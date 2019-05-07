Окунь на ультралайт. Ловля с берега Владислав Сальников | 7 мая 2019 г.

Речь пойдет о береговой ловле окуня на прудах и небольших озерах. Специфика данных водоемов не предполагает сезонных миграций рыбы, а потому ловить её здесь можно с окончания нерестового запрета и вплоть до ледостава одними и теми же приманками с использованием одной и той же снасти.

Однако наибольший интерес для спиннингиста они представляют поздней весной и летом. В это время орды купальщиков и рыбаков, любящих половить с комфортом на твердом берегу без плотных зарослей, оккупируют берега больших водоемов, а потому малопригодные для этих целей озерца часто бывают безлюдны - во всяком случае, ранним утром. А именно с рассвета и стоит начинать ловить полосатого хищника.

Конечно, водоем водоему рознь. Где-то раньше одиннадцати утра поклевки не дождешься, но я знаю одно озерко, где всё лето окунь клюет с рассвета и примерно до 10 часов, и чем выше солнце поднимается над горизонтом, тем ниже становится частота поклевок. Как только начинает светать, полосатый хищник на мелководье массово загоняет своих жертв в траву, что можно наблюдать невооруженным глазом.

К месту охоты окуня следует подбираться очень аккуратно. В вейдерсах нужно дойти до кромки травы и делать забросы вдоль неё или под небольшим углом (фото 1). В таких условиях эффективны 2-дюймовые виброхвосты и твистеры, в основном натуральных расцветок, на джиг-головках массой от 2 до 4 г (фото 2).

Да и в целом я заметил: там, где окунь активно гоняется за мальком, лучше этих приманок нет. Сколько мы с друзьями ни пытались подкидывать в эти «мини-котлы» различную «креатуру», результат всегда был не ахти – поклевки случались, но их постоянно приходилось ждать. Но стоило в эту же точку забросить приманку «под малька», как хищник атаковал её, порой сразу же после приводнения. Различные «раки» – тоже эффективные приманки, но почему-то они у меня лучше работают на больших глубоководных водоемах.

Теперь о проводке при ловле активно кормящегося окуня. Приманка должна убегать от хищника, а не танцевать у него под носом, что, безусловно, вызывает у него подозрение. На медленную проводку нередко просто не клюет. Увеличиваешь скорость подмотки, совсем чуть-чуть замедляешь её – и сразу удар. Проводка, естественно, пелагическая. Так что поэкспериментируйте не только с приманками, но и с их подачей.

Конечно, хорошо, когда окунь гоняет малька. Сразу видно – хищник активен, а это добавляет азарта рыболову, но что делать в зной, когда водную гладь не тронет даже легкий ветерок, а вокруг – только нудное жужжание насекомых? В такие с виду безнадежные дни вполне могут выручить слаги на легких джиг-головках (фото 3). Проводка – «мормышинг», причем очень интенсивный. Сначала нужно подобрать анимацию для «червячка», наблюдая за поведением приманки при разной амплитуде проводки.

Затем выбрать наиболее интересную подачу (или парочку интересных) - и сделать акцент на них. Не обязательно часто менять приманку, лучше поработать с проводкой - и полосатый хищник, несмотря на зной, рано или поздно среагирует (фото 4). Похоже, что активная «игра» слага, причем на небольшой скорости проводки, выводит из оцепенения даже «вспотевшего» от жары окуня.

Развивая тему заросших мелководий, есть смысл вспомнить о попперах. Хотя бы одну такую приманку в окуневом арсенале нужно иметь обязательно - особенно там, где плотный ковер водорослей стелется под самой поверхностью (фото 5). К слову, на таких участках очень эффективна ловля на микроджиг с бомбардой, но это уже не совсем ультралайт.

Помимо типичных водоемов с заросшими водорослями мелководными участками довольно часто встречаются хоть и небольшие по площади, но довольно глубокие пруды и карьеры. На чистых участках искать на них окуня – занятие неблагодарное, а вот ловля среди затопленных коряг и/или среди стеблей кувшинок может быть очень результативной.

Помню, лет десять назад, безуспешно промахав спиннингом до обеда, я решил обследовать мелким спиннербейтом заросший кувшинкой участок. Волнообразная проводка с покачиваниями среди стеблей – и поклевки не заставили себя ждать. Радость, правда, в тот день длилась недолго – миниатюрный спиннербейт был с легкостью откушен щукой, но выводы я сделал. Такие приманки очень эффективны, и не только оснащенные «юбкой». Вот, к примеру, интересная модель (фото 6).

У оригинальной приманки от компании Lucky Craft свинцовый малек мелко вибрирует при проводке, а у имеющейся в моем арсенале реплики он ведет себя как обычное грузило. Хвала японским инженерам, проявившим даже в такой мелочи технический подход, но… по уловистости разницы между оригиналом и подделкой я пока не заметил. Может, просто копия попалась удачная, а может, по другой рыбе, например, лососевым, оригинал окажется в разы лучше – время покажет.

В тех же самых условиях – коряжник или вертикальные стебли подводных растений – довольно уловиста «вертушка» с твистером на офсетном крючке (фото 7). Я вообще как-то отошел от ловли на вращающиеся блесны, применяю их только на реках Заполярья, но вот тандем с твистером – та еще приманка!

Выручала не раз на самых разных водоемах. В нашем случае (небольшие озера и пруды) нет смысла использовать блесны размером более № 2, да и твистер длиннее двух дюймов, пожалуй, тоже. А вот для водохранилищ и полноводных рек, где есть шанс встретиться с трофейным горбачом, размер составляющих тандема можно и увеличить. Возьмите на заметку, вдруг пригодится.

Некоторые карьеры, несмотря на небольшую площадь зеркала, могут иметь приличные глубины, причем перепад глубин бывает значительным. В этом я убедился зимой при ловле с балансиром на каскаде искусственных водоемов. Места интересные: под одной лункой 7 м, под другой – 3, а лунки друг от друга в нескольких шагах. Если окунь и летом стоит на свале, то как до него добросить и чем соблазнить?

Различные поводковые оснастки отбросил сразу – не ультралайтовая это тема, вся эстетика теряется. Джиг? Слишком просто. На помощь пришел мини-раттлин (фото 8). И пригодился он впоследствии не только на карьерах, но и на тех водоемах, где глубина позволяла протягивать его волнообразной проводкой вблизи дна.

Кстати, в середине 2000-х я пытался ловить на карьерах окуня на «цикаду». Результат был, но не очень впечатляющий, а потому я быстро забросил это дело. Но вот в прошлом году познакомился с одним рыболовом, который считает «цикаду» (фото 9) лучшей приманкой для окуня. Свою приманку он опускает на дно, а потом ведет её пелагической проводкой с паузами вблизи него, т.е. делает то же самое, что и я с раттлином. А ведь «цикада» гораздо компактнее и дальнобойнее раттлина, что расширяет возможности поиска. Я теперь тоже счастливый обладатель «цикад» - 5-граммовых, проверю, насколько можно верить новым знакомым…

Ну а теперь о всесезонной снасти для ловли окуня на обозначенных выше водоемах. Солидные вершинки, тубулярные… На мой взгляд, не стоит на этом акцентировать внимание – для пелагической проводки подойдет практически любое удилище, главное, чтобы по строю оно не напоминало кол.

Как-то, возвращаясь раньше обычного с форелевого водоема (быстро исчерпал лимит), я решил заехать по пути домой на знакомый прудик - разбавить впечатления ловлей окуня. Так вот: с форелевым комплектом у меня не было ни одного схода, а поймал я в тот раз прилично. Окунь просто вис на приманке, при этом амортизация спиннинга предотвращала всякую возможность разрыва губы и схода. Отдать должное надо не только удочке Black Hole Trout Mania S-632UL, но и катушке Stinger Innova Ultralight (фото 10), фрикцион которой достоин более дорогих моделей с менее гуманным ценником (то же самое можно сказать и о качестве намотки, и о плавности хода, что действительно редкость в этом ценовом сегменте).

Комплект, который приобретался исключительно для ловли прудовой форели, оказался востребованным на окуневой рыбалке - и впоследствии стал на ней инструментом № 1. По сути, в этом нет ничего особенного: форель тоже ловят на мелководье, где поглубже ищут по горизонтам, «мормышат» силиконовыми приманками, соблазняют пелагическими проводками активных приманок.

Хорошая снасть, подходящие приманки и умение их грамотно подать – вот залог успешной рыбалки на любом водоеме. Не хочу никого обидеть, но на берегу часто встречаются рыболовы, ловящие по старинке: корявый поводок, несоразмерная рыбе блесна, проводка по принципу «забросил подальше и крути». Как правило, у таких рыболовов клюет редко, ловят они мало, а когда пытаешься им помочь, слышишь в ответ одно и то же: «Когда рыба клюет, она клюет на всё». Это – самообман. Даже окунь требует очень скрупулезного подхода, что уж говорить о более осторожных и привередливых рыбах.

Будьте внимательны к мелочам - и всё у вас получится.