Что не отменяет прикормки обычной «сыпучкой» перед каждой рыбалкой. И всё бы хорошо, но воды речки Красненькая сильно загрязнены - и поэтому пойманную вблизи от неё рыбу лучше не есть.

Однако возможность побороться с дикими карпами, а это не беглецы с каких-то карповых прудов, а коренные обитатели этого участка Финского залива, привлекает многих. Ловля идёт, разумеется, по принципу «поймал-отпустил». Да и карась в этих местах впечатляет своими размерами – это настоящие трофеи. Озера с карасем такого размера – ныне чаще всего «платники». А тут и рыба дикая, и рыбалка бесплатная.

На этом, пожалуй, всё. Ни хвоста, ни чешуйки вам, уважаемые рыбаки и рыбачки!