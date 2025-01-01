NE PAL. Итоги сезона 2024 года Александр Кайдалов | 19 декабря 2024 г.

Вот и закончился очередной сезон NE PAL, регулярных любительских соревнований по ловле хищной рыбы с лодки. Он проходил по новым правилам, с новыми участниками и на новых водоемах. А что мы знаем про NE PAL? Это, по сути, самый масштабный рыболовный турнир в Северо-Западном регионе.

И как человек искушенный в рыболовном спорте и имевший когда-то разряды, а позже - судейские категории и опыт работы судьей на крупных соревнованиях, в том числе и на чемпионате России, могу сказать, что уровень организации NE PAL сильно выше, чем на многих аналогичных турнирах.

И дело тут не в наградах победителям, хотя призовой фонд каждого отдельного этапа составлял порядка полумиллиона рублей. Участникам, занявшим первое место в двухдневном турнире, вручается главный приз - лодка из ПВХ внушительных размеров – 460 см.

Призовых мест аж десять плюс к этому разные номинации, такие как BIG FISH. Подарки, всегда весомые, от именитых отечественных и иностранных производителей. И, конечно, продумано всё «по красоте» - внушительные кубки, медали и грамоты. Даже при регистрации экипажей всем участникам раздаются всякие дельные подарочки - типа приманок для тестов или сувениров.

По окончанию двух этапов определяется лучший экипаж, которому и предназначается главный приз сезона. И обычно это что-то весьма крутое, нужное в лодке или дороге.

Например, по итогам сезона 2024 лучший экипаж получил носовой электромотор HAIBO с функцией якоря плюс необходимые для его работы компоненты, а также возможность установки его на лодку в сервисном центре.

Правила

Главное правило: нет мёртвой рыбе! Вся пойманная рыба измеряется линейкой и взвешивается на весах, предоставляемых организаторами. А потом отпускается.

Все действия со времени измерения и до момента, когда рыба сама уйдет под воду, фиксируются на видео. Подробная инструкция по видеофиксации выдаётся организаторами. И это очень важный момент. Умение сохранить рыбу живой - очень важный навык для участников.

Например, в прошлом году наш экипаж потерял второе место и довольствовался лишь десятым именно потому, что у нас погиб 5-килограммовый судак.

Мы не смогли его спасти, хотя и проводили все необходимые реанимационные действия.

Второе правило: нет ограничений на участие. То есть принять участие может любой желающий, независимо от того, снаряженный ли у вас рыболовный катер или просто лодка из ПВХ. В NE PAL всё демократично.

Если есть желание – вам всегда рады. И уж поверьте, составить конкуренцию лодке с многомиллионной стоимостью можно и на ПВХ-шке с веревочным якорем.

Еще приятный момент – отсутствуют ограничения по перемещению на выбранной акватории, т.е. удаленность от точки старта не имеет значения, а единственное ограничение - это время ловли на воде, регламентируемое официальным таймингом.

К зачету принимается пять экземпляров хищника - щуки, судака или окуня. Минимальные размеры - согласно правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна. Результаты вычисляются по формуле «один грамм = один балл».

Итоговый результат подсчитывается по сумме балов. По результатам этапа начисляются рейтинговые баллы. И в конце сезона выявляется лучший экипаж года.

За сезон проводится два двухдневных этапа. Календарь будущего сезона оглашается обычно в начале года, поэтому времени для тренировок предостаточно. Организаторы соревнований на каждом этапе готовят для участников вкусный и сытный обед плюс чай с печеньем и конфетами.

Атмосфера на турнире максимально дружественная. Со многими участниками я знаком уже несколько лет, но бывают и новые приятные знакомства. И знаете что? Игра на ПВХ-лодке против парней на большом катере с суперсовременным сонаром «Паноптикс» учит. Учит думать и анализировать, учит ловить рыбу в сложных условиях. И главное - учит сохранять рыбу живой.

Армия NE PAL-ловцев растет. В сезоне 2024 года приняло участие 147 человек, поймана и выпущена обратно в водоем чуть не тонна живой рыбы (827 кг 569 г).

О том что турнир с каждым годом набирает обороты говорит и то, что с момента проведения первых соревнований в 2021 году, в которых приняло участие 17 экипажей, в финальном этапе этого сезона на воду вышло больше полусотни бортов.

Добавлю, что турнир организован при участии сервиса LOVIM RIBY «Рыбалка с гидом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (lovim-riby.ru).

Сервис обеспечивает выезд на рыбалку, предоставляет свои плавсредства и снаряжение, профессиональных рыболовных гидов и многое другое.

До встречи на этапах сезона 2025 года!