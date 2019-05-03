Maximus-2019: два вектора развития Константин Кузьмин | 3 мая 2019 г.

За десяток без малого лет своего знакомства со спиннингами Maximus мне довелось опробовать в деле что-то около двадцати моделей удилищ этой марки. Среди них были очень разные по назначению – и универсалы, и модели специализированных серий. Были и совсем бюджетные, и средние по цене, и весьма-весьма дорогие. Что объединяет все эти прошедшие через мои руки спиннинги – так это то, что все они произвели впечатление грамотно спроектированных и качественно исполненных.

Не было среди них ни одного, который вызвал бы непонимание, не говоря уже про реакцию отторжения. Что, в общем-то, не должно сильно удивлять, ибо программа спиннингов Maximus создавалась с очевидным прицелом на наш российский рынок. А он в части предпочтений по длинам, строю, тестам и другим важным характеристикам, как мы с вами знаем, отличается от систем аналогичных приоритетов рыболовов других стран.

Поэтому если, к примеру, спиннингам американских или японских марок – не всем удается найти достойное применение на наших водах, то в случае с Maximus обозначенная проблема не актуальна.

Хотя история марки Maximus – не сказать, что длинная, но её можно разделить на несколько периодов. Начальный – это примерно до 2014/15 гг. В то время в каталоге были представлены серии спиннингов от довольно бюджетных до весьма дорогих. Из средних по цене могу припомнить Fish Poison, из дорогих – Egoist-LE. Собственно, и сейчас модели тех очень удачных серий можно найти в продаже, и хуже они за эти лет пять точно не стали.

Ну а потом произошло то, что заставило многие работающие на российский рынок фирмы скорректировать свою финансовую политику - наш рубль заметно просел. И цены на снасти верхнего ряда стали покусываться. В такой обстановке просто напрашивалось как первый приоритет обращение к радикально бюджетному сегменту. Что и было сделано. И тут довольно неожиданно выяснилось, что бюджетный-то производитель уже не тот, что был несколькими годами ранее.

Он многое успешно освоил, плюс – стали доступны вполне достойные комплектующие по весьма привлекательным ценам. И на этой вот волне у Maximus появляются серии спиннингов с очень выгодным соотношением цены и качества: Axiom, Ichiro, Butcher и др. Я вот и сам половил несколькими спиннингами из этих подчеркнуто бюджетных серий. Впечатление – строго позитивное.

Но это – то, что было представлено несколько лет назад. А что у Maximus теперь? В 2018/19 гг. недорогие линейки продолжают доминировать. Однако есть нюанс: речь теперь идет и несколько более продвинутых сериях, которые чисто по ценнику доступные массовому, но стремящемуся к совершенствованию рыболову, но несут в себе многие атрибуты, приближающие их к сериям дорогим. Это, например, серии Adivisor, Gravity, Anvil. Каждая из них имеет свою заявленную специализацию, и соответствие этой «заявке», скажу вам, весьма корректное.

Но самое-то, на мой взгляд, интересное и вместе с тем неожиданное в этом году у Maximus другое. В каталоге после перерыва в несколько лет появляются новые (что особенно важно) серии топового сегмента. Они несут в своих названиях характерный для снастей верхнего уровня индекс «Z». Речь – о сериях Dreamer-Z и Raptor-Z. Собранные на соответствующих – легких, «сухих», но прочных – бланках и с кольцами Fuji Torzite, они реально впечатляют. Особенно – в джиговой ловле, под которую в первую очередь и создавались.

Кое-что из этих новинок я уже опробовал в деле. Тот сомик, что попался мне в марте в центре Москвы, вытащен с помощью Raptor-Z. Хорошенькое такое вышло у спиннинга боевое крещение!

Наконец, вопрос, который, предполагаю, возникнет у многих. Значительно ли мы проиграем, если вместо спиннинга топового ранга возьмем спиннинг того же профиля, но существенно более бюджетный? Например, если вместо того же Raptor-Z это будет Gravity? Я вот половил обоими. Мой ответ: разница будет ощутима, но совершенно не критична. То есть я не вижу большого смысла покупать подчеркнуто дорогое удилище – просто уже потому, что современные среднебюджетные серии Maximus уступают по рабочим качествам топовым не так заметно, как многие из нас склонны думать.