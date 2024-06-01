Долго будет Карелия сниться… Андрей Великанов | 8 ноября 2024 г.

Сегодня речь пойдет исключительно о спиннинговой рыбалке в непопулярных, практически безымянных озерах Карелии. Здесь вы никогда не встретите других рыбаков. И уж на сто процентов - представителей всяких силовых структур и инспекций. Несколько месяцев в году мы с женой проводим в глухом карельском лесу в Сортавальском районе, немного севернее озера Малое Янисъярви.

По распределению после Ленинградского университета я оказался в разношерстном коллективе сотрудников НИИ озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ). Наша лаборатория занималась интродукцией новых рыб в аквакультуру Северо-Запада СССР. Основные виды, интересующие научников, были различные сиговые (нельма, муксун, чир, сиг-пыжьян), но попадались и редкие экземпляры из ихтиологической энциклопедии - типа севанской храмули или сибирского чукучана. Об этом будет отдельный рассказ.

Сотрудники завлабораторией Б.Б. Волошенко летали по всему Союзу и привозили в рыбопитомники Ленинградской и Псковской областей, а также Литвы взрослых производителей, оплодотворенную икру и только что проклюнувшихся личинок. Маршруты и сроки командировок обычно определял старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Дима Буланов.

В лаборатории на пятом этаже дома номер 26 по Набережной адмирала Макарова «кабан» (т.е. к.б.н.) Дмитрий Петрович, коротконогий блондин с вечной беломориной в уголке рта, уютно восседал за громадным старинным письменным столом с зеленым сукном под локтями и прекрасным видом на Неву, Петроградскую сторону и стадион Ленина.

За спиной у него висела громадная карта СССР с прилегающими территориями – Скандинавией, Польшей, Румынией, Ираном, Афганистаном, Монголией, Японией, Северной Кореей и частью Китая.

Любимой забавой «кабана» Буланова было, не оборачиваясь, ткнуть карандашом через плечо в карту и отправить подчиненного в библиотеку для написания биологического обоснования интродукции необычных рыбных особей из региона, куда попал карандаш. Деньги на исследования тогда особенно не считали, ручеек стабильно лился из государственного кармана.

Однажды, когда подошла моя очередь на длительные раскопки в книжном хранилище, Дмитрий Петрович как-то не очень аккуратно вонзил карандаш в карту.

- Младший научный сотрудник, - он многозначительно посмотрел в мою сторону, - а ну марш в библиотеку!

- Дмитрий Петрович, - взмолился я, - так это ж плоскогорье Гоби, там ни одного водоема нету!

- А куда ты хочешь поехать? – быстро отпарировал Буланов и картинно перекинул папиросину из левого уголка рта в правый.

- Наверное, в Карелию, – выпалил я первое попавшееся на язык название ближайшего региона.

Ведь отчаливать на несколько месяцев в Тмутаракань совершенно не хотелось. Буквально только что женившись, покидать берега Невы я пока не планировал.

- В Карелии, - сурово подытожил он, - и дурак рыбу поймает. Ой как долго она будет тебе только сниться, студент!

И не отпустил, злодей - в Бурятию послал. В советское время попав по распределению в любую государственную контору ты должен был, кроме работы, три года безропотно выполнять любое побочное дело – ездить в стройотряды, колхозы, ходить на демонстрации.

Права голоса у мэнээсов (младших научных сотрудников) практически не было. Это я к тому, что будь моя воля, смог бы в тот момент преспокойно поехать в Карелию вместо Улан-Удэ.

Тем более что в систему ГосНИОРХ в те годы входил Приозерский рыбоводный завод, расположенный в поселке Моторное на Ладожском озере. Его построили еще финны в тридцатых годах двадцатого века. К слову, редчайшее в своём роде предприятие со всех точек зрения.

Край рек и озер

Немногие осознают, что Карелия уникальнейшее место на Земле. По количеству озер на квадратный километр она занимает первое место в мире!

Гидрологический кадастр насчитывает тут более 61 000 озер и около 27 000 рек. Есть громаднейшие водоемы – Ладога, Онега, Сегозеро, Топозеро, Пяозеро. Это в прямом смысле моря-океаны. Со всеми вытекающими последствиями. Бывали ситуации, когда рыболовы в осеннюю пору неделями куковали на озерном берегу без малейшей возможности выйти на воду. Такая вот волна и ветер!

Поэтому нас с женой в карельской истории в большинстве случаев интересуют блюдца меньшего размера, которые должны быть расположены как минимум в десяти километрах в стороне от ближайшего населенного пункта и хорошо накатанных автодорог. Так надежнее с точки зрения социальной защиты рыбонаселения от Homo sapiens, человека разумного.

Как правило, нам с женой по душе блюдечки с гипотетическим диаметром от одного до пяти километров. По-взрослому волна здесь никогда не разгуляется, да и золотую рыбку поймать тут проще. Если из намеченного озера выходят реки и протоки — плюс, а вот когда вокруг болота — минус. На такой водоем сложнее осуществить заброску, ведь торфяное дно является не самым лучшим местом для счастливой жизни благородной рыбы.

Для удачного выезда на рыбалку приходится заранее, и не один час поработать с топографической картой, компьютером и лентой новостей. Карелия сегодня выращивает 80% товарной форели всей страны. Нередки случаи массового бегства радужки из садков, что порою приводит к классическим Голливудским результатам в спортивной рыбалке.

Для полного разъяснения рекреационной картины повторюсь, что несколько месяцев в году мы с женой проводим в глухом карельском лесу, немного севернее Малого Янисъярви (Заячьего озера по-фински). И вопросы «по рыбному делу», за редкими исключениями, решаем в часе езды от избушки на курьих ножках. А при более дальних выездах ночуем в палатке.

Рыбный ресурс Карелии поистине неисчерпаем - до сих пор местным жителям разрешена (с условием регистрации орудий лова и их маркировки) добыча рыбы сетями! А возможности спортивной рыбалки здесь, можно сказать, безграничны. От ряпушки до озерного лосося, налима, сига, язя. И конечно же главной волчаре карельских вод – щуке. Ну а беломорская семга и горбуша – отдельная увлекательная тема в стиле вестерн.

Инструментарий

Большинство современных рыболовов едут в карельские широты с собственными лодками или арендуют «крейсер Варяг» на рыболовной базе. Я давно отдаю предпочтение надувному флоту - в силу компактности, легкости и простоте гаражного (или домашнего) хранения. Вдобавок любая надувнушка обычно экипируется подвесным мотором гораздо меньшей мощности, нежели жестко-корпусной катер. Что, опять же, дает выигрыш в расходе топлива, а значит - и материальных затратах.

В зависимости от экспедиционных требований (говоря проще – какое озеро я собираюсь исследовать), в моём «гардеробе» четыре надувных борта длиной 3, 3,2 м, 3,4 и 4 метра. Подвесных мотора тоже четыре – 3, 5, 8 и 9,8 л.с. исключительно двухтактной породы. Тут объяснение простое – все двухтактники менее чувствительны к качеству топлива, легче (по сравнению с аналогичными четырехтактными подвесниками) и удобнее в транспортировке.

Как известно, двухтактный двигатель можно перевозить в багажнике автомобиля в каком угодно положении, чего нельзя сказать о четырехтактниках – их транспортируют или в стоячем положении, или на конкретном боку, рекомендованном производителем. А об экономии топлива четырехтактным мотором до мощности 40 л.с. можно забыть, она в сравнении с аналогичным двухтактником просто смехотворна.

Никакими техническими приблудами (даунриггерами, эхолотами) на постоянной основе я не балуюсь. Как говорят в медицине, нахожу рыбу по старинке - органолептическим способом. Это придаёт рыбалке больше чувств и эмоций. Правда, очень редко беру с собой портативный эхолот «Практик», использую который только для определения глубины в выбранной точке ловли.

Нахлыст и надувная лодка – понятия несовместимые, особенно если в кокпите сидит верный товарищ, по счастливому стечению обстоятельств являющийся супругой. Значит, нахлыст также вычеркиваем из оглавления в программе пьесы «Двое на Титанике».

Спиннинги в лодках вышеназванных размеров не должны превышать длину 2,1 м и иметь максимальную дельту в плане теста по забрасываемым приманкам. Про надежность бланка и качество фурнитуры упоминать не стану: в карельских сценариях даже на весьма некрупном водоеме твоей блесной может заинтересоваться такой крокодил, что мама не горюй! И, как было упомянуто выше про недоиспользуемый биоресурс, на некоторых выездах поймать щучью мелочь не удается.

За блесной носятся исключительно представители тяжелой весовой категории, в желудках которых обнаруживаются подростки собственной фамилии не менее килограмма!

Обвешиваться дорогим реквизитом типа G.Loomis или Lamiglas нынче нет никакого смысла. Современные технологии, переданные пару десятилетий назад китайцам, позволили резко снизить расходы на «приборы и оборудование».

Например, в сентябре 2024 года Лена взаброс поймала семикилограммовую щуку с помощью более чем дешевого комплекта (спиннинга Maximus Sea Wolf, 2,1 м, 10 – 30 г, ex-fast и катушки Talon Black Side 3000 FD).

Многие современные рыболовы, забыв дома эхолот, считают, что поездка пошла под откос. То же самое я могу сказать о подсачеке. Хотя и владею техникой затаскивания в лодку здоровенных рыбин (рекорд 25 кг) голыми руками. Но хороший подсачек – наше всё!

Приманок на отечественном рынке нынче превеликое множество, но как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое. И сегодня самодельные «колебалки» Виталия Зеленовского или завода ЛООиР «Балтика» привлекают зубатых хищников ничуть не хуже, чем распиаренные Blue Fox Esox или MEPPS-S.

В 2009 году я приобрел в Сиднее мировую энциклопедию блёсен. Здоровенный фолиант страниц на 600 с цветными картинками. И был крайне поражен фактом, что у многих знакомых компаний из Европы там было представлено всего по две-три блесны.

«А что тут удивительного, - сказал мне тогда владелец австралийской компании Halco Бен Патрик (Ben Patrick). – Возьми, к примеру, финскую фирму Nils Master — это Invi, и больше ничего!» Правда, к тому моменту товарищ Бен уже хорошо накушался местного «игристого» под барбекю из кенгурятины и, наверное, его слова серьезно можно было не рассматривать.

Под «Invi» он имел в виду Invincible (непобедимый) – знаменитый воблер, придуманный братьями Ханну и Калеви Кангас (Hannu & Kalevi Kangas) более шестидесяти лет назад.

Городок Калккинен (Kalkkinen), где они жили, располагается в Центральной Финляндии на озере Пяйянне (Päijänne), в так называемом озерном краю, а хищником № 1 здесь всегда была щука. Хотя Invi шикарно работает и по другим хищникам, вплоть до тропических тунцов и морских окуней, сам проверял. В тоже время у Nils Master есть еще несколько уловистых моделей (например, «колебалка» Bete), про которые маститый австралийский гуру даже не упомянул.

Не знал бы я лично братьев Кангас и их продукцию, так бы и поверил маститому рассказчику. А в эпоху маркетингового беспредела доверять советам по экипировке и оснастке следует лишь собственному опыту или же мнению ближайшего однокорытника по рыбацкой доле.

Обязательным элементом рыболовной вылазки по маленьким карельским озерам является набор сурового лесоруба - пила, топор и сучкорезы. Из своего опыта давно понял, что дольше всего живут в борьбе с деревьями и кустарниками на проселочной дороге модели финской фирмы Fiskars. Все же китайские и российские магазинные аналоги - полное «гэ на пэ».

Философия рыбалки

В годы моей рыболовной юности в Ленинграде существовал нахлыстовый клуб. Базировался он рядом с Сытным рынком, в помещении Петроградского районного общества охотников и рыболовов.

Председателем клуба являлся Лев Михайлович Строгин, ветеран войны, художник по призванию и бесспорный лидер ловли на искусственную «мушку» в РСФСР. По мастерству он стоял в один ряд с латышами и литовцами. А в этих советских республиках нахлыстовая ловля была особенно популярна.

Кто ездил со Строгиным на рыбалку, всегда удивлялись его манере отпускать первую пойманную рыбу, не важно какого размера и названия. В то время как спутники неистово хлестали «мушками» и блёснами, Лёва частенько сидел на берегу лососевой речки и просто любовался порогом и происходящим вокруг.

В прошлом веке отпустить пойманную рыбу обратно в воду считалось полнейшим нонсенсом. Хотя все действующие рыбаки вроде читали и Аксакова, и Черкасова, где описанию природы и душевных состояний человека с удочкой уделялось не меньше времени, нежели перечислению снастей, приманок и тактики ловли.

Недаром в самой первой энциклопедии рекреационной рыбалки «Compleat Angler» («Искусный рыболов»), изданной в 1653 году англичанином Исааком Уолтоном, подзаголовком на титуле была поставлена фраза «The contemplative man’s recreation» («Созерцательный отдых человека»).

Уже несколько позже я познакомился с американцем Ли Вульфом родом из города Валдиз (Valdez) на Аляске. Он придумал не только рыболовный жилет, но и очень модную нынче философию «поймал – отпусти». Где один из аспектов был весьма прост: если в доме есть что покушать, незачем отправляться на рыбалку.

Сегодня это Вулфовское «отпусти» дошло до полного абсурда. Когда обратно в водоем отправляют всё подряд, с кровью и жуткими ранами. А порою за борт опускают даже бездыханных рыб. Никто не думает о последствиях гормональных реакций и стрессе рыбы в процессе длительного вываживания. Главное - иметь под рукой гуманный подсачек, крючок без бородки и гипоаллергенные перчатки – и твоя совесть чиста! Сдается мне, что по поводу слепого следования принципу «catch and release» можно написать громадный трактат, где эпиграфом должно стоять высказывание немецкого философа Макса Вебера: «Человек — это животное, висящее на сотканной им самим паутине смыслов».

Мы с Леной отпускаем всё, что еле зацепилось, но останавливаем рыбалку сразу, когда улов начинает превышать разумный лимит потребления. Бывает, что подобные конфузы случаются буквально через полчаса после первого удара веслами по озерной глади, но что делать...

Много лет назад за неторопливым деревенским ужином, где гвоздем программы была здоровенная сковорода, доверху заполненная мелкой ручьевой форелью, поджаренной с яйцом и панировочными сухарями, я рассказывал трактористу Сане Голубеву о современной спортивной рыбалке, рекреации, общественной организации «Trout Unlimited», искусственных «мушках» и проблемах принципа «поймал – отпусти».

Саня жил в деревне Дорогощи Бокситогорского района Ленобласти, прямо на ручье, впадающем в речку Воложба. В Брежневские времена в те края на нерест массово заходила ладожская кумжа, изредка попадался и балтийский лосось.

Любимым занятием Голубева была ловля конопатых на «тычки» - палки с леской, крючком и червяком, что втыкались в берег в правильных местах. Вечером натыкал, утром собрал рыбу.

- Ты понял, что значит современная рекреация? – закончив красочный рассказ спросил я.

- А чего тут не понять, - опрокинул в глотку очередную стопку водки Саня. – Поймал – сожрал!

Тактика

Бумажные карты или интернетовские снимки нужного озера, полученные с помощью программы Google Earth, не передают ощущения, душевные настроения и природные запахи. Подъезжая к новому лесному блюдцу, ты словно открываешь непрочитанную книгу. Где сперва следует глянуть на обложку, пробежаться по оглавлению, посмотреть тираж и название издательства.

Обычно мы начинаем рыбалку неторопливой «дорожкой» вдоль береговой линии, дабы повнимательнее ознакомиться с объективной реальностью в виде ручьев, родников, бобровых хаток и плотин, каменистых гряд и упавших в озеро деревьев. Всех тех кафе-ресторанов, где твою приманку (на одном удилище - «колебалка», на другом – воблер) может поджидать голодный клиент.

В подобных местах мы обычно останавливаемся, облавливая интересные точки на трассе. Если я вываживаю рыбу, подсачивает Лена, и наоборот. Это «аз-буки-веди» разумного поведения в лодке малых размеров. Тем более, как было упомянуто выше, результаты могут оказаться самыми ошеломляющими. И по размерам, и по видовым названиям.

На первом месте по количеству пойманных трофеев в нашем экипаже – щука, затем язь, окунь, кумжа, форель, хариус. Поздней осенью и ранней весной в эту шеренгу подстраиваются также налим и сиг.

Всем остальным набором хромосом (лещом, ряпушкой, плотвой), что доступны в этих широтах, надо заниматься специальной снастью и потратить порою уйму времени с минимальным конечным результатом. Впрочем, успешный опыт ловли всех вышеупомянутых видов рыб на однограммовые блёсенки Kuusamo Mini Lippa был, и не маленький. Как спиннингом, так и нахлыстом.

Напоследок поделюсь самой крамольной тайной наших карельских университетов: никакой «резиной» всех мастей и раскрасок мы практически не пользуемся…

Поваренная книга

У каждого рыболова в загашнике лежит свой фирменный секрет приготовления блюд. Есть такие и в наших кулинарных книжках.

1. Щучий сбой и пупки. Сбой (печень, сердце, икра или молоки, желчный пузырь выбрасывается) можно брать от любой по размеру рыбины, а вот «пупки» (желудок) – только от крупной (начиная от трехкилограммовой). Всё мелко режется и маринуется в холодильнике пару часов в соевом соусе. Затем жарится с луком с добавлением горчицы.

2. Филе язя. Главное в данном блюде – размер рыбы. Язь весьма костлявый товарищ, но начиная с килограмма очень даже подходит для филе, пожаренном на оливковом масле в геркулесе мелкого помола.

3. Балык из щуки. Конечно же, это не классический балык, но внешне очень похож. Желательно иметь рыбу не менее двух кило. Среднюю часть тушки отделяем от позвоночника, оставляем на коже, делаем 1,5 – 2-сантиметровые надрезы на мясе. Посыпаем солью и специями (тут уж всё зависит от собственного настроения и фантазии). На сутки ставим в холодильник, а после коптим на несильном жару на осиновых опилках около сорока минут (для этого нужны не самые сухие дрова).