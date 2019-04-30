С пикером за линями Владимир Клень | 30 апреля 2019 г.

Несмотря на повсеместную распространенность, линь для подавляющего числа рыбаков неизменно входит в категорию «рыба мечты». Поймать его непросто - даже искушенным, однако вполне доступно каждому. Причем не только поплавочным удилищем, но и современной донкой, прежде всего – пикером.

Линь является той рыбой, жизнь которой окутана особым таинством. Это о нём можно сказать: всегда рядом - и всегда далеко. А еще добавить такие эпитеты, как благородный и красивый, изящный и сильный, лукавый и скрытный.

История моего знакомства с линём вписывается в категорию типовых. В детстве – случайная поимка, следом изучение рыболовной литературы. Потом перенятие опыта у бывалых и ловля совместно с ними. Затем – первые системные успехи с использованием поплавочного удилища, накопление собственного опыта и способность ловить линей регулярно с весны до осени. После этого оставалось лишь наслаждаться достигнутым, однако я нашел для себя еще два увлекательных варианта.

Это ловля линей с помощью пикера и подледная ловля. Более того, я на практике убедился, что есть масса водных объектов, где шанс поймать линя на донку выше, нежели на удочку. А кое-где он ловится со льда чаще на балансир, нежели на крючок или мормышку. Учитывая наступление одного из лучших линёвых периодов – майско-июньского, остановлюсь на особенностях донной ловли линей.

Непростые задачи

Вопрос определения перспективного места для ловли линей неизменно первичен и крайне важен. Поэтому не просто укажу те водные объекты, которые я сам разловил современными донками - предметно остановлюсь на каждом из них с описанием особенностей компоновки оснастки, наживок, схем ловли и т.д. - разница в этом плане имеется.

Начну с водоемов самой сложной категории, но вместе с тем и наиболее перспективных. Это заиленные и с заболоченными берегами озера, старицы и речные протоки. Линь любит «крепкие» места. Он часто там, где обилие рогоза, поваленные в воду деревья, затопленные деревянные конструкции, растут хвощ и элодея, а над водой красуются кубышки или кувшинки. Причем линь четко придерживается границ своего обитания, чем необходимо пользоваться. Попался в конкретном месте один раз – значит, почти наверняка попадется там же во второй, третий и т.д.

Однако именно водная растительность чаще всего отпугивает любителей современной донки, особенно начинающих и менее опытных. И действительно - психологически сложно делать заброс деликатной оснастки, зная, что дно застилает растительный ковер. Кажется, что зацепы и обрывы неминуемы. Куда проще вооружиться болонским удилищем, а для ловли на большом расстоянии – матчевым.

Отрегулировал рабочий спуск оснастки до касания травяного слоя или ила - и лови с минимальным риском обрывов. Для линя это как раз самый идеальный горизонт ловли. Возникает резонный вопрос - стоит ли в такой ситуации вообще прибегать к донной оснастке? Размышляя на эту тему, я нашел аргументы в пользу подобного решения.

Пикерные решения

Прежде всего, к этому подтолкнуло строение ряда линёвых водоемов. Во многих случаях обнаруженные мною клёвые точки располагались на дистанции, превышающей поплавочный заброс. И часто - у противоположного, неподступного для ловли берега, который превращается для рыб в своеобразную «зону покоя». При этом ловля линей всегда требует сверхвыверенных забросов в строго локальный сектор. Порой характеристики такого сектора - всего метр на метр.

Попасть в подобный квадрат поплавочной оснасткой, особенно в стесненных условиях (зыбкий берег, из-под деревьев, кустарника) сложно. К тому же могут дополнительно присутствовать иные усложняющие факторы – течение, ветер и т.д. Соответственно, разброс приводнений легкой поплавочной оснастки неминуем. А утяжеление оснастки меняет одну проблему на другую: толстые лески и тяжелые поплавки – не для линя.

Следующий момент – ловля линей летом. Отнерестившись, они становятся более осторожными и охотнее кормятся на удалении от берега, нежели вплотную к нему. Особенно если акватория на всей своей протяженности имеет схожие «линёвые» характеристики.

Немаловажно и то обстоятельство, что линь относится к рыбам, активно питающимся в сумерках и по ночам. Поэтому надо иметь огромный опыт, чтобы ловить его удочкой даже в прибрежной черте на расстоянии заброса «с руки». А если расстояние больше и водоем сильно заросший, цель способна стать недосягаемой.

В таких ситуациях оптимальным решением видится применение пикера, реже – фидера. Применяемая с ними оснастка обладает необходимой чувствительностью с одновременным сохранением прочности. А приспособиться под ловлю в условиях травяного ковра и ила вполне реально. Я делаю это следующим образом. Оснастку компоную на плетеной леске толщиной 0,12 - 0,14 мм. Вершинки – самые мягкие, из стеклопластика (0,5 - 0,7 - 1,0 oz).

Поводок из флуорокарбоновой лески сечением 0,16 - 0,20 мм. Крючки - №№ 8 - 12 из нетолстой, но прочной проволоки, позволяющие формировать объемные составные приманки. Но главное – это кормушки. На них остановлюсь подробнее.

Кормушки для «бездонной» ловли

Первый вид применяемых кормушек – цилиндрическая металлическая сетка без груза массой до 10 г, либо с подгрузкой аналогичной массы, но пластиковая. Они хорошо и, главное, точно приводняют пикерную оснастку в самые компактные «окна». Но еще важнее, что оснастка затем ложится на растительные заросли того же хвоща, не «прошивая» их. Поводок - длиной 20 - 30 см.

Прикорм легкой рассыпчатой консистенции, чтобы быстро вываливался из кормушки и его частички оседали на растительности. О том, что такое решение вопроса весьма прагматично, свидетельствуют неоднократные вытягивания из воды, порой вместе с рыбой, «елочек» хвоща - поводки такая «зелень» не обрывает.

Второй вид кормушек для ловли поверх подводной растительности – это цилиндрические со встроенным пружинным механизмом, выталкивающим корм. Фактически это вариант своего рода доночной «незацепляйки». Если с обычной кормушкой я использую монтаж типа In-Line с отводом и даже Патерностер, то с пружиной - только скользящий вариант.

Пропустив через цилиндр шнур, ставлю бусину-отбойник и вертлюжок. Поводок - длиной 15 - 20 см. Прикорм готовлю гораздо более плотный и вязкий. Ориентируюсь на жесткость пружины. После набивки в цилиндр кормушки питательная масса должна удерживать сжавшуюся пружину от моментального распрямления и, соответственно, собственного выталкивания.

Задача такова, чтобы выброс прикорма произошел лишь после погружения кормушки на донную растительность и растворения водой. Ну и в дополнение к этому – фишка, связанная непосредственно с приманкой: перед забросом она прячется внутрь кормушки вместе с прикормкой. Соответственно, впоследствии выталкивается из неё на дне и оказывается рядом с выдавленным кормом. Благодаря таким свойствам приманка ни за что не зацепится и окажется в презентабельном для рыб состоянии.

Кроме того, при погружении ко дну её не объедят такие рыбы, как уклея или мелкая плотва в случае своей гиперактивности. Особенно в мае такое происходит часто - только сделал заброс, оснастка вошла в воду, а квивертип уже трясется. Так что приходится искать противоядие от докучающей мелочи.

Третий тип кормушек подбираю для ловли по заиленному дну. Это пластиковые кормушки массой до 5 г вообще без груза. Заброс осуществляется благодаря тяжести прикормки. В таком случае при монтаже с Патерностером требуется экспериментальным путем удлинить поводок до нужной длины - он должен быть таким, чтобы после утопления кормушки в слое ила приманка находилась на его поверхности. Однако еще надежнее применять упомянутый выше монтаж In-Line с отводом.

Знаю, что в подобных случаях кое-кто меняет кормушки на небольшое грузило и прикармливание точки ловли с руки, но мой выбор мне нравится больше. На знакомых линёвых водоемах грузило в сравнении с кормушкой зарывается глубже. Соответственно, качество подсечек снижается.

Ну а четвертый вариант, который я опробовал в последние годы, – это ловля с Flat Method Feeder. Именно методная кормушка оказалась довольно простым и в то же время эффективным решением и при ловле поверх подводной растительности, и сапропелевого дна.

Кроме того, выяснилось, что формованный вязкий питательный корм привлекает линя не хуже распадающегося в воде. Это характерно для всех представителей карповых рыб - и линь не исключение. Кстати, сделал такой вывод после того, как мои знакомые начали успешно ловить линей на кормушки-пружины с поводком и крючком. Правда, в акваториях с твердым или слабо заросшим растениями дном.

Объект – торфяники

Еще один тип водоемов, для которых характерно массовое присутствие линей – затопленные почвы бывших торфоразработок. Они есть во многих регионах России и Беларуси, считающихся крупнейшими мировыми производителями торфа. Заболачивающиеся после выработки земли за счет осадков заполнились водой, образовав уникальные озера. У них довольно крепкое ровное дно, местами прорезанное водоотводящими траншеями. Плюс обилие подводной и наводной растительности.

Порой создается впечатление, что вода словно затопила старую рощу. Неповторимые, сказочные места. Интересно, что изучая феномен торфяников, я даже от специалистов не получил ответ на вопрос, почему именно лини массово расселились там, доминируя над иными обитателями, включая карасей.

Учитывая, что в силу специфики своего появления на торфяниках глубина в основном невелика и одинакова по всей площади, лини могут находиться на любом удалении от берега. Для их ловли с берега или островов я при забросе ориентируюсь на визуальные ориентиры – выступающую над водой растительность, кустарник, деревья. Без дальнего заброса оснастки бывает не обойтись.

Приходится использовать не только пикер, но и фидер с его большей посылистостью. Благо дно позволяет применять даже кормушки массой до 40 г. Если же на дне большое скопление травы, прибегаю к указанным выше вариантам.

Впрочем, есть еще и один неординарный выход. Когда рыбалка запланирована на сутки и более, перед её началом можно предварительно вычистить сектор ловли от растительности. Для этого используется забродный костюм и грабли. Трава вытягивается без усилий. Затем можно еще и стартовый закорм произвести, высыпав прикормку прямо из ведра в подготовленный сектор ловли. Впоследствии остается лишь точно забрасывать оснастку в подготовленную точку. Ловить станет проще и удобнее.

Речная линия линей

Долгое время я не обращал внимания на реки, как на места для постоянной ловли линей - обычно поимки там носили случайный характер. Однако со временем я отметил, что лини развелись не только в небольших речных заливах, затонах и протоках. Обосновались они даже на устланных ракушечником неглубоких участках со слабым течением и прибрежной растительностью. И не так важно, что лини всё равно составляют скорее прилов к основному улову из лещей, карасей, плотвы и прочих рыб – 2 - 3 пойманных за рыбалку бронзовых красавца всегда превращаются в главный результат ловли.

Учитывая обычно «крепкое» речное дно, ориентироваться на ловлю линей можно только после досконального изучения конкретного участка реки. Мне известны места, где лини ежедневно попадаются после забросов оснастки на классическое для фидера расстояние 30 и более метров. Глубина ловли при этом составляет не более полутора метров. Но есть и такие, где результативнее ловить вдоль неширокой стены прибрежной растительности.

С учетом этого в речной линёвой рыбалке рационально использовать одновременно и фидер, и пикер. Первый забрасывается на дальнюю точку для ловли всех рыб. Второй – в сторону вдоль травы на 10 - 20 м с расчетом конкретно на линя. Впрочем, один мой знакомый приспособился и в таком случае использовать фидер с флэт-кормушкой, забрасывая оснастку нижним махом на длину удилища. И 3 - 5 линей за рыбалку он считает рядовым результатом.

На вкус и цвет

Теперь затрону вопрос прикорма и приманок. Классические кормушки я заряжаю готовыми сухими прикормками для ловли карповых рыб или универсального плана. При этом стараюсь выбирать смеси с менее насыщенным и резким запахом. В качества балласта хороший эффект даёт использование земли из кротовин. В смесь дополнительно добавляю рубленых червей, а также кормового мотыля и ошпаренного или замороженного опарыша.

Среди наживок на первом месте находится червь - неизменно излюбленное лакомство линей. Обычно я использую червей-навозников, реже – подлистников. На крючок насаживаю по две-три штуки.

Когда не докучают мелкие рыбы, использую в качестве наживок мотылей и опарышей. Обычно - в виде «бутерброда». Насаживаю на крючок по две-три личинки каждого вида. Аналогичным образом комбинирую их с червями. Вообще, чем объемнее становится наживка – тем лучше. Линя этим не отпугнуть, скорее - наоборот. Кроме того массивная приманка оказывается не по зубам мелочи. Разве что при слабой активности линей имеет смысл минимизировать количество «живности» на крючке.

Есть водоемы, где линь приучен и потому хорошо ловится на кукурузу. В этом случае подбираю прикормку, в которую эта зерновая культура входит в измельченном виде. Либо практикую закладку зерен в кормушку среди сухой прикормки. Аналогично поступаю с перловкой.

Проводил я эксперименты с шитиками, пиявками, горохом и люпином. На реках, особенно в их устьях, этот квартет периодически давал результат. Но попадались лини бессистемно, скорее - случайно. Поэтому отказался от таких приманок. Покажется удивительным, но шанс поймать линя на мелкую «горошинку» пенопласта на крючке короткого поводка методной кормушки гораздо выше. Кроме того, с помощью пенопласта можно поднимать наживки над дном, что я периодически практикую.

Подытоживая, подчеркну, что с фидерно-пикерными оснастками можно успешно ловить самых разных рыб в любых водных объектах. Причем результативно и с удовольствием.