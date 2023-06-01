«Chub Standoff». Липецкое противостояние спиннингистов Валерий Мельников | 7 декабря 2023 г.

Спиннинговая ловля голавля с каждым годом становится всё популярнее. Даже искушенные рыболовы, которые охотятся исключительно за крупным хищником, хоть раз в сезон, да берут в руки легкую снасть и отправляются на обширные перекаты рек в поисках «красных плавников». Голавль стал своего рода мейнстримом для таких спиннингистов, а любительская голавлёвая рыбалка плавно перешла в спортивный ранг. Как вы уже, наверное, догадались, в этой статье речь и пойдет о спортивной ловле.

Немного истории

В 2013 году известному рыболову Владимиру Герасимову пришла идея организовать турнир «Голавль Плюс». Формат турнира кардинальным образом отличался от стандартных соревнований по спиннинговой ловле. Никаких зон и секторов – участникам доступна абсолютна вся акватория и разрешен заход в воду в любом месте.

Это был единственный турнир, который действительно пропагандировал бережное отношение к пойманной рыбе, о чём свидетельствовала особая методика измерения улова с помощью «фишбэга».

«Фишбэг» - это специальное пластиковое приспособление с нанесенной шкалой (линейкой), которое позволяет измерить и сфотографировать рыбу прямо в воде. После фотофиксации спортсмен еще и снимает на видео, как отпускает рыбу, а фотографии пяти самых крупных пойманных им голавлей предоставляет судье по завершению тура. Потом происходил подсчет результатов и выявление призеров.

Этот формат быстро нашел отклик среди увлеченных голавлятников, позже подобные турниры стали проводиться в Липецкой, Орловской и Рязанской областях на регулярной основе, собирая множество спортсменов вплоть до 2019 года. Последним докороновирусным турниром оказались соревнования, организованные «Единой голавлевой лигой», ну а в 2020 году по известным причинам никаких мероприятий не состоялось.

Но уже в 2021 году Андрей Корякин провел первый турнир «Chub Standoff. Липецкое противостояние» на берегу реки Быстрая Сосна. На сегодняшний день «Chub Standoff» является крупнейшим в России турниром по спортивной ловле голавля. Каждый год мероприятие собирает без малого сотню человек изо всех регионов страны. Я присоединился к этому турниру в 2022 году - и моё представление о ловле сильной и чрезвычайно хитрой рыбы перевернулось с ног на голову.

Формат турнира «Chub Standoff»

Турнир «Chub Standoff» проходит ежегодно в первые выходные июня. Соревнования длятся два дня и разделены на два тура: первый день – личный зачет, второй - командный.

В 2022 и 2023 гг. организатором, несмотря на многочисленные сложности, было принято решение провести дополнительный осенний этап, который состоялся во вторые выходные сентября. Основная цель «Chub Standoff» – пропаганда бережного отношения к рыбе и окружающей среде, а также обмен опытом между участниками.

Среди зарегистрированных спортсменов можно увидеть и выдающихся голавлятников, среди которых есть неоднократные призеры турнира и кандидаты в мастера спорта, и совсем молодых почитателей голавлевой ловли. При этом шансы на победу у всех равны.

Участники не ограничены в передвижениях и могут ловить на любом участке реки, её притоках и даже на соседних реках, если успеют добраться туда-обратно за восьмичасовой тур. Такой формат позволяет выявить действительно сильнейшего, поскольку спортсмен должен продемонстрировать не только умение правильно подать рыбе приманку, но и навыки ориентирования на водоеме, и физическую выносливость. Вообще, спортсмены на турнире проходят по 20 - 30 км по пересеченной местности, преодолевают бурлящие пороги рек - и всё ради той самой желанной поимки.

Задача спортсмена – набрать к финишу наибольшее количество баллов, которые начисляются по пяти самым крупным пойманным им рыбам, исходя из следующих параметров:

- голавль до 19,9 см - 1 балл;

- от 20 до 24,9 см - 3 балла;

- от 25 до 29,9 см – 5 баллов;

- от 30 до 34,9 см – 7 баллов;

- от 35 до 39,9 см - 10 баллов;

- от 40 и выше - 15 баллов.

Для замера рыбы используется «фишбэг» или же рулетка с жесткой лентой, результат фиксируется на фото, после чего рыба немедленно выпускается в родную стихию.

Процесс отпускания рыбы после измерения снимается на видео. Участникам, которые не предоставят видео с выпуском рыбы, результат не засчитывается. Также на турнире запрещено использование разнесенных вариантов оснастки, бомбард, водоналивных поплавков и живых приманок/подсадок.

Снасти и экипировка

Возможность заходить в воду подразумевает наличие у спортсменов забродной экипировки. Большинство участников отдают предпочтение легким мембранным вейдерсам, т.к. в них с комфортом можно передвигаться по суше в жаркую погоду. Лучше всего иметь при себе нахлыстовый подсачек с прорезиненной сеткой для оперативного приема рыбы и поясную сумку или разгрузочный жилет, чтобы коробки с приманками были всегда под рукой.

Удилище, как правило, используется класса light или ultralight - в зависимости от используемых приманок. Я лично чаще всего собираю стримовый спиннинг с тестом от 1 до 8,5 г, оснащенный катушкой двухтысячного размера и плетеную леску # 0.3 РЕ.

Такой комплект позволяет работать как с микро блеснами, так и с воблерами вида shad и crank. В регламенте ограничений по снастям нет, поэтому в теории подойдет любой спиннинг, которым участнику турнира комфортно ловить. Как показывает практика, хорошие снасти не всегда являются залогом успеха, куда важнее продуманная тактика ловли.

Тактика ловли

Место расположения лагеря и акваторию ловли организатор присылает участникам за 3 дня до старта первого тура. Поэтому никто заранее не знает, где будет проходить турнир. Тренировки перед турниром запрещены, так что тактику ловли приходится выстраивать, будучи дома или в дороге, ориентируясь по спутниковым картам.

Когда нам с напарником присылают координаты, мы в первую очередь просматриваем реку по снимкам со спутника и пытаемся «зацепиться» за ближайшие к лагерю интересные локации. Это могут быть острова, повороты реки, переправы, мосты и т.д. Чаще всего за эти точки «цепляются» и другие участники, а значит сливки снимет тот, кто окажется на месте первым. Поэтому в обязательном порядке необходимо иметь план «Б», рассчитанный на опоздание к запланированному месту ловли, и далее по алфавиту.

Обычно план «Б» - это всё те же потенциально перспективные точки, но уже на значительном удалении от лагеря. Нельзя утверждать, что там не окажется соперников, но однозначно их число выйдет меньше, а, следовательно, и ниже будет уровень прессинга. Придерживаясь такой логики, многие спортсмены стараются уйти как можно дальше. И как показывает практика, участники, которые отправляются за 10 - 15 км в одну сторону, чаще других оказываются на пьедестале. Однако в каждом правиле есть исключения.

Например, в 2022 году Андрей Пилющенко, занявший 1-е место в личном зачете, отловился буквально под лагерем, а мы с напарником, ушедшие на 8 км вверх по течению, были лишь в середине турнирной таблицы. Правда, Андрей – талантливый спортсмен и умеет не только ловить рыбу, но и удивлять. Одна только его «выходка», когда он прошёл тур всего с одной блесной и занял второе место - дорогого стоит!

Конечно, явное преимущество всегда будет у «местных» - тех, кто очень хорошо знает реку, особенности поведения голавля в ней и его предпочтения. Но и приехавший впервые в эти места спортсмен, способный быстро прочитать акваторию, подобрать нужную приманку и способ её презентации, запросто составит «аборигенам» достойную конкуренцию.

Научиться этому всему по статьям или книгам – невозможно. Но мастерство становится естественным результатом от постоянной практики и разнообразия рыболовной географии. Именно поэтому важно ездить на турниры и не зацикливаться на «домашних» речках.

Еще одним немаловажным фактором, который я бы отнес как к тактике ловли, так и в целом к спорту, является целеустремленность в сочетании с дисциплинированностью. Этот тезис отлично подкрепил собственным примером мой напарник на осеннем турнире 9 сентября 2023.

Антон Черемухин решил идти к одной из самых дальних локаций, т.к. понимал, что ближайшие к лагерю точки будут сильно запрессингованны. По пути ему встретилось немало перспективных мест, но, слава Богу, Антону хватило силы воли пройти мимо и не отклоняться от намеченного плана.

Благодаря этому усилию над собой Антон занял второе место в личном первенстве турнира «Chub Standoff 2023», поймав самого крупного голавля, который имел длину 29 см по последнюю чешую. Вообще, для нашей команды этот сезон завершился на позитивной ноте, а впереди еще целая зима, чтобы сделать работу над ошибками, набраться сил и вновь нырнуть с головой в пучину голавлевых баталий.