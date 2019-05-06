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ГлавнаяСпортивное рыболовство №5 май 2019
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Джиггинг, твичинг или блёснинг?

Алексей Коломиец |

Когда собираешься на рыбалку, в уме перебираешь всевозможные варианты её сценария. Хотя в свое время наши отцы и деды не мучились особо – просто брали удочки или спиннинг, а чаще - и то и другое, хватали коробок с приманками и ехали на водоем. Если честно, я завидую тем людям, ибо у меня на этот счет всё значительно сложнее. Не скажу, что есть проблемы, но поговорить на эту тему хочется.

Наше рыбацкое оснащение растет количественно и качественно одновременно. У одних в большей мере, у других - в меньшей. Я вот на береговую рыбалку беру не менее двух спиннингов, обычно же – 3 - 4. Зачем, спросите вы? Ну а как же? Вот если сидеть вдвоем - втроем в лодке, и каждый возьмет с собой по 4 спиннинга – то, пожалуй, те будут только мешать. А когда ловишь с берега, переезжая на авто от одного озера к другому – можно взять с собой много спиннингов. И нужно.

Я специально приобрел в интернет-магазине род-раксы (rod racks), которые крепятся снаружи автомобиля - и на очередном озере вы просто берете соответствующий комплект. Один спиннинг - например, джиговый с тестом до 18 г - он для ловли в озерах и ериках со стоячей водой. А если выберешься на Ахтубу? Там бланк нужен помощнее, обычно я тест 7 - 28 г выбираю. Третий спиннинг – твичинговый. Если еду в пойму – там кроме глубоких ериков есть откровенно мелкие болота.

Тут и топ-вотеринг (попперы, уокеры и «лягушки»), тут и твичинг. А как насчёт ультралайта? Если с хищником не будет получаться – слабо половить на «вертушки» красноперку? В общем, когда готовишься к рыбалке – всегда планов, как у Наполеона. И вот теперь я подошел к главному вопросу – какой спиннинг необходим в тех или иных условиях?

Род раксы – это такие крепления для спиннингов

Спортивно-дилетантский подход к проблеме

Вот у спортсменов никаких проблем с выбором снасти быть не может. Акватория определена заранее, а что ловить и чем будет достигаться результат – скажет наставник, ну или покажет тренировка. Я же – сам себе режиссер, сам себе тренер и сам себе спортсмен.

Правда, с одним «но» – мне нет надобности побеждать во что бы ни стало. Наш мозг, а тем более мозг рыболова – хитрая штука, которая может вывернуть реалии происходящего наизнанку, чтобы остаться на высоте, при этом проблему бесклевья абсолютно не решив. Например, я целый день езжу от озера к озеру, а то, что удается поймать – меня совершенно не устраивает.

Ультралайт иногда сильно выручает

Но к вечеру мой внутренний голос убеждает меня, что всё нормально! Это была лишь разведка. Я разнюхал новые места, проверил старые. И отсутствие результата – тоже результат, и тому подобное. Зная такую хитрость, я не ставлю перед собой конкретную цель. Я выбираю как бы направление, а какой дорогой пойду – определюсь на месте. Начну с джиггинга, поскольку соответствующих спиннингов у меня больше всего.

Дальше кидать и быть готовым к подсечке

Как-то, уже в этом году, мы с друзьями приехали к заливчику на одном озере половить щуку. А там уже сидели два рыболова с поплавочными удочками. К тому моменту, как мы распаковались, поплавочники решили сматывать удочки. Видя, что они уже грузятся в машину, я с их разрешения начал облавливать дальнюю бровку начала свала в хорошую яму. Сам свал оказался достаточно пологим, а с утоптанного поплавочниками «пятачка» было очень удобно его прицельно бомбить, шаг за шагом сваливая приманку в сторону ямы. Дальнему забросу сильно помогал попутный ветер, я этим, разумеется, воспользовался - и уже на втором забросе подсек щуку.

Красноперка на спиннинг – это интересно

Один из поплавочников аж присвистнул от удивления. Сказал, что он тут всё обкидал спиннингом – ни поклевки! Я же при них вытащил двух приличных щук и гору разной мелочи. Я так и не спросил у незадачливого универсального рыболова - где и на что он ловил спиннингом. Очевидно, как-то не так, как я. А у меня всё просто - джиговый спиннинг, «плетенка», поводок, груз-ушан на 12 г и твистер, в который вмонтирован двойник. И заброс по максимуму.

Это я к чему? Начинающие джиговики чаще всего не добрасывают до нужной дистанции, что по плечу более продвинутым товарищам. У последних и «плетенка» потоньше, и, скорее всего, поновее, и намотана она правильно, да и комплект заточен именно под конкретную джиг-приманку. Многие мои знакомые убеждены, что лучше ловит тот, у кого практики больше. Нет, ребята, чаще всего ловит тот, кто добрасывает до нужного места, допускает минимум провисания шнура и всегда готов к подсечке.

Минимум провисания шнура – это, другими словами, постоянный контакт с приманкой, причем начиная с самой дальней точки заброса, что позволяет читать рельеф дна. Практика – это, конечно, ценный багаж, но год от года рыба ведет себя по-разному.

Рыба есть, но её надо найти

В прошлом году нашелся один интересный участок ерика, где по каким-то причинам собралось большое количество щуки и судака. При этом весь хищник более-менее равномерно рассредоточился по всему этому участку. А в непосредственной близости к крутым свалам рылись карповые. Так вот, всю осень напролёт работал так называемый джиг по площадям. Ловили здесь все, кто мало-мальски умел джиговать. А вот кто ставил, скажем, «вертушки» – толком ничего поймать не смог, потому как ерик глубокий и джиггингу с берега альтернативу не придумать.

Это было осенью. А весной на этом месте – полный пролет!

И вот тот же ерик, но уже весной. Рыбу всю выловить за зиму – нереально. Те же люди, что ловили тут осенью, чуть ли не бегом, не побоюсь этого слова, ломанулись на вроде бы уловистое место. И что? А вот сюрприз! Одна компания за другой терпели фиаско. Пара-тройка щучек на всех – это не в счёт. Наконец, наступает наш черед - и мы с товарищем, буквально «оттопыриваемся» по хищнику.

Как? Джиг по площадям, который здесь уже срабатывал, я отмёл в сторону, предварительно сделав пяток забросов веером там, где хищник клевал осенью и не увидев ни поклевки. Но где тогда хищник сейчас? Наверное, там, где и «белая» рыба. Я начал искать эту самую «бель». Либо она на ямах стоит, либо где-то под бровками. Где бровки – я знаю: зимой потратил на исследование добрых полдня. Поменял спиннинг на более чуткий для этих целей комплект: звонкий джиговый с тестом до 21 г и шнур 10 lb. Груз 12 г норовил перелететь на другой берег, но этому мешал «тюльпан», который еще прихватывало морозцем.

С правого берега даже мне трудно добросить до свала, а хищник именно там

Так вот, весь хищник стоял непосредственно под стенкой, как будто его приклеил кто-то. А стоит не добросить пару метров – поклевок нет. Как только кладешь приманку четко в шаге от противоположного берега, тут же натягиваешь шнур и готов к подсечке – вот оно! Следует осторожный тычок, а затем вываживание, борьба со «свечками», гадание – судак или щука и прочие радости.

Джигом вдоль или поперек?

Я как-то опубликовал статью про «вдумчивый джиг», где упоминал, что ближнюю бровку облавливать сложнее, и лучше это делать вдоль, чем поперек. В этом году я попробовал сделать то же самое. В первом случае, я пережил эдакий триумф - никто не ловит, а у меня рыба за рыбой! А на другом озере в похожей ситуации я примерил на себя роль арлекина Бианконелли с его бессмертным двухлитровым фиаско*. Джиговать вдоль свала не получалось и поклевок не было.

Либо я постоянно выдергиваю приманку из-за глиняных выступов, либо юзом волоку по тому же свалу, собирая всякие там коренья и ветки. А как только ловлю поперек, добрасываю и сваливаю с бровки – сразу поклевка! Оказывается, бровки имеют разные очертания при виде сверху. Если она выпуклая, т.е. полумесяцем выпирает в сторону водоема – ловить вдоль не получается и лучше делать это перпендикулярно.

Нынешней весной судак буквально прилип к бровкам

Если бровка вогнутая, т.е. рога полумесяца смотрят на тебя, то вполне возможно ловить вдоль бровки - и тогда весь хищник наш. Как вы думаете, стоило мне задержать того поплавочника, чтобы ему всё это рассказать? Думаю, вряд ли, ибо он тупо не добросил бы туда, куда следует. Как я уже говорил, возможность добросить легкий груз – одно из главных ключевых условий.

Зачем мне твичинговый спиннинг?

Твичинг и джиггинг – это две необъятные и достаточно разные темы, которые достойны отдельного рассмотрения. Но если рассматривать оба метода в плане ловли, например, щуки, я часто стою перед выбором – как ловить? Здесь имеет место быть некоторые рассуждения про личные предпочтения.

Правый берег имеет вогнутую бровку - и облавливать её вдоль можно, перейдя на тот берег

Летом и осенью я не ловлю щуку целенаправленно. Зачем это делать, если весной щука гораздо ценнее? Летом я беру с собой твичинговый комплект и воблеры только ради разнообразия. Считаю, что твичинговые спиннинги и «крэнковые» - это примерно одно и то же. По крайней мере, я твичингую бланками, которыми ловлю крэнками язя и голавля на речках. Ну а раз спиннинг я всё равно везу в тубусе на рыбалку – почему бы не взять и воблеры-минноу? Очень часто твичинг я практикую как занятие, которое отвлекает от ловли сазана на поплавок.

Ну не хватает у меня терпения сидеть весь день на одном месте. Пару раз в день я закармливаю место и ухожу со спиннингом на часок-другой погулять по водоему. Размять чресла, так сказать. В этом случае для меня интересно подобрать тот воблер, что пройдет на нужной глубине и соблазнит ленивую щуку, которая жмурит глаза на ярком солнце и будто бы ничего не видит.

Погулять с воблером по ерику - чисто для разминки

Еще в сильную жару люблю искать щуку в густых зарослях травы. Тут топ-вотерная тема – одна из самых интересных и азартных. Пока что я не готов делиться своими наработками, потому как нахожусь в самом начале пути. А вот весной я расцениваю твичинг как возможную альтернативу джиговой ловле. Как я думаю, мелкая щучка первая покидает ямы и уходит на мель тереться. Крупная щука делает это гораздо позднее. И чем зубастая крупнее, тем позже её можно поймать еще с икрой, включая начало мая.

Но ведь этот момент когда-то случается! Именно тогда получается так, что мелкая щука уже надоела, да и на нересте она - вон, в траве вертит нервные кульбиты. А крупняк еще только вышел из ямы. На джиг, который быстро скачет по меляку, крупная икряная самка пойдет с большой неохотой. А вот медленно плывущий воблер или с рваной «игрой» с паузами, замиранием или покачиванием – вполне может соблазнить старушку. Ведь мелкие щупачки уже не мешают!

Водятся здесь, водятся лакомые старушки

Но, положа руку на сердце, признаюсь, что пока я на воблер не поймал ни одной такой старушенции. Знаю, что в озере они водятся и изредка попадаются на джиг, но больше как жертвы статистики, ибо водоем посещает очень много народу. Я же хочу однажды целенаправленно ловить крупную щуку именно воблерами. Нерестятся они, скорее всего, уже в полоях, где местные на них охотятся с острогами. Но момент выхода гигантов из ям мне покоя не дает.

Именно это заставляет меня каждый раз брать с собой в пойму твичинговый спиннинг. Однажды мой товарищ с воблером у меня из-под носа припарковал две или три хороших щуки там, куда бы я легкий джиг и забрасывать не стал. С тех самых пор весенний выбор - джиг или твичинг – не дает мне покоя.

Тяжелая «вертушка» летит дальше воблера

Покой нам только снится

Пожалуй, есть еще один беспокойный для меня момент в плане выбора вида ловли – это весенний жерех. В апреле я не без удовольствия попадаю иногда на Ахтубе на его клев на джиг. Для этого стараюсь ловить на белых поролоновых «рыбок» или светлые твистеры – чтобы повысить шанс на поклевку именно жереха. Вы знаете, как он клюет на джиг весной? Пару раз у меня было, что никакая другая рыба не ловилась, а жерех редко, но так сильно атаковал джиговые приманки, аж дух захватывало!

Я до сих пор в сомнении, может быть я зря весной на Ахтубе исключительно джигую? Может, надо попробовать ловить на воблеры? Ведь в одной из волжских проток я регулярно ловлю весной жереха именно воблерами и тяжелыми «вертушками». Блеснами я ловил в течение дня, а под вечер, когда водичка явно прогревается и жерех гуляет почти возле ног – вот тут лучше ловить на воблер. Но самое интересное, что на перечисленных мною вариантах выбора видов ловли останавливаться рано.

Когда вода прогревается, жерех подходит ближе к берегу

Ведь есть еще такой достаточно известный способ, как ловля раттлинами. Тут вам и воблер, и джиговая проводка, если угодно! И летит он хорошо. Зимой по судаку и летом по белому хищнику эти приманки весьма неплохо работают, иной раз затыкая за пояс проверенные крэнки. А вот весной ловля раттлинами мною совершенно не изучена. Чем я и собираюсь заняться, пока весна еще в самом разгаре.

Примечание*. По-итальянски fiasco в прямом смысле – бутылка в защитной оплетке, а в переносном - неудача. Флорентинский комик-арлекин Бианконелли имел обыкновение выходить на сцену с какой-нибудь вещью и по поводу её смешить публику остротами. Однажды, вышедши с бутылкой, обтянутой соломою, он эффекта не произвел - публика не смеялась. Тогда Бианконелли, обратясь к бутылке, сказал: «Это ты виновата» - и швырнул её от себя через плечо. Эта выходка запомнилась, и с тех пор при неудаче артистов в публике говорили: «Это фиаско Бианконелли».

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