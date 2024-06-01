Три финта - как три кита успешной рыбалки в холодной воде Николай Линник | 5 ноября 2024 г.

Поздняя осень, а может – и ранняя зима. В последние десятилетия климат настолько изменился, что и без того мягкие белорусские зимы превратились в осень, длящуюся с короткими заморозками 5-6 месяцев. В иные годы и на лед толком не зайдешь. Так что получается, что зимой поплавочная удочка или легкий фидер – это наше всё.

За годы мягких зим на юге Беларуси сложилась целая школа рыболовства с подходами, отличающимися от принципов ловли рыбы в России в тех водоемах, которые зимой не замерзают. В качестве эксперимента я как-то попробовал практиковать у себя опыт московских рыболовов. Не понравилось.

Не понравилось, в первую очередь, методикой выбора и презентации насадки. Может, концентрация крупной рыбы в наших местных водоемах не такая плотная, как в Москва-реке? Или кормовая база у белорусских рыб сильно отличается от их московских собратьев? А может - и то и другое? Вместо ожидаемых крупных плотвиц, которых в наших водоемах не меньше, чем в московских, на крючок моей удочки в лучшем случае садились густерки-лаврушки или такого же размера плотвички.

В худшем же случае насадку атаковали ерши или бычки-подкаменщики. Так в чем же дело? Оставив за скобками устройство снасти, я хочу поделиться с читателями тремя хитрыми финтами, позволяющими успешно рыбачить в наших краях с более мягким климатом в осенне-зимнее межсезонье. А именно – раз: специфичным поиском точки ловли в тесной связи с оптимальным временем выхода на рыбалку. Два: нестандартностью подбора насадок. И три: особой тактикой прикармливания рыбы.

Определение места и времени

Удачная осенняя рыбалка начинается с точного подбора точки ловли. Это, пожалуй, главная составляющая успеха ловли рыбы в холодной воде. Основной закон поиска рыбы в осенне-весенний период времени гласит: «В холодной воде 90% рыбы концентрируется на 10% территории водоема». И это так! Правда, спортсмены, красивыми отчетами которых пестрит любая социальная сеть рыболовной направленности, немного лукавят.

Они с наслаждением рассказывают о прикормке, насадке, леске, крючках, удилищах и прочих составляющих рыбалки, отвлекая внимание зрителя от главного – умения правильно выбрать точку ловли. В спорте, когда все рыболовы располагаются, скажем, на дамбе, а секторы и зоны выбираются по жребию, спортсмен не может поменять свой сектор до самого окончания соревнований.

В этих условиях, понятно, важно умение правильно промерить рельеф дна в своём секторе и по результатам этих промеров определить дальность и направление заброса. Но это не всё. Достаточно внимательно прочитать протоколы любых соревнований - и вам станет понятно, кто «сидел на рыбе», а кто пытался наловить мелочи чуть больше, чем сосед. Но то спорт. На любительских же рыбалках поздней осенью или зимой - всё по-другому. Нет рыболовного прессинга, так что можно спокойно побродить по берегу, выбирая оптимальную для себя точку ловли рыбы.

Если у меня есть желание половить плотву, ищу песчаные пляжи. Чем глубже акватория у пляжа – тем лучше. Хорошо, если в четырех – шести метрах от уреза воды будет проходить первая бровка, где и следует размещать крючок с насадкой. Непременным условием «правильной точки» для ловли плотвы является присутствие там ракушек. Крупная плотва всегда тяготеет к колониям ракушек.

Еще одним верным ориентиром того, что сюда может выходить на кормежку плотва, является граница произрастания кувшинок. Обычно эти растения селятся вдоль самого свала в глубину, а в их корнях, которые остаются и на зиму, всегда много живности в виде молодых ракушек и всевозможных подводных рачков и насекомых.

Определить линию произрастания кувшинок можно визуально или, так сказать, на ощупь - с помощью маркерного грузила. Крючок с насадкой следует разместить как можно ближе к корням растений. К слову, на участках водоема с кувшинками частыми соседями плотвы являются лини. В поисках корма они бродят вдоль бровки и попадаются в качестве приятного прилова.

Подлещики и густера чаще концентрируются вдоль дальней бровки, где глубина колеблется в пределах трех метров. Важным признаком возможного присутствия этих рыб является скопление ила у подножия бровки. Здесь может жить мотыль, сюда же будет выходить рыба на кормежку. Определить точное расположение залежей ила удается с помощью обычного маркерного груза.

Соседом подлещиков и густеры в холодное время года является карась. Этой рыбы в водоемах Полесья очень много, так что при правильном подходе к процессу ловли добыть карася легко, т.к. клюет он достаточно активно даже глубокой осенью. А если я решаю сделать упор непосредственно на ловлю карася, тогда вооружаюсь легким фидером и ищу в водоеме подводные возвышенности с остатками растительности. Здесь карась появляется чаще всего.

Ловить ельца поздней осенью тоже интересно. Большую часть года эта рыбка обитает на обширных песчаных перекатах. Здесь её и следует искать до первых серьезных заморозков. Каких-то особых методик в поисках стоянок ельца не существует. Поэтому приглянувшийся мне перекат я просто прикармливаю несколькими шарами прикормки - и сразу приступаю к забросам. Если елец на этом участке реки есть, поклевки не заставят себя долго ждать.

Еще одним немаловажным фактором успеха на рыбалках по открытой воде в самое холодное время года является понимание распорядка жизни рыбьего населения. Уже к началу ноября рыба переходит на зимнее расписание и начинает питаться порционно. Теперь за день она может выйти на кормежку в удобные для рыболова места всего 2-3 раза. И если не попасть в этот «час пик», то все остальные потуги - в виде подбора насадки, её презентации рыбе, а также приготовления прикормки - окажутся, скорее всего, тщетными.

Как и подо льдом в зимние месяцы, хищник отрытой воды кормится рано утром и перед самым закатом солнца. А вот для ловли «белой» рыбы лучшим, несомненно, будет время от полудня и часов до 15-ти. Получается, что зимой на результативную рыбалку по «белой» рыбе отводится всего 3-4 часа. И нужно стараться использовать их наиболее продуктивно.

Если локация рыбы в водоеме мне более-менее известна, тогда к полудню я полностью настраиваю снасть и приступаю к ловле. Если требуется разведка, то на одну рыбалку я намечаю себе не более трех точек и периодически их облавливаю. Чтобы еще больше сэкономить время на неразведанных еще точках, я чередую весь набор принесенных с собой на берег насадок. Такой подход видится мне наиболее рациональным.

Выбор насадки

И хотя в современных технологиях спортивно-профессионального рыболовства прикармливание точки заброса всегда стоит раньше самой ловли, я в моём повествовании намеренно поставил процесс определения как наличия рыбы, так и её вида впереди этапа о приготовлении прикормки и способов её доставки к рыбьему столу.

По моему мнению, именно на этой стадии рыбалки и происходит основной конфликт между спортивной и любительскими методиками ловли рыбы в самое холодное время года. Повторюсь, спортсмены всегда закармливают точку ловли раньше, чем приступают к ловле рыбы. На любительских же рыбалках поздней осенью и зимой слепое следование этим постулатам часто может просто навредить процессу.

Дело в том, что к середине ноября, даже при отсутствии льда, рыба переходит на зимнее расписание жизни. В холодной воде рыба сильно экономит энергию и выходит кормиться короткими периодами. Если время прибытия рыболова на берег водоема не совпадет по времени с выходом рыбы на кормежку, то никакая прикормка не поможет ему увидеть поклевку той рыбы, ради которой он, собственно, и приехал.

Вместо той же плотвы или подлещика, скорее всего, на крючок вашей удочки будут садиться ерши, окуни-годовики или такие же плотвички. Эти ребята всегда голодны, и пока не придерживаются никаких расписаний. Если состав прикормки не совпадет с пищевыми предпочтениями или аппетитом рыбы, поклевку ожидаемой рыбы вы тоже не увидите. А если количество прикормки окажется достаточным для того, чтобы рыба насытилась ею, поклевки вы тоже не увидите. Тогда зачем так рисковать?

Набив немало шишек на этом пути, я теперь рыбу прикармливаю лишь после того, как она обозначила свое присутствие на точке. Или когда точно знаю, что она здесь есть, а мне нужно только дождаться её выхода на кормежку. Да, понятно, эта тактика требует времени. Но мы же не на соревнованиях, так что грамотная разведка с последующим анализом своих действий только улучшит результаты последующих рыбалок.

Конечно, аппетит у рыбы поздней осенью не такой, как, скажем, в середине октября. Но она всё же кушает! Остается определиться с видом предлагаемого ей корма и его количеством. Для своих рыбалок в самое холодное время года я чаще всего использую проверенный временем набор насадок: тесто из черного хлеба, манная болтушка, опарыш, кастер, навозный червяк, а также «бутерброды» из этих насадок в различном сочетании.

Как видите, мегапопулярный ныне опарыш стоит у меня в середине списка, а мотыля, на которого очень многие современные рыболовы просто молятся, здесь вообще нет. И какая из вышеперечисленных насадок окажется в приоритете, решаю уже на рыбалке.

Крупную плотву предпочитаю ловить на тесто из черного хлеба или на манную болтушку, для разнорыбицы и разведки новых точек хороши опарыши и кастеры, а линя и карася в холодной воде лучше всего соблазнять навозным червем и «бутербродами». Все эти насадки, за исключением опарыша и кастера, удобнее всего подавать рыбе на коротких 5 – 7-сантиметровых поводках. И в презентации всего этого есть нюансы: все вышеперечисленные насадки, кроме опарыша, нужно стараться предлагать рыбе так, чтобы минимизировать их дрейф в точке ловли.

Решить эту проблему можно с поплавками грузоподъемностью 3 - 4 г и массивным «подпаском» (0,2 – 0,3 г). И только опарыша выгоднее всего предлагать рыбе с более длинным 15 – 25-сантиметровым поводком и самыми легкими «подпасками» (0,07 – 0,1 г).

Особенности прикармливания

И всё-таки даже в самое холодное время года ловить «белую» рыбу вообще без прикармливания – это впустую тратить время. Вот только прикармливать нужно весьма осторожно. Причем осторожность нужна и на этапе приготовления прикормки, и на этапе её использования.

Сколько раз я портил себе рыбалку лишь потому, что был на 100% уверен в безупречности спортивной методики ловли рыбы. В итоге традиционный в спорте щедрый закорм точки ловли в самом начале рыбалки чаще всего приводил к полному прекращению поклевок.

Сменишь точку ловли – и пока настраиваешь снасть, первые несколько проводок рыба клюет. Покормишь – всё прекращается. И только когда я поменял местами прикармливание и предварительный облов точки с насадкой на крючке, результативность моих рыбалок сильно возросла.

Итак, настраиваем глубину спуска поплавка и следим за активностью рыбы. Как в безнасадочной мормышке, если более-менее активная рыба крутится неподалеку от крючка с насадкой, она обязательно обозначит свое присутствие. Но чаще бывает так, что без всякого прикармливания мне удается выловить несколько рыб. А потом, когда поклевки полностью прекратятся, можно подбросить к поплавку небольшую дозу корма.

Актуален такой же принцип, как и в спорте: на что ловим – тем и прикармливаем. С одной лишь поправкой. В самые холодные месяцы года «разносолы» в виде максимального количества добавок (опарыша, кастера, мотыля, кусочков червей и т.д.), как любят делать спортсмены, скорее навредят, чем помогут. Рыба быстро наедается - и теряет интерес к насадке.

Еще одна хитрость, до которой я додумался на позднеосенних рыбалках - порционное прикармливание. В процессе ловли я просто периодически подбрасываю к поплавку совсем мизерные дозы прикормки. Если ловлю рыбу на тесто из черного хлеба, приблизительно через 5 – 7 минут подкидываю к точке ловли по 5 - 6 катышков того же теста.

Если на крючке манка, в прикормке тоже тесто из черного хлеба. Когда на крючке опарыш, то лучший, на мой взгляд, вариант прикармливания – шарики размером с грецкий орех из хорошо пропитанной водой прикормки. Внутрь этих шариков я часто кладу несколько мертвых опарышей.

Очень часто я вообще отказываюсь от использования «сыпучки», а кормлю рыбу землей с добавлением кусочков навозного червя или мертвого опарыша.

Как видите, ничего сложного в моих рекомендациях нет, и если следовать им, то даже в самые темные и холодные месяцы года можно очень хорошо порыбачить с летними снастями. Рыбачьте в удовольствие!