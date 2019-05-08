Джиг, новый уровень: ловля с «парашютом-планером» Сергей Акулич | 8 мая 2019 г.

На протяжении последних восьми лет на весенних береговых рыбалках я использую в джиговой оснастке приспособление под названием «парашют-планер». Поделюсь своими наработками в этой разновидности спиннинга, а также расскажу о нюансах планерной ловли на водохранилище судака, щуки и окуня.

«Парашют-планер» (далее – ПП) я применяю в джиговой оснастке при ступенчатой проводке для увеличения времени зависания над дном силиконовой приманки, смонтированной на разборной «чебурашке» либо на стандартной джиг-головке. Это способствует более продолжительному нахождению «силикона» в поле зрения хищника по сравнению с классическим джигом, что повышает вероятность атаки приманки щукой, окунем или судаком.

Конструкция

ПП представляет собой кусочек пластика овальной формы, установленный выше приманки на основной леске. Обязательное условие - пластик должен быть бесцветным и абсолютно прозрачным. Я проводил эксперименты, используя материал ярких расцветок (оранжевой, синей и серебристой) - хотел добиться, чтобы цветной ПП выполнял бы еще и роль флэшера, как в троллинге, дополнительно привлекая хищника бликами. Но применение ярких ПП в оснастке, наоборот, отрицательно сказалось на ловле – количество реализованных поклевок щуки, окуня и судака заметно сократилось, особенно при охоте за пассивным хищником. Выскажу предположение, с чем это связано.

При джиговой ловле с ПП я ставлю силиконовые приманки исключительно с активной «игрой» - всевозможные виброхвосты и твистеры. И рыба не замечает установленный выше приманки кусочек пластика, если тот прозрачный и бесцветный. Таким образом, у хищника есть лишь одна точка прицеливания – это сама приманка. Но когда в монтаже применяется цветной ПП, внимание у хищника рассеивается, он обращает внимание не только на приманку, но и на довольно яркий кусок пластика. И в итоге может отказаться от атаки «силикона» в пользу ПП.

На сегодня в моём арсенале ПП - 5 типоразмеров, предназначенных для различных условий ловли. Прежде всего, выбор размера ПП обусловлен глубиной и рельефом в месте ловли, а также массой используемого груза. Например, самый маленький ПП я ставлю при микроджиговой ловле окуня на мелководных участках водохранилища.

В зависимости от типоразмера ПП я делаю в нём от четырех до семи отверстий (количество подобрано опытным путем, оно оптимально для равномерного распределения силовой нагрузки со стороны «плетенки» при вываживании приличного хищника), располагая их в шахматном порядке.

Проделанные таким образом отверстия позволяют задействовать всю плоскость ПП - как по его длине, так и по ширине. А продетая по такой зигзагообразной траектории «плетенка» не позволяет овальному кусочку пластика крутиться и становиться ребром, как если бы отверстия были проделаны в одну линию по всей длине. Также множество отверстий исключает свободное перемещение ПП по основной леске при многочисленных забросах и проводках, а кроме того в меньшей степени способствует его продольному скручиванию и перегибу.

Проколы в пластике следует проделывать исключительно раскаленной на огне иголкой диаметром не более одного миллиметра. Сильно нагретый металл иглы легко проходит через пластик, при этом оплавляя края полученной дырочки. Тем самым происходит существенное усиление отверстия по его периметру, что способствует гораздо меньшему пропиливанию пластика «плетенкой». При изготовлении овала из пластика и отверстий в нём следует соблюдать симметричность.

Это связано с тем, что некачественно сделанный ПП при проводке может существенно вибрировать, мешая ловле.

Я экспериментировал с различными материалами для изготовления ПП. Пробовал всевозможные сорта пластмасс и лавсана, также работал с их толщиной и плотностью. И после нескольких лет опытов пришел к оптимальному материалу – пластику ПЭТ-бутылок из-под минеральной воды и некоторых газированных напитков. Этот материал является приемлемым по толщине, он очень прочный, но в тоже время легко обрабатывается простыми канцелярскими ножницами. А его умеренная по сравнению с более мягким капроном и некоторыми другими более рыхлыми пластмассами хрупкость и повышенная плотность позволяет с легкостью проделывать в нём иголкой аккуратные и ровные отверстия. И еще хотел отметить общедоступность данного материала.

Несомненный плюс относительной податливости и приемлемой хрупкости этого пластика проявляется во время зацепов планерной оснастки. Изредка при ловле в коряжнике именно ПП является причиной зацепов, во время которых он повисает на подводных препятствиях.

При попытке освободить оснастку рыболов начинает тянуть за плетеную леску - и под приличным силовым воздействием происходит продольное сгибание ПП (здесь очень важно отметить – в процессе вываживания даже очень крупных хищников такое практически не происходит, т.к. рыболов постоянно работает удилищем и с фрикционом катушки), что приводит к освобождению от зацепа. А рабочие характеристики лавсана позволяют распрямить потом ПП без проблем.

К слову, в моем арсенале есть один фартовый ПП, который выходил победителем из борьбы с мертвыми зацепами уже более десятка раз. И хищников с его помощью выловлено приличное количество.

Теперь - о монтаже ПП, при котором он будет исправно осуществлять, возложенную на него задачу. Я соединяю поводок из флуорокарбона с основной леской методом петля в петлю, а ПП ставлю на петле из шнура чуть выше места контакта с поводком. Таким образом, сдвоенная «плетенка», продетая через отверстия ПП, будет медленнее изнашиваться под воздействием пластика, нежели одиночная жилка. Поводки из флуорокарбона я изготавливаю собственноручно, поэтому их длину специально для оснастки с ПП подобрал опытным путем, на данный момент это 25 - 30 см.

Что может ПП

В береговой джиговой ловле часто важна дальность заброса. Способность спиннингиста увеличить эту дистанцию даже на несколько метров позволяет ему порой добиться лучших результатов. Увеличению дальности заброса может способствовать применение более тонкой «плетенки» и менее объемных и небольших по размеру силиконовых приманок. Но это не всегда оправдано при охоте за трофейным хищником, особенно в местах со сложным донным рельефом и в коряжнике.

Можно увеличить дальность заброса, утяжеляя джиговый груз, но тогда время нахождения приманки в поле зрения хищника станет минимальным. Выйти из такого сложного положения позволяет применение ПП. Правда, пластиковый овал препятствует достижению максимально возможной дальность заброса – он парусит во время полета приманки, но благодаря свойствам планера, проявляющихся в водной среде, ПП нивелирует влияние более тяжелого груза на время нахождения приманки надо дном. Тем самым мы с ПП одновременно увеличим и так необходимую дистанцию заброса, и время зависания приманки над дном при проводке. И в ходе многочисленных рыбалок я заметил, что количество так называемых поклевок-подвисов, когда хищник при проводке как бы повисает на приманке, с применением ПП сократилось до минимума.

С классической же оснасткой (без планера) такие непонятные (и довольно часто холостые) поклевки происходят регулярно.

В подтверждение своих слов приведу пример из собственной практики. Весной позапрошлого года мы с товарищем поехали на одно пригородное водохранилище порыбачить с берега (на лодки стоял запрет). Хищник был пассивный - с восьми утра до полудня мы поймали всего-то окушка и небольшую щучку. Оно и не удивительно - зубастая только отнерестилась, а процесс воспроизводства у полосатого разбойника находился в самом разгаре. Была надежда на активизацию судака, на которого тоже действовал запрет, но весной мы его в любом случае после поимки отпускаем.

Проверили пару-тройку перспективных мест – тщетно, а на следующем встретили знакомых спиннингистов. Узнали у них, что хищник и здесь бастует, тем не менее, отойдя в сторонку, приступили к ловле.

Здесь необходимо сравнить элементы нашего оснащения и ловивших рядом коллег. На катушках у меня и моего товарища был намотан шнур 0,148 мм, стояли самые большие ПП из моего арсенала и разборные 12-граммовые «чебурашки» с виброхвостами. Ребята тоже ловили на аналогичные виброхвосты, но классическим способом (без планера), с «плетенкой» 0,128 мм и разборными 7-граммовыми грузами. Из-за меньшей массы джигового груза заброс у них в среднем оказывался короче, чем у нас, на 8 - 10 м, так что они практически не доставали склона интересной подводной возвышенности, расположенной недалеко от берега. Да и пауза у ребят при ступенчатой проводке едва ли получалась больше одной секунды. А нам удавалось облавливать эту донную аномалию, и при облове её склонов пауза при проводке приманки у нас достигала двух-трех секунд, а порой и более.

Минут через двадцать я и товарищ практически одновременно вывели на берег двух клыкастых красавцев, сфотографировали и благополучно отпустили их в родную стихию. А в течение последующего часа мы поймали еще пятерочку зачетных судаков, самый крупный из которых превышал 2-килограммовую отметку, и одного горбача! Ловившие же рядом коллеги за это время сумели вывести лишь несколько небольших окуней.

Проводка

Наиболее приемлемой анимацией «силикона» с ПП в оснастке является ступенчатая проводка. В зависимости от типоразмера применяемого в оснастке ПП, массы груза, а также от рельефа дна облавливаемого участка, я осуществляю джиговую «ступеньку» с цикличностью от одного до трех оборотов катушки – пауза. Для конкретного места опытным путем подбираю количество оборотов катушки и варьирую это значение в ходе проводки, пытаясь достичь приемлемого времени зависания приманки над дном во время паузы.

Хочу обосновать такую тщательность контроля проводки. Несмотря на то, что у ПП относительно небольшие размеры, он обладает довольно существенной подъемной силой крыла. Особенно это заметно, когда в оснастке используется сочетание легкого груза и ПП большого размера. И при большом числе оборотов катушки планер способен очень быстро и высоко поднять приманку с грузом (в моих условиях - это 10 - 12 г) над дном, вплоть до её выноса на поверхность водоема на мелководных участках.

Вот так мы постепенно подошли к еще одному существенному преимуществу планерной оснастки по сравнению с классическим джигом. Благодаря приличной подъемной силе овального кусочка пластика, «ступенька» с ним получается более крутой, нежели при классической (без ПП) проводке.

Иными словами, в планерной оснастке приманка отрывается от дна и двигается вверх во время вращения катушки по более крутой траектории. А планирует «силикон» во время паузы строго вертикально. И приманка дольше находится над перспективным участком дна, а соответственно – и в поле зрения хищника. В то же время количество циклов «подмотка – пауза» в ходе одной проводки несколько увеличится. Главное здесь не переборщить с числом оборотов катушки - во избежание слишком высокого подъема «силикона» над донной поверхностью. Необходимо найти тот горизонт проводки, в котором хищник наверняка будет атаковать виброхвост или твистер.

Мне удалось выявить дополнительное достоинство такой более крутой «ступеньки». В моём арсенале весенних перспективных мест на водохранилище есть несколько участков, где глубина от берега резкими уступами понижается к центру водоема. Мои знакомые, облавливающие такие места классическим джигом, часто теряют приманки из-за обрезов «плетенки» ракушкой-дрейссеной, обильно произрастающей на крутых склонах.

А благодаря овальному кусочку пластика, применяемому мной в оснастке, ступенчатая проводка получается с более крутой траекторией, поэтому леска в меньшей степени контактирует с участками дна, имеющими высокую абразивность. Тем самым количество потерь приманок у меня сводится к минимуму. В некоторой степени это применимо и к облову участков водохранилищ, где имеется редкий коряжник, немного возвышающийся над дном.

В подтверждение своих слов расскажу об одной из весенних рыбалок на участке водохранилища, где местами присутствовала ярко выраженная крутая бровка, хватало здесь и локально расположенного невысокого коряжника.

Ранее при облове этого участка классическим джигом я терял на зацепах до десятка силиконовых приманок за рыбалку. А когда в оснастке появился ПП, за 4,5 часа я поймал полтора десятка разных хищников и – внимание! - потерял на зацепах лишь одну силиконовую приманку. Как говорится, всё познается в сравнении.

Где лучше применять ПП

Где, по моему мнению, обоснованно применение в оснастке ПП – так это на участках водохранилищ с небольшими и средними глубинами. Особенно это актуально при ловле в весенний период. Немаловажным является и тот факт, что в апреле - мае в связи с нерестовым запретом, не позволяющим использование лодки, спиннингисту доступна исключительно береговая ловля.

Привлекательность неглубоких участков водоема именно весной обусловлена, прежде всего, особенностями жизни подводных обитателей водохранилищ.

После распаления льда на водоеме с каждым днем происходит дальнейший прогрев его водных масс. А благодаря лучшему проникновению солнечного света на мелководье быстрее развиваются микроорганизмы, служащие кормом для стай различной «бели», стягивающихся сюда в это время. А за ними, в свою очередь, подтягиваются окунь и щука, а в вечерние и утренние часы - и судак.

Иногда я применяю оснастку с ПП и на небольших речках в местах с несильным течением, в «обратках», на поворотах водотока с замедляющимся потоком и тому подобное. На быстротекущих же участках реки приходится довольно существенно утяжелять грузы, что приводит к нецелесообразности применения ПП - здесь и без того приличную подъемную силу овального кусочка пластика здорово увеличивает сильное течение.

При ловле с лодки я использую планерную оснастку в очень редких случаях, лишь во время облова мелководных, свободных от водной растительности участков. Считаю, что рыболов на лодке способен без особого труда проверить практически любое интересующее его место. При этом он сможет обловить такой участок быстрее именно классическим джигом.

Кого и на что ловим с ПП

В заключение хотел бы рассказать про видовой состав хищника, которого мне помогает ловить применяемый в оснастке ПП. На заре освоения этой разновидности джиговой ловли мои выезды сводились исключительно к поиску и поимке щуки, гораздо реже - окуня. В большей степени этому способствовало посещение мной водохранилищ, где популяция зубастой красавицы была наиболее многочисленной из всех обитающих в них хищников. Да и самыми часто используемыми силиконовыми приманками в те далекие времена в моем арсенале были крупные и мясистые твистеры Relax и Mann´s, которые приходились по нраву именно щуке.

Но по ряду причин, и прежде всего благодаря более полному изучению мест обитания судака и его особенностей жизни, начались несколько меняться (а точнее сказать – расширяться) мои приоритеты джиговой ловли. И в течение последних лет у меня существенно возросла результативность берегового джиг-спиннинга именно по клыкастому хищнику. Это отчасти связано и с использованием при ловле более прогонистых и узкотелых виброхвостов относительно небольших размеров 2,5 – 3,3 дюйма, «игра» которых для судака оказалась весьма привлекательной. И которые позволяют хорошенько увеличить так необходимую для берегового джига дальность заброса - в сравнении с применением в оснастке более объемных твистеров, обладающих приличной парусностью.

Ну и очень важным является то, что судаку явно пришлась по душе анимация «силикона» в виде крутой «ступеньки», которая получается при использовании «парашюта-планера».

Вот так применение в оснастке маленького кусочка пластика способствовало появлению интересной разновидности джиговой ловли.

До новых встреч, берегите природу!