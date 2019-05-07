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ГлавнаяСпортивное рыболовство №5 май 2019
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Окунь на ультралайт. Ловля с берега

Владислав Сальников |

Речь пойдет о береговой ловле окуня на прудах и небольших озерах. Специфика данных водоемов не предполагает сезонных миграций рыбы, а потому ловить её здесь можно с окончания нерестового запрета и вплоть до ледостава одними и теми же приманками с использованием одной и той же снасти.

Однако наибольший интерес для спиннингиста они представляют поздней весной и летом. В это время орды купальщиков и рыбаков, любящих половить с комфортом на твердом берегу без плотных зарослей, оккупируют берега больших водоемов, а потому малопригодные для этих целей озерца часто бывают безлюдны - во всяком случае, ранним утром. А именно с рассвета и стоит начинать ловить полосатого хищника.

Конечно, водоем водоему рознь. Где-то раньше одиннадцати утра поклевки не дождешься, но я знаю одно озерко, где всё лето окунь клюет с рассвета и примерно до 10 часов, и чем выше солнце поднимается над горизонтом, тем ниже становится частота поклевок. Как только начинает светать, полосатый хищник на мелководье массово загоняет своих жертв в траву, что можно наблюдать невооруженным глазом.

Фото 1

К месту охоты окуня следует подбираться очень аккуратно. В вейдерсах нужно дойти до кромки травы и делать забросы вдоль неё или под небольшим углом (фото 1). В таких условиях эффективны 2-дюймовые виброхвосты и твистеры, в основном натуральных расцветок, на джиг-головках массой от 2 до 4 г (фото 2).

Фото 2

Да и в целом я заметил: там, где окунь активно гоняется за мальком, лучше этих приманок нет. Сколько мы с друзьями ни пытались подкидывать в эти «мини-котлы» различную «креатуру», результат всегда был не ахти – поклевки случались, но их постоянно приходилось ждать. Но стоило в эту же точку забросить приманку «под малька», как хищник атаковал её, порой сразу же после приводнения. Различные «раки» – тоже эффективные приманки, но почему-то они у меня лучше работают на больших глубоководных водоемах.

Теперь о проводке при ловле активно кормящегося окуня. Приманка должна убегать от хищника, а не танцевать у него под носом, что, безусловно, вызывает у него подозрение. На медленную проводку нередко просто не клюет. Увеличиваешь скорость подмотки, совсем чуть-чуть замедляешь её – и сразу удар. Проводка, естественно, пелагическая. Так что поэкспериментируйте не только с приманками, но и с их подачей.

Конечно, хорошо, когда окунь гоняет малька. Сразу видно – хищник активен, а это добавляет азарта рыболову, но что делать в зной, когда водную гладь не тронет даже легкий ветерок, а вокруг – только нудное жужжание насекомых? В такие с виду безнадежные дни вполне могут выручить слаги на легких джиг-головках (фото 3). Проводка – «мормышинг», причем очень интенсивный. Сначала нужно подобрать анимацию для «червячка», наблюдая за поведением приманки при разной амплитуде проводки.

Фото 3

Затем выбрать наиболее интересную подачу (или парочку интересных) - и сделать акцент на них. Не обязательно часто менять приманку, лучше поработать с проводкой - и полосатый хищник, несмотря на зной, рано или поздно среагирует (фото 4). Похоже, что активная «игра» слага, причем на небольшой скорости проводки, выводит из оцепенения даже «вспотевшего» от жары окуня.

Фото 4

Развивая тему заросших мелководий, есть смысл вспомнить о попперах. Хотя бы одну такую приманку в окуневом арсенале нужно иметь обязательно - особенно там, где плотный ковер водорослей стелется под самой поверхностью (фото 5). К слову, на таких участках очень эффективна ловля на микроджиг с бомбардой, но это уже не совсем ультралайт.

Фото 5

Помимо типичных водоемов с заросшими водорослями мелководными участками довольно часто встречаются хоть и небольшие по площади, но довольно глубокие пруды и карьеры. На чистых участках искать на них окуня – занятие неблагодарное, а вот ловля среди затопленных коряг и/или среди стеблей кувшинок может быть очень результативной.

Помню, лет десять назад, безуспешно промахав спиннингом до обеда, я решил обследовать мелким спиннербейтом заросший кувшинкой участок. Волнообразная проводка с покачиваниями среди стеблей – и поклевки не заставили себя ждать. Радость, правда, в тот день длилась недолго – миниатюрный спиннербейт был с легкостью откушен щукой, но выводы я сделал. Такие приманки очень эффективны, и не только оснащенные «юбкой». Вот, к примеру, интересная модель (фото 6).

Фото 6

У оригинальной приманки от компании Lucky Craft свинцовый малек мелко вибрирует при проводке, а у имеющейся в моем арсенале реплики он ведет себя как обычное грузило. Хвала японским инженерам, проявившим даже в такой мелочи технический подход, но… по уловистости разницы между оригиналом и подделкой я пока не заметил. Может, просто копия попалась удачная, а может, по другой рыбе, например, лососевым, оригинал окажется в разы лучше – время покажет.

В тех же самых условиях – коряжник или вертикальные стебли подводных растений – довольно уловиста «вертушка» с твистером на офсетном крючке (фото 7). Я вообще как-то отошел от ловли на вращающиеся блесны, применяю их только на реках Заполярья, но вот тандем с твистером – та еще приманка!

Фото 7

Выручала не раз на самых разных водоемах. В нашем случае (небольшие озера и пруды) нет смысла использовать блесны размером более № 2, да и твистер длиннее двух дюймов, пожалуй, тоже. А вот для водохранилищ и полноводных рек, где есть шанс встретиться с трофейным горбачом, размер составляющих тандема можно и увеличить. Возьмите на заметку, вдруг пригодится.

Некоторые карьеры, несмотря на небольшую площадь зеркала, могут иметь приличные глубины, причем перепад глубин бывает значительным. В этом я убедился зимой при ловле с балансиром на каскаде искусственных водоемов. Места интересные: под одной лункой 7 м, под другой – 3, а лунки друг от друга в нескольких шагах. Если окунь и летом стоит на свале, то как до него добросить и чем соблазнить?

Различные поводковые оснастки отбросил сразу – не ультралайтовая это тема, вся эстетика теряется. Джиг? Слишком просто. На помощь пришел мини-раттлин (фото 8). И пригодился он впоследствии не только на карьерах, но и на тех водоемах, где глубина позволяла протягивать его волнообразной проводкой вблизи дна.

Фото 8

Кстати, в середине 2000-х я пытался ловить на карьерах окуня на «цикаду». Результат был, но не очень впечатляющий, а потому я быстро забросил это дело. Но вот в прошлом году познакомился с одним рыболовом, который считает «цикаду» (фото 9) лучшей приманкой для окуня. Свою приманку он опускает на дно, а потом ведет её пелагической проводкой с паузами вблизи него, т.е. делает то же самое, что и я с раттлином. А ведь «цикада» гораздо компактнее и дальнобойнее раттлина, что расширяет возможности поиска. Я теперь тоже счастливый обладатель «цикад» - 5-граммовых, проверю, насколько можно верить новым знакомым…

Фото 9

Ну а теперь о всесезонной снасти для ловли окуня на обозначенных выше водоемах. Солидные вершинки, тубулярные… На мой взгляд, не стоит на этом акцентировать внимание – для пелагической проводки подойдет практически любое удилище, главное, чтобы по строю оно не напоминало кол.

Как-то, возвращаясь раньше обычного с форелевого водоема (быстро исчерпал лимит), я решил заехать по пути домой на знакомый прудик - разбавить впечатления ловлей окуня. Так вот: с форелевым комплектом у меня не было ни одного схода, а поймал я в тот раз прилично. Окунь просто вис на приманке, при этом амортизация спиннинга предотвращала всякую возможность разрыва губы и схода. Отдать должное надо не только удочке Black Hole Trout Mania S-632UL, но и катушке Stinger Innova Ultralight (фото 10), фрикцион которой достоин более дорогих моделей с менее гуманным ценником (то же самое можно сказать и о качестве намотки, и о плавности хода, что действительно редкость в этом ценовом сегменте).

Фото 10

Комплект, который приобретался исключительно для ловли прудовой форели, оказался востребованным на окуневой рыбалке - и впоследствии стал на ней инструментом № 1. По сути, в этом нет ничего особенного: форель тоже ловят на мелководье, где поглубже ищут по горизонтам, «мормышат» силиконовыми приманками, соблазняют пелагическими проводками активных приманок.

Хорошая снасть, подходящие приманки и умение их грамотно подать – вот залог успешной рыбалки на любом водоеме. Не хочу никого обидеть, но на берегу часто встречаются рыболовы, ловящие по старинке: корявый поводок, несоразмерная рыбе блесна, проводка по принципу «забросил подальше и крути». Как правило, у таких рыболовов клюет редко, ловят они мало, а когда пытаешься им помочь, слышишь в ответ одно и то же: «Когда рыба клюет, она клюет на всё». Это – самообман. Даже окунь требует очень скрупулезного подхода, что уж говорить о более осторожных и привередливых рыбах.

Будьте внимательны к мелочам - и всё у вас получится.

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