Насекомые-обманки для щуки-травянки Владимир Клень | 3 декабря 2024 г.

Эффективными приманками для ловли зачетных щук-травянок в прибрежной черте водоемов являются не только блёсны или балансиры, но еще и мормышки-безмотылки, которые имитируют водных насекомых, на протяжении всего года служащих для питания зубастых хищниц. По первому и последнему льду безмотыльные рыбалки становятся еще и беспроигрышными, ибо попутно со щуками хорошо клюют иные рыбы, даже не хищные.

Период так называемого перволедья многие априори считают лучшим временем для ловли рыб из-подо льда. И пусть такая рыбацкая уверенность далеко не всегда находит подтверждение на практике, так было и так будет. Как говорится, чем дольше ожидание, тем радостнее встреча.

Что касается конкретных рыб, ловлей которых в первую очередь грезят рыбаки при долгожданном выходе на лед, то это вопрос интересный. Всё-таки первый лед – он молодой, а значит - довольно тонкий и не повсеместно прочный, нежели в последующей части рыбацкой зимы, которая способна завершиться в марте.

Соответственно, риск принять ледяную ванну достаточно высок. И потому даже при соблюдении мер предосторожности и наличии средств спасения, большинство рыбаков для пущего спокойствия выбирают водные объекты с небольшими и средними глубинами.

Ну а если приходится рыбачить на крупном озере, водохранилище или большой реке, тут выбор падёт на мелководные прибрежные акватории, заливы, затоки (фото 1). Так что если уж и провалился, то куда проще выбраться, если воды по пояс или чуть выше.

Вот потому и выходит, что основными объектами охоты в перволедье становятся те рыбы, которые кучкуются ближе к берегам. Обычно это вездесущие окуни и плотва, а также щуки-травянки. О последних сегодня и поговорим.

Несмотря на то, что у самого берега можно поймать щук на 5, 10 и даже на 20 кг, о чём знаю не понаслышке, рыбаки величают «травянками» именно некрупных зубастых массой до килограмма (фото 2), обитающих обычно среди водной растительности.

Такое название этой категории щук является не научным, а, считай, народным. Но размер хищниц не главное при отнесении их к категории «травяных», ибо на первый план в данном вопросе выходит рацион питания. Не игнорируя мальков, щуки-травянки активно поедают жуков-плавунцов, рачков-бокоплавов, нимф, шитиков и прочих представителей насекомых (фото 3), а также червей, пиявок и иже с ними, обитающих среди травы.

К слову, этим очень умело пользуются любители летнего ультралайт-спиннинга, которые по открытой воде ловят «травянок» на мелкие виброхвосты, твистерки, имитации червя, рачка, мотыля и прочие обманки.

Таковы щучьи замашки – берегись, букашки!

В подобном пристрастии пятнистых хозяек прибрежья нет ничего удивительного. Щуки по своей природе всеядны, а в теплое время года густо зарастающие растительностью береговые акватории содержат внушительное количество всевозможной живности, которую «травянки» с удовольствием поглощают.

Попутно в пищу идут еще и букашки-таракашки, смываемые с берегов дождями и заносимые в воду ветром. Зимой ситуация хоть и меняется, но не настолько, чтобы щукам отказываться от ставшего привычным корма. И пусть ворс подводной растительности опустился с поверхности на дно, в начале зимы хищницы не покидают привычных для себя мест обитания, продолжая хозяйничать на родных просторах.

Нелишне вспомнить, что щук в прибрежной зоне прельщает еще и повышенный кислородный фон, обеспечиваемый родниками и ручьями, питающими водоем, поддерживаемый промоинами во льду, а также жесткой трубчатой растительностью (рогоз и тростник, как известно, «легкие» водоемов - фото 4). Неспроста по первому льду на самых опасных участках у берегов, где лед тонок, а местами даже отсутствует, поведение рыб характеризуется повышенной активностью.

Безусловно, количество водной живности в зимний период в разы снижается. Тех же бокоплавов или иных букашек и рыбам, и рыбакам раздобыть сложно.

Последним, к слову, приходится либо покупать их в рыболовных магазинах, либо добывать самостоятельно, вытягивая подручными приспособами (граблями или палками с несколькими гвоздями на конце) осевшие на дно водные пряди и перебирая их на льду в поисках наживки (фото 5), что трудоемко и малопродуктивно.

Ну а рыбы так поступать не могут, поэтому понятно, что обитающие на мелководье щуки сосредотачивают зимой внимание на мальке, и прежде всего – на некрупной плотве или окуньках. Вот только когда в поле зрения оказывается приманка, внешне схожая с бокоплавом или иным жучком-паучком-личинкой (фото 6), щука не упускает из виду знакомый ей объект, норовя попробовать на зуб.

И чем больше в береговой акватории обитает щук-травянок, тем чаще они клюют на мормышки, причем как с наживленным мотылем, так и безнасадочные - вроде «Чертей», «Коз» (фото 7), «Ведьм», «Медуз» (фото 8) и т.п. А еще получается, что рыбалка становится фактически беспроигрышной, ибо даже в случае щучьего бойкота можно быть уверенным, что такие приманки станут привлекать обретающихся в тех местах иных рыб – окуней-травяников, красноперок, плотвиц, густерок и прочих.

На одном из часто посещаемых мною и хорошо изученном некрупном озере из года в год наблюдается несметное поголовье щучек-травянок. Среди них попадаются, безусловно, «карандашики» массой в 100 - 200 г, однако есть и особи по 300 - 800 г, и даже более крупные, но реже.

Причем на безнасадочные приманки щучки клюют чаще и увереннее, нежели на жерличных живцов. Если учесть, что даже весной-летом в тех же местах я почти на каждой поплавочной рыбалке помимо многочисленных окуней, плотвы, подлещиков и линей вытягиваю одну, а то и несколько щучек на пучок опарышей, мотылей или червя, всё предстает очень даже естественным и логичным.

Огорчает только, что по перволедью у рыбаков моего региона, предпочитающих ловить щук-травянок спортивными методами, т.е. искусственными приманками, появляются, с позволения сказать, конкуренты. Речь о жерличниках-хапугах, коих у нас называют «лыжниками». Эти типы специализируются именно на беспринципной, выходящей за рамки закона ловле.

Едва замерзшая водная корка достигает толщины в 2-3 см, как они устремляются в самые перспективные места на лыжах, чтобы не провалиться. После этого хапуги тотально «флажкуют» акваторию, располагая жерлицы всего в паре метров друг от друга.

Водоем просто полыхает от красных флажков, и этот беспредел продолжается несколько дней. В результате, если озерцо маленькое, «лыжники» подчистую выбивают щук за считанные дни, а дождавшемуся окрепшего льда порядочному рыбаку идти туда оказывается просто бесполезно.

Ловлю на мормышки, такие делишки

В плане ловли щук я объединяю в одну категорию безнасадочные разновидности обычных мормышек и модели с несколькими встроенными в тело крючками (вроде «Коз», «Чертей» и пр. - фото 9). И только «Балду» выношу за скобки, ибо у неё имеется и два автономных крючка, и в разы больше масса, а главное – особый принцип работы. Исключение составляют разве что миниатюрные «Балды», игра которыми сопоставима с мормышечной проводкой.

Вообще, трудно представить рыбака, не сталкивавшегося с атаками щучек-травянок при ловле на мормышки. Другое дело, что есть водоемы, где такое происходит раз на указ - и рыбаки в недоумении считают произошедшее сенсацией, некой случайностью.

Однако существуют водоемы, где описанное – не редкость, и щучьи поклевки происходят на каждой рыбалке, причем многократно. Как правило, такое щучье бесчинство характерно для неглубоких озёр, которые летом зарастают настолько, что ловить в них можно разве что в забродниках, да и то в ограниченном числе мест из-за топких берегов и плотного растительного ковра.

Еще такие места примечательны полчищами комаров, назойливой мошкары и иной летучей братии, доводящей до исступления любого рыбака. Зато щуки там привыкают к летучему корму и охотно поедают его.

О том, что щучки вышли на охоту и не оставят без внимания даже личинок комара-долгунца (фото 10), свидетельствуют резкие загибы кивка удильника, сильное сопротивление незримого визави и… частые обрывы лески. Неискушенный рыбак способен записать такой фатальный исход на свой счет.

Особенно если он ловил на «стоячку» с наживленным на крючок мормышки мотылем. Казалось бы, и запас прочности лески не был на пределе, и стравил её вроде вовремя, но в итоге нет ни рыбы, ни мормышки.

Понимание приходит позже, когда такие обрывы следуют раз за разом, а затем, наконец-то, удается вытянуть из лунки дерзкого щуренка, у которого на этот раз леска неудачно для него легла меж щеток зубов (фото 11). И пусть его размер совсем не радует, момент становится приятным и памятным.

Со временем я стал запоминать такие водоемы с изрядным количеством щук-травянок и ориентироваться на высокую вероятность их поимки. К примеру, отправляясь на один из участков знакомой речной старицы, я четко знаю, что там не только гарантированно наловлю окуней, но и высоки шансы встретиться со щуками.

При этом плотвы в старице крайне мало, но зато активны красноперки. А это опять же говорит о высоком содержании насекомых в данной водной акватории и пристрастии к ним рыб. Конечно, на одну щуку достойного размера там приходится несколько недомерков, которых требуется отпускать (фото 12), и почти неизбежна утрата мормышек, однако от этого интерес к рыбалке не снижается.

Тащить пусть некрупную, но всё-таки щучку на леске толщиной 0,1 мм или еще более тонкой - подлинное удовольствие. А риск перекуса лески лишь добавляет адреналина.

Если же хочется укрепить уверенность на случай борьбы со щуками, леску лучше использовать абразивостойкую флюорокарбоновую и большего сечения (0,12 - 0,14 мм). Экземпляры по 700 - 1000 г в таком случае вытянуть проще, особенно при ловле на малых глубинах.

По моим наблюдениям цвет и размер классических мормышек, а также их безмотыльных модификаций в плане щучьих симпатий особого значения не имеет. Тут надо больше ориентироваться на предпочтения окуней, которые являются основными объектами такой ловли, а щуки уже идут как приятные бонусы, составляя прилов (фото 13).

Интересным еще является тот факт, что, несмотря на малый размер приманок, пойманные щуки, включая килошниц, никогда глубоко не заглатывают их. Крючки обычных мормышек, «Коз», «Чертей» и пр. цепляют пасть пятнистых хищниц с краёв (фото 14).

Может это благодаря моей мгновенной реакции при поклевках, выливающаяся в моментальные подсечки. Однако, думаю, замысли открывшая пасть щука проглотить приманку мгновенно, ей бы это удалось. Видимо, тут кроются какое-то особенности поведения щук-травянок, пробующих даже малых букашек на зуб.

На вопрос, удавалось ли из одной и той же лунки вытянуть нескольких, пусть даже мелких щучек, отвечу утвердительно. Такое происходило нечасто, но случалось. Поэтому есть резон возвращаться для повторения успеха к лунке, принесшей зачетный бонус.

Кроме того, если в клёвой лунке еще и исправно ловятся окушки, ей можно и нужно уделять дополнительное внимание. Плюс, конечно, стоит вернуться к лунке, в которой были холостые поклевки щук, сопровождавшиеся обрезкой ими лески и утратой приманок.

Обычно через какое-то время всё та же «хозяйка лунки» повторяет попытку атаковать уже новую приманку. Один раз мне даже удалось поймать щучку с пирсингом – впившейся в пасть моей же мормышкой, которую она утянула несколькими часами ранее.

В руках – уда, приманка – «Балда»

«Балда» относится к числу универсальных приманок, и при охоте на щук нет исключения из правил. Казалось бы, «Балда» ассоциируется с «ползающим» кормом, так что горизонт ловли на неё – у дна, однако щук это не смущает.

Поэтому игра «Балдой», ударяемой о грунт и затем подбрасываемой вверх, ведется так же, как при ловле окуней. Во только если «матросы» атакуют приманку на любой из двух указанных стадий, то щуки - чаще на фазе взмаха удильником, когда «Балда» отрывается от дна и находится в толще воды.

Ловлю щук на «Балду» после ледостава веду по урезу зарослей тростника и на небольшом удалении от него (фото 15), но над опустившейся ко дну растительностью (кубышками, кувшинками). Средние глубины в подобных местах – два-три метра. Причем даже рельеф дна при таком варианте второстепенен. Неплохо, конечно, если рядом находится островок с сухим рогозом, взгорок на дне или отживающий свой век древесный корч, но это вторично.

На участках с высокой щучьей концентрацией ловлю «Балдами» массой от 8 до 15 г (фото 16) на леске толщиной 0,18 - 0,2 мм.

Раньше вязал приманку на основной леске, делая петлю, в которой она свободно двигалась (фото 17). Сейчас более практичным считаю вариант со съёмными поводками, с одной из сторон которых находится приманка, а с другой – микрокарабин. Пристегиваю его к вертлюжку, привязанному к основной леске. Благодаря этому можно оперативно менять легкие «Балды» на тяжелые, а также «Балды» на блёсны или балансиры, используя один и тот же удильник.

Как и в случае с мормышками, не наблюдал зависимости активности щучьего клёва от цвета «Балд», наличия и окраски кембриков, бусин и прочих насадок на крючках. Принято, что их тела имеют черный, серый, коричневый, темно-зеленый, красноватый окрас - и это кажется логичным, ибо соответствует животным прообразам.

Тактика ловли достаточно проста. В каждую лунку «Балду» опускаю медленно и покачиваю, ибо на малой глубине не исключена поклевка даже на данной фазе проводки. Если этого не произошло, произвожу с десяток махов, чередуемых паузами и подыгрыванием, а затем перехожу к следующей лунке. В начале зимы щука активна и способна проявить себя при первых классических посылах приманки.

Личный рекорд при ловле на «Балду» из одной лунки – три щучки массой 500, 700 и 1200 г при еще двух нереализованных поклевках. При этом в двух десятках соседних лунок не увидел ни единого тычка. И пусть такое произошло всего один раз, выходит, что щуки атаковали приманку в одном конкретном месте, которое особо не отличается от иных.

Поклевки щук четко передаются в руку, но всё же кивком не пренебрегаю, используя обычный гибкий кембрик из плотного полимера (фото 18), примерно посредине которого проделано аккуратное отверстие для прохода лески.

Задача такого сторожка не столько в передаче поклевки, сколько в повышении подконтрольности приманки. Кембрик четче и нежнее фиксирует фазы проводки, позволяя распознавать касания приманки даже некрупными окуньками.

Длительное отсутствие щучьих поклевок – не всегда признак неверного определения места или собственных низких практических навыков. Бесклевье может носить объективный характер, вызванный переменой погоды и т.п. Поэтому завершение, казалось бы, неудачной рыбалки в обед неоправданно.

Раньше сумерек с водоема уходить не стоит. Не раз убеждался, что результативный «выход» щуки наблюдается именно в это время. А если в улове на «Балду» помимо окуней будет присутствовать хоть одна достойная щука, отношу рыбалку к числу успешных.

Что же касается мелких щурят, их однозначно выпускаю на волю, оставляя на память фотографии. Пусть растут и радуют в будущем!