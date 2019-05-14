Лучшим снастям России – зелёная дорога Александр Окуневский «Спортивное рыболовство» | 14 мая 2019 г.

С 28 февраля по 03 марта 2019 г. в Москве проходила 45-я выставка «Охота и рыболовство на Руси». Честно говоря, за последние несколько лет я не видел такого великого наплыва посетителей.

Пару дней утренняя плотная очередь в билетную кассу растягивалась вдоль всего 75-го павильона, да и позже, днём, народу перед входом толпилось как на Невском в праздничный день. А что творилось внутри (фото 1) – страсть, не протолкнуться!

Еще одним откровением этой выставки для меня стал «Конкурс товаров и услуг российских производителей». Я работаю в журнале «Спортивное рыболовство» полтора десятка лет, каждая выставка на ВДНХ, осенняя ли, весенняя – обязательна для меня, ведь наш журнал – информационный спонсор «Охоты и рыболовства на Руси». Но ни разу я не то что не участвовал в жюри этого конкурса, который, как оказалось, проводится уже далеко не первый раз, но даже не знал о нём.

Почему именно в жюри? Практика крупных рыболовных выставок (а я участвовал в них и в Европе, и в Азии), где есть аналогичные конкурсы, априори предполагает участие представителей СМИ в этом самом жюри, как наиболее независимых экспертов. Хорошо хоть в этот раз Екатерина Селезнева, представитель оргкомитета выставки, озаботилась позвать наш журнал на это мероприятие. Отдельное ей спасибо!

Московская международная выставка по своим масштабам стоит на уровне крупнейших мировых рыболовных выставок, а кое-какие и превосходит – по крайней мере, по количеству экспонентов, их за девять сотен было на 45-й «ОиРР». В Москву съезжаются торговые и производственные фирмы изо всех уголков России, да плюс множество компаний из зарубежья (в последнее время, к слову – немало представителей рыболовного рынка из Поднебесной). Новинок, как вы понимаете, дорогие читатели, тут хоть отбавляй.

Но как сориентироваться в этом многообразии, как их все найти? Физически побывать на огромном количестве стендов даже за несколько дней просто невозможно. По тематике расположение стендов тоже представляет этакий винегрет – вот тут выставляют спиннинги, а рядом – мормышки, следующий стенд – для карпятников, а за ним – термобелье, а потом – опять спиннинги, поди разберись, где тебе нужное искать.

И здесь как раз тот самый конкурс мог бы очень помочь. Быть своеобразным навигатором. И, простите за тавтологию, он должен являться выставкой достижений на Выставке достижений.

Какие же цели ставили организаторы московского конкурса?

Конкурс проводится ежегодно для:

определения лучших образцов товаров (продукции и услуг);

повышения конкурентоспособности товаров (продукции и услуг), производимых на территории РФ;

пропаганды достижений отечественных производителей в области качества;

оказания поддержки российским производителям;

содействия ускорению внедрения в производство новых технических, дизайнерских решений и передовых разработок;

коммерческого продвижения и популяризации российских товаров и услуг;

обмена опытом между российскими производителями.

Конкурс проводится по номинациям:

рыболовные удилища;

рыболовные аксессуары;

приманки и насадки;

прикормки и ароматизаторы;

туристическое снаряжение;

одежда для охоты, рыбалки и активного отдыха;

обувь для охоты, рыбалки и активного отдыха;

средства связи, света, оптики, навигации;

транспортные средства и двигатели;

лучший рекламный материал по активному, охотничьему и рыболовному туризму;

авторские ножи;

сувенирная продукция.

Как видите, задачи, что называется, в тренде нынешних реалий России. А что на деле? Не хочется просто критиковать, хотя есть за что, лучше дать сравнительную информацию о похожих конкурсах на других выставках, благо видел я их предостаточно.

Ну, для начала, о расположении зала для размещения экспонатов конкурса. На зарубежных выставках помещение это располагается непосредственно у центрального входа (фото 2) – и каждый посетитель мимо него физически просто не пройдет. Другой вопрос – заглянет ли он туда, но наше-то дело – предложить, правда? А зал на московской выставке я не сразу и нашел, и это при том, что был приглашен туда.

Где-то в переходе между двумя залами притулился у стеночки – и не заметишь. Или надо было поставить огромный рекламный баннер, что ли вроде такого (фото 3). Сам зальчик – совсем невелик (фото 4). Нас там, членов жюри, было человек пять, так либо друг друга локтями задевали, либо экспонаты норовили повалить (это я лично про себя). И собрались мы вместе на полчаса.

Ожидали кворума жюри долго, да не дождавшись, начали заполнять свои опросники с оценками. И зачем было ждать, когда, например на «Эфттексе» каждый приглашенный в жюри выбирает удобное для себя время на протяжении целого дня, самостоятельно заполняет опросный лист – и в ус не дует. Причем рядом с выставочным залом располагается комната (фото 5), где можно спокойно, сидя и попивая попутно бесплатный чаёк, кофе или сок, заполнить бумаги, благо вся информация о конкурсных экспонатах подробно распечатана на нескольких листах.

Поехали далее. Не представляется рациональным объявление стольких разноплановых номинаций в одном конкурсе. Ну, скажите на милость, как прожженному лодочнику-мотористу разобраться в достоинствах зимней прикормки для крупной плотвы, а заядлому карпятнику – в якорных роульсах для ПВХ-лодок? Ведь сама выставка проводится в основном в двух павильонах, где выставлены товары сходной тематики. Ну и сделайте два зала для конкурса – для рыболовных снастей и для лодок и сопутствующих товаров.

И жюри организуйте соответствующие – более узкопрофессиональные. А то мне, к примеру, приходилось объяснять милейшей даме, входившей в жюри и явному спецу в охотничьем деле, что это за металлическая «рыбка» с крючочками и кисточками и каковы её достоинства («рыбки», не дамы).

Для примера приведу некоторые номинации на «Эфттексе», выставке, организуемой Европейской торговой ассоциации производителей рыболовных снастей:

лучшее новое удилище;

нахлыстовые удилища;

катушки для нахлыста;

нахлыстовые шнуры и поводки;

безынерционные рыболовные катушки;

мультипликаторные катушки;

мультифиламентные и плетеные лески;

вспомогательные приспособления и инструменты;

жесткие приманки;

мягкие и комбинированные приманки;

металлические приманки;

мягкие и тестообразные приманки и аттрактанты.

А у нас, в Москве, все эти 12 позиций расположены в первых четырех номинациях. И в итоге конкурирует тёплое с мягким.

Следующее: о расположении экспонатов конкурса. Вот как на фото 6 – это не комильфо. Кто сделал или выставил, в чём достоинства приманок – можно только догадываться.

(К слову, на зарубежных выставках какое-то время отводится рядовым посетителям для посещения конкурсного стенда, они тоже заполняют листовочки, куда вносят понравившиеся им товары, а в общем награждении победителей конкурса есть отдельная номинация (фото 7) – «Выбор посетителей» (Visitors’ Choice).

И для посетителей выставки подробные данные об экспонатах ой как нужны. А мы ведь работаем и для них, не так ли?) Ну а как за бугром? А вот так (фото 8 и 9): каждый экспонат стоит в своём секторе-номинации, расположен отдельно - удобно рассматривать, к нему есть подробное описание – даже в руки брать членам жюри необязательно.

Следующий вопрос – подведение итогов конкурса. Вот так – у нас (фото 10). А вот так – у них (фото 11 - 14). Почувствуйте разницу.

Ну и, наконец, что касается освещения итогов конкурса. На сайте выставки выкладываются подробные данные об экспонатах, победивших в своих номинациях и занявших вторые места – с качественными фотографиями и техническими данными. И таким образом конкурс не становится неким междусобойчиком, а получает широкий резонанс во всем рыболовном мире. И, уверяю вас, такая репутация дорогого стоит.

Надеюсь, и победа на конкурсе московской выставки «Охота и рыболовство на Руси» когда-нибудь станет знаковой для отечественных производителей.