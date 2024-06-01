Зачем женщинам осенью отпуск? Алиса Янелис | 10 ноября 2024 г.

Что делают в осенний отпуск две замужние дамочки, чьи супруги не очень ревнивы и готовы отпустить их куда-то одних? Может, летят в Турцию с её all inclusive или же едут в подмосковный спа-отель? Нормальные женщины – скорее всего так и поступают. А вот мы с лучшей подругой почему-то устремляемся на дикую рыбалку в родных местах. И используем там в хвост и гриву всё - от спиннинга и до флэт-фидера.

Лиза традиционно берет отпуск в конце сентября и две недели странствует по разным рыбалкам, а я, как фрилансер, откладываю все дела и мчусь вместе с подругой на водоемы. Да здравствуют будни, когда свободных мест на берегах сколько угодно, а катеров, волны которых подкидывают вашу гребную пэвэхашку, совсем мало!

От подлещиков до канальных сомиков, от карпфишинга до спиннинга, от умиротворения и покоя до обуздания назойливых соседей на берегу. Таким был наш сентябрь 2024.

«Тишины, тишины хочу…»

В конце лета мы разведали дикой красоты местечко в часе езды от моей деревни - в сосновом бору на берегу волжского уютного залива. Добраться туда на машине не так просто, дорога — это просто лес с редкими деревьями и очень ухабистым рельефом.

Но у нас есть Лизин верный «Спортэдж», и сама она, которая любит лихие ралли. С первого взгляда мы решили, что в отпуск обязательно приедем сюда на несколько ночей с палаткой, лодкой, поплавочками и спиннингами.

Так и поступили. Понадеявшись на то, что в будние осенние дни вряд ли найдется много желающих кататься по бездорожью на рыбалку, мы были практически уверены, что будем на берегу одни. Забив машину до крыши всяким походным барахлишком, выдвинулись навстречу долгожданному отпуску.

И берег действительно оказался безлюдным, вода тихой, а погода солнечной. Быстро разбив лагерь, мы перекусили и закинули поплавочные удочки. Практически сразу на опарыша отозвалась приличного размера уклейка, а на её суету и, как ни странно, летний состав прикормки подтянулась потом плотвица и подлещик.

Осеннее солнце уже не так печет, но небольшие заливы всё-таки успевают локально прогреваться за день, так что сладкие ароматы бисквитной прикормочной смеси быстро доносятся до чутких рыбьих носов в еще относительно теплой воде.

Замыслив поймать что-нибудь покрупнее, я поставила крючок побольше и червя в качестве наживки. А вдруг лещ забредет погреться на небольшую глубину и заинтересуются продуктом, который я, можно сказать, вырастила на навозе своих лошадей? Лещ не пришёл, но поплавок всё равно кто-то полностью утопил под воду, да так, что тонкая леска на удочке аж зазвенела. И на том конце оказался активный окунь.

Я уже и забыла, что полосатого классно ловить не только на спиннинг, но и на поплавочную снасть. Ну до чего азартно, когда клюет разная рыба! А на берегу тем временем было так тепло, что вместо горячего чая мы пили холодный квас. Без преувеличений скажу, что наш первый день был поистине райским!

Рядом с моим рыбацким местом свернулась калачиком моя псица Люся, которую мы взяли в поездку для согрева, уюта в палатке и охраны. И как оказалось, не зря!

Вечер мы провели у костра, строя планы по поимке хищника и обсуждая грядущую выставку «МИР охоты и рыбалки», как если бы две модницы обсуждали предстоящий показ от-кутюр в столице.

Так повелось, что во время наших рыболовных странствий Лиза спит в своей машине, а я - в кухне-палатке. Нам просто так нравится. Обняв мою пушистую охранницу, я уснула сладким сном, думая о вечном в окружении вековых сосен.

Конец идиллии

2:00. Проснулась от Люсиного рыка и звука приближающейся машины. Ну вот они, люди, которые тоже решили, что в будние дни на берегу будет безлюдно. Я позвонила Лизе, которая спала в десяти метрах от моей палатки: «Лиз, там кто-то приехал. Посмотри, что происходит?» Сонная подруга доложила, что компания из трех мужчин высадилась на соседней поляне и собирается ставить лагерь.

Подумалось: вот и кончилась наша идиллия. Ладно, бывает. Главное, чтобы люди оказались адекватными. И с этой надеждой я постаралась вновь уснуть. Но оказалось, дабы поставить лагерь, нашим соседям понадобился прожектор, способный осветить футбольное поле, а также громко поющий из мощных колонок Газманов. Плохо дело. Да и Люся, разделяя мое настроение, так и порывалась выбраться из палатки и прогнать незнакомцев.

3:30. Разбив наконец лагерь, соседи решили порыбачить на донки, которые они то и дело перебрасывали, не снимая колокольчиков… Так до пяти утра мы с Люсей и проглядели в потолок палатки под громкую попсу и звяканье сигнализаторов. Что ж, пора вставать, накачивать лодку и отправляться за хищником.

По лицам друг друга мы с Лизой поняли, что эта ночь нам обеим далась непросто, но зато впереди - вкусный кофе, рассвет в сосновом бор. И главное - щуки!

Как только мы уселись завтракать и наслаждаться видом залива, к нам подкатил один из любителей творчества Газманова с расспросами, что мы забыли в этом месте. И как бы мы не пытались тактично «слить» соседа, у нас это не получалось.

И за 40 минут его стояния над душой мы волей-неволей узнали, что компания друзей приехала на пару дней на рыбалку, работают они «в органах» и от большой радости предстоящих выходных ребята накатили вчера прямо по дороге.

Когда мы поняли, что спровадить соседа не получится, принялись за свои дела – собирать лодку и спиннинги. В помощи покачивающегося мужчины мы не нуждались, но он настойчиво хватался за вещи и носил их к берегу, продолжая говорить обо всём и ни о чём. Спасение оставалось искать только на воде.

Изучив залив, мы обнаружили интересную локацию с кувшинками и небольшой глубиной. Наш скромный рыболовный опыт подсказывал, что в таких местах щука держится до середины осени, только к концу октября скатываясь за «белью» на глубины. И действительно, как только мы подобрались ближе, то заметили нехилые всплески из-под кувшинок. Охотится, зубастая!

Для таких мест есть два варианта оснастки – силиконовая «лягушка» и неогруженная большая «резина». И там, и там крючки практически вжаты в пластиковое тело приманки, почему и не цепляются за растительность, а при поклевке (сжатии приманки щучьими зубами) оголяются. Звучит почти как беспроигрышный план, однако на деле всё сложнее.

Поскольку всё действо происходит в траве, хищница частенько промахивается и пролетает мимо, а рыболовы не всегда понимают, почему рыба «как шарахнула!», а на крючке пусто. Так было и с нами. Из десятка поклевок «зацепилось» только две рыбы. Зато как красиво подсеченная щука вылетает на «свечку» из-под кувшинок! Просто песня! Можно ехать на такую рыбалку только ради того, чтобы просто посмотреть на пятнистую фурию во всей её дикой красе.

Время близилось к полудню, когда мы отправились проведать наш лагерь и перекусить. Подплываем - и видим, что прямо напротив местечка, где мы вчера душевно ловили на поплавок, натянута сеть! Да немаленькая! Ну и кто это так обнаглел?! Вроде даже и лодок, плывущих в залив, мы не заметили.

На берегу нас встретил веселенький утренний гостёк. И не опять, а снова… Оказалось, что ловля на донки не задалась, а уху ребятам хотелось. И знаете что? Мужчина похвалился нам, что это он сам вплавь поставил сетку. Так еще этим гордился и обещал обязательно нас накормить ухой, когда в сетку кто-нибудь попадется, ведь он еще и каждые два часа плавает и проверят её! Наши ответы «Спасибо, не надо» игнорировались.

После обеда мы решили половить вновь на поплавок у лагеря. О чём быстро пожалели: надо было всё-таки опять смотаться на лодке подальше от пристального внимания «органов».

Каждые полчаса-час к нам подходили соседи под всевозможными предлогами. А у меня в голове играла песня «Тишины, тишины хочу, тишины, в молчании сколотом…». Как никогда я понимала её автора.

К сожалению, после обеда подлещик активничал и то и дело дергал оснастки с колокольчиками гостёчков дорогих. Последней каплей стал тот факт, что один из персонажей похвастался, что уже «пробил» номер Лизиной машины по какой-то там своей базе и теперь знает, сколько ей лет и где она живет. Ну, ребята, это уже ненормально!

На что я в жесткой форме ответила, что фотографию номера их германской колымаги я уже отправила своим родителям, и если с нами что-либо случится, то виновников будут искать не очень долго. О, боги! И только тогда органические мужчинки поняли, что мы с подругой приехали на рыбалку (!), а не для того, чтобы глушить коньяк и слушать их надоедливую трескотню. Мы-то приехали за тишиной!

В следующую ночь мы обе спали в машине с закрытыми дверями. И, конечно, Люська тоже возлежала с нами. Но в тесноте, да не в обиде. Утром мы еще раз заскочили на лодке к полянке кувшинок, безуспешно похлестали по ним «неогрузом», а после собрались и поехали ко мне в деревню.

Вывод из этой поездки можно сделать такой: надо брать с собой как минимум перцовый баллончик. Так спокойнее. И посмею дать еще одну рекомендацию: если ловите снастью с колокольчиками, а вокруг вас еще есть люди, крепите колокольчики на рогатки-подставки под удочки, а не на кончиках донок. Поверьте, если рыба клюнет, вы услышите.

Ну или хотя бы снимайте их перед выматыванием оснастки, когда понимаете, что рыбы там нет. Не расшатывайте нервную систему свою и окружающих рыболовов.

Почему мы не делали этого раньше?

Проведя один день дома, мы снова устремились на рыбалку, но на этот раз замахнулись на карпа. Точнее, дело было так: мне нужно было посетить рыболовную выставку на выходных, а по дороге в Москву как раз есть «платник», где я пару недель назад классно отловилась в рамках мастер-класса по флэт-фидеру. Я очень хотела показать подруге это клёвое местечко и прелести ловли на флэт, о которых сама недавно узнала.

Хозяева «платника» – люди порядочные, болеют за своё дело и фильтруют посетителей: в состоянии алкогольного опьянения вход воспрещен, а распитие спиртного на водоеме грозит большими проблемами. Так что, всё обошлось без сомнительных персонажей на берегу. Только классная рыбалка и один вопрос – почему мы раньше не смотрели в сторону флэт-ловли?

Последний год моей рыболовной жизни я чаще гонялась за хищником со спиннингом, и в перерывах между щукой и окунями ловила дзен, глядя на поплавок. Хотя, вообще-то, фидер — это первый вид ловли, в который я когда-то влюбилась.

По сути, флэт-фидер — это всё тот же знакомый фидер с магией поклевки, отражающийся на квивертипе, но как будто даже чуть лучше. На мой взгляд, есть четыре основных преимущества ловли именно на флэт.

- Это чистая рыбалка без червей, опарышей, мотылей и кучи прикормки. Конечно, перед тем как расположить флэт-оснастку на дне можно закормить точку обычным кормом, а потом «переодеть» кормушку, но это не обязательно.

- Ловля на бойлы отсекает откровенную мелочь, и в принципе размер целевой рыбы можно контролировать диаметром бойла. Тогда как пучок червей даже на большом крючке может объесть даже совсем мелкая рыба.

- Есть возможность попить чайку, не дергаясь то и дело из-за теребоньканья наживки мелочевкой. То есть — это более спокойная, интеллигентная и целевая рыбалка.

- Есть готовые аккуратные и простые оснастки, с монтажом которых справится даже ребенок.

Поскольку ловили мы в тот период, когда вода уже начала остывать, хорошо проявил себя чесночный бойл. В «чесночном» наборе было три цветовых варианта– белый, красный и синий. Но охотнее всего чешуйчатые красавцы отзывались именно на белый цвет. И раз уж мы заговорили о цвете, то я процитирую моего друга - мастера спорта по донной ловле Олега Квицинию. Именно у него я недавно училась премудростям ловли на флэт.

«В ловле на бойлы цвет имеет наиболее важное значение. Об этом говорят многие гуру. А я лично сделал интересное наблюдение: когда у меня был аквариум, замечал, что проголодавшиеся рыбки выискивали на темном дне именно светлые камни и начинали их обмусоливать. Так что первично мирная рыба выбирает еду по цвету. Наиболее рабочими цветами являются белый, желтый, оранжевый и розовый. Это то, что нужно иметь рыболову при ловле на флэт, а всё остальное - уже маркетинг.

Однако для некоторых рыб запах бойла тоже очень важен. Например, для карася. Часто замечал, что когда ставишь белый бойл со сладким запахом, рыба не клюет, а когда выливаешь на кормушку чесночный аттрактант или вымачиваешь в нём бойл, рыба активизируется».

Короче, уважаемые читатели, если вы любите ловить на фидер или донки, очень рекомендую вам попробовать флэт! Я думаю, что в следующем году наберусь опыта у лучших в этом направлении спецов и напишу об этом отдельную статью. А пока вернемся к нашим суматошным поездкам и осеннему отпуску.

Какая выставка круче?

Как вы помните, после карповой рыбалки я продолжила путь в Москву на выставку. Наверняка вы в курсе, что теперь в столице проходят две выставки вместо одной, легендарной, на ВДНХ.

Какие преимущества у каждой из них и почему они разделились? Об этом я расскажу вам вкратце, чтобы вы не тратили часы на аналитику по обзорам, я же всё-таки журналист.

Итак, от внутренних источников известно, что у выставки «Охота и рыболовство на Руси», которая последние годы проходит в Экспоцентре, пару лет назад поменялось руководство. Не всех сотрудников устроили новые правила игры, они покинули команду и перешли на выставочную площадку Крокуса, где и решили организовать свою рыболовную выставку.

Так, в 2022 году в «Крокус Экспо» родилась выставка «МИР Охоты и рыбалки», которая сейчас набирает обороты. Несмотря на то, что проходила она всего 4 раза (в отличии от 56 раз «Охоты и рыболовства на Руси»), множество лидеров рыболовного рынка уже закрепились в «Крокусе»: MIDA, «Дунаев», Volga Baits, Salmo, Fishmaster, «Акватория спиннинга» и другие.

В Экспоцентре же осталось множество компаний со специализацией на охоту и туризм. Лично я из известных мне рыболовных брендов на выставке «Охота и рыболовство на Руси» увидела только стенд «Серебряный ручей».

Однако, награждения спортсменов по итогам всероссийских соревнований денежными призами (между прочим!) Федерация рыболовного спорта России второй год проводит именно на площадке в Экспоцентре.

Обе выставки имеют статус «международных», но как мы с вами понимаем, с «международным» сейчас везде туго, так что надеяться на то, что на мероприятиях вы увидите последний писк японской моды на спиннинги или побываете на мастер-классе от англичан - родоначальников донной ловли, не стоит. Но зато находчивых китайцев и там, и там хватает.

Старая добрая Удомля

Всего пару дней в городе, а устала так, будто целую неделю стояла в автомобильных пробках или тусовалась в многолюдных помещениях. Москву мне можно принимать только маленькими порциями, всё-таки теперь я человек природы и тишины.

К счастью, после моего возвращения из столицы отпуск у подруги продолжался - и, сменив приличный костюм на непромокаемый комбинезон, а туфли на резиновые сапоги, мы умчались на любимую Удомлю.

Поскольку в прошлом году мы исколесили берега озера по кругу в поисках лучшей стоянки и потратили на это целый день, в этот раз мы точно знали, куда надо ехать.

Видимо, высшие силы решили компенсировать нам дефицит тишины и покоя в недоброй памяти волжском заливе – на озере мы оказались одни на длинном песчаном берегу. Приехав уже под вечер, поспешили собрать лагерь и скорее забросить фидеры, ну прямо до зуда в руках хотелось!

Вдохновленная ловлей на бойлы на «платнике», вместо обычной фидерной оснастки я поставила флэт. Вода в Удомле тёплая в любое время года, крупная рыба есть, а значит чудо-шарики должны работать. Но вместо ядрёного чеснока поставила желтый бойл – называется «медовая кукуруза».

Прошло 10 минут и, несмотря на ощутимый ветер, у меня состоялась вполне внятная поклевка. На крючке что-то некрупное, но бойкое. Это оказалась плотва, да какая! Ух, флэт нравится мне всё больше и больше. Следом за плотвой на тот же самый бойл отозвался и упитанный карасик, а за ним и местная диковинка – канальный сомик, маленький, но как он давит в дно на вываживании! В общем, я снова ощутила невероятный кайф – рыбалка с ночевкой, умиротворение, клёв.

Но, как водится, всенепременно вмешивается какое-то «но». Пару раз у меня случились поклевки невиданной силы - и на последней рыба оборвала мой уловистый флэтовый монтаж, а он, как назло, был в единственном экземпляре! Ладно, пора спать, завтра съездим в ближайший рыболовный магазин – восполним потерю.

Ночь выпала очень холодной, так что спали мы с Лизой и Люськой снова в машине. Перед сном включили на телефоне какое-то глупое реалити-шоу, открыли пачку чипсов и просто насаждались обстановкой. Кстати, из окна багажника в горизонтальной проекции было видно невероятной красоты звездное небо.

…Нужных нам монтажей в местном магазине не оказалось, а на обычный фидер ловить бешеную густерку, которая бросается на всё подряд и толком не дает подойти другой рыбе, нам не хотелось. А еще одолел такой ветер, что по берегу летали наши стулья и даже навес-шелтор. Ух, Удомля, ты всегда даешь жару!

В такую ветреную погоду широкий открытый берег — это не лучшее место, так что мы решили двигаться в сторону дома, но по дороге заехать на «сброс», это место, где теплая вода из блоков АЭС попадает в озеро. Зимой там отбоя нет от тиляпии.

Но, как я и думала, крупняка на «сбросе» не оказалось, зато мелкая тиляпка бросалась даже на резиновые приманки на спиннинге. Но время трофеев придет в ноябре, и мы сюда еще вернемся. Зато интересности всё-таки были! На берегу мы познакомились с парнем, который давно ездит на рыбалку на Удомлю, и чтобы «отбить» стоимость бензина, ловит там сачком местных креветок и продает у себя в городе в аквариумный магазин. Вот он, бизнес на самый крайний случай!

Денек «самое то»

На ветреной Удомле меня слегка продуло, приехала я домой с температурой, при которой, по устоявшимся слухам, умирают некоторые мужчины, – 37 и 5. Отпуск подходил к концу, впереди много работы, а приличного размера щуку, о которой я грезила, так и не поймала. Но упорство, местами безрассудство и инфантильность меня никогда не покидают. Денёк завтра обещает быть мрачным, но по мнению бывалых рыбаков – самое то для щучьего клёва.

…Из яркого сегодня только приманки и мой дождевик. Дождь, ветер, затянутое серыми облаками небо, погодка шепчет: «Иди, лови щуку!» Кошки у меня дома в такие поры лежат на диване калачиком, а я пошла со спиннингом к своей маленькой лодочке. На берегу домашней речки никого. Не слышно разговоров рыбаков на воде, шума моторов и звука заброшенных кормушек фидеристов. Видимо, здравомыслящие люди шепот погоды поняли по-другому.

Времени до сумерек у меня оставалось немного, поэтому тратить его на хлестание неогруженной «резиной» по кувшинками я не стала, ибо в моём случае от такой ловли толку мало. А вот воблеры — проверенная тема.

Из соображений, что в пасмурную погоду лучше клюет на натуральные спокойные цвета, первый в бой пошёл темно-серебристый воблер в 130-м размере (ну осень всё-таки, чего мелочиться). Постреляла им в заливчике вдоль травки и ближе к руслу. Тишина.

Я увлеклась и не заметила, как ветер снес мое судно к увядающим кувшинкам. И тут «трыньк-трыньк» в удилище. Думала, зацепилась за травку. Ан нет, оказалось, что на крупный воблер соблазнилась зубастая малышка. После этой поимки я немного воодушевилась, но больше полутора часов поклевок не повторилось вообще. Неужели зря мокла под тяжелым пасмурным небом?

Раз осенняя классика не работает, закину-ка я золотой, покусанный щуками в летние вечера - воблер в 110-м размере. Вдруг прокатит? И вот уже на последней остановке перед домом — удар. Через пару секунд — «свечка» красотки! До чего приятно это вываживание после таскания «карандашиков»! Пока фотографировала щуку, она меня отлупила своим хвостом - наверное, имела в виду: «Хорош фоткать, давай отпускай уже, блогерша фигова!»

На следующем забросе я зацепила воблер за что-то на дне. Откусывать было жалко, так что поплыла отковыривать. Оказалась — брошенная сеть. Ох, ну когда ж переведутся эти «добытчики» на нашей реке. Кое-как в потемках вытащила её и со спокойной душой двинулась домой, на диван к кошкам…

Перечитала рассказ, который написала для вас, дорогие читатели, и подумала – ух, сколько впечатлений, эмоций и воспоминаний от отпуска, надолго должно хватить. Но почему-то душа снова рвется на рыбалку…