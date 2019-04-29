Хозяин тиховодья Александр Токарев | 29 апреля 2019 г.

Классики - о лине

Сергей Тимофеевич Аксаков (1794 - 1859) писал: «Хотя можно имя его произносить от глагола - ЛЬНУТЬ, потому что линь, покрытый слизью, льнет к рукам. Но я решительно полагаю, что названье линя происходит от глагола ЛИНЯТЬ, ибо пойманный линь даже в ведре с водою…, особенно если ему тесно, сейчас полиняет, и по всему его телу пойдут большие темные пятна...

Без сомнения, народ заметил такую особенность линя и дал ему характерное имя. Линь складом своего стана несколько схож с язем, только немного шире, толще его и как-то четвероугольнее; он покрыт мельчайшей чешуей темно-зеленого, золотистого цвета, которую трудно разглядеть простыми глазами; он весь как будто обмазан густой слизью; глаза имеет маленькие, ярко-красные; хвост и перья толстые, мягкие и темные; рот небольшой».

По словам Леонида Павловича Сабанеева (1844 – 1908), хотя в низовьях Волги речного линя называют золотым, у нас преимущественно обитает линь обыкновенный (Tinca vulgaris), а настоящий золотой линь (var chrysitis) в России не встречается, он редок повсюду, а обнаруживался лишь в Богемии и Силезии. Рекордные рыбины XIX века достигали восемнадцати с половиной фунтов (7,4 кг). Но и в наше время в ериках Кубани, как утверждают местные рыбаки, попадаются лини до семи килограммов.

Где он живёт? На что клюет?

Красноглазая эта сонная рыба любит тиховодье речных травянистых заливов, старицы, озера, заросшие кувшинкой и камышами. Линь – одиночка. Он сторонится своих собратьев, в большом количестве линей можно встретить лишь в период нереста. Но мне случалось попадать на активный клёв линя – например, в конце августа на одном из наших деревенских прудов. На этом же пруду пострадала аксиома о непременной любви линя к мягкому илистому дну - рыбины попадались за полосой вязкой тины, на песке, едва прикрытом илом. Впрочем, тут есть аналогия с ловлей на приваде.

Поскольку линь не питает особой симпатии к растительным и мучным насадкам, его прикармливают (непосредственно перед рыбалкой) или приваживают (длительное время перед ловлей) обычно рублеными червями, поскольку черви целые тут же зароются в грунт. Зароются и половинки, если грунт очень мягкий. К тому же в тине и траве рыба просто не увидит насадку. Поэтому искушенные линятники выкашивают среди травы делянки, куда высыпают достаточное количество песка. На таком импровизированном столе и привада сохраняется долго, пока не будет съедена, и насадка видна как на ладони.

Помню, как поселились на озере моего детства два старика-ворчуна. Умели они ловить на удочку крупных линей, хотя такие очень редко попадались на крючок другим рыболовам. И были у стариков свои плоты-салки, легкие, с «сидкой», веслом и шестом. Выходили они на своих плотах к приваженным линевым местам. Вставали в самую траву, к «окошкам» среди кувшинок, где на расчищенное ими дно был высыпан песок. С этих чистин в траве и привык брать насадку красноглазый сонный линь.

Тихо коротали дни старики на озере, и так же тихо, незаметно ушли с него. Видимо, пришел их час…

Еще один период, когда линей может быть довольно много в одном месте, – поздняя осень. Собираясь в стаи, они уходят в глубину и залегают на зимовку. В мелких местах они подобно карасю могут зарываться в тину и пребывать в анабиозе.

А после зимней спячки, ранней весной, линь начинает жадно кормиться. В это время, вопреки бытующему мнению, что ловится он только на поплавочную удочку, мне удавалось ловить линей даже на закидушки. Отметав икру, лини еще более активно берут приманку. Лучшее время для их ловли – конец весны и начало лета. С наступлением летней жары клёв линя ослабевает. К этому времени, наверное, и можно отнести бытующее мнение об инфантильной поклевке красноглазого увальня: поплавок может долго покачиваться, трястись, притапливаться, ходить задумчивыми кругами, а потом вдруг останавливаться.

Такая неуверенная поклевка может вывести из себя любого рыболова. В это время линя можно поймать разве что ранним утром или в серый день. Но в начале лета и в августе лучшим временем для ловли линя будет, скорее, не самое раннее утро. На некоторых водоемах линь берёт под вечер и до самой темноты. Утренний клёв линей и вечерний могут не совпадать по месту. Видимо, миграции рыбин на жировку совершаются по разным маршрутам и по другим законам. Случается утром выловить в классически линёвом месте пяток красавцев, но вечером рыба может выйти и на чистое, без травы, тиховодье.

Хотя и были мнения, что линь может взять на хлебную насадку, но мне ни разу не доводилось поймать красноглазого ни на манку, ни на перловку, ни на тесто. Классическая мочка (пучок) навозников, подлистники, земляные черви и, наконец, выползки – вот что надо линю.

Поскольку эта рыба обитает в местах, где обычно много мотыля, то последний также является отличной наживкой, но для его насадки нужен тонкий крючок, который крупный линь может запросто обломить. Да и слишком много потребуется мотыля для того, чтобы толстолобый удостоил своим взглядом крючок с нанизанными на него личинками. Разве что применить опыт зимней рыбалки, когда мочку мотылей, не протыкая, прихватывают к крючку тонкой резинкой.

Среди рыб линь, наверное, самый капризный к перемене погоды. Нередко в ясное и тихое утро клёв его резко прекращается, а через какое-то время наступает длительное ненастье. И наоборот: казалось бы в самую мерзкую погоду, когда рыболовы, спрятавшись в дождевики и палатки, перестают смотреть на поплавки, они, поплавки, вдруг оживают, а затем и умытое солнышко выглядывает из-за туч.

Говорят, что самый лучший клёв линя бывает в теплую пасмурную погоду с редким моросящим дождем. Но мне этого ни разу проверить не удалось. Линь всегда брал в классическое не самое раннее утро и вечером до темноты в обычную безоблачную погоду с ровным давлением.

Проверено не одним поколением рыболовов, что линь хорошо берёт в период перед нерестом, который совпадает с цветением сирени, в начале и конце лета, а самой лучшей привадой, прикормкой и насадкой будут черви. Также известно, что берет линь со дна. Но есть исключения, которые касаются мертвого времени в клёве этой тихой и странной рыбы. Правда, эти исключения относятся не ко всем водоемам - они проявляются больше на глухих лесных озерах.

Ловля в отвес с боковым кивком

Каждый рыболов, подходя в середине лета к пруду, озеру, заливу реки теплой ночью или ранним утром, наверняка слышал громкое чавканье, далеко слышное от воды. Это плавящаяся поверху рыба семейства карповых, в том числе и линь, слизывает с нижней стороны листьев кубышек всякую водную живность. Но если ночная ловля леща практикуется почти везде, то подобная же линевая ночная рыбалка практически неизвестна.

Но именно в жаркую пору глухолетья возможна ловля линя поверху и вполводы в «окошках» среди кубышки и роголистника. В это время на растениях в воде обитают слизни, улитки, личинки комаров, водных жуков, рачков, стрекоз. Даже донные личинки комара-дергуна, известного нам как мотыль, могут всплыть и оказаться у поверхности. Большинство стрекоз и ползающий по дну в своем домике ручейник на стадии превращения в летающего мотылька являются отличными насадками. Если не полениться и, заплыв на лодке в траву, набрать этой разнообразной живности, то вполне может состояться и рыбалка в верхних слоях воды.

При ловле с берега потребуется легкое удилище длиной 6 - 7 м с проводочной катушкой, а с лодки - длиной 4,5 - 5 м. Прикормки не надо, т.к. рыбалка – ходовая, она подразумевает облавливание всех встречающихся удобных прогалов и «окошек» среди травы. И начинать следует все-таки с донной и придонной ловли, а потом уже переходить в верхние слои воды. Как правило, ловить со дна лучше с раннего утра, переключаясь к полудню на ходовую рыбалку в траве, когда ловить перспективней уже поверху или вполводы.

Рыбалка с поплавком потребует тонкой оснастки и легкого поплавка, но более спортивной и азартной может быть ловля без поплавка - на небольшую светлую мормышку. Для этого с вершинки удилища надо сбросить около полутора метров лески, а мормышку с насадкой опускать вертикально, как на зимней рыбалке, совершая легкие колебательные движения. Но лучше для подобной ловли оснастить кончик удилища так называемым боковым кивком. Хотя в данной статье говорится о ловле линя, но в данном случае на личинок, улиток, рачков может взять всякая рыба, которая прежде игнорировала любые насадки и способы ловли в период жаркого глухолетья. Боковой кивок можно приобрести в рыболовном магазине или сделать самому.

Обычно для изготовления кивка используется металлическая пружина. Также применяются боковые кивки из силиконовой трубки. Но самым простым и при этом эффективным кивком можно назвать изделие из дискантной фортепианной струны. Такой кивок можно выгнуть и снабдить кембриками и шариком-сигнализатором за несколько минут. Вместо струны пойдёт и хорошая пружинная проволока.

На маховую удочку

Для ловли линя «махом» я обычно использую 7-метровое углепластиковое удилище. Наверное, и удилище длиной 8 м было бы не лишним, поскольку озерный (прудовой) линь осторожен - и его надо ловить у береговой линии в полной тишине, особенно в летнее время.

К коннектору на вершинке пристегиваю готовую оснастку из монофильной лески диаметром 0,2 мм, спортивного махового поплавка типа «игла», поводка длиной 14 см из флуорокарбона диаметром 0,18 мм и карпового крючка №№ 10 - 8 по западноевропейской нумерации. На «подпаске» – одна дробина, а остальной груз подбирается под грузоподъемность поплавка и дробинки крепятся выше «подпаска» под условия ловли. Обычно общий груз бывает не более двух - трех граммов, что для ловли в стоячей воде хватает вполне.

В качестве прикормки использую мелкофракционную по составу землю, которую можно найти рядом с кротовьими норами на лугах. Если земля рассыпается, то добавляю в неё глину. Всё это – наполнитель, а прикормкой являются нарубленные четвертинками черви. Если их делить на половинки, то они, повторюсь, даже в таком виде уползут в ил.

Ловля донной удочкой

Иногда только дальним забросом и можно достать сытого и осторожного линя, который держится нередко у дальних островков кувшинок. То, что там есть крупная рыба, нередко видно даже по движению растительности. В летнюю жару, на ранней заре, там нередко слышно откровенное чавканье жирующей рыбы. Но, как говорится, видит око… Впрочем, и здесь можно обхитрить осторожную рыбу. Если ловить с берега пикером, то надо заранее выбрать нужную точку у полосы или островка кувшинок.

Не полениться и завезти на лодке вначале несколько вёдер песка и уложить на илистое дно в выбранном месте. Эту точку надо отметить буйком по дальней кромке песчаного пятна и несколько дней завозить на лодке в это место приваду из земли и рубленых червей. Следуя совету некоторых рыболовов, можно использовать для привады и творог. Только не перепутайте и не пытайтесь приманить линя так называемым «творожным продуктом», который делают непонятно из чего, а вместо молока там преобладает пальмовое масло. Вряд ли консервативный линь оценит такую подделку…

В качестве оснастки я применяю «коромысло» с двумя поводками и карповыми крючками. Для ловли ночью ставлю на поводки фидерную черную леску. Эта леска более прочна, чем такая же по диаметру, но из флуорокарбона, а для дневной рыбалки нет ничего лучше прозрачной флуорокарбоновой лески. Такие поводки не видны на дне при любой освещённости.

«Коромысло» обычно комплектую легкой пружинной кормушкой массой 15 г, такая не проваливается в ил и в неё удобно вминать прикормку. А в качестве наживки использую только червей.

Надеюсь, мой опыт пойдет на пользу начинающим линятникам.