Погода и зимний судак. Опыт тактического построения рыбалки Сергей Акулич | 20 ноября 2024 г.

Перелистывая свой рыболовный дневник, я заметил, что результативность моего зимнего блеснения судака далеко не всегда зависит от величины популяции хищника в конкретном водохранилище, от попадания в то или иное перспективное место, а также от подходящей блесны и способов её подачи.

Мой опыт показывает, что на аппетит клыкастого влияют баланс атмосферного давления, силы и направления ветра, температуры окружающего воздуха и других климатических факторов. Поэтому динамику погодных условий я постоянно держу на контроле и тщательно её изучаю, причем как во время выезда, так и за несколько дней до и даже после.

Реальные примеры удачных и неудачных сочетаний

Попытаюсь смоделировать и описать некоторые ситуации с динамикой наиболее значимых, на мой взгляд, климатических факторов, когда мне удавалось добиться хорошей результативности при блеснении судака – или же когда я терпел полное фиаско.

1. В течение нескольких дней перед одним моим выездом стояла довольно мягкая погода. Легкий морозец, практически штилевая ветровая обстановка, атмосферное давление стабильно низкое для этого периода и небольшие осадки в виде мокрого снега делали процесс ловли весьма комфортным.

Но… судак бастовал! Дальше на протяжении суток всё кардинально поменялось. Через регион прошел небольшой антициклон. Южный ветер сменился ветрами северного и северо-западного направлений, осадки прекратились и частенько выглядывало солнышко, атмосферное давление начало стремительно расти, а температура воздуха заметно понизилась.

И это послужило своего рода сигналом клыкастому «пора кушать». И он радовал меня уверенными поклевками. Именно такая погодная ситуация и позволяет добиваться наибольшей результативности!

Расскажу теперь о самой эффективной рыбалке за всё время моего увлечения зимним блеснением судака. Ночью накануне выезда нашу область накрыл антициклон.

Давление в ночные часы выросло на 11 мм рт. ст., в течение же рыбалки - еще на 17 мм рт. ст., северо-западный ветер усилился до 15 - 20 м/с, налетали порывы до 28 м/с. Такой силы ветер с трудом позволял удерживаться на слегка припорошенном льду даже солидному по габаритам рыболову во всей зимней амуниции.

Рыбалка хоть и получалась какой-то экстремальной, но чуточку радости ей добавляло яркое солнышко и легкий морозец в минус 3 градуса. И вдруг началось что-то невообразимое. Уже на первой лунке, буквально на втором подбросе блесны, мощный удар - и судак свыше полутора кило оказался на льду. Несмотря на то, что это была лишь первая поклевка, внутренним чутьем я осознал – хищник сегодня будет «много кушать».

В дальнейшем так и получилось. Злые атаки клыкастого следовали регулярно до полудня, затем наступило некоторое затишье. После обеда мне повезло опять отличиться – и я поймал двух трофейных судаков под 5 кг каждый. А уже вечером мои товарищи попали на суперактивность хищника, реализовав по несколько поклевок крупняка.

На следующий день эту локацию посетили наши знакомые, но случилась лишь одна поклевка за весь световой день.

Далее хотел бы отметить несколько очень важных, на мой взгляд моментов. Такая погодная ситуация позволяет добиться хорошей результативности в начале зимы и в глухозимье. Ближе к распалению льда вышеописанная динамика климатических факторов становится всё менее значимой.

Считаю, что это связано со всевозрастающей в целом активностью судака и его существенными перемещениями по водохранилищу. К концу зимы первостепенной становится задача обнаружение мест краткосрочной дислокации клыкастого и пересечение там с хищником, у которого проснулся аппетит.

2. В последние 5 - 7 зимних сезонов ситуации, которые я опишу ниже, случались, конечно, довольно редко. Как-никак происходит глобальное изменение климата, так что в нашей Беларуси сильные морозы - нечастые гости. Но всё же динамика следующих климатических факторов имеет место быть и достойна описания.

…В регионе уже 3 - 5 дней господствует антициклон. Его верные спутники — малооблачная погода, низкая температура воздуха - в ночные часы она порой опускается до минус двадцати, а то и больше. Плюс высокое атмосферное давление (по своим дневникам заметил, что довольно часто именно в зимний период во время сильного и длительного похолодания показания барометра достигают наивысших показателей за весь календарный год).

Ветровая обстановка при этом весьма спокойная и дискомфорта на льду практически не добавляет. Но судаку такие погодные условия не нравятся, и сейчас он клюет плохо. Где-то через неделю такого похолодания (но с оговоркой, что морозы прогнозируются еще на несколько дней) активность клыкастого резко возрастает.

«Выходы» в это время случаются краткосрочные, но именно в дневные часы попадается довольно крупный хищник. А если через день-два намечается смена погодных условий в сторону потепления, то судак снова перестанет кормиться.

Такая динамика климатических факторов с показателями хорошей результативности присуща исключительно глухозимью.

3. Вот чего в последнее время хватает у нас зимой в Беларуси, так это затяжных оттепелей. И обстановка выглядит следующим образом.

Около недели стоит довольно теплая, с небольшим плюсом погода. Этому способствуют, прежде всего, постоянно проходящие через территорию региона атлантические циклоны. Их визитная карточка – это совокупность климатических факторов в виде низкого давления, осадков различной интенсивности и теплых воздушных масс, которые приносят ветра южных, юго-западных и западных направлений.

Несмотря на то, что при таких погодных условиях основной кормовой объект судака в наших водохранилищах – плотва - очень, как правило, активна и хорошо ловится зимними удочками, хищник не спешит выходить за ней на охоту. Лишь изредка удается реализовать одну-две поклевки некрупного клыкастика, да и то в редких местах.

На экваторе оттепели погода преподносит очередные сюрпризы. Ветра усиливаются порой до ураганных, закачивая на территорию страны новую порцию тепла.

Плюсовые значения температуры воздуха растут дальше, атмосферное же давление падает еще ниже, а интенсивные осадки сменяются короткими периодами относительного затишья. Получается этакая атмосферная яма. В это время говорить про какую-то комфортную ловлю не приходится.

Зато изменения в природе чувствует судак, который, хоть и короткими «выходами», но начинает активно питаться. И повезет блеснильщику, коль он окажется в нужном месте в нужное время. Приведу небольшой пример из личной практики.

…Утром с напарником обосновались на рабочей локации, представляющей собой плато с глубинами в 4,2 – 4,4 м, с редким коряжником и обильным ракушечником. Еще в утренних сумерках я поймал мелкого судачка. У товарища же хорошая поклевка практически зачетного хищника. Начало есть.

Но на этом всё, до обеда больше ни оного контакта с рыбой. Надо отметить, что ночью и в первой половине дня погода была такой: умеренно порывистый западный ветер, пасмурно, не очень интенсивные осадки в виде мокрого снега, давление 724 - 722 мм рт. ст.

После 15 часов дня ветер сменился южным направлением и усилился до 10 - 15 м/с, давление начало стремительно падать и к вечеру достигло значения в 711 мм рт. ст., температура воздуха чуточку понизилась и составила 2 ºС. А вот мокрый снег стал накрывать зарядами – минут десять снегопад, затем получасовое относительное затишье.

Ближе к вечеру товарищ наконец-то обрыбился приличным судаком. Постепенно смеркалось. Я сделал последнюю серию из двадцати лунок и приступил к их облову. В это время практически закончился снежные заряды, и ловля получалась весьма комфортной.

На одной из лунок сразу после сброса блесны почувствовал на ней приличную тяжесть, машинально подсек - и вскоре хороший клыкастый оказался на льду. Возможно, пошёл «выход»?!

Не теряя времени, опускаю блесну в эту же лунку, несколько подбросов – и мощный удар. Очередной хищник мне в награду. Быстро перешел на следующую лунку, снова реализовал злую поклевку зачетного судака. Между делом позвал напарника, он рядом засверлил серию лунок.

До темноты на двоих мы насчитали с полтора десятка поклевок, а реализовали практически все. И всё это за такой короткий, не более получаса промежуток времени. В моей практике похожих результативных выездов в схожих погодных условиях наберется немного.

Вышеперечисленная динамика климатических факторов, позволяющая порой довольно хорошо отловиться, характерна практически для всего периода твердой воды, будь это перволедье, глухозимье или последний лед.

4. Следующую погодную ситуацию, заслуживающую внимания потому, что в наших краях она наблюдается очень часто, я называю «качели».

Климатические факторы меняются довольно быстро - как правило, в течение дня-трех. На место уходящего антициклона приходят активные циклоны, и наоборот: атмосферное давление то понижается, то стремительно растет, ветра одних направлений сменяются другими, и тому подобное. И такая смена погодных условий происходит регулярно на протяжении какого-то временного интервала, пока не установится холодная погода или продолжительная оттепель.

Рыболову в данной ситуации рассчитывать на стабильный клёв судака, конечно же, не приходится. Вероятность поимки зачетного хищника сейчас крайне мала, но возможна, если блеснильщик имеет огромный опыт и умеет правильно анализировать все переменные факторы. В том числе и фактор везения никто не отменял.

Зрячий подход

Во второй части статьи расскажу о своём новом подходе к блеснению судака. Поскольку водохранилища, где я практикую ловлю клыкастого, относительно невелики, перспективные места его ловли из года в год остаются практически теми же, лишь редко пополняясь новыми обособленными локациями.

Поэтому при планировании выезда первостепенная задача для меня состоит в определении конкретного места из множества, где в определенный период (перволедье, глухозимье или последний лед) может оказаться именно активный судак.

И в этом, наряду с моим опытом ловли и познаниями в ихтиологии хищника, а также внутренним чутьем, неоценимую помощь оказывает рыбопоисковая техника. Или, проще говоря, зимний эхолот.

Алгоритм моих действий сейчас таков. Накануне рыбалки, исходя из погодных условий, предшествующих выезду (да и прогнозируемую в дальнейшем динамику климатических факторов также учитываю), составляю план очередности облова известных мне перспективных мест.

Ранее, когда я ловил, что называется, вслепую, тупо проверял серию из 15 - 25 лунок и при отсутствии поклевок смещался на другой интересующий меня участок. И так до победного конца, пока не увижу поклевку. Теперь же, при ловле с эхолотом, для себя четко вижу и понимаю, присутствует ли хищник на облавливаемой акватории.

Если его здесь не видно, также смещаюсь в другое место. Но очень часто бывает по-другому. Поклевок на рабочих лунках нет, но клыкастый проявляет себя редкими подходами к блесне, не решаясь на атаку, и это уже интересно. Тогда на этой же локации работаю другой приманкой, могу также изменить игру ею и горизонты её подачи. И довольно часто таким образом удается спровоцировать судака на атаку.

Но если до поклевок дело снова не доходит, плотно рассверливаю прилегающую к рабочим лункам акваторию. Возможно, что здесь окажется более сговорчивый хищник.

Так как активность клыкастого проявляется исключительно «выходами», в течение дня еще не раз возвращаюсь в то место, где был замечен судак. Может, повезет оказаться в нужном месте в нужное время. В подтверждение своих слов приведу еще один пример.

…На водоеме - в 9.30 утра. Исходя из условий рыбалки (можно сказать, перволедья) и динамики климатических факторов, выбрал участок водохранилища на прирусловом поливе с глубинами 6,2 – 6,6 м. Первая серия лунок – поклевок нет, как и подходов хищника к блесне.

Практически в каждой лунке водила хороводы вездесущая мелочевка – ершики, окуньки и плотвички. Чуть сместился. На новой акватории тоже ничего интересного.

Между тем небольшой снег прекратился и проглянуло солнышко. Ветровая обстановка также несколько изменилась – ветер сменил юго-западное направление на западное и стал заметно сильнее. Пошёл рост атмосферного давления. Снова поиск. Однако в очередной серии лунок практически одна мелкая рыбешка, лишь в нескольких с большой долей вероятности были одиночные проявления судака, но до атак дело так и не дошло.

Более плотно рассверлил прилегающую акваторию. В каждой третьей лунке клыкастый проявлял себя подходами, но довольно быстро терял интерес к блесне. Смена приманок результата не принесла. Но хищник здесь стоял, а это уже очень хорошо. Возможно, в дальнейшем он активизируется, тем более динамика погодных факторов этому способствовала.

Передохнув, вышел на вечерку. Работал исключительно по старой перспективной акватории, где судак обозначил себя. Наконец-то в одной из лунок - долгожданная поклевка, клыкастый на полтора кило! Следом - мощный, но холостой удар. Похоже, пошёл «выход», поэтому всё делаю максимально быстро, не теряя времени.

Очередная лунка принесла красавца более двух кило! Минут десять затишье, затем дуплет поклевок, реализовал одну зачетным хищником. Зимний день короток, быстро темнело. И… разом всё стихло! В течение получаса еще проверял рабочую локацию, но ни одного подхода. Судак затаился, либо ушел с этого участка. Славная вышла рыбалка!

Еще одна важнейшая, на мой взгляд, составляющая зимнего блеснения судака – это время работы на каждой лунке. Ранее, когда я ловил вслепую, на каждой лунке делал 30 - 40 подбросов блесны, и если лунка не отзывалась, только тогда переходил на следующую.

Теперь же, при ловле с эхолотом, ситуация кардинально изменилась. Делаю те же подбросы, но при этом, если в поле зрения прибора оказывается клыкастый, не останавливаюсь и смотрю на его реакцию. И, возможно, через какое-то время последует атака клыкастого.

А дальше - статистика и некоторые особенности. Когда хищник активен, то, как правило, достаточно от пяти до двадцати взмахов. И это вписывается в количественный интервал ловли вслепую.

Если же клыкастый пассивен или находится на удаленном расстоянии от рабочей лунки, чтобы спровоцировать судака на атаку может понадобиться 50 - 80 циклов игры блесной, иногда даже больше. А это уже реально при ловле исключительно с рыбопоисковой техникой. И такие затяжные ожидания поклевок составляют до 30 – 40 % от общего количества поклевок за весь зимний сезон!

Для примера расскажу про поимку пока что самого «долгоиграющего» хищника. Середина зимы. На сломе погоды клыкастый крайне пассивен, поклевок пока нету, но редкие одиночные «выходы» всё же есть. На очередной лунке сбрасываю блесну и начинаю играть. 10, 20, 30 взмахов – тишина. Вдруг в поле зрения эхолота появляется судак, и судя по символу на экране - весьма приличный. Продолжаю блеснить.

Хищник несколько раз поднимается к «вертикалке», но затем медленно отходит. И только на шестидесятом подбросе клыкастый всё же «встал на блесну». Я замер в ожидании, но продолжаю работать, тут главное не сбиться с ритма игры.

Вижу, как хищник «дышит» на приманку. Однако уже 80, потом 100 циклов, а он стоит. И лишь после 120-го подброса мощнейший жим – визитная карточка крупного судака. Жесткая подсечка и форсированное вываживание, благо надежная оснастка позволила выполнить такой маневр. И вскоре клыкастый уже в лунке, а еще через мгновение успешно доставлен на лед. И в застенчивом красавце три с лишним кило!

Подводя итоги, отмечу: чтобы успешно ловить судака зимой рыболов обязан, прежде всего, своевременно и правильно находить перспективные места ловли на конкретном водохранилище в зависимости от сиюминутных условий, понимать ихтиологию хищника в виде периодов и циклов его активности, ну и, конечно, следить за климатическими особенностями региона и анализировать их влияние на клёв судака.

Использование же рыбопоисковой техники позволит сделать процесс блеснения более информативным, увлекательным и интересным. И существенно повысит результативность.

До встречи на водоемах, берегите природу!