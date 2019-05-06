Джиггинг, твичинг или блёснинг? Алексей Коломиец | 6 мая 2019 г.

Когда собираешься на рыбалку, в уме перебираешь всевозможные варианты её сценария. Хотя в свое время наши отцы и деды не мучились особо – просто брали удочки или спиннинг, а чаще - и то и другое, хватали коробок с приманками и ехали на водоем. Если честно, я завидую тем людям, ибо у меня на этот счет всё значительно сложнее. Не скажу, что есть проблемы, но поговорить на эту тему хочется.

Наше рыбацкое оснащение растет количественно и качественно одновременно. У одних в большей мере, у других - в меньшей. Я вот на береговую рыбалку беру не менее двух спиннингов, обычно же – 3 - 4. Зачем, спросите вы? Ну а как же? Вот если сидеть вдвоем - втроем в лодке, и каждый возьмет с собой по 4 спиннинга – то, пожалуй, те будут только мешать. А когда ловишь с берега, переезжая на авто от одного озера к другому – можно взять с собой много спиннингов. И нужно.

Я специально приобрел в интернет-магазине род-раксы (rod racks), которые крепятся снаружи автомобиля - и на очередном озере вы просто берете соответствующий комплект. Один спиннинг - например, джиговый с тестом до 18 г - он для ловли в озерах и ериках со стоячей водой. А если выберешься на Ахтубу? Там бланк нужен помощнее, обычно я тест 7 - 28 г выбираю. Третий спиннинг – твичинговый. Если еду в пойму – там кроме глубоких ериков есть откровенно мелкие болота.

Тут и топ-вотеринг (попперы, уокеры и «лягушки»), тут и твичинг. А как насчёт ультралайта? Если с хищником не будет получаться – слабо половить на «вертушки» красноперку? В общем, когда готовишься к рыбалке – всегда планов, как у Наполеона. И вот теперь я подошел к главному вопросу – какой спиннинг необходим в тех или иных условиях?

Спортивно-дилетантский подход к проблеме

Вот у спортсменов никаких проблем с выбором снасти быть не может. Акватория определена заранее, а что ловить и чем будет достигаться результат – скажет наставник, ну или покажет тренировка. Я же – сам себе режиссер, сам себе тренер и сам себе спортсмен.

Правда, с одним «но» – мне нет надобности побеждать во что бы ни стало. Наш мозг, а тем более мозг рыболова – хитрая штука, которая может вывернуть реалии происходящего наизнанку, чтобы остаться на высоте, при этом проблему бесклевья абсолютно не решив. Например, я целый день езжу от озера к озеру, а то, что удается поймать – меня совершенно не устраивает.

Но к вечеру мой внутренний голос убеждает меня, что всё нормально! Это была лишь разведка. Я разнюхал новые места, проверил старые. И отсутствие результата – тоже результат, и тому подобное. Зная такую хитрость, я не ставлю перед собой конкретную цель. Я выбираю как бы направление, а какой дорогой пойду – определюсь на месте. Начну с джиггинга, поскольку соответствующих спиннингов у меня больше всего.

Дальше кидать и быть готовым к подсечке

Как-то, уже в этом году, мы с друзьями приехали к заливчику на одном озере половить щуку. А там уже сидели два рыболова с поплавочными удочками. К тому моменту, как мы распаковались, поплавочники решили сматывать удочки. Видя, что они уже грузятся в машину, я с их разрешения начал облавливать дальнюю бровку начала свала в хорошую яму. Сам свал оказался достаточно пологим, а с утоптанного поплавочниками «пятачка» было очень удобно его прицельно бомбить, шаг за шагом сваливая приманку в сторону ямы. Дальнему забросу сильно помогал попутный ветер, я этим, разумеется, воспользовался - и уже на втором забросе подсек щуку.

Один из поплавочников аж присвистнул от удивления. Сказал, что он тут всё обкидал спиннингом – ни поклевки! Я же при них вытащил двух приличных щук и гору разной мелочи. Я так и не спросил у незадачливого универсального рыболова - где и на что он ловил спиннингом. Очевидно, как-то не так, как я. А у меня всё просто - джиговый спиннинг, «плетенка», поводок, груз-ушан на 12 г и твистер, в который вмонтирован двойник. И заброс по максимуму.

Это я к чему? Начинающие джиговики чаще всего не добрасывают до нужной дистанции, что по плечу более продвинутым товарищам. У последних и «плетенка» потоньше, и, скорее всего, поновее, и намотана она правильно, да и комплект заточен именно под конкретную джиг-приманку. Многие мои знакомые убеждены, что лучше ловит тот, у кого практики больше. Нет, ребята, чаще всего ловит тот, кто добрасывает до нужного места, допускает минимум провисания шнура и всегда готов к подсечке.

Минимум провисания шнура – это, другими словами, постоянный контакт с приманкой, причем начиная с самой дальней точки заброса, что позволяет читать рельеф дна. Практика – это, конечно, ценный багаж, но год от года рыба ведет себя по-разному.

Рыба есть, но её надо найти

В прошлом году нашелся один интересный участок ерика, где по каким-то причинам собралось большое количество щуки и судака. При этом весь хищник более-менее равномерно рассредоточился по всему этому участку. А в непосредственной близости к крутым свалам рылись карповые. Так вот, всю осень напролёт работал так называемый джиг по площадям. Ловили здесь все, кто мало-мальски умел джиговать. А вот кто ставил, скажем, «вертушки» – толком ничего поймать не смог, потому как ерик глубокий и джиггингу с берега альтернативу не придумать.

И вот тот же ерик, но уже весной. Рыбу всю выловить за зиму – нереально. Те же люди, что ловили тут осенью, чуть ли не бегом, не побоюсь этого слова, ломанулись на вроде бы уловистое место. И что? А вот сюрприз! Одна компания за другой терпели фиаско. Пара-тройка щучек на всех – это не в счёт. Наконец, наступает наш черед - и мы с товарищем, буквально «оттопыриваемся» по хищнику.

Как? Джиг по площадям, который здесь уже срабатывал, я отмёл в сторону, предварительно сделав пяток забросов веером там, где хищник клевал осенью и не увидев ни поклевки. Но где тогда хищник сейчас? Наверное, там, где и «белая» рыба. Я начал искать эту самую «бель». Либо она на ямах стоит, либо где-то под бровками. Где бровки – я знаю: зимой потратил на исследование добрых полдня. Поменял спиннинг на более чуткий для этих целей комплект: звонкий джиговый с тестом до 21 г и шнур 10 lb. Груз 12 г норовил перелететь на другой берег, но этому мешал «тюльпан», который еще прихватывало морозцем.

Так вот, весь хищник стоял непосредственно под стенкой, как будто его приклеил кто-то. А стоит не добросить пару метров – поклевок нет. Как только кладешь приманку четко в шаге от противоположного берега, тут же натягиваешь шнур и готов к подсечке – вот оно! Следует осторожный тычок, а затем вываживание, борьба со «свечками», гадание – судак или щука и прочие радости.

Джигом вдоль или поперек?

Я как-то опубликовал статью про «вдумчивый джиг», где упоминал, что ближнюю бровку облавливать сложнее, и лучше это делать вдоль, чем поперек. В этом году я попробовал сделать то же самое. В первом случае, я пережил эдакий триумф - никто не ловит, а у меня рыба за рыбой! А на другом озере в похожей ситуации я примерил на себя роль арлекина Бианконелли с его бессмертным двухлитровым фиаско*. Джиговать вдоль свала не получалось и поклевок не было.

Либо я постоянно выдергиваю приманку из-за глиняных выступов, либо юзом волоку по тому же свалу, собирая всякие там коренья и ветки. А как только ловлю поперек, добрасываю и сваливаю с бровки – сразу поклевка! Оказывается, бровки имеют разные очертания при виде сверху. Если она выпуклая, т.е. полумесяцем выпирает в сторону водоема – ловить вдоль не получается и лучше делать это перпендикулярно.

Если бровка вогнутая, т.е. рога полумесяца смотрят на тебя, то вполне возможно ловить вдоль бровки - и тогда весь хищник наш. Как вы думаете, стоило мне задержать того поплавочника, чтобы ему всё это рассказать? Думаю, вряд ли, ибо он тупо не добросил бы туда, куда следует. Как я уже говорил, возможность добросить легкий груз – одно из главных ключевых условий.

Зачем мне твичинговый спиннинг?

Твичинг и джиггинг – это две необъятные и достаточно разные темы, которые достойны отдельного рассмотрения. Но если рассматривать оба метода в плане ловли, например, щуки, я часто стою перед выбором – как ловить? Здесь имеет место быть некоторые рассуждения про личные предпочтения.

Летом и осенью я не ловлю щуку целенаправленно. Зачем это делать, если весной щука гораздо ценнее? Летом я беру с собой твичинговый комплект и воблеры только ради разнообразия. Считаю, что твичинговые спиннинги и «крэнковые» - это примерно одно и то же. По крайней мере, я твичингую бланками, которыми ловлю крэнками язя и голавля на речках. Ну а раз спиннинг я всё равно везу в тубусе на рыбалку – почему бы не взять и воблеры-минноу? Очень часто твичинг я практикую как занятие, которое отвлекает от ловли сазана на поплавок.

Ну не хватает у меня терпения сидеть весь день на одном месте. Пару раз в день я закармливаю место и ухожу со спиннингом на часок-другой погулять по водоему. Размять чресла, так сказать. В этом случае для меня интересно подобрать тот воблер, что пройдет на нужной глубине и соблазнит ленивую щуку, которая жмурит глаза на ярком солнце и будто бы ничего не видит.

Еще в сильную жару люблю искать щуку в густых зарослях травы. Тут топ-вотерная тема – одна из самых интересных и азартных. Пока что я не готов делиться своими наработками, потому как нахожусь в самом начале пути. А вот весной я расцениваю твичинг как возможную альтернативу джиговой ловле. Как я думаю, мелкая щучка первая покидает ямы и уходит на мель тереться. Крупная щука делает это гораздо позднее. И чем зубастая крупнее, тем позже её можно поймать еще с икрой, включая начало мая.

Но ведь этот момент когда-то случается! Именно тогда получается так, что мелкая щука уже надоела, да и на нересте она - вон, в траве вертит нервные кульбиты. А крупняк еще только вышел из ямы. На джиг, который быстро скачет по меляку, крупная икряная самка пойдет с большой неохотой. А вот медленно плывущий воблер или с рваной «игрой» с паузами, замиранием или покачиванием – вполне может соблазнить старушку. Ведь мелкие щупачки уже не мешают!

Но, положа руку на сердце, признаюсь, что пока я на воблер не поймал ни одной такой старушенции. Знаю, что в озере они водятся и изредка попадаются на джиг, но больше как жертвы статистики, ибо водоем посещает очень много народу. Я же хочу однажды целенаправленно ловить крупную щуку именно воблерами. Нерестятся они, скорее всего, уже в полоях, где местные на них охотятся с острогами. Но момент выхода гигантов из ям мне покоя не дает.

Именно это заставляет меня каждый раз брать с собой в пойму твичинговый спиннинг. Однажды мой товарищ с воблером у меня из-под носа припарковал две или три хороших щуки там, куда бы я легкий джиг и забрасывать не стал. С тех самых пор весенний выбор - джиг или твичинг – не дает мне покоя.

Покой нам только снится

Пожалуй, есть еще один беспокойный для меня момент в плане выбора вида ловли – это весенний жерех. В апреле я не без удовольствия попадаю иногда на Ахтубе на его клев на джиг. Для этого стараюсь ловить на белых поролоновых «рыбок» или светлые твистеры – чтобы повысить шанс на поклевку именно жереха. Вы знаете, как он клюет на джиг весной? Пару раз у меня было, что никакая другая рыба не ловилась, а жерех редко, но так сильно атаковал джиговые приманки, аж дух захватывало!

Я до сих пор в сомнении, может быть я зря весной на Ахтубе исключительно джигую? Может, надо попробовать ловить на воблеры? Ведь в одной из волжских проток я регулярно ловлю весной жереха именно воблерами и тяжелыми «вертушками». Блеснами я ловил в течение дня, а под вечер, когда водичка явно прогревается и жерех гуляет почти возле ног – вот тут лучше ловить на воблер. Но самое интересное, что на перечисленных мною вариантах выбора видов ловли останавливаться рано.

Ведь есть еще такой достаточно известный способ, как ловля раттлинами. Тут вам и воблер, и джиговая проводка, если угодно! И летит он хорошо. Зимой по судаку и летом по белому хищнику эти приманки весьма неплохо работают, иной раз затыкая за пояс проверенные крэнки. А вот весной ловля раттлинами мною совершенно не изучена. Чем я и собираюсь заняться, пока весна еще в самом разгаре.

Примечание*. По-итальянски fiasco в прямом смысле – бутылка в защитной оплетке, а в переносном - неудача. Флорентинский комик-арлекин Бианконелли имел обыкновение выходить на сцену с какой-нибудь вещью и по поводу её смешить публику остротами. Однажды, вышедши с бутылкой, обтянутой соломою, он эффекта не произвел - публика не смеялась. Тогда Бианконелли, обратясь к бутылке, сказал: «Это ты виновата» - и швырнул её от себя через плечо. Эта выходка запомнилась, и с тех пор при неудаче артистов в публике говорили: «Это фиаско Бианконелли».