Её Величество Зимняя удочка Алексей Коломиец | 14 ноября 2024 г.

В зимней удочке есть нечто сакральное, что объяснить в двух словах не получится. К удочкам этим совсем иное отношение, чем к летним «болонкам» или спиннингам. Не сказать, что я отъявленный фанат зимней ловли, однако чувствую какую-то сверхъестественную силу, заставляющую меня как упорно ловить на старые удильники, так и совершенствовать те, что только что купил в магазине. Или искать и делать новые образцы, подсмотренные у знакомых рыболовов или в интернете. В преддверии зимнего сезона я решил погрузиться в эту самую магию зимних удочек.

В самом начале моей зимней практики я довольствовался удочками, которые делал себе сам. Основные идеи были почерпнуты из журналов «Рыбоводство и рыболовство», из альманахов «Рыболов-спортсмен» и из небольших заметок, что печатались в газетах «Советский спорт» и «Труд».

Помню, один из первых моих удильников был сделан из пенопластовой балберки (поплавка рыболовной сети), что была найдена на речном берегу. В отверстие балберки я присобачил хлыстик, а по бокам ножом вырезал канавки для запаса лески. Эх, вот времена-то были! А первая модернизация в моём исполнении — это вырезанный в деревянной ручке ромбовидный паз, куда я вставлял сменные мотовильца с различными оснастками.

Эту удочку я у себя дома найти уже не смог, а вот статья из альманаха, которая меня вдохновила, осталась в моей библиотеке.

Легальная электроудочка советского рыболова

Конечно же, эту зимнюю удочку с электроприводом назвать электроудочкой будет неправильно. На самом-то деле у хитрого устройства с механизмом колебания хлыстика и блоком питания от батарейки «Крона» есть название – «Окунь». И немалый для тех лет ценник - 8 руб. 50 коп.

Скажу честно, я ни разу этой штукой не ловил. Она для меня вроде как раритетный музейный экспонат. Помню, незадолго до того, как у меня появился «Окунь», мне подарили станок для бритья, который при использовании вибрирует. И я задумался: можно ведь приспособить эту диковину к зимней удочке, чтобы передавать колебания на хлыстик. И вуаля - удочка сама трясёт мормышку!

Но вот, оказалось, что моя идея не нова, существовал уже готовый вариант советских инженеров. На «Окуне» есть даже регулятор частоты колебаний!

Коли я уже приоткрыл двери моего небольшого музея, познакомлю вас еще с одним экспонатом – это «Волжская кобылка», она же «Волжская колодка». Как-то достался мне в наследство зимний ящик от одного пенсионера, который на рыбалку ездить уже не мог по выслуге лет. Так вот, в этом ящике я обнаружил удочки его собственного изготовления.

Я вам так скажу: наверное, Леонид Павлович Сабанеев знавал именно такие удочки. «Кобылка» оснащена для ловли забана (крупной густеры) и леща на волжском течении. Но я, разумеется, на неё не ловлю. Она просто занимает достойное место в моём музее.

Хлыстик у неё убирается в рукоятку, а в рабочем состоянии торчит чуть под наклоном вверх. Полагаю, что именно такая конфигурация удильника создана для того, чтобы быстро хватать его рукой в толстой рукавице.

От «балалайки» до бабайки

Кому-то может показаться, что я нарочито хвалю инженеров советской эпохи. На самом-то деле изобретательность рыболовов не знает временных пределов и границ. Несколько лет назад я увидел миниатюрную удочку, которая надевается с помощью пластикового кольца на палец. Приятель ловил окуней на «пальцовку» с такой скоростью, что ему позавидовал бы любой рыболов-спортсмен.

Одним пальцем он придавал хлыстику с кивком требуемую частоту колебаний, а после подсечки не откидывал удочку, как многие делают, а просто тащил рыбу за леску, чуть оттопырив палец с надетым на него хлыстом. Сама по себе идея весьма занятная.

Но если глубина в точке ловли большая, мне всё же удобнее откинуть удочку от лунки и избавиться от излишков лески, которая так и норовит на ветру скрутиться и запутаться. Ну а саму удочку приятель назвал «бабайка». Не спрашивайте меня, почему он именно такое название придумал.

Например, я считаю, что удочка «балалайка» совсем не похожа на одноименный народный инструмент. По форме – скорее напоминает мандолину. Ну да ладно. А кольцо «бабайки» теперь выполняется приятелем из пробки. Наверное, чтобы палец сильно не уставал…

Удочки рабочие и современные

Долгое время моими любимыми зимними удочками были магазинные, причем советской эпохи. Правда, хлыстики я на них поменял на винипластовые. Не помню откуда у меня появился винипласт.

Вроде как из этого материала делались какие-то ванночки для работы с кислотой или щёлочью. Мы выпиливали тонкие бруски, скругляли их края напильником - и получался отличный хлыстик, который не ломался и хорошо пружинил на любом морозе.

Из чего делают современные хлыстики для зимних удочек – я не знаю. Правда, в последние годы претензий к ним не имею. Например, с удочки Stinger Ice Hunter Sport 4 (у неё самый жесткий хлыстик) я снимаю «тюльпан» и вместо него креплю кивок - получаю безукоризненную удочку для ловли на «безмотылку».

Перед перечислением своих рабочих зимних удочек я должен сказать, что выбираю их в соответствии с моей манерой ловли, а точнее – привычным хватом удильника. Мне удобнее держать удочку как дротик в дартсе, ну или как карандаш или ручку.

Сама техника придания колебаний схожа с тем, что я как будто быстро ставлю точки на воображаемом листе бумаги. И при таких манипуляциях хлыстик и кивок придают мормышке требуемую частоту и амплитуду.

Наверное, это можно объяснить тем, что в детстве я играл на скрипке и в правой руке держал смычок. А можно вспомнить, что на срочной службе я был радиотелеграфистом и три года отбивал ключом морзянку, работая кистью правой руки. Но, собственно, не суть.

Все ловят, кто как привык. Кому-то удобнее ловить «балалайкой». А кто-то держит удочку как столовую ложку. Так вот, из-за моей манеры держать удочку как дротик, мне полюбились удочки Salmo.

Правда, их я перед рыбалками доводил до ума – менял хлыстики, наждачкой удалял наплывы на катушечных дисках, подкладывал шайбы под стопорный винт катушки. Иногда удавалось добиться идеальной работы, иногда нет. Наверняка, всё зависит от изначальных технологических зазоров, от деформации материалов на морозе и тому подобное.

Удочки ручной работы: эстетика, удобство, качество

В последнее время я всё реже занимаюсь доведением удочек до нужного мне уровня качества. Уже давно появились новые материалы, новые формы удочек. Да и старые модели Salmo исчезли с прилавков рыболовных магазинов. Вот смотрю на то, чем ловят мои приятели - и тоже хочу такие удочки.

Но выбор нужной снасти на этом не останавливается. Например, зимний удильник для ловли на балансиры был сделан умельцем из Уфы. И всё мне в нём, удильнике, нравится, кроме одного – скользкая рукоятка. Она удобная, легкая, катушка работает безукоризненно, но как-то вот… выскальзывает из расслабленной руки. Того и гляди клюнет крупный окунь или щучка - и занырнёт удочка в лунку!

Ну а для ловли сазанов по первому льду мой друг сам делает удочки. Берёт катушки от всё тех же Stinger Ice Hunter Sport и ставит их на выточенную из плотного поролона рукоятку.

Та вырезана таким образом, чтобы рука фиксировала катушку при подсечке, и коль сазан попрёт дуром, удавалось бы держать удочку двумя пальцами и стравливать леску со слабо зафиксированной катушки. Может быть, кому-то это покажется слишком сложным.

Но практика доказывает, что только таким образом можно избежать обрыва тонкой лески при вываживании очень крупной рыбы.

Удильники для ловли хищника

Я специально выделил зимние удильники для ловли на раттлины в отдельную категорию. Их эволюция прошла примерно такой же путь, как и удочки для ловли на мормышки.

Какие-то удильники я сам делал, какие-то дорабатывал. Мудрил с кивками. Ставил разные катушки. И хотя ловля на раттлины – относительно молодое занятие, я за несколько лет успел понять, что мне от таких конструкций нужно в принципе.

Преднамеренно опущу описание тех удильников, которыми я ловил судака на мормышку с подсадкой малька – с ними всё достаточно понятно: жесткий хлыст и кивок требуемой жесткости. А вот с более современными удильниками я разбирался гораздо предметнее.

Например, я не сразу понял, что удильники с длинными хлыстами, на которые обычно ставят безынерционные катушки – мне не подходят. Говорят, что вываживать судака с помощью хлыста и катушки удобнее, нежели вытягивать клыкастого за шнур или леску. Но есть нюанс: а, что, на ролик лесоукладывателя лед не намерзает? Леску, особенно плетеную, не прихватывает на шпуле?

Одно время я пытался ловить на такую снасть исключительно в оттепели. Но быстро понял, что пока я брожу от лунки к лунке в поисках судака – мне трудно понять, как изменяется рельеф дна. А когда сматываешь рабочий отпуск лески на руки для переноса снасти с лунки на лунку – в следующей лунке сразу видно, насколько изменилась глубина.

Соответственно, делаешь выводы. Понимаю, что на современном этапе многие решают проблему поиска рельефа с помощью портативного зимнего эхолота. Но как опустить приманку чуть выше дна и покачать ею, не стукнув опрометчиво о грунт? В общем, я отказался от безынерционных катушек. Обыкновенная инерционная катушка – вот мой выбор. А рыбу я достаю руками, уж извините.

Один из первых покупных зимних удильников – St.Croix Legend Ice LIR 24 MH. Приобретен был когда-то на распродаже типа «две по цене одной». Благодаря ему я многое понял. Например, что такое легкость и мощность одновременно.

Благодаря ему я уяснил, что с моей манерой рыбачить со льда удильники должны укладываться в ящик, либо транспортироваться отдельно. И еще мне очень понравился встроенный в «тюльпан» кивок. Довольно оригинальный и весьма удобный.

Но время и бестолковость не щадит ничего и никого. Тонкий крепкий хлыстик я сломал – а чего он торчал из зимнего ящика? Ну и удильник внезапно стал короче… И с тех самых пор я предпочитаю раскладные удильники.

А история с хлыстами-энд-кивками, о которых я рассказывал в одной из старых своих статей (см. СР №12-2021), в прошлом году возымела продолжение. В мои руки попали удильники Grows Culture, но дело не в торговой марке из Китая, а в концепции совмещения хлыста и кивка. Хлыст представляет собой тонкий брусок прямоугольного сечения, на верхнем конце он утончается и превращается в кивок.

Примерно такой, как квивертип на фидерном удилище. Правда, для ловли на раттлины лично мне кивки не нужны. Но вот на тяжелых «Чертей» ловить судака – самое то! Одну такую удочку я еще приспособил для ловли на балансиры.

Все основные рыбалки с этими моделями еще впереди. Но вот что мне интересно: что еще придумают китайские разработчики? Вставят батарейку, чтобы обогревать хлыстик и пропускные кольца на нём? Конечно, я иронизирую, посмеиваясь над собой же – уж очень мне по душе новые решения и технологии. Нет, не для вылова большего количества рыбы, а для удобства и комфорта рыбалки со льда.

Ну а что касается типичных зимних удильников для ловли хищника, и, в частности, на раттлины, мои поиски удобств в такой ловле привели к удочкам Stinger ForceAge (SRD FA60XXH) и Arctic Char (SRD AC70H). Первая из них, самая мощная - для ловли судака на водохранилищах.

Вторая, более мягкая, чаще всего подходит для охоты по затонам и ерикам на щук. Обе модели со съёмными рукоятками, что придает им компактность при транспортировке. И еще немаловажный нюанс – широкие пропускные кольца. На морозе это важно. Насчет длины и жесткости хлыста – не могу сказать ничего определенного. Кому-то нравится, чтобы хлыст чуть сгибался под тяжестью приманки.

Говорят, так удобнее ею плавно играть. Лично я не заметил никаких плюсов в этом. Если говорить об удильнике Arctic Char 70H, то он чуть длиннее и слегка мягче – это делается из-за того, что щуку часто приходится ловить на мелководных местах, а сдержать первый рывок накоротке помогает именно более мягкий хлыст.

При ловле же судака на водохранилище, наоборот, мне больше по душе очень жесткие удильники, потому как просечь клыкастую пасть на глубинах в 14 - 18 м лучше широким взмахом, и тут мягкий хлыст такой подсечке никак не поможет.

Надеюсь, мне удалось в какой-то степени погрузить читателей в волшебные таинства зимних удочек, и кто-то почерпнет из моего трактата что-то интересное и важное для себя. Всех поздравляю с новым зимним сезоном, с первым льдом и с наступающим Новым годом!