Милицейский налим Шеляг Геннадий | 1 декабря 2023 г.

В самом конце декабря 1986 года мне позвонил Валерка Агапитов – завхоз не помню уж какого подразделения милиции в Выборгском районе Питера. Помню только, что контора располагалась на Лесном проспекте. Предложение его звучало просто: в канун Нового года отправиться на налимью рыбалку. «Снасти и всё прочее обеспечу!» – прорычала на прощанье телефонная трубка. Честно говоря, на тот момент рыбак со льда я был аховый, а налима воочию видел лишь однажды, да и то в варёном виде - в ухе. Но предложение Агапитова принял с удовольствием.

Работал я в те годы в правлении Ленинградского областного общества охотников и рыболовов, и как раз в декабре мне и охотоведу Игнатьеву до зарезу нужно было попасть на базу «Дубно», расположенную на Ладоге. В течение календарного года все базы ЛООИР должны были пройти проверку на предмет качества оказания услуг и наличия соответствующего инвентаря. А до «Дубно» руки всё как-то не доходили.

Завхоз в милиции - величина космических масштабов, и по отдельным вопросам ему не перечит даже самый-самый многозвездный начальник. И если Агапитов собирается на рыбалку, будьте уверены, что казённый УАЗик довезёт от двери до двери, а по набору продуктов в поездке ты увидишь Елисеевский магазин в миниатюре.

Его интерес в мою сторону был простым, как жиклёр холостого хода карбюратора «Жигулей» ВАЗ 2101. По должности в то время я значился старшим ихтиологом, носил майорскую звезду в петлице и соответственно ранжиру мог на счет раз обеспечить койкоместо на любой рыболовной базе в Ленобласти. На базе «Дубно» в те годы егерем работал мой хороший приятель – Женя Будков.

ЛООИРовская база располагалась в бывшем поповском доме. Попа в деревне давно уже не было, а Покровская церковь, возведенная на канале в середине XVIII века, как и положено при власти КПСС, была разрушена. Ну а перед новогодними праздниками попасть на эту базу было очень проблематично.

Если кто не в курсе, деревня Дубно расположена в Волховском районе на Староладожском канале и добраться туда летом можно лишь на лодке, а зимой - на автотранспорте или снегоходе.

Зимник как раз таки и был проложен по Старому каналу. На него сползали, чуть не доезжая деревни Загородье. К слову, в Креницах, последней за Загородьем деревушке, стоящей уже прямо на берегу озера, основным зимним заработком местных жителей был прокат финских саней. Снегоходов в те годы было мало, частных автомобилей - ещё меньше, так что настоящие мужики вытаптывали рыбу в прямом смысле ногами, а уж если на «финках», то профи могли добраться даже до острова Сухо.

Чего взбрело Агапитову тащиться на налимью рыбалку 29 декабря – ума не приложу. Хотя, конечно, о вкусности и полезности мяса этой тресковой рыбы (налим - единственный у нас пресноводный житель данного семейства) написано немало.

Даже в классической русской литературе не только повадкам, но и блюдам из налима уделено достаточно много внимания (Гоголь, Чехов, Салтыков-Щедрин). Видимо, это объясняется фактом, что налимы по сути дела являются индикаторами экологической чистоты водоемов, а питательность и великолепные вкусовые качества их мяса обусловлены содержанием высококачественных белков и витаминов групп А, В, С и D.

Печень (которая может весить до 10% от всей массы рыбины) и молоки этой рыбы насыщены микроэлементами и Омега-3 жирными кислотами, они являются желанным гостем на столе самого привередливого гурмана. Принесенный в дом налим будет оценен всеми родственниками гораздо выше, нежели окунь-матросик, подлещик, плотва или не дай бог – щука.

Костей в налиме почти нет, а правильно приготовленная свежая налимья макса даст сто очков вперёд печени морской трески из металлической банки, полной консервантов. Также авторитетные справочники утверждают: регулярное потребление мяса и печени налима уменьшает риск возникновения многих заболеваний, повышает иммунитет, улучшает зрение и даже умственные способности.

Ну а количество налимьих кулинарных рецептов может потянуть на хорошую поваренную книгу и, за какой ни возьмись, а пальчики всё равно оближешь! Классическими налимьими блюдами считаются жареная налимья печень и так называемая макарьевская приказчицкая уха. Популярны блюда из этой рыбы и в Европе, особенно во Франции, где издревле понимают толк в говяжьей требухе, улитках и лягушках.

В зимнюю пору налим ловится на наших широтах достаточно просто, а особых рыбинспекторских ограничений в налимьем деле вообще нет. В то же время перехитрить его летом считается большим искусством, т.к. налимы держатся на глубине и очень чувствительны к температуре воды. Наибольшая активность рыб наблюдается в промежутке от 4 до 12 градусов по Цельсию, а при плюс 14 найти «пресноводную треску» спортивной снастью будет почти нереально. В разных регионах налимий нерест происходит с декабря по март. На юге Ладоги налим может начать брачные игры уже в первой половине декабря.

Но это всё ихтиологическая лирика, а в обозначенный день, после обеда, мы с Агапитовым, охотоведом Игнатьевым и водителем – мордатым сержантом Шуриком, родом из Есенинской деревни Константиново Рязанской области, выдвинулись в сторону Дубно. Доехали без проблем, хотя мороз к ночи завернул что надо. Будков встретил нас радушно и определил «генеральские койки» рядом с голландской печкой на втором этаже деревянного дома.

Я знал, что налим - типичный ночной хищник, а настоящие солисты такой пьесы добывают его блесной-секухой во время нерестового хода. Секуха эта - наподобие сегодняшней «железки» Madepilkki Nestori (54 г, 115 мм) от финской компании Kuusamo. Что-то похожее мы получили от Агапитова, только «приборы» оказались гораздо грубее в исполнении и значительно тяжелее.

В кромешной темноте мы выдвинулись на казённом автомобиле в сторону островов Жеребчуха и Киреведь. Они торчат в километре левее острова Птинов, что длинным пальцем ограничивает Волховскую губу с запада. Глубины там небольшие, 2 - 3 метра. Агапитов хорошо знал места и без проблем выдавал на-гора картографические названия – Варецкие банки, мыс Княжой, остров Соболец.

Уроженца Рязанской губернии мы оставили на базе с бутылкой доброго портвейна и заданием приготовить царский ужин. А сами заглушили мотор, отошли вроде метров на десять от УАЗа и принялись сверлить лунки. Выключив фары машины, мы вдруг обнаружили, что находимся на льду совсем не одни. То здесь, то там вспыхивал желтый свет карманного фонарика или багровая точечка от раскуриваемой папиросы. Правда, голоса людей слышны не были.

Ловля оказалась добычливой и несложной. Опускаешь секуху до дна - и почти сразу ощущаешь плавное потягивание вниз, затем тащишь налима в лунку. Приличных размеров холщовый мешок завхоза мы набили рыбой довольно быстро, хотя налим был не шибко размерным – полукилошный максимум.

Спортивной такую ловлю назвать сложно, скорее это была заготовка. А когда ловишь рыбу с милиционером, запомни правило: тара всегда будет забита под завязку. В последний час упражнений с секухой мешок с рыбой мы уже не перетаскивали от лунки к лунке. Оставили его у самой кормовой из них, а свежие трофеи складывали в свои рыболовные ящики.

В жерличную современность

Вот так когда-то было. А сегодняшняя моя охота за налимом — это жерлицы. Самые обычные, что продаются на рынке от 1500 до 2000 рублей за десяток, упакованные в специальную сумку. На них уже намотана толстая леска с двойником на конце и скользящим грузилом.

Вдобавок к этому понадобится пешня (а если оченно толстый лед, то и бур), шумовка, багорик и мешок под рыбу. Но это всё, никакой высшей математики и мучений о неправильно выбранном плетеной леске. Кстати, багор нужен совсем не для налима. Этот-то скользкий хрыч, если сел, то плотно, а уж ежели сошел, то сразу. На налимьи жерлицы порою зарится щука, а уж тут её зимний размер может быть самый-самый непредсказуемый. Вот тут-то сразу придётся вспомнить о багре!

Как и на любой другой зимней рыбалке, при охоте за налимом, очень важна экипировка. Причем одежда должна быть и теплая, и комфортная, и «дышащая», и влагозащитная. Расстояние между крайними поставушками может оказаться весьма значительным, а жерлицы обычно ставишь и проверяешь стоя на коленях.

Мы с женой ловим налима в озерах южной Карелии, чуть севернее Петрозаводска. Нерестится этот хищник или на галечнике, или на песчаном грунте, здесь его удобнее всего и подкараулить. Наличие нерестующего налима можно определить по внезапной вспышке активности ерша. Этот маленький плут всегда жирует на налимьей икре. Но и сам в свою очередь является излюбленной добычей коричневого генерала с одним усом на нижней челюсти. Ерша или некрупного окушка обычно и насаживаешь на жерличный двойник.

Живца наловить несложно, а проще всего это сделать, используя опарыша. Для хранения рыбок следует запастись небольшим ведерком. Плотвиц цеплять на жерлицу не рекомендую, они очень нежны и не столь живучи, как ерш или окунь. Прокалывать тело рыбки следует над позвоночником. Впрочем, и дохленькая приманка отнюдь не смущает наше бородатое гастрономическое чудо.

Крупным налимом в наших озерах будет величаться килограммовый увалень, но основная трофейная армия обычно состоит из гвардейцев размером 500 – 800 граммов. На жерлицы часто садится налимья мелюзга. И если нет возможности отпустить такую рыбку догуливать счастливые года в прорубь (ведь часто налим заглатывает приманку очень глубоко), то можно оставить всё как есть - и запустить обратно в лунку пятнистого гаврика вместо приманки. Мелкого налимчика с удовольствием схрупают его более взрослые родственнички.

При любом раскладе жерлицу лучше засыпать снегом, так меньше промерзнет лунка и будет легче разбивать лед вокруг пластиковой тарелки. Основная-то сложность данной рыбалки как раз и заключается в грамотном раскупоривании лунки.

При сильных морозах в дырке за ночь может нарасти и 10 см льда, поэтому при народно-освободительных работах важно не зацепить леску пешней или топориком. Почувствовав тяжесть на другом конце, следует сразу же расширить лунку согласно своим трофейным ощущениям. Тут можно не торопиться и даже пофилософствовать на разные темы - налим всё едино будет ждать решения своей участи до упора. А вот щука сразу выдаст тебе порцию адреналина, тут уж придётся поспешать!

Опять дело прошлое

…Время приближалось к одиннадцати вечера - и Агапитов дал команду возвращаться на базу. Что было воспринято с большой радостью. Мороз уже забрался далеко под одежду, хотелось сбросить унты, вытянуть ноги вдоль печки и сделать большой глоток глинтвейна.

Завхоз завёл мотор - и через пять минут по УАЗу растеклось томное тепло. «Мешок загрузили?» – спросил Валера. Мы с охотоведом Игнатьевым переглянулись: «Так ты ж его последним перетаскивал!» - «Хорошенькое дельце, – крякнул Агапитов. – Ладно, сейчас найдём».

Он зажег фары и медленно стал объезжать лунки. От машины мы рыбачили на расстоянии не больше ста метров. Удивительное дело: здоровенный холщовый мешок, тянувший как минимум на десять кило, бесследно исчез.

«Я как чувствовал, - с горечью произнёс Агапитов, - только менты такую штуку могут провернуть». Мы с Игнатьевым не знали, что и ответить.

Но делать нечего, уныло и без обычных в таких ситуациях разговоров поехали на базу. На кухне поповского дома раскрасневшийся Женька Будков разделывал налимов. Было видно, что Шурик поделился с ним портвейном, а затем Будков принёс из холодильника водки и они с ней успешно разделались. «Делаешь надрез за головой - и пассатижами сдираешь кожу чулком. Учитесь, сынки, пока я жив», – с усмешкой произнес Дубновский егерь. Действительно, кожа у налима очень толстая - в старину из неё даже изготовляли кошельки и кисеты.

«Ну что, специалисты! – заржал Женька. – Где улов?»

И тут мы заметили, что в ногах у Будкова стоит наш здоровенный холщовый мешок.

«А как это он у тебя оказался?» – поднял брови обалдевший Агапитов.

- «Да какие-то дурни на льду бросили, – объяснил Женька. - Вот Дед Мороз и припёр!» И загоготал в голос: «Ну, с Новым Годом, оболтусы!» Потом Будков кивнул в сторону комнаты, где валялся на кровати сержант Шурик. Тот тихо мурлыкал себе под нос, прикрывши глаза и положив обе руки под голову:

«На ёлке свечи воспалит

Грань декабря с январской гранью.

И всё что мучит и болит,

Судьбой подвергнется изгнанью…»