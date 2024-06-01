Подводная камера или эхолот? Либо и камера, и эхолот? Владимир Соколов | 27 ноября 2024 г.

Что полезнее и информативнее на подледной рыбалке - эхолот или система подводного наблюдения? Чему отдать предпочтение в преддверии грядущего сезона? Попробую изложить своё виденье этой дилеммы, благо в моём пользовании есть образцы разной техники. При этом буду опираться, в первую очередь, на объективные технические характеристики приборов, ну а во вторую - на свои ощущения от увиденного на экранах в зависимости от внешних условий.

Итак, начнем «батл» между системой подводного наблюдения (фото 1) и эхолотом (фото 2).

Чуток предыстории. Я почти полвека назад предпринимал первые, хотя и робкие попытки подсмотреть за жизнью обитателей подводного мира.

Поначалу это выглядело так: одевались маска, ласты, резиновый сухой костюм - и в воду с мощным фонарем. Очень, знаете ли, познавательно. Особенно вечером и ночью. Настоятельно рекомендую всем любителям рыбалки - избавляет если не от всех, то от многих иллюзий в отношении ихтиофауны, причем буквально в первые минуты погружения.

Но время течет, приоритеты в жизни меняются, поэтому «жизнь Ихтиандра» осталась в прошлом. А сейчас больше интересны удочки и спиннинги. Но желание периодически последить за ихтиофауной никуда не делось, однако все наблюдения происходят уже без личного, так сказать, присутствия - при помощи современных девайсов, дающих видеокартинку или некую эхограмму, адаптированную для наглядности в другую проекцию.

Вначале довольно долго я использовал для этого первые фотоаппараты-мыльницы с возможностью видеозаписи, которые запаковывал в специальный герметичный мягкий чехол (фото 3).

А чуть позднее появились в обиходе авторегистраторы, их тоже можно было облачить в герметичный и водонепроницаемый жесткий пластиковый корпус (фото 4) - такая, знаете ли, предтеча современных «ГОУ-ПРОшек». Но с этими штуками были проблемы.

Опустить в воду и снять картинку в пределах возможностей встроенного аккумулятора – это получалось, но вот делать онлайн-репортажи со дна они не могли. Удавалось только после извлечения из воды и чехла просмотреть съемку на крохотном 2-дюймовом дисплее. Либо уже дома, на компьютере, но всё это было неэффективно.

Примерно такая же картина была и с эхолотами. Свой первый эхолот, точнее ультразвуковой глубиномер, я собрал в середине 80-х по материалам журнала «Радио». Читатели старшего поколения, думаю, помнят это очень толковое и полезное издание.

Мой первый эхолот всячески проверялся, усовершенствовался и в целом оказался очень полезным как для рыбалки, так и для понимания физики процессов, которые происходят в подобной технике.

Сравнение портативных эхолоты и видеокамер

Следующий большой шаг был сделан в конце прошлого века. А именно тогда на российских прилавках появились первые эхолоты Humminbird. А также открылся доступ к профессиональной поисковой технике Aqua-Vu - правда, один такой образчик достался напарнику уже после списания, поэтому был немолод и по исполнению, и по своим функциональным возможностям (фото 5).

Система работала в черно-белом проекционном режиме, возможности записи она не давала. Зато получалось наблюдать картинку в онлайне, что было очень интересно и познавательно. И подчас это настолько завораживало, что мы даже забывали об удочках в руках (фото 6). Но видеосистема была тяжела, под 4 кило, так что с собой на лед её брали, если ездили до ловецких мест на снегоходе.

А дальше произошел качественный скачок - появилась карманная камера Aqua-Vu. Почти то же самое по своей функциональности, но работающая в цвете и имеющая совсем небольшой размер, так что прибор отлично умещался во внутреннем кармане моей рыбацкой куртки (фото 7).

Вот это уже была техника, которая отвечала моим представлениям о компактности и об удобстве пользования. Хотя и не без огрехов. Проблемы были с коннектором, подключающим камеру к основному блоку (фото 8) - очень тонкий кабель был неудобен в работе, особенно в сильный мороз и на ветру.

Рыболовно-техническая мысль не стоит на месте - и новым шагом было появление следующего прибора – Calypso (фото 9). Продвинутое матобеспечение, доработанный экстерьер, более эргономичное и интуитивно понятное управление вывели эту технику на новый уровень. Да и кабель, связывающий основной блок с видеокамерой, стал толще, и коннектор разработан был более надежный и удобный.

В этот же период времени у многих моих знакомых стали появляться компактные модели эхолотов, начиная с «Практиков» и «Диперов». Первый из них, только в разных модификациях, мне даже довелось тестировать вместе с профессиональными рыболовами-спортсменами.

Цель стояла проверить разрешающую способность и возможности эхолота на средних и относительно больших глубинах. Но используя в те годы чужие сонары и имея личную систему видеонаблюдения, эхолоты нам с друзьями тогда, что называется, не зашли. И общаясь с множеством коллег, могу сказать о полярных отношениях к эхолокационной технике. У кого-то она прижилась надолго, а кто-то наигрался за зиму - и избавился от неё.

Мне иногда доводилось сравнивать обстановку подо льдом в своей рабочей лунке и в совсем близко расположенной в том виде, как её воспринимает и описывает пользователь эхолота с той реальной картинкой, какая видна на экране системы подводного наблюдения. И надо заметить, что иногда трактовка изображения на экране эхолота была очень близка к реально происходящему, хотя иногда и не имела ничего общего. Думаю, причиной было несовершенство тогда эхолокационной техники, точнее – её программного обеспечения.

Дело в том, что эхолот в первую очередь ориентирован на самый мощный из отраженных сигналов, источником которого обычно является дно. А все остальные импульсы, пришедшие чуть ранее, программное обеспечение трактует как рыбу. Что не всегда правда.

Почему? Да потому что ультразвуковой сигнал отражается от любой границы/среды, имеющей иную нежели у воды плотность (и, соответственно, скорость прохождения звука), и таким отражателем может быть и рыба, и водная растительность, и даже мусор, плавающий в толще воды.

А то и родник, бьющий из-под камня на дне и имеющий другую температуру, нежели придонные слои воды. И лишь более поздние наработки программ по интерпретации отраженного сигнала дали возможность со значительно большей вероятностью отличать рыбу от помех.

Итак, попробуем использовать объективные параметры каждого вида «помощника рыболова», чтобы определить, будет ли корректным это сравнение. И для решения каких задач более эффективно применять тот или иной девайс. Начнем с общей схемы применения этих приборов.

Источник, он же приемник сигналов в эхолоте, находясь в лунке/на транце или в днище катера, излучает вниз сигнал в некоем условном конусе с углом раствора в 15, 30, 60 или даже 90 градусов. Почему я применяю термин «условный конус»? Дело в том, что для эхолотов производителями принято затухание сигнала от центра к краю в 10 dB.

Сигнал на самом-то деле расходится шире, но программа в мозгах прибора и его система фильтров выделяют именно эту зону. И если где-то рядом (однако вне конуса) окажется объект, который даст мощное эхо, прибор зафиксирует и его, но… (об этом «но» чуть позднее). А пока вернемся к конусу, т.е. все предметы, все источники отраженного сигнала из этого конуса после обработки появятся на экране прибора.

Прибора, который трансформировал, преобразовал свою одномерную эхограмму в двухмерную картинку. В итоге у нас появляется как бы взгляд сбоку, как будто мы оказались под водой и стали буквально сторонними наблюдателями (фото 10).

Но при этом вносятся в эту картинку некие допущения, которые многие пользователи воспринимают буквально. Например, довольно часто на льду доводится слышать: «Рыба поднимается за приманкой». А на деле это может быть и так, и не так.

Давайте разбираться. В результате того, что излученный сигнал распространяется фронтом, имеющим вид концентрических окружностей, получается вот такая картинка (фото 11).

Рыба, находящаяся на одной глубине с приманкой, но на краю конуса излучения, даст отраженное эхо на расстоянии L1, в то время как приманка, находящаяся по центру конуса, оказывается на расстоянии L от излучателя. На схеме видно, что L — это и расстояние от излучателя, и реальная глубина.

А вот L1 – это расстояние от рыбы до излучателя, но глубина по показаниям прибора окажется другой - большей. Это как гипотенуза в прямоугольном треугольнике, у которого мы выделяем катет - глубину по вертикали, и гипотенузу - расстояние до вершины конуса. И если рыба решит приблизиться к приманке, то расстояние до датчика будет уменьшаться - и на экране эхолота мы увидим, что она «поднимается». Хотя рыба свой горизонт расположения при этом и не меняла.

Возможен и другой вариант. Когда рыба в реальности подходит к конусу излучения вблизи дна, но, увидев приманку, немного приподнимается над дном. Однако даже при включенном ЗУМе (увеличении) эту деталь мы вряд ли сумеем распознать.

Есть еще один момент. При игре и блесной, и тем более «безмотылкой» - мы обычно плавно меняем горизонт проводки. И на экране эхолота видно, что рыба, находящаяся вблизи приманки и близко к оси конуса излучения, реально поднимается за этой приманкой.

На черно-белых моделях это отслеживается по увеличению толщины линии эха. А на цветном экране всё значительно более наглядно: окраска объекта меняется от черного к желтому (фото 12), а потом и к малиновому.

И если зимой за такой картинкой в эхолоте всегда следует долгожданный «тынц» и приятный звон натянутой лески, то чем ближе к весне, тем чаще и чаще после подобного цветового перехода видно, как рыба уходит из центра конуса (фото 13), а иногда и вовсе из него.

А теперь вернемся к вышеуказанному «но»! Если вне пределов этого конуса – сигнала от излучателя (фото 14) - окажется какой-то предмет или рыба, которая даст достаточно мощное эхо, то эхолот воспримет и его. И, в зависимости от расстояния от излучателя, разместит на глубине, также равной расстоянию от датчика. Как правило, на экране мы видим как бы утолщение линии дна.

Этот экскурс в технические возможности эхолота показывает, что почти всю информацию об обстановке под лункой прибор получает из конуса излучения. А всё, что за его пределами - увы, но на экран почти не попадает. Чтобы еще продемонстрировать возможности эхолота, посмотрим схему (фото 15). Из неё видно, как изменяется диаметр «пятна» сигнала на дне в зависимости от глубины.

Следующая техническая особенность – разрешение эхолота. Какую минимальную по размерам деталь с его помощью можно увидеть на экране? Причем это может быть либо сам предмет, либо косвенные признаки его присутствия. Рабочие частоты простых одно- и двухлучевых эхолотов обычно находятся в диапазоне от 90 до 450 кГц.

Чем ниже частота, тем большую глубину может «пробить» сигнал. Но с понижением частоты снижается разрешающая способность прибора. Поэтому для простых, компактных и, соответственно, недорогих приборов выбирается компромиссное решение - обычно в районе 100 - 150 кГц.

Если мы для прикидочного расчета возьмем 150 кГц, то, зная скорость распространения звука в воде, сможем в первом приближении определить размер «видимых» предметов. Понятно, что в зависимости от плотности материала, из которого сделан этот предмет, и формы его поверхности, показатели будут немного гулять.

При расчете через «четвертьволновые отрезки» получается, что минимальный видимый на экране размер будет в пределах 2,5 - 2,7 мм. А это значит, что даже совсем маленькие спортивные мормышки из металла (причем из вольфрама лучше, чем из свинца) эхолот должен увидеть и отобразить.

У меня, правда, нет в теперешнем арсенале таких мелких мормышек. Но мои вольфрамовые «безмотылки» с размерами тела в пределах 4 - 5 мм эхолот фиксирует на глубинах до трех - четырех метров. Мормышки же с телом длиной 7 - 9 мм он четко видит до глубин в 5 - 6 м.

Чуть выше я применил термин «косвенные признаки». Расшифровываю. При игре мормышками, понятно, можно задавать разную частоту и разную амплитуду их колебаний.

При каком-то виде анимации мормышка может менять свое положение в пространстве, как бы подставляя под сигнал излучателя не только свою верхнюю, относительно маленькую поверхность, но и бок, имеющий заметно большие линейные размеры. Что в свою очередь и даёт «засветку» на экране эхолота на глубинах, которые на 2 - 3 м больше расчетных.

Если на эхолоте поиграть с настройками и выставить оптимум по детализации и разрешению, то оказывается, что на глубинах до 3,5 м можно увидеть сорвана ли, к примеру, наживка после нереализованной поклевки или всё осталось на месте.

Если мы говорим о блёснах, то в зависимости от их размера, формы и горизонта погружения они обычно отображаются на экране прибора вплоть до глубин 18 м. Причем в числе подобных блёсен у меня были и небольшие 10 – 15-граммовые пилькеры, которые я применяю для ловли корюшки. Вот так выглядит эхограмма при достаточно бодром клёве «огурчика с плавничком» на две - три удочки (фото 16).

А вот это совсем весенняя эхограмма, когда я набросал почти не смоченную прикормку в лунку и она, медленно размокая, начала тонуть (фото 17). Но рыба уже это заметила и поднимается к лунке. Тогда удалось поймать микс из «белой» рыбы с отпуском приманки менее метра – практически у поверхности лунки.

И, конечно, самыми заметными на экранах приборов являются балансиры. Даже относительно маленькие, 30 – 40-миллиметровые модели отлично просматриваются на глубинах 7 - 8 м, когда на эхолоте выставлена чувствительность на уровне 2 - 3.

Эти замеры я проводил, когда бывал на рыбалках на Ладоге и на Балтике. Вода зимой в них довольно прозрачная, взвесей немного. В других водоемах цифры могут немного отличаться, потому как затухание ультразвукового сигнала всё же зависит и от количества взвесей в воде.

Теперь к камерам подводного наблюдения. Глубина их работы ограничена длиной соединительного кабеля. А это 10,15, 20 или 30 м в зависимости от модели. У компактных и недорогих моделей кабель покороче.

Зимой, подо льдом, особенно, если на нём снег, на этих глубинах уже довольно темно. И без дополнительной подсветки мало что видно. Однако любая подсветка не всегда помогает, т.к. особенно в придонном слое может быть взвесь, которая почти не пробивается светом.

Преимущество камеры на предельных глубинах я вижу в одном: она позволяет увидеть рельеф дна и его состав. Рыбу можно обнаружить, если только она окажется очень близко к видеоглазку. Эхолот же на больших глубина имеет значительно больший охват пространства.

По мере уменьшения глубины и улучшения освещенности, преимущества подводного видеообзора становятся более ощутимыми. Так, не в самой прозрачной воде Ладоги рыба видна с расстояния в 2 м, а ближе к весне - даже с 3 - 4 м. В Онего более прозрачная вода и там показатели несколько выше.

Неоспоримое преимущество камеры заключается в том, что с её помощью можно в реальном времени или с минимальной задержкой видеть и видовой состав рыбы, и состояние хищника, его действия, его реакцию на игру приманки. И с большой долей вероятности зряче (!) подобрать такую приманку и такую её анимацию, что подвигнет рыбу к атаке.

Здесь я имею в виду как различные виды мормышек, так и блёсны/балансиры. Эхолот же даёт возможность увидеть только подъем рыбы к приманке. И если последовала поклевка, то и хорошо. А вот отсутствие поклевки вызывает лишь недоумение.

Привожу схему для иллюстрации возможностей сравнительного охвата у эхолота и у системы подводного наблюдения (фото 18).

У эхолота – это условный конус с заданным углом расхождения луча, у камеры - цилиндр, диаметр которого зависит от прозрачности воды, светосилы оптики, качества матрицы объектива и цифровых возможностей прибора, включая различные виды подсветок. По схеме нетрудно догадаться, на какой глубине и какой прибор полезнее и эффективнее.

Из схемы понятно, что одним из преимуществ видеокамеры является возможность осмотреться под самым льдом. Если структура подводной части льда неровная, имеются следы торосов, немного шуги, то есть шанс, и иногда довольно большой, что в этих складках обретается кормовая база рыбы и хищник где-то рядом.

Нет необходимости проверять дно, а можно с совсем маленьким отпуском приманки ловить буквально в лунке. Эхолот же такой возможности не даёт, особенно учитывая, что для него шуга – это основная причина помех и некорректной работы. Датчик в любом случае должен находиться ниже толщины льда и ниже уровня шуги.

Здесь также нужно отметить, что при ловле с погруженной на глубину в ту же лунку камерой могут возникнуть проблемы. Не всегда клюнувшая рыба ведет себя спокойно. Иногда при вываживании она закручивает леску вокруг провода камеры. И в такой ситуации возрастают риски или утраты улова, или потери драгоценного времени на распутывание.

Датчик же эхолота, находясь под самым льдом на более толстом кабеле, крайне редко становится причиной подобных перепуток. Его, если трофей весомый, можно и заранее вынуть и положить на лед, чтобы не мешался.

Когда пользуешься системой подводного наблюдения, то очень хочется знать, в какую же сторону направлен твой взгляд подо льдом. Пока подобная функция есть лишь у довольно больших, можно сказать - профессиональных и довольно дорогих систем. А очень бы хотелось, чтобы какой-нибудь «компас» был встроен и в системы компактные.

Это очень помогает в рыбалке, если окунь не стоит на месте, а мигрирует. Ведь определить общее направление движения стаи – это залог успеха. Правда, при ловле на небольших глубинах я подручными средствами всё-таки отслеживаю направление движения рыбы.

Для этого я фиксирую видеоглазок на штанге-удлинителе (о ней подробно я писал в СР 1-2022), и по её положению могу понять, в какую сторону смотрит камера (фото 19).

Такое приспособление, учитывая длину алюминиевого посоха, работает на глубинах до 1,5 - 1,7 м. Попытки в качестве аналогичного фиксатора-удлинителя использовать старые стеклопластиковые «телескопы» особого успеха не имели из-за обмерзания их бланков. По той же причине не получилось использовать и рулетку.

Хотя один из моих знакомых, пользуясь всё же рулеткой как полужестким удлинителем, её периодически освобождает от наледи, согревая в большой рукавице с каталитической грелкой. Но мне такой подход не нравится. Эхолот же позиционировать объекты в пространстве вообще не может.

На некоторых видах систем подводного наблюдения есть датчик температуры. Зимой всегда есть понятное температурное расслоение воды. Это когда самая «тяжелая» вода, имеющая температуру плюс 4 ºС, находится у дна, а непосредственно подо льдом температура воды заметно ниже.

Она колеблется от минус 0,8 ºС (холоднее в Финском заливе видеть не доводилось) до плюс 0,3 ºС (это уже в Ладоге). Ближе к весне вода подо льдом постепенно теплеет, что, на мой взгляд, и важно отслеживать. Именно эта возможность есть и у эхолота.

И, собственно, температура непосредственно подо льдом может многое подсказать. И даже, если хотите, спасти жизнь. Об этом немного подробнее. Зимой, когда лед нарастает, температура пресной воды в лунке (я имею ввиду Ладожское озеро) обычно в пределах плюс 0,3 - 1,5 ºС. А в Финском заливе, учитывая его небольшую соленость, бывало от минус 0,8 ºС.

По мере приближения весны температура растет, и к середине марта становится плюс 2,3 - 2,7 ºС. При таком температурном режиме начинается ускоренное разрушения льда. А когда мы с друзьями появились на льду уже в конце марта, то вода в лунке прогрелась до плюс 3,1 - 3,3 ºС. И было заметно, что процесс разрушения шёл значительно более активно. Причем как по верху ледяного покрытия, так и снизу.

Например, наша завершающая прошлогодний сезон рыбалка в последних числах марта проходила на Заливе (фото 20), тогда снег на берегу полностью растаял и появились забереги. И в этот день вода с утра имела температуру уже плюс 4 - 4,3 ºС. И при этом поверхность льда буквально к обеду «пошла в кристалл».

Заметив это, мы не стали испытывать судьбу и дожидаться вечера, а быстренько ретировались на берег. А на следующий день лед начал активно разрушаться, причем с самого утра. О чём нас оповестили коллеги, которые там же рискнули провести еще одну рыбалку. И без купания у них не обошлось – хорошо хоть, что недалеко от берега.

Получается, что температура воды плюс 4 ºС и выше в лунке – это есть некий сигнал, говорящий о том, что Рубикон пройден, разрушение льда нарастает лавинообразно и в дальнейшем могут появиться неприятности.

И тем, кто дочитал до этих строк, раскрою еще один секрет, касающийся системы подводного наблюдения. Я не знаю, закладывали ли разработчики системы эту функции осознанно, но видеоглазок, опущенный в воду, очень часто является своеобразным аттрактантом, привадой что ли, привлекающей и собирающей рыбу с довольно большой площади.

Настоящие причины такого поведения ихтиофауны (и особенно окуней) мне неизвестны, могу только обосновать их природным любопытством рыб.

Они могут так реагировать либо просто на незнакомый предмет небольших размеров, не представляющий для них опасности, либо на слабое электромагнитное излучение, которое этот предмет испускает в процессе работы. Но для меня подобная реакция рыбы – массовый сбор у видеоглазка — факт, и я им пользуюсь.

И в завершение мой вывод

Стал ли я благодаря описанной выше технике больше ловить рыбы? Ответ скорее отрицательный. Но рыбалка стала более осмысленной и, как следствие, более интересной. Учитывая огромные размеры наших акваторий, заметно упростился поиск рыбы.

За последние 5 лет я не помню ни одного случая, чтобы совсем не удалось найти рыбу. Хотя в отдельные рыбалки улов мог измеряться и парой-тройкой «хвостов». Но, как говорится, не за рыбой едем, а на рыбалку.

Система подводного наблюдения и эхолот - два разных по своему функционалу и возможностям поисковых прибора. И для рыбаков важно не столько противопоставление, сколько их взаимодополнение. Их использование в паре позволяет во многом прояснить ситуацию подо льдом в каждый конкретный момент. И, соответственно, подобрать оптимальную тактику в каждый конкретный день рыбалки.

Из-за своей компактности и автономности работы, а также благодаря мощным встроенным аккумуляторам, эти два устройства, дополняя друг друга, прочно прижились в моём рыболовном арсенале. И зимой эти две «Тамары» ездят на рыбалку исключительно парой.