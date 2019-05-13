Новые правила рыболовства: что нас ждет в 2019 году Владимир Соколов | 13 мая 2019 г.

Прошлый год оказался довольно насыщенным в области права, а точнее - нововведений, непосредственно касающихся нашего брата-рыболова. Особенно знаковым стало появление уже под занавес уходящего года вот такого документа: Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Этот нормативный акт на протяжении всего года активно обсуждался на многих профильных ресурсах в интернете, и теми, кто каким-то образом участвовал в его подготовке или разработке, представлялся как некий прорывной результат, удачный компромисс, между практикующими рыбаками и структурами, курирующими рыболовство в Российской Федерации. Причем чаще всего в сети и с экранов телевизора звучали волшебные слова о том, что рыбалка наконец-то «станет бесплатной».

Если отлистать календарь лет эдак на 40 назад, в еще крепкие советские времена, то тогда тоже были декларации о бесплатной рыбалке, но… Имеющие рыболовный стаж, исчисляемый с 70-х годов прошлого века, прекрасно помнят, что для нормальной рыбалки в хороших местах не всё было так просто. Обычно на многих предприятиях и учреждениях рыбаки были объединены в общества. Они имели билет рыбака, а некоторые - рыбака и охотника.

В свою очередь, члены общества пользовались определенными привилегиями и льготами – например, правом пользования рыболовно-охотничьими базами, лодками на этих базах, преимущественным получением путевок и т.д. Но вместе с этим граждане обязаны были платить членские взносы, участвовать в различных работах, проводимых на этих базах, а иногда и в антибраконьерских рейдах - под руководством, понятно, инспекторов-охотоведов и рыбоохраны. То время, которое тратилось на общественно-полезные дела, и было своеобразной платой за пользование водными биоресурсами в самых «сладких» - с точки зрения рыбаков - местах.

Кроме этого, в магазинной цене большинства рыболовного снаряжения, начиная от крючков, приманок и до лодок и моторов, был заложен небольшой процент, который перечислялся в структуры, связанные с рыбным хозяйством. Поэтому никогда, даже в советские времена, рыбалка не была бесплатной. И сложно предположить, что сейчас во взаимоотношениях рыболовов с государством что-то в этом плане радикально поменяется. Кроме, пожалуй, что, ящика Пандоры, открытого в начале 90-х, что ознаменовалось массовым ввозом сетематериалов, их свободной продажей и использованием практически повсеместно и в течение всего года, невзирая ни на какие увещевания и нерестовые запреты.

После опубликования уже подписанного Президентом ФЗ № 475 настала пора внимательно - что называется, с карандашиком - прочитать весь его текст и посмотреть, что же там нового для нас, большинства обычных рыбаков, будет в этом году.

Текст закона вызвал двоякое впечатление. С одной стороны, лишь небольшие и не принципиальные корректировки формулировок предыдущих Законов, регламентирующих любительскую и спортивную рыбалку, и принятие новых терминов. С другой – очередной, наверно, десятый запрет использования сетей в западной части страны в любительской рыбалке.

Но, как я писал выше, ящик Пандоры был открыт почти 30 лет назад, и какой-то внятной системы по борьбе с последствиями того шага в новом Законе не просматривается. И кроме общих слов, не понятно, планируется работа в этом направлении или нет. Опять же, те, кто когда-то входил в состав рыболовных обществ, прекрасно помнят, что с нелегальным применением сетей в те годы работала достаточно результативно, хорошо продуманная и постоянно функционирующая система из штатных и внештатных инспекторов.

В особых случаях к рейдам подключались и представители силовых структур. И результаты той работы вполне заслуженно многими оценивались на «хорошо». Сейчас о восстановлении той системы общественного контроля на воде никто не говорит и реальных шагов не предпринимает. По крайней мере, обычному человеку они не видны, но браконьерские сетки на разных водоемах многим моим коллегам, как и мне, попадаются регулярно.

Не совсем понятно направление борьбы за бесплатную рыбалку по пути сокращения или уничтожения РПУ (рыбопромысловых участков).

Если их введение на реках и небольших озерах абсолютно непонятно и не оправдано, то, например, на Онежском озере – это совершенно нормальное и адекватное решение. И оно, это решение, целиком и полностью поддерживается как местным населением, активно развивающим на побережье рекреационную инфраструктуру, приносящую доход в копилку Республики Карелия, так и многочисленными любителями троллинга, которые съезжаются со всего Северо-Запада и даже Центральной России. Все они полностью поддерживают лицензионную ловлю, приносящую доход государству и дающую возможность делать отчисления на рыбовоспроизодство.

Читая статью 6 настоящего Закона в пункте 1, видим:

1. Любительское рыболовство осуществляется гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

То есть имеются оговорки, что могут быть приняты новые правовые документы, которые, опять же, способны нивелировать это положение.

Те изменения в законодательстве, которые вступили в силу в прошедшем 2018 году, также требуют особого напоминания.

После длительного перерыва снова введены нормы суточного вылова, ограничивающие особо рьяных рыболовов. Если рассматривать цифры максимальных уловов, скажем, для нашего Северо-Запада в целом и Ладоги в частности, но они, на мой взгляд, просто огромны. Так, щуки можно выловить 5 кг, если, конечно, это не будет один экземпляр, который превысит указанное значение.

В этом же улове может быть 5 экземпляров судака. И говоря о клыкастом, есть определенный стимул в это число включать не разрешенных к изъятию 40-сантиметровых малышей, весящих вряд ли больше 800 - 1000 г, а нацеливаться на более солидную рыбу.

К этому улову можно прибавить еще 5 разрешенных к изъятию экземпляров сига, хотя, думается, сделать это весьма затруднительно, поскольку хитёр товарищ с жировым плавничком и появляется в пределах досягаемости лишь ближе к осени. А вот наловить 10 кг другой рыбы, того же окуня, а иногда и с язем, на спиннинг более чем реально.

Просуммировав вышеозвученные цифры, при благоприятном раскладе, можно получить ну очень весомый улов. Что лично у меня вызывает встречный вопрос: а нужно ли забирать с озера столько рыбы?

Вместе с этим есть и непонимание некоторых норм. В частности, по вылову судака на Онежском озере: всего два килограмма в сутки на одного человека. Некоторые из нас приезжают на рыбалку не на вечерок, и даже не на день, а на все выходные или пару-тройку суток. Понятно, что для подтверждения своего законного пребывания на рыбалке и, соответственно, кратного превышения нормы вылова не обойтись без какого-то в той или иной степени официального документа. Одним из таких может быть заверенная на рыболовной базе так называемая судовая роль.

Этот документ водномоторникам предписано иметь на борту вместе с судовым билетом в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, статья № 14. Обычно судовая роль требуется, если судно пересекает границу, но в случае с рыбалкой и выходом в море на два и более дней может также стать полезной. Образцы заполнения судовой роли легко найти в сети.

Почитаем закон дальше. В прошедшем году введены новые таксы оплаты ущерба водным биологическим ресурсам. В сравнении с предыдущими цифрами, рост по некоторым видам рыб в разы, а по некоторым - более чем на порядок. За что и кому может грозить подобное наказание?

За превышение норм вылова биологических ресурсов.

За несоблюдение требований по минимально допустимым размерам изъятой рыбы.

Правда, ситуацию можно несколько подправить, если излишки и недомерков удастся отпустить восвояси живыми. Нужно сказать и об отягчающем моменте. Если рыба поймана в запретном месте или в запретное для её ловли время, то инспектор с полным основанием удвоит цифру из новых тарифов.

И немного о том, что не меняется несмотря на значительный научный прогресс. Здесь я хочу привлечь внимание читателей журнала - как рыбаков, так и тех, кто законодательно формирует рамки-ограничения в любительском рыболовстве. И речь пойдет о нерестовых запретах.

В частности для Ладожского озера запрет на использование подвесных лодочных моторов был введен ввиду их крайней неэкологичности. В те годы это было понятно и принято основной массой рыбаков, хотя и стационарные двигатели тех лет особой чистотой не отличались. А о том, что в озеро сваливалось с бортов проходящих больших кораблей, ходили легенды. Сейчас же всё коренным образом поменялось.

Большинство двигателей, применяемых коллегами-рыбаками, по своим экологическим нормам стали на порядок более чистыми. В них используются биоразлагаемые масла, не несущие значительной угрозы биоресурсам. Большинство применяемых двигателей соответствуют самым жестким мировым требованиям по выбросу вредных веществ. Но, главное, что все весенне-нерестующие рыбы выбирают, как правило, те участки озера, до которых простым лодкам и тем более катерам физически не добраться.

Ибо эти потайные места закрыты стенами тростника, простирающимися на многие сотни метров, а иногда и на километры, а также многочисленными каменными россыпями и густыми зарослями травы, а иногда и кустарника. То есть, даже если имеется желание туда проникнуть, то либо пешком с берега, либо на судне на воздушной подушке, да и то - под вопросом. Какое негативное воздействие могут оказать лодки с моторами, проходящие от этих мест на расстоянии многих сотен метров, не понятно.

Не пора ли с новых позиций взглянуть на эту проблему и несколько видоизменить законодательную базу, касающуюся Ладожского озера?