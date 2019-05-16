Пятнистое межсезонье Алексей Фалалеев | 16 мая 2019 г.

В весеннее межсезонье наш брат-рыболов томится-мается: с одной стороны, уже нет возможности ловить со льда - весна крошит и плавит ледовый панцирь, с другой - обильное таяние снега приводит к половодью и большой мутной воде, по которой то и дело проплывают куски льда, ветки и всякий мусор.

Но есть хороший способ упредить летний сезон – это приступить к весенней ловле налима на донные снасти. Любая другая рыба в этот период отказывается клевать - в отличие от этого пятнистого разбойника, который идет наперекор всему рыбьему царству, выбирая свой исключительный путь как в плане нереста и режима питания, так и в своей жизнедеятельности в целом.

Как только уходит лед на реках, можно смело отправляться на ловлю налима. Но при этом, что замечено неоднократно, нет четкой привязанности его клёва к определенному месяцу. То есть, успешно ловить налима можно и в марте-апреле, когда реки только освобождаются от ледового покрова; и в мае, когда вода идёт на подъем; и даже в первой половине июня, когда река уже почти вошла в свои берега, но еще не успела достаточно прогреться. Как только летнее солнце начинает припекать по-хорошему, целенаправленно ловить налима уже не имеет смысла, т.к. активность его снижается, а возобновляется только осенью, с естественным похолоданием воды. Да и вообще в разных регионах страны погода своя, паводок свой, лето приходит по-разному.

Бывает, что и в мае люди загорают на пляже, а случается, что и в июне выпадает снег и подмораживает уже подросшую зелень. Так что нужно просто ориентироваться по окружающей природной обстановке, чтобы оставаться с хорошим уловом. Ловят налима исключительно ночью, поскольку именно под покровом ночи налим выходит на свою охоту. Как я уже говорил, налим – уникальная рыба. Казалось бы, спокойная приятная погода, южный или юго-западный ветерок, звездное небо – но нет, не активен пятнистый хищник. Но зато, если ночь холодная, да еще и дождь накрапывает, налим ловится весьма неплохо.

По собственному опыту знаю, что искать налима на открытых просторах весенней реки нет никакого смысла. Мало того, что весенняя вода будет забивать вам крючки и леску травой и прочим мусором, так еще и в принципе рыбу на открытых участках искать не стоит. Налима нужно ловить в ямах, приямках, выходах с омутов, рядом с подводными укрытиями типа коряг или бревен и, что особенно хочется подчеркнуть, возле затопленных кустов. Именно здесь, в кустах, налим наиболее активен.

Давайте попробуем разобраться, почему это так. Весеннее половодье заставляет рыбу укрываться от большой воды в прибрежных зарослях, подводных укрытиях, выходить на мелководные участки, где сила течения ощущается не так сильно. Попробовать поймать её, конечно, можно в этот период, но лучше подождать пару-тройку недель, когда вода пойдет на убыль, рыба придёт в себя и будет активно питаться. Сейчас же она достаточно пассивна, да к тому же период нереста накладывает свой отпечаток – не до еды.

А налиму хорошо: он отнерестился зимой, а сейчас как раз и отъедается, набивая свое брюхо ослабленной большой водой рыбешкой. Поэтому и идет в кусты, поэтому и исследует ямы, поэтому и крутится возле коряг и завалов.

Отдельных слов заслуживают снасти, с помощью которых мы ловим налима. По большому счету, они просты и, если хотите, примитивны, но именно при налимьей рыбалке срабатывает правило «чем проще, тем лучше». Расскажу о применяемых снастях поподробней.

Закидушка

Вариантов закидушек - превеликое множество. Я расскажу о тех, что есть в моём арсенале. Самое простое – это выпиленное из куска фанеры мотовило, на которое наматывается оснастка (фото 1).

Делал я такие закидушки и из оргстекла, и из пластика, и из досок, но пришел к выводу, что фанера – самый универсальный материал. Закидушка из фанеры легче аналога, сделанного из доски, но в то же время цеплять крючки за фанеру удобней, чем за пластик или оргстекло.

А если фанеру покрыть влагонепроницаемым лаком, то она становится очень удобной, не намокающей, прямо-таки всесезонной донной снастью. Плюс такой закидушки - в её компактности и простоте изготовления. Из минусов – перед тем, как забросить оснастку в воду, её нужно размотать с основания и при забросе стараться следить за тем, чтобы леска не запуталась и не зацепилась за что-нибудь на берегу, иначе заброса не получится.

Следующий вариант закидушки – покупной: пластиковое круглое основание, с которого леска удобно сходит при забросе (фото 2). Так же удобно и быстро эту леску сматывать обратно. Что в случае использования этой закидушки, что при фанерной конструкции для удобства и наглядности мы пользуемся следующим способом установки снасти: сама закидушка ложится и закрепляется на берегу, а леска от неё проходит через специально установленную веточку-рогатку (фото 3).

Если веточку использовать тонкую и чувствительную, то бубенчик можно крепить прямо на неё, поклевку можно будет услышать. Если же рогулька толстая, то тогда цепляем колокольчик на леску (фото 4). Всё очень просто, всё очень доступно.

Следующие варианты закидушек - более продвинутые, т.к. в их комплект входит металлическая ножка и их можно устанавливать в любом месте берега и вешать сигнализатор непосредственно сразу на леску (фото 5 - 7). Металлические колышки надежно крепятся и удерживают закидушку даже при поклевке сильной рыбы. Плюсы – функциональность. К минусам можно отнести чуть большую массу конструкции по отношению к ранее озвученным образцам.

Оснащаю я закидушки леской диаметром 0,35 - 0,4 мм, грузилом типа «ложка» на 80 - 90 г (фото 8, такого достаточно для удерживания оснастки даже при ловле на течении) и одним-двумя 15 – 20-сантиметровыми поводками диаметром 0,15 - 0,2 мм выше грузила и крючком размером под стать рыбе, которую собираюсь ловить. Но с налимом в плане крючка мельчить не стоит, т.к. эта рыба имеет привычку заглатывать крючок и наживку глубоко, а возиться с извлечением особенно мелкого крючка из глотки рыбы – то еще удовольствие.

Донка

В качестве удилища для донки может служить абсолютно любая удочка - главное, чтобы она была достаточно жесткая и прочная. Несколько лет назад, не поверите, я встречал у нас рыболова-налимятника, который использовал в качестве донок еще советские бамбуковые удилища.

Что представляет собой донка в таком варианте? Удилище, удлиненный запас лески (оснастку рыболов забрасывает с руки), грузило-«оливку», поводок с крючком №№ 6 - 10. Поплавок при этом сдвигается по леске к вершине удилища и служит непосредственно сигнализатором поклевки. Леска используется 0,25 - 0,3 мм диаметром, длина поводка на леске диаметром 0,15 - 0,2 мм составляет 20 - 25 см. Такой способ ловли налима я бы назвал самым эстетическим, самым эмоциональным и самым интересным.

Да, с такой оснасткой не выйдешь на течение, лучше пробовать ловить или в затопленных кустах, или в омутке с обратным течением. Да, приходится постоянно следить за поплавком на леске (фото 9), а не рассчитывать, что клюнувшая рыба оповестит вас о себе звонок колокольчика. Но это всё с лихвой компенсируется теми эмоциями ожидания, азартом при вываживании, ощущением борьбы, которые испытываешь, когда ловишь на такую снасть достаточно крупную рыбину.

Рыбачить на удочки-донки мы начинали еще в детстве и рыболовной юности. Возможно, зря, может статься, в угоду большей функциональности и мобильности, но от такого варианта ловли налима мы отошли. К сожалению (или к радости), но сейчас в основном используют следующий вариант для ловли ночного хищника.

Спиннинг-донка

Куда отправляются современные штекерные спиннинги после поломки вершинки, если руки не доходят его починить? Куда исчезли дешевые телескопические удочки из арсенала, которыми изобиловали рыболовные ряды на рынках и витрины не самых раскрученных рыболовных магазинов? Куда применить любимый, но уже морально устаревший вариант спиннинга? А всё сюда.

Берем любое спиннинговое удилище, надежную катушку, на которую наматываем либо монофильную леску 0,3 - 0,35 мм либо прочный шнур, цепляем грузило (либо «оливку», от которой ставим поводок; либо «ложку») и один-два поводка выше него, крючок на поводке. Здесь важно смотреть, чтобы масса грузила не переходила все мыслимые границы по тесту удилища, чтобы не сломать его при забросе.

При ловле на спиннинг-донку в качестве сигнализатора поклевки мы используем всё те же прищепки-бубенчики, которые цепляем на вершинку удилища (фото 10). Явный плюс при ловле таким способом – леска не путается, а укладывается на шпулю катушки; ну и в целом ловля таким способом эмоциональна и информативна.

Насадки

Лучшей насадкой при ловле налима я считаю червя, желательно - навозного, в идеале – извлеченного из места своего обитания непосредственно перед рыбалкой. Вода по весне идет, как правило, мутная, поэтому рыба в первую очередь ориентируется на органы обоняния, для того и делается акцент на то, чтобы насадка была максимально пахучей.

Я не раз встречал у нас рыболовов-налимятников, которые искали налима по принципу ловли на фидерные снасти, т.е. с помощью кормушек закармливали место ловли пахучими прикормками, в состав которых в обязательном порядке входили нарубленные навозные черви. Колоссальных результатов от такого подхода я не заметил, хотя, соглашусь, некоторый резон в нём всё же быть может.

Также весьма успешной бывает ловля на живца. Налим попадается, может и чуть реже, чем при его ловле на червя, но немного крупнее. В качестве наживки я беру ершей, окуньков, плотву или пескарей. Я был бы рад написать, что использую ту рыбку, которую наловил непосредственно перед встречей с налимом, но, как показала многолетняя практика, поймать, пусть даже мелочь, в период паводка бывает очень непросто.

Поэтому я взял за привычку брать пойманную некрупную рыбешку с последних рыбалок по последнему льду и хранить её в ванне или тазу с водой в ожидании весеннего клева скользкого хищника. Живца цепляем крючком под губы (фото 11) или, если хищник осторожничает, ближе к хвосту, протыкая крючком тело рыбешки возле анального плавника (фото 12). Пробовали мы ловить его и на нарезку из рыбы – получалось хуже, хотя совсем исключать такую насадку всё же не стоит.

Тактика ловли

Налим - вообще рыба интересная. Кто-то утверждает, что хотя он, налим, и сторонится дневного света, но вполне охотно подходит на свет костра или фонарей и ловится в прибрежной зоне. Кто-то рассказывает, что удачно ловит, закидывая в место ловли обожженные на огне коровьи рога или копыта. Помню, раз один рыбак доказывал, что ловит эту рыбу исключительно на вареные креветки и, по его словам, налим попадается намного крупнее, чем у его соседей-рыболовов, которые ловят на привычные насадки. Я допускаю все эти варианты активизации клева, но для себя всё же решаю, что самое главное – это правильный выбор места ловли.

Не раз приходилось слышать от коллег-рыболовов, что поклевка у налима аккуратная и осторожная, и часто бывает так, что вроде простояла снасть без движения, проверяешь её – а там налим сидит. Скажу, что это не всегда так. Если рыба активная, питается, то поклевки у неё бывают очень показательные, когда под напором рыбы, особенно крупной, удочка ходит ходуном, а колокольчик-бубенчик заливается при этом неистовым звоном.

Но я заметил, налим, даже если показывает свой характер в первые секунды после поклевки, потом успокаивается, лишь изредка подергивая леску. Бывает, да, поклевка невнятная и нередко её пропускаешь, несмотря на подвешенные сигнализаторы поклевки. Именно поэтому в ловле налима нужно периодически, раз в минут 15 - 20, проверять и перезакидывать свои снасти.

Ждать с подсечкой клюнувшего налима слишком долго не нужно, т.к. он имеет обыкновение именно заглатывать предложенное ему угощение. Если поклевка нерезкая, неуверенная, то я жду секунд 5 – 10 - и подсекаю. Обычно этого бывает достаточно, чтобы рыба решила, понравилась ей наживка или нет, она хватает её или от неё уходит. Если поклевка была, но рыба не засеклась, не поленитесь вытащить оснастку, обновить насадку и закинуть снасть снова. Просто часто бывает так, что рыба срывает червя с крючка или оставляет от него неаппетитные остатки, которые вряд ли смогут привлечь другого налима.

Отдельно проговорю следующий момент. Приходить на ночную ловлю налима лучше еще засветло. Помимо того, что это время можно будет использовать для обустройства лагеря, сбора дров и подготовки костра (а костер вам, скорее всего, понадобится, поскольку весенние ночи бывают очень прохладные), нужно будет потренироваться в забросах своей снасти в выбранное место. Закинуть в темноте оснастку поверх на куст или торчащую корягу – нет ничего проще, поэтому и нужно сделать пяток-другой забросов с вечера, чтобы даже в условиях отсутствия освещения уверенно располагать налимье угощение в выбранном секторе (фото 13).

Разумеется, у вас с собой должен быть фонарь, но одновременно забрасывать снасть и светить в точку заброса получается далеко не всегда. Да и не каждый фонарь, особенно налобный, достает своим светом до выбранного участка водной поверхности. Поэтому лучше потренируйтесь еще по светлому времени суток.

Как бы ни была неактивна другая рыба весной, но она всё же питается и, бывает, что ловится наряду с налимом. Намного реже, но всё же. Иногда, особенно если рыбачишь на червя и используешь небольшие крючки, попадаются ерши. То, что вашей насадкой заинтересовались именно они, становится понятно достаточно быстро: поклевки невнятные, достаточно частые, но безрезультатные. В этом случае лучше или сменить место ловли, либо использовать крючки побольше.

А самый разумный вариант – забросить в это место своего живца, ведь на него как раз может соблазниться налим, привлеченный суетой, которую создали клевавшие ерши возле вашей насадки. А бывает так, что клюнувший и попавшийся ерш сам становится объектом атаки – на него берёт налим, и вы вытаскиваете свою снасть сразу с двумя попавшимися рыбками. Но рассчитывать на это всецело не стоит - и лучше чаще проверять состояние своей насадки.

Нередко в улове проскакивают сопа и подлещик, реже – окунь и судак. А если свою снасть оставить на ночь, то вполне вероятно, что поутру ваш улов пополнится голавлем, плотвой или жерехом (фото 14). Ночью они не клюют, но вот на рассвете имеют обыкновение начинать свое перемещение - и иногда, заинтересовавшись червячком, оказываются на наших крючках.

Ночная ловля налима на донные снасти по открытой воде – это интересная и захватывающая рыбалка, которая не может оставить равнодушным любого рыболова, кто хоть раз сидел в прохладе темной ночи и под треск костра пытался уловить хотя бы небольшое шевеление сигнализатора поклевки. Ощущение единения с природой, шум сильной воды и неожиданный звон колокольчика – вот ради чего стоит отправляться на реку даже в самую ненастную и прохладную погоду.

А если вам посчастливится по итогу рыбалки оказаться с богатым уловом – то будьте уверенны, вы станете рьяным приверженцем этого способа и будете с нетерпением ждать прихода периода большой воды, в то время как остальные рыболовы будут только еще готовить снасти и ждать, когда река войдет в свои берега.