В Рязани уже девятый год за рыбой бегают! Дмитрий Беляев | 10 мая 2019 г.

Когда в 2011 году рязанец Дмитрий Беляев, бывший учитель и журналист, а ныне шоумен, пришел в рязанское городское управление спорта с идеей проведения рыбатлона, уникальных соревнований, совмещающих в себе рыбалку и бег по пересеченной местности, власти поддержали начинание, хотя, наверное, сомневались в успехе этого проекта.

Но как промежуточный итог: за 8 лет проведено уже 45 соревнований по поплавочному рыбатлону, 14 – по зимнему и 5 – по спиннинговому. И останавливаться Дмитрий Беляев с командой не собирается.

18 мая 2019 года в Рязани стартует уже девятый сезон рыбатлона. Итак, в чём же смысл этого нового неофициального вида спорта? Все желающие попробовать себя в рыбатлоне, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей, собираются в определенном месте. Взносов за участие никаких не существует, это приятно отличает рыбатлон от многих соревнований по рыболовному спорту.

Каждому участнику забега необходимо пробежать три круга примерно по полтора километра каждый и, дважды останавливаясь на рыбнище – месте ловли, поймать две рыбы любого вида и размера. После масс-старта на преодоление этой, казалось бы, весьма простой задачи (три круга - две рыбы) отводится два часа. Если за отведенное время рыбатлонист не поймал двух рыб, занятое им место выявляется с помощью штрафного круга.

«В наших соревнованиях принимают участию совершенно разные люди – от 6 до 80 лет, даже первоклашки и бабушки-пенсионерки бегают! - говорит основатель рыбатлона Дмитрий Беляев. - Причем добиться успеха может реально любой человек. Везение – очень важная вещь в рыбатлоне, ведь у нас не требуется поймать много рыбы, тем более крупной, как в рыболовном спорте. Даже уклейка с палец засчитывается. Скорость на дистанции, бесспорно, важна, но ничего не поймав, на второй и третий круги не убежишь. Так что основа рыбатлона – всё же рыбалка».

В поплавочном рыбатлоне, в формате которого проходят большинство соревнований, от участника забега требуется принести с собой только удочку, а вся наживка (обычно - три вида) и даже запасные крючки, поплавки и грузила предоставляют организаторы и партнеры рыбатлона.

Рыбатлон является общедоступным видом спорта, не требующим дорогого инвентаря и снаряжения. Кроссовки, спортивный костюм и обычный «телескоп» на самую простую рыбу – вот всё, что нужно для участия. Ну и еще желание, конечно. Вся информация и регистрация на ближайшие соревнования размещается на сайте рыбатлона rybatlon.ru

За 8 лет существования рыбатлона уже сформировался определенный костяк участников – человек сорок, которые независимо от погоды, клёва и самочувствия всё равно приезжают на соревнования. Причем целыми семьями. Другие участники – это либо новые люди, либо те, кто посещает соревнования непостоянно.

В итоге на каждый этап соревнований (а с мая по сентябрь проводится от четырех до семи таких стартов) набирается от 60 до 100 человек только одних участников. Поддержать их приходят родственники и друзья. На рыбатлоне всегда царит дружеская веселая атмосфера, люди обмениваются опытом в рыболовных навыках, да и в беговых тоже.

В последние годы в нашей стране стал набирать обороты паркран – сообщество любителей бега в городских парках и вообще здорового образа жизни и бега в целом. Среди людей, активно начавших заниматься бегом, есть немало любителей рыбалки, которые находят в рыбатлоне свою отдушину, объединяя сразу два своих хобби в одном мероприятии. Но, в общем, и для простых рыбаков, далеких от бега, дистанция в полтора километра за круг не кажется такой уж большой. Так что даже дети и пенсионеры с ней справляются запросто.

«Когда я только придумал свою идею рыбатлона, я прошерстил весь интернет, чтобы найти какие-то аналогии микса рыбалки и бега. Ничего подобного нигде нет. Так что можно заявить, что мы первые в мире провели и проводим подобные соревнования. А чтобы узаконить свое изобретение, в 2016 году я официально запатентовал термин «Рыбатлон» и его слоган «Поймал-беги!» в Роспатенте», - говорит Дмитрий Беляев

Организаторы соревнований всегда балуют участников призами. В среднем 20 человек получают ценные и очень разнообразные подарки, а вся пойманная рыба по гуманным соображениям моментально выпускается в водоем сразу же после фиксации судьей поимки.

Кроме поплавочного рыбатлона, существует еще спинниговый, эти соревнования проводятся раз в год осенью, и зимний. И вот зимний рыбатлон очень сильно отличается от двух других видов. Здесь соревнования проводятся обычно дважды в год – в январе и феврале, на устоявшемся толстом льду. Самое главное отличие - в том, что зимний рыбатлон - это не личное первенство, когда сам бежишь и ловишь, а командное. В команде – два человека: рыбак и лыжник.

От одного другому происходит передача эстафеты - пока рыбак ловит, лыжник ждет, когда лыжник бежит круг, уже рыбак поджидает его в эстафетном коридоре и не ловит, пока не получит эстафету от своего коллеги по команде. В итоге рыбаку нужно опять-таки поймать всего двух рыб, а лыжнику - пробежать два круга по полтора-два километра каждый.

Несколько дет назад Дмитрий Беляев был приглашен на совещание в федерацию рыболовного спорта в Москву, где выступил с докладом о рыбатлоне. Дмитрий намеревался зарегистрировать новый вид спорта, но дело это – очень непростое и имеет много всяких нюансов. Речь шла даже о том, что рыбатлон – это подвид сразу двух официальных видов спорта – легкой атлетики и рыболовного спорта. Так что с идеей официальной регистрации Дмитрий пока притормозил, требуется всё же развитие по всей стране.

Здесь стоит отметить, что рыбатлон пока активно развивается исключительно в Рязани. Да, были однажды проведены соревнования в Московской области, несколько раз своими силами проводила рыбатлон и администрация Увинского района в Удмуртии. В других регионах России, бесспорно, есть заинтересованность в проведении этих уникальных рыболовных фестивалей, но почему-то организаторы на местах боятся, что не соберут бегающий за рыбой народ. А зря. В Рязани-то вон уже сколько лет бегают…