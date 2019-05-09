Гибридные минноу. Ловля в тонком подповерхностном слое Андрей Швец | 9 мая 2019 г.

Большую часть весны мелководные участки водоемов максимально комфортны для облова - отмершая осенью трава клубами лежит на дне, давая возможность поохотиться в таких местах с приманками, оснащенными открытыми крючками.

Но с каждым днем всё сильнее пригревает солнце, температура воды постепенно повышается - и кажущиеся голыми и безжизненными водоемы мало-помалу начинают воскресать и преображаться. Камыш и тростник пускают нежные побеги, на дне разворачивается из трубки и потихоньку тянется к поверхности молодой лист кувшинки, начинается активный рост мягких водорослей - и чем более высокой становится температура воды, тем более бурно развивается всевозможная подводная флора.

Причем все водоемы зарастают по-разному. На глубоких водоемах травяные джунгли более или менее широкой полосой лишь обрамляют береговую линию, а водоросли заканчиваются практически сразу за береговой бровкой, плюс растут еще над так называемыми «пупками» - отмелями среди глубоких мест. Мелководные же водоемы, где вода быстрее прогревается, зарастают или отдельными участками, или вообще покрываются сплошным ковром из водорослей, причем порой настолько плотным, что по нему свободно ходят водоплавающие птицы. Однако ловля по травяному ковру - это отдельная и очень непростая тема, сегодня же мы поговорим о том, как можно поймать щуку в тонком – всего-то 20 – 30 см - слое чистой воды над водорослями.

Несмотря на то, что информации и в рыболовной периодике, и в интернете довольно много, всё равно как минимум три четверти спиннингистов обходят такие места стороной, не желая тратить на них драгоценное время. Причем одни считают ловлю тут бесперспективной, другие имеют желание, но не имеют приманок, подходящих под эти условия, или опыта их применения, третьи предпочитают более легкую и удобную ловлю на чистых участках. А между тем в тонком слое воды над травой в теплое время года можно просто замечательно отловиться, т.к. хищник здесь меньше зашуган и порой образовывает на небольших участках довольно большие скопления.

Итак, допустим, вводные условия у нас таковы: обширный и довольно сильно, но неравномерно заросший водоем, чистых участков мало и хищника на них фактически нет. Основная часть акватории покрыта водорослями, причем толщина слоя чистой воды над ними колеблется от десяти до сорока сантиметров максимум. И много разноразмерной щуки, одна часть которой более-менее активна, другая же находится немного не в настроении для того, чтобы сходу атаковать приманку - короче, всё как всегда, непростая трудовая рыбалка. Чем же в таких условиях соблазнить рыбу, причем чтобы её поклевки носили не случайный характер, а были систематическими?

Начнем с того, что в теплое время года на мелководье щука постоянно контролирует приповерхностные слои воды - знание этого факта нужно нам для того, чтобы понять сам принцип ловли над травой. Раз рыба держит поверхность воды под контролем, то чтобы привлечь её внимание, нужно чтобы наша приманка создавала возмущения и на самом водном зеркале, и в приповерхностном слое - в таком случае её привлекающий эффект усиливается. Первые приманки, которые сразу думается применить для облова таких мест - это всевозможные топ-вотеры: уокеры, попперы, кроулеры и так далее. Приманки эти, конечно, хорошие и эффективные, и ту же щуку ловят исправно, но тут есть несколько моментов. Первый: как ни странно, не на всех водоемах зубастая одинаково реагирует на «поверхностники», причем по непонятным резонам.

Я несколько раз попадал на такие водоемы: с виду – ну просто рай для применения топ-вотеров - и глубина подходящая, и вода прозрачная, и щука довольно активно проявляет себя, однако попперы с уокерами брать упорно отказывается. Второй - это тот случай, когда сильный ветер создает значительное волнение на поверхности воды, и именно эта рябь искажает видимую снизу картину происходящего на ней, затрудняя обнаружение приманки рыбой. И третий - это всем известная капризность щуки: скажем, нередко выпадают такие дни, когда на чистые топ-вотеры поклевок нет, максимум - пара холостых выходов, но стоит только поставить приманку, заглубляющуюся при проводке хоть на пяток сантиметров, как тут же начинаются жадные хватки. Казалось бы, разница в горизонте проводки мизерна, однако щука очень часто проявляет просто поразительную избирательность к этому фактору.

Места, где будет проходить наша охота за щукой, вроде бы как две капли воды похожи друг на друга - по всему водному зеркалу отдельными «пятнами» растет трава, но большая часть акватории чистая; на дне лежит ковер из водорослей, а высота слоя чистой воды над ним составляет максимум полметра.

Но различие проявляется в другом, а именно в фоновых глубинах в месте ловли: трава может заполнять почти всю толщу воды и на трехметровой глубине, а может - и на метровой. И хоть и там, и там рыба следит за поверхностью, на метровом меляке всё же ловить её будет значительно проще, т.к. наша приманка проходит практически по рыбьей голове. Мне чаще же всего приходилось ловить на участках мелководий с глубинами от полутора до двух метров - о таких местах и поговорим.

Прежде всего, необходимо учитывать, что подводный травяной ковер практически никогда не бывает идеально ровным - в нём имеются свои пики и впадины: следовательно, и высота слоя чистой воды над ним по ходу проводки может меняться по несколько раз в ту или иную сторону. Кроме того, на некоторых участках водоема в подводном ковре имеются разной формы и глубины дыры - причины их образования известны, пожалуй, только специалистам по подводной флоре, но для нас это не суть важно.

Практический же интерес для нас эти образования представляют в качестве прекрасных потенциальных щучьих засад - не мной одним подмечено, что щука тяготеет к таким дырам. И действительно, место для засады практически идеальное: находящуюся в дыре хищницу со стороны заметить невозможно, зато она сама прекрасно видит всё происходящее над ней, и когда в поле её зрения попадает кормовой объект, то следует молниеносный короткий бросок по вертикали, после которого она возвращается на прежнее место.

Поэтому на рыбалке в таких местах я обычно целенаправленно ищу участки водоема с «дырявым ковром», благо лодка и поляризационные очки значительно облегчают задачу - при правильно подобранных приманках и технике их подачи без улова здесь точно не останешься.

Безусловно, от того, как мы сумеем преподнести рыбе ту или иную приманку, напрямую зависит наш успех, но и техника заброса здесь тоже играет огромную роль, причем иной раз решающую. Как мы уже говорили, слой чистой воды, в котором мы можем провести наш воблер, оснащенный открытыми тройниками, составляет максимум полметра, а чаще и того меньше. Поэтому для нас очень важно после заброса не дать приманке набрать на крючки травы, т.к. это означает для нас испорченную проводку, а заодно и распуганную протаскиванием пучка водорослей рыбу.

Достигается это довольно простым способом: перед приводнением приманки притормаживаем пальцем сход шнура со шпули с тем, чтобы воблер лег на воду плашмя, не погружаясь глубоко. Стараться класть приманку на воду бесшумно или умышленно делать так, чтобы она при приводнении издавала смачный шлепок - тут конкретно сказать ничего нельзя, нужно пробовать оба варианта.

В одном случае шумный шлепок приманки о воду может отпугнуть щуку, особенно если она находится не в настроении, в другом же, наоборот, может привлечь её к месту приводнения, поэтому с этим моментом всегда нужно экспериментировать - в каждый конкретный день реакция и поведение рыбы могут быть разными.

Особенно тщательно нужно контролировать момент приводнения приманки при ловле на воблеры со смещенным назад фиксированным центром тяжести или снабженные любой, даже самой простой системой дальнего заброса.

Такие приманки, если на конечном этапе не приостановить сход шнура со шпули, да еще если заброс выполнен по навесной траектории, в полете ориентированы строго хвостом вперед - и так же входят в воду, заглубляясь по инерции, как минимум, на полметра, пока сопротивление водной среды не погасит энергию полета. Поэтому у нас просто не остается иного выхода, кроме как практически полностью затормаживать шпулю перед приводнением: в этом случае шнур натягивается - и приманка падает на воду горизонтально, не заходя слишком глубоко.

Также немаловажно иметь четкое представление о том, какие воблеры где применять, общее же правило таково: в местах с очень тонким, порядка десяти - пятнадцати сантиметров, слоем воды над травой нужно использовать воблеры с горизонтальной огрузкой. Что же нам дает эта горизонтальная огрузка?

Во-первых, стоит только хоть чуть-чуть зазеваться и вовремя не остановить полет приманки, как моментально получаем прекрасный пучок водорослей на тройниках - такой тонкий слой воды пробивается воблером средней тяжести очень легко.

Во-вторых, если мы ловим на минноу длиной 12 – 13 см, то заднеогруженная приманка даже в статичном положении наберет на хвостовой крючок предостаточно водорослей, т.к. её длина будет больше высоты слоя чистой воды над травяным ковром. Зато горизонтально огруженные воблеры в таких условиях будут в выигрыше - и правильно положить их на воду легче, и при проводке проще траву не зацепить, и риск набрать на хвостовой крючок водорослей исчезает, особенно при ловле на крупные минноу.

С размером применяемых воблеров тоже не всё просто - как всегда, это зависит от размера облавливаемого водоема (хотя, нужно сказать, эта зависимость очень условная), но больше от расстояния проводки.

Согласитесь, было бы по меньшей мере неразумно облавливать небольшое «окошко» чистой воды среди водорослей 13-сантиметровым минноу - для этих целей больше подойдет воблер семи - восьми сантиметров длиной. Иными словами, при «камерной ловле» применяем сравнительно небольшие приманки, а если ловим «по площадям» на большом водоеме, то здесь могут быть уместны и биг-минноу.

Лучше всего при ловле щуки и окуня в таких условиях себя показывают минноу различных японских фирм, причем не простые, а гибридные, т.е. сочетающие в себе качества и минноу, и поппера. Причем у crancking minnow (минноу с очень активной собственной «игрой» на равномерной проводке) именно сочетание попперного булька и равномерной проводки дает сногсшибательный эффект. Моделей таких воблеров на рыболовном рынке предостаточно, поэтому приведу в пример лишь пару моих любимых, которые уже много лет радуют меня злыми щучьими поклевками.

Первый воблер - это модель S-Four Real Head 90F от малоизвестной конторы F-Tec, изготавливающей приманки малыми тиражами для внутреннего японского рынка. Сама форма приманки запоминается с первого же взгляда - воблер имеет бананообразное тело с головой, напоминающей змеиную, причем с раскрытой пастью.

Забрасывается этот небольшой воблерок довольно неплохо - в нём стоит нечто вроде системы дальнего заброса с двумя свободно бегающими по каналу и нефиксирующимися мелкими шариками. Однако их размер настолько мал, что, как мне кажется, они служат скорее для придания «игре» приманки хаотичности за счет того, что при «твиче» они бессистемно перекатываются по телу воблера.

На равномерной проводке S-Four демонстрирует активную собственную «игру» с широким разбросом хвоста - можно не заморачиваться и с успехом ловить и так, но поскольку мы ловим в не совсем простых условиях, а в руках у нас гибрид, а не заурядный воблер, то и использовать его будем совсем по-другому.

В статичном положении S-Four лежит в воде с небольшим дифферентом на хвост, а на поверхности торчит только одна его голова с широко разинутым ртом. После заброса даем успокоиться водной глади, затем выполняем короткий кистевой рывок - воблер булькает, причем нисколько не хуже заправского поппера, и заныривает под воду, где, если вести его серией «твичей», широко, но хаотично рыскает, временами выходя на поверхность и с бульком снова устремляясь вниз.

Поскольку заглубить S-Four можно максимум до десяти - пятнадцати сантиметров, то он просто идеально подходит для облова самых мелких участков над травой, а также для «камерной ловли». В последнем случае продвижение приманки вперед должно быть как можно более медленным, причем даже при этой тихоходности она не должна терять своей привлекательности для щуки.

Ловля на тихом ходу выглядит приблизительно так: забросили воблер в «окно» среди травы, выдержали паузу продолжительностью в пару секунд, затем булькаем, пара «твичей» - и пауза до полного всплытия приманки. Легчайшими движениями кончика удилища пошевелили несколько раз воблер, причем не сильно, а так, чтобы он только пустил круги по поверхности воды, снова короткая пауза, после которой снова булькаем и так далее. Одним словом, отличный воблер для деликатной ловли - и щука, и окунь реагируют на него с завидной стабильностью.

Еще один гибрид с работой такого же плана - это Gokou 110 от малоизвестной японской конторы Waver. «Игра» этой модели очень напоминает Real Head, но отличия всё же есть: им можно булькнуть намного сильнее, причем даже по высокой ряби на поверхности воды.

Воблер – тихий, поскольку балансировочные шары наглухо запрессованы ближе к хвосту приманки, из-за чего в воде Gokou занимает положение под углом 70° к поверхности, высунув из-под воды свою «плевалку». А она у него, нужно сказать, очень мощная - широкий нависающий лоб приманки и её лопасть образуют между собой практически прямой угол, поэтому при коротком резком «твиче» такая своеобразная попперная чаша издает очень звонкий и акцентированный звук, силу которого можно регулировать сообразно степени активности рыбы.

На равномерной проводке Gokou показывает очень активную среднечастотную «игру» - с успехом можно ловить и простой «равномеркой», но всё же лучший результат в большинстве случаев дает рывковая проводка. Сначала создаем приманкой бульк требуемой силы, загоняя воблер под воду, а затем ведем сериями быстрых безостановочных «твичей», длина которых зависит от высоты слоя чистой воды над травой - чем она меньше, тем короче нужны серии.

На серии из четырех-пяти «твичей» Gokou хаотично рыскает под поверхностью, в какой-то момент заходя на вертикаль и выныривая носом из воды, а поскольку заглубить его можно всего сантиметров до тридцати, да и то на «равномерке», то он хорошо подходит для облова мест с высотой слоя чистой воды до полуметра. Ловит модель настолько хорошо, что даже потеснила моих былых фаворитов для мелководья - под щуку я взял еще Gokou в размере 127 мм. А «сто десятый» - более универсален, он хорошо работает и по окуню, и по щуке.

Компания Daiwa несколько лет назад выпустила модель такого же плана в серии Morethan. Больше всего она напоминает гибрид S-Four: массивный минноу с такой же изогнутой формой тела и с практически идентичной «игрой» и на равномерной проводке, и на рывковой. Но зато более доступный на европейском рынке.

Забрасывается этот минноу очень далеко и точно: предусмотрены две системы дальнего заброса - одна простая, с перекатывающимся шариком, и магнитная, с перемещающимся при броске в хвост приманки цилиндром внушительного размера. Тело воблера немного изогнутое, с горбинкой и широкое в спине, а заглубляющую лопасть, как и у большинства приманок такого же типа, заменяет «нижняя губа широко открытого рта» - по-другому сказать не получается.

Собственная «игра» Crosswake даже на «равномерке» стопроцентно привлечет щуку - воблер активно колеблется всем телом, причем его голова как бы остается на месте, зато хвост очень широко разбрасывается по сторонам. Щука таких активно-вальяжных широкоходов очень любит, тем более, что заводится эта модель с первых же сантиметров проводки и в этом отношении очень стабильна.

По способности создавать подобие попперного булька Crosswake полностью повторяет S-Four: в тихую погоду, при штиле, такой прием выполнить удастся, но вот при волнении на поверхности воды номер не пройдет - в статичном состоянии «плюхалка» воблера практически полностью погружена в воду.

При желании можно немного подгрузить хвост минноу, чтобы приподнять его голову над поверхностью - тогда при резком «твиче» он будет издавать громкий отчетливый бульк: как вариант, можно добавить на хвостовой тройник еще пару крупных заводных колец или же подклеить свинцовый суспендот. Это не изменит «игры» приманки, зато позволит нам громче булькать воблером при проводке, дополнительно привлекая этим хищника.

Рывковая проводка для минноу такого типа своеобразная и выглядит приблизительно так. Первый вариант: резким «твичем» загоняем воблер под поверхность (при этом он негромко булькает) и выполняем серию, состоящую из двух-четырех быстрых коротких «твичей». Минноу успевает несколько раз хаотично порыскать под водой, после чего даем ему всплыть, пауза - и повторяем всё сначала, причем и с длиной пауз, силой и частотой «твичей» можно и нужно экспериментировать. Для ловли в локальных местах, где требуется очень медленная подача приманки, ведем Crosswake уже одиночными плавными потяжками с отдачей шнура: на каждой из них он с бульком заныривает под воду, увлекая за собой шлейф мелких пузырьков воздуха, после чего всплывает.

При правильно поставленной технике, которую совсем несложно наработать, минноу на каждом «твиче» заныривает поочередно то вправо, то влево - получается своего рода «елочка» в замедленном темпе. Такая неспешная подача минноу, сопровождаемая подбулькиванием, очень стабильно привлекает хищника при ловле на мелководье на большинстве водоемов.

Теперь, когда сам принцип работы с такими приманками более-менее ясен, берем пару моделек (много для начала не нужно) - и пробуем ловить над травой на любом водоеме, где есть щука. Архисложного в такой ловле ничего нет, причем все поклевки, происходящие практически с поверхности, очень зрелищны - в теплое время года охота за хищником в таких местах гарантированно принесет вам массу положительных эмоций.