Голавль - круглый год. Специфика ловли весной, летом, осенью и зимой Валерий Мельников | 12 декабря 2024 г.

Есть укоренившееся мнение, что лучший для ловли голавля период длится с мая по август (правда, это применительно к Черноземью). В эту пору любители белого хищника сперва вооружаются воблерами-минноу, вращающимися и колеблющимися блеснами, а во второй половине периода переходят на крэнки. С наступлением осени и первых похолоданий голавль с перекатов уходит, а вместе с ним - и рыболовы.

Однако уже не один год я охочусь за голавлем не только вплоть до ледостава, но и позже, в зимние месяцы - на незамерзающих микроречках. В этой статье я подготовил личную статистику по ловле лобастого на протяжении календарного года и рассказал, чем отличается голавлёвая рыбалка в разные сезоны.

Весна

Теоретически спиннинговая ловля голавля возможна сразу после схода льда. Именно в это время года лобастый покидает свои зимовальные берлоги и начинает искать пищу.

Однако для большинства регионов средней полосы России этот период совпадает с половодьем, что делает рыбалку крайне затруднительной, а местами и вовсе невозможной. Поэтому при хорошем раскладе в окружающей обстановке первого весеннего голавля мне удается поймать не раньше апреля.

В зависимости от температурных условий, в период с апреля по июнь голавль занимает тиховодные участки реки и по мере прогревания воды смещается к перекату. В эту пору активность полухищника проявляется короткими (по 10 - 15 минут) «выходами», в момент которых на крючках может оказаться вполне приятный экземпляр от 500 г и более.

Я пытался набрать статистику по времени дня, когда выходы случались с той или иной регулярностью, но практика показала, что всплески активности имеют хаотичный характер.

На одной реке наибольшую активность я наблюдал исключительно в дневные часы (ближе к обеду, примерно с 11 до 14 часов), на соседней же речке голавль активно охотился в первый час после восхода солнца, а после обеда можно было смело отправляться спать в палатку. И это несмотря на то, что эти водные объекты располагались в непосредственной близости друг от друга и находились в идентичных климатических условиях.

Однако рыбалка на обеих речках весьма удачно складывалась на вечерней зорьке. Примерно за 40 минут до заката рыба «включалась» как по команде. Эту же тенденцию (рост активности голавля к вечеру) я наблюдал и на других реках в разных регионах и в разное время года.

В конце статьи я подведу небольшой итог и назову временной интервал, в который зафиксировал максимальную активность голавля.

Весенней приманкой для ловли голавля принято считать воблеры класса minnow. На больших и средних реках некрупными (до 45 мм длиной) минноу можно результативно ловить не только голавля, но и жереха.

К несчастью, эти воблеры жалует и щука, поэтому в реках с большой концентрацией зубастой лучше использовать стальной или титановый поводок. В отличие от миниатюрных «колебалок», игру воблера-минноу такой поводок не испортит.

Кроме воблеров, весной хорошо работают и колеблющиеся блёсны массой 2 - 4 г, а также и микроджиг.

Выбор приманки будет зависеть от формата реки и превалирующей кормовой базы лобастого в ней. Например, в малых реках голавль питается большей частью растительностью и насекомыми, а по весне собирает со дна червей, личинок и прочий белковый корм, поэтому в таких условиях будет хорошо работать микроджиг.

На средней же реке у меня уже который год приманки номер один по весне — это колеблющиеся блёсны, а вот минноу в прошедшем сезоне отлично себя проявили только летом. Поэтому я бы не стал акцентировать внимание на каком-то определённом классе приманок. Наиболее важно понимание мест стоянки голавля и его предпочтения к объектам кормовой базы.

Подведем итог. Весной отправляемся за голавлем после окончания паводка, когда уровень и прозрачность воды стабилизируются. Места стоянки голавля станем искать недалеко от перекатов. В начале весны нам будут интересны заводи, соседствующие с течением, береговые бровки, подмытые высокие (на общем фоне) берега.

Когда весна окончательно вступит в свои права и из зимних укрытий начнут выбираться насекомые, мы сместим фокус внимания с локальных речных затишков на распускающуюся береговую растительность - и станем караулить лобастого под ветвями кустов и деревьев. По приманкам: на малых реках сделаем акцент на микроджиге и миниатюрных колеблющихся блёснах, на реки помасштабнее возьмем воблеры-минноу.

Лето

Жаркие летние месяцы можно считать самым напряженным сезоном голавлёвых рыбалок, т.к. в жару традиционный отечественный хищник – щука, судак - не проявляет желаемой активности, так что многие спиннингисты переключаются исключительно на ловлю голавля.

Летом уровень воды падает, на реках обнажаются каменистые и песчаные перекаты - и на эти красивые локации выходят охотиться красноперые рыбы. Поэтому открытие летней страды принято ассоциировать с фразой «голавль вышел на перекат». Именно после этих долгожданных слов коробки спиннингистов пополняются поверхностными приманками и воблерами класса крэнк (crank), которые считаются традиционной приманкой для ловли голавля.

Несмотря на кажущуюся легкость и понятность тактики ловли, летом появляются свои нюансы. Во-первых, голавль продолжает питаться насекомыми, которые падают в воду с прибрежной растительности, так что и кроме перекатов есть достаточно много перспективных мест.

Во-вторых, с наступлением тепла у голавля меняется пищевая и двигательная активность. Рыба скатывается с мест нереста и более равномерно распределяется по всей акватории, в первую очередь занимая участки рек с наличием коряг и подводных нагромождений, соседствующих с быстрым (относительно фонового) течением.

Вместе с тем голавль покидает придонные слои и ищет добычу уже в пелагических (средних и подповерхностных) горизонтах. В теплую солнечную погоду голавль будет проявлять больше активности на поверхности реки, в пасмурную и прохладную - в пелагиале.

На перекат как таковой голавль выходит лишь эпизодически. Несмотря на наличие какого-то количества поклевок в самой бурлилке, в большинстве случаев голавль замечает приманку из своего укрытия и начинает её преследовать.

В итоге атака чаще всего случается на границе медленного и быстрого течений (реже непосредственно в бурлилке), когда под воздействием течений разной силы приманка натуральным образом сбивается с игры, что и провоцирует голавля на решительный шаг. Летом такую картину часто удается наблюдать при ловле взабродку в условиях хорошей прозрачности воды.

Когда же мы ловим в самом перекате, то на крючках приманок оказываются самые активные особи, которые в данный момент времени уже находятся в процессе охоты. На моей практике такие «выходы», как и весной, имеют относительно короткую продолжительность - до 15 - 20 минут. Потом перекат замолкает на несколько часов до следующего голавлёвого «выхода».

Меняется и время пика активности. Например, в самый разгар жаркого летнего дня можно не увидеть и поклевки, а если оказаться на реке на рассвете, то порадует не только количество поклевок, но и размер пойманных трофеев. Рыбалка же в полдень малорезультативна. Представьте, вы невооруженным глазом видите не одну стайку голавлей и подкидываете им прямо под нос лучшие приманки, что у вас есть.

Самый настырный голавль из стаи, может, даже заинтересуется приманкой и начнет провожать её ровно до тех пор, пока не заметит вас. После этого рыба сделает свой фирменный разворот - и помашет хвостом на прощанье! Я много раз попадался на этот трюк во время перехода с одной локации на другую.

В какой-то момент кажется, что всё просто: достаточно «замаскироваться» и сделать заброс в стаю голавлей - и уж кто-то из них точно захочет скушать приманку, но увы. Все подобные забросы были у меня обычно впустую. Но уже после обеда (на моей практике - после 15 - 16 часов) ситуация меняется - и интерес голавля к спиннинговым приманкам возобновляется.

Давайте резюмируем особенности летней ловли голавля. Первый пик его пищевой активности приходится на период с рассвета и до полудня; второй - с 17 - 18 часов и до захода солнца. Летом голавль охотится в средних и поверхностных горизонтах – соответственно, используем приманки с небольшим заглублением.

Это могут быть воблеры-крэнки модификации SR и SSR (с заглублением до 0,3 – 0,5 м), небольшие колеблющиеся и вращающиеся блёсны, воблеры minnow до 40 мм длиной, а также приманки класса топ-вотер (topwater) - силиконовые и пластиковые «тараканы», стики, уокеры, кроулеры и т.п.

Перекат - не панацея от бесклевья, и летом с таким же успехом можно ловить голавля под нависающими над водой кустами и деревьями, среди завалов коряг и затопленных деревьев, на участках со средним течением вдоль подводной растительности.

Осень

Для многих сезон ловли голавля завершается с наступлением первых заморозков, однако голавль продолжает питаться и в октябре, и в ноябре, а значит - мы можем продолжать ловить его спиннингом.

С приходом осени голавль покидает перекаты и мигрирует на более глубокие и спокойные участки реки. Предзимнего жора (как, например, у щуки) у него нет, но, тем не менее, осенью мы вполне можем рассчитывать не только на результативную рыбалку, но и на поимку самого настоящего трофея. В это время года крупный голавль концентрируется в ямах, которые находятся в тесном соседстве с перекатными участками.

Осенние локации очень схожи с теми, на каких мы находим голавля ранней весной, только с одним обязательным условием - в месте ловли должно быть наличие глубины! Береговые бровки, выход из переката (где сильным потоком воды вымывает яму), ямы под крутыми обрывистыми берегами — всё это отличные места для охоты за осенним голавлем.

Из приманок мы ставим колеблющиеся блёсны (массой 3 - 5 г), всё те же воблеры-крэнки, только уже в модификации не ниже SR (заглубление до 0,8 м), а также тонущие версии воблеров-минноу в размере 40 - 50 мм. Плюс к этому арсеналу мы добавим легкий джиг - на груз-головках от 3 до 5 граммов, оснащенных двухдюймовыми слагами или виброхвостами.

Ловля голавля осенью на джиг - это не совсем профильное направление и, скорее всего, вам будет чаще попадаться традиционный хищник, такой как окунь, щука и судак. Но при джиговой ловле есть вероятность взять самый настоящий трофей и сыграть достойный финальный аккорд в завершение сезона спиннинговой ловли!

Пожалуй, в первую декаду ноября (с поправкой на погодные условия) у вас будет последний шанс попытать рыбацкое счастье в поисках красноперых исполинов. А там уж и до первого льда недалеко!

Зима

С наступлением зимы поведенческая и пищевая активность голавля заметно снижается. Однако это не означает, что он полностью перестаёт питаться и реагировать на искусственные приманки. Было бы где ловить, а уж ключик мы подберём!

Зимой мои голавлёвые рыбалки ограничиваются ближайшим Подмосковьем. В период, когда коллеги по увлечению ловят джигового судака на Москва-реке, я отправляюсь на маленькую незамерзающую речку в черте городе, где можно целенаправленно половить некрупного голавлика на ультралайт.

Забегая вперед, скажу, что рассчитывать на трофейные экземпляры - наивно. Мой коллега и рыболовный блогер Григорий Пчелин в прошлом году поймал голавлей на 750 и 900 г. По моей информации, это самые крупные голавли, пойманный на спиннинг зимой в речках-переплюйках.

Я рыбу принципиально не взвешиваю, но по своим прикидкам за зиму мне удавалось найти и поймать особей не крупнее 400 - 500 г. Поэтому результат коллеги на сегодняшний день — это те объективные цифры, на которые можно рассчитывать и к которым нужно стремиться.

Кстати, именно Григорий Пчелин поделился со мной своими наблюдениями относительно зимнего голавля, и именно с его подачи я впервые поехал за белым хищником зимой, за что говорю ему большое спасибо!

В зимний период охоту на голавля предпочтительно вести в теплый (относительно фоновых температур) солнечный день. Идеальные условия - оттепель с прогреванием температуры воздуха от 0 до плюс 3 - 4 ºС. Приезжать на реку ранним утром смысла нет, т.к. голавль начинает проявлять активность обычно ближе к полудню.

Как и в остальное время года, зимой также можно рассчитывать на кратковременные «выходы» перед заходом солнца. Учитывая короткий световой день, на рыбалку остается 3 - 4 часа, поэтому лучше выбирать хорошо знакомые локации, чтобы сконцентрироваться именно на ловле.

Зимняя тактика имеет что-то общее с весенней и осенней, с учетом, правда, того, что активность голавля сильно ниже. Если у перспективной точки хороший потенциал (перепады глубин, локальная яма, подводные нагромождения, присутствие неподалеку участка с ускоренным течением и т.д.), то ей однозначно стоит уделить больше внимания и экспериментировать с подачей - чем мягче анимация, тем лучше.

Эта теория нашла практическое применение на одной из совместных рыбалок на подмосковной речке с моим хорошим приятелем Алексеем Буераковым. По ходу дела я сильно убежал вперед и решил дождаться Алексея, чтобы вместе продолжить маршрут.

Остановившись, я делал заброс за забросом в один и тот же приямок под противоположным берегом и экспериментировал с амплитудой анимации и продолжительностью пауз. Сведя обороты катушкой к минимуму, я, еле-еле шевеля кончиком удилища, протаскивал двухдюймовый слаг по донному грунту.

Именно на такой проводке голавль атаковал приманку. В другой раз на этой же речке мы ловили с моим другом и одноклубником по «Chub Crew» Димой Нагаевым, и пытаясь повторить найденную мной проводку, я не смог даже от нуля уйти, а Дима поймал трех голавлей классической «окуневой» приманкой и микроджиговой проводкой.

Если аккумулировать собственный опыт и опыт моих друзей-единомышленников, с которыми мы ловили зимнего голавля вместе и по отдельности, то тезисы получаются следующие.

- Лучшие приманки для ловли голавля зимой - это силиконовые приманки размером от 1,5 до 2 дюймов.

- Шарнирный груз или джиг-головка должны подбираться таким образом, чтобы приманка имела способность максимально долго зависать в толще воды, но при этом обязательно (!) должна контактировать с дном. В моём случае это были головки от 0,75 до 2,5 г на шнуре диаметром 0.3 РЕ (0,09 мм), причем больше всего поимок было на граммовую разборную «чебурашку».

- В зимний период лучше работает выжидательная тактика - когда вы нашли локацию с хорошим потенциалом и работаете с ней до победного.

- Места для ловли зимой аналогичны весенним и осенним локациям - заводи, приямки, укрытия, перепады глубин, наличие неподалеку переката, т.к. голавль не уходит далеко от своих привычных мест обитания.

- Планируйте рыбалки в солнечную погоду и при повышении температуры воздуха. Обычно в такие периоды ловля получается максимально результативной и комфортной.

Подведем итог. Самый активный и зрелищный сезон ловли голавля — это, конечно же, лето! Поклевки на поверхности, активная рыба, зеленые пейзажи и журчащие перекаты прохладных речушек. Одним словом - красота! Летом мы ловим голавля чаще всего взабродку, на самые легкие приманки в верхних слоях воды. Самое лучшее время для летних рыбалок - ранее утро и вечер.

Весна и осень — это «донная тема» (если можно так сказать) и возможность встретиться лицом к лицу с трофеем. Именно в это время года мне удавалось побороться с самыми крупными рыбами.

Когда вода в реке еще недостаточно прогрелась или уже начала остывать, мы будем искать голавля ближе ко дну, а самое лучшее время суток для рыбалки - это день (когда солнце прогревает своими лучами реку) и вечер. Именно вечернее время объединяет все рыболовные месяцы, потому что, по моим наблюдениям, независимо от времени года голавлёвая рыбалка на вечерних зорях всегда была максимально результативной.

Зима - не повод откладывать голавлёвые снасти в сторону. Наверняка в вашем регионе есть реки, которые не замерзают зимой, и возможно в этих реках есть голавль. Всё что вам нужно, это спутниковые карты и информация из открытых источников, а какого размера рыба действительно живёт в ваших акваториях - покажут забросы.

Спиннинговый сезон этого года подходит к завершению, и я хочу сказать большое спасибо всем тем, с кем удалось встретиться на водоемах, посоревноваться, пообщаться о любимом увлечении и просто половить эту красивую и хитрую рыбу – голавля. До встречи в следующем сезоне!