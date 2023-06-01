К юбилею немыслимого чемпионства Константин Кузьмин | 7 ноября 2023 г.

Ровно пятнадцать лет назад серым позднеосенним днём случилось то, чего «не могло случиться никогда и ни при каких обстоятельствах». Национальная команда Российской Федерации выиграла чемпионат мира по ловле басса!

Пролог

Так часто бывает, что какое-либо экстраординарное событие становится возможным благодаря длинной цепочке случайных, в общем-то, эпизодов. И есть понимание того, что потеря одного из звеньев этой цепочки определила бы совсем иной ход истории. В нашем с вами контексте последовательность приведших к золотым медалям эпизодов вышла такой, какой она вышла, хотя некоторые обстоятельства сложились так, что сильно препятствовали достижению итогового результата.

…Началось всё в апреле 2002-го. Мы с Магомедом Набиевым из воронежской «Пираньи» были в деловой поездке в Италии. И однажды решили денёк передохнуть – половить рыбку в местных водоемах. В итоге в озере Аквапартита поймали своих первых бассов. Не скажу, что оно сколько-нибудь впечатлило – бассики были мелкими и попались как-то уж очень легко. Но вскоре я неожиданно поймал себя на мысли, что неплохо было бы найти возможность продолжить начатое - половить большеротого еще. И последовала вторая поездка в Италию – уже с более акцентированной целью.

Ловля басса – сродни наркотику. Я получил две первые дозы – и подсел. Поэтому когда мне вспомнилось, что один из моих шапочных знакомых летал специально за бассом на Кипр, а в роли гида выступал человек родом из Киева, я с трудом, но нашел контакты этого человека. Денис Дикун уже несколько лет постоянно жил на острове и за это время пристрастился к рыбалке. Он охотно согласился составить компанию на бассовых водохранилищах.

Один я бы, наверное, на Кипр не поехал. Но тут проявил инициативу Валерий Иглаков из российского филиала DAM. Его логика была простой: у нас в середине ноября «всё заканчивается», а на средиземноморском острове для спиннингиста начинается «бархатный сезон». И мы полетели…

Денис показал нам свои точки на водоемах. И кипрский басс не разочаровал. Поймали очень неплохо. Хотя многое мы, как оно потом стало понятно, делали не лучшим образом. Но это было только начало. Не прошло и месяца – и я снова полетел на Кипр.

Ничто не предвещало. Однако ж…

В школе самым нелюбимым мною предметом была физкультура. Ну, не испытывал я кайфа от лазания по канату или скоростной пробежки на лыжах. А в то время, когда мои товарищи из класса занимались в разных спортивных секциях, получая медали и разряды, я ловил рыбу. Впрочем, разряд у меня тоже был. Но – по шахматам. Короче говоря, в детстве и юности я был абсолютно антиспортивным. И если бы кто-то высказал мысль, что при таких вводных можно в итоге достичь максимальных высот в серьезном виде спорта, то это вызвало бы у окружающих снисходительную улыбку.

Но, опять же, волей случая я начал участвовать в соревнованиях по спиннингу и занимать в них достаточно часто призовые места. Так я в «табели о рангах» добрался до КМС. Более того, выполнил даже норматив мастера, но оформлять звание не стал. Ну, просто потому, что не воспринимал рыболовный спорт как один из главных своих приоритетов. Да и былая репутация своей «неспортивности», наверное, оставила след.

Объект номер один

В рыболовно-спортивном мире именно басс является той рыбой, по ловле которой проводится большая часть турниров. Поэтому идея провести на Кипре соревновательный междусобойчик оказалась лежащей на самой поверхности. Тем более что к нашей бассовой инициативе подключился Сергей Титов, имевший опыт выступлений на национальном уровне по одному из олимпийских видов спорта.

В итоге с весны 2003 года мы стали проводить на острове турниры «Весенний» и «Осенний басс», через которые в общей сложности прошло порядка двух сотен человек. Некоторые из них просто поставили галочку в своей рыболовной биографии – без продолжения. Других – спортивная ловля басса, что называется, торкнула. Со всеми вытекающими.

Среди последних оказался Вадим Гиндин. Помню, как несколькими годами ранее он без особого энтузиазма решил-таки попробовать себя в рыболовном спорте. Тогда разве что умалишенный мог предположить, что спустя десяток лет Вадим соберет с полдюжины медалей бассовых мундиалей!

История с флагом и гимном. Почти такая, как сейчас, только наоборот

В нашей басовой хронологии параллельно с Кипром была еще и Хорватия. С 2005 года мы участвовали в местных соревнованиях по ловле басса и занимали, в общем-то, очень неплохие места.

Характерно, что всё это время нас троллили всяческие хейтеры и диванные эксперты. Дескать, дурью вы маетесь. Нету у нас в России басса. А потому соревноваться в его ловле меж собой или с рыболовами-любителями где-то за недалекой границей – дело бесперспективное и очень мало кому интересное.

Но тут стало известно, что в октябре 2005-го, т.е. уже вот-вот, в Португалии пройдет Первый чемпионат мира по ловле басса. Мы, «Русская Басс-лига», тут же выразили готовность сформировать и послать команду на ЧМ. На что уполномоченные структуры высказались в духе «вы никто и звать вас никак; а басс - это вообще вражья рыба». Соответственно, участие команды под российским триколором было исключено…

Мы были на грани отчаяния. Но тут вдруг пришла неожиданная помощь. Президент Московского рыболовного клуба Игорь Гордеев, будучи по каким-то другим делам в Португалии, встретился с тамошним басс-гуру Эрминиу Родригешем. И обо всём договорился. Португальцы прислали приглашение предметно на «Русскую Басс-лигу». И мы поехали!

…Встречали нас и представляли на открытии как полноправную национальную команду – с флагом и гимном. Я об этом сейчас часто вспоминаю. В наши дни российский флаг под запретом на большинстве международных соревнований, а тогда запрет исходил от своих. По мне, и то и другое глупо и абсурдно. Но чиновникам, принимающим подобные решения, что-либо доказывать бесполезно.

Набираясь опыта

На том 1-м Чемпионате мира наша команда, увы, заняла последнее место. Мало того, что мы никогда ранее не ловили басса с лодки, так еще при перелете в Лиссабон потерялся наш багаж, а в день тренировки задул сильнейший ветер, что свело её смысл к нулю.

Ну да ладно. Важно было, что мы всё же погрузились в атмосферу проводимых по всем канонам бассовых соревнований, пообщались с участниками чемпионата из других стран. Они охотно делились своими секретами. Видать, просто потому, что не воспринимали нас как потенциальных конкурентов. Как же они ошибались!

В следующие два года мы занимались черновой работой – осваивали новые для себя технико-тактические приемы ловли большеротого. Я вот ездил по разным странам, где ловил басса с местными экспертами и спортсменами. Что внушало осторожный оптимизм, так это то, что результат не всегда оказывался в их пользу.

Фартовый 2008-й

Тот год вышел самым удачным за всю историю российского спорта в целом. Достаточно вспомнить нашу футбольную сборную, завоевавшую медали на Евро, и решение о проведении олимпиады в Сочи.

Чемпионат мира по ловле басса должен был состояться глубокой осенью на итальянском озере Гарда. Даже беглый взгляд на найденные в сети картинки давал представление о том, что данный тип акватории в России совершенно не изучен. По нормальному, чтобы питать хоть какие-то надежды на успешное выступление, надо было съездить на Гарду на предварительную тренировку. Но дело это весьма затратное. Однако тут нас ждал очень приятный сюрприз – члену нашей команды Владимиру Скворцову удалось договориться с оператором связи МТС о спонсорской поддержке национальной сборной!

Как следствие, вопрос о том, где взять деньги на тренировку и всё остальное, перестал быть животрепещущим. Параллельно Вадим Гиндин нашел среди итальянских спортсменов того, кто согласился выступить в роли гида. Марчелло прекрасно знал акваторию и, что было не менее важно, не попал в сборную своей страны. И в конце августа мы полетели в Италию…

Всем, кто ловит басса, известно, что поведение этой рыбы отличается выраженной сезонностью. Между нашей рекогносцировочной поездкой и чемпионатом мира пролетело почти два месяца. Поэтому очень уж сильно полагаться на летние наработки не стоило. Но достаточно детальное представление об акватории – это определенно пошло в плюс. Марчелло здесь нам здорово помог.

Рыбу мы поймали, как говорится, в количестве, но не в размере. На что Марчелло заметил, что глубокой осенью басса в уловах будет количественно меньше, но может попадаться и крупняк. И мы со сдержанной уверенностью в своих силах улетели домой, чтобы в скором времени вернуться.

Холодный фронт - это друг или враг?

Накануне старта чемпионата мы в команде обменялись мнениями о своих ожиданиях. Сошлись на том, что место в середине таблицы – где-то пятое или шестое – было бы для нас волне приемлемым. Но я решил немного добавить интриги – пообещал постричься под ноль, если мы вдруг окажемся на пьедестале.

Еще вот мы обратили внимание на прогноз погоды. В один из игровых дней чемпионата синоптики обещали прохождение холодного фронта. Басс подобные атмосферные явления определенно не жалует. Значит, ловля, скорее всего, будет трудовой.

Следующая мысль оказалась менее тривиальной. Представьте, если вы живете в стране, где водится басс, то у вас есть возможность подстраиваться в выборе дней рыбалки под погоду. А те дни, когда в атмосфере прогнозируется что-то недоброе, вы просто пропускаете.

Мы же, живя за тысячи километров от бассовых угодий, планируем свои поездки загодя. И потому частенько попадаем на холодные фронты и прочие происки небес. Как итог, опыт ловли заторможенного погодой басса у нас особо не уступает опыту тех же итальянцев или, скажем, португальцев. Логично ведь?

«Царап-царап» под яхтой

Официальная тренировка. Поскольку нашему с Сергеем Титовым экипажу по жребию достался катер с мощным мотором, мы идем «на дальний кордон», где в августе басс неплохо отзывался на воблеры-минноу. Но там – ничего. Даже незачетный никак себя не проявил. Часа три ходили по работавшим летом точкам. Глухо. Терзались вопросом: это он не клюет в принципе или с наступлением поздней осени радикально поменял места стоянок?

Решили не полагаться на знакомое многим изречение «не клюет на тренировке, заклюет в турах», а поменять всё радикально. На другой стороне озера находится залив под названием Сало. Никто из нас там не был. И Марчелло про него ничего не сообщал. Скажу сразу: всех своих бассов в игровые дни мы поймали именно там. Но пока-то была тренировка, а мы шли в неизвестность…

Для парковки лодок и яхт на озере построено много марин, представляющих собой искусственные бухточки из каменно-бетонных стен с входом шириной с десяток метров. Басс очень часто держится в маринах. Но вот засада – ловить-то в маринах запрещено. И даже не заходя внутрь забрасывать туда нельзя. И на тренировке тоже…

Проходя мимо одной из таких марин (вот она на фото-космоснимке), обращаем внимание на то, что несколько яхт стоят не внутри, а вдоль каменной стенки снаружи. И ничто не мешает проверить, нет ли под ними рыбы.

Подходим. Бросаю под яхту. И тут ощущаю характерное «царап-царап» - так басс клюет на силиконовую приманку. На крючок он, правда, не сел. Но и Титов, и наш драйвер поняли, что это была поклевка.

Как правило, на чемпионатах мира местные драйверы работают на свою команду. Было опасение, что наш Элио Канути «сольет» точку членам итальянской сборной. Поэтому я сказал, что это была поклевка «персико», т.е. обычного полосатого окуня, а не басса. Но посмотрев на задиры от зубов на свинцовой «пуле», я понял, что это был именно басс.

Не знаю, догадался ли о том Элио, но вскоре стало ясно, что это «наш человек». Дело в том, он, как тот же Марчелло, не раз занимал высокие места на внутренних соревнованиях. А в сборную его позвать забыли. И Элио начал давать нам с Титовым советы и подсказки. И пусть особо оно не помогло, но было приятно.

Мы больше не стали забрасывать у марины. А оставшаяся часть тренировки не была отмечена чем-либо примечательным.

Он нас дождался!

Я уже почти не помню, где мы пытались ловить сразу после старта первого тура чемпионата. Но результат в первые два-три часа получился нулевым. Ни поклевки. Мы не пошли в залив Сало с утра, потому что были уверены – никого там не будет. А отправились – часов в двенадцать – примерно к тому времени, когда произошла поклевка на тренировке.

…Вот мы у той марины. Сергей бросает силиконового «рачка» под яхту – и через считанные секунды басс у нас в руках! Всего граммов триста, но это зачет. Я на 99% уверен, что это был тот же самый, что клевал днем ранее.

Продвигаемся немного вперед. Вижу полуметровый коридор между двумя яхтами, бросаю в него – и ловлю второго, примерно такого же!

Чувствую в себе порыв обловить еще две яхты, припаркованные рядом. Однако, посовещавшись, принимаем решение оставить это место не до конца обловленным. В расчете, что оно сработает в другие игровые дни.

Двух бассиков нам хватило, чтобы по итогам первого тура оказаться в верхней четверти таблицы. Второй наш экипаж, Гиндин с Питерцовым, тоже хорошо отловился: в условиях плотного прессинга они поймали двух бассов. Экипаж номер три привез ноль. Но это не было трагедией, поскольку другие команды, почти все, понахватали нулей в избытке.

О пользе зацепа

Второй соревновательный день подтвердил правильность принятого накануне решения не трогать часть зоны под яхтами у марины. Мы много где пробовали ловить – везде ни гу-гу. А яхты опять сработали: с единственной за день поклевки добываю бассика. Было опасение, что размер – незачетный. Померяли – отлегло. Есть даже запас в полсантиметра…

Здесь тем, кто не очень в теме, надо пояснить. Нюансы правил таковы, что гораздо лучше поймать трех рыб в разные дни, чем скопом в один день. Ибо дневной ноль сильно опускает экипаж в турнирной таблице.

А так – этот наш маленький басс в дополнение к бассу большому (под полторашку), пойманному Вадимом Гиндиным, вывел по итогам двух туров нашу команду на промежуточное первое место! Это уже было сенсацией.

Но впереди нас ждал заключительный день мундиаля, уже хотя бы чисто по погоде не суливший, мягко говоря, фееричного клёва.

Разумеется, мы проверили ту марину с яхтами. Но басс там, увы, кончился. Что делать – не знаем. Остаемся в заливе Сало – только потому, что здесь нет конкурентов и не надо тратить время на переход.

Часть берега представляет собой городскую набережную. На тренировке у нас случилась здесь поклевка. Но не басса, а щуки. Зубастая, понятно, вне зачета. Тем не менее, облавливаем этот участок.

В какой-то момент у меня случается зацеп. Пока я подруливаю и пытаюсь освободить воблер, Титов успевает сделать с этой точки несколько забросов. И ловит басса!

Что-то подсказывает, что мы «в шоколаде». Ни одного нуля у нашего экипажа за три дня! По такому клёву это дорогого стоит.

Случайное золото? Отчасти - да

В третий игровой день из тридцати экипажей с уловом оказались всего шесть или семь. А вообще, как мы и предполагали, итальянцы не были готовы к ловле сильно заторможенного похолоданием басса. Хозяева чемпионата все три дня действовали по шаблонам, наработанным на тех рыбалках, где большеротый был активен. За что и поплатились.

Американцы во главе с великим Гери Ямамото (Gary Yamamoto) вообще не сумели въехать в тему. Чужой водоем, мелкий басс, провал по клёву…

Вот кто реально был главным претендентом на первое место, так это испанцы. Когда шло взвешивание заключительного тура, мало кто сомневался, что золото достанется именно им. Но вот подсчитали результаты… Нет, такого не может быть! Надо перепроверить… Перепроверили. Оказалось – да, мы – первые!!! Отрыв от испанцев – четыре балла. Сущий мизер. Но какое это имеет значение?!

Потом были медали, флаг и гимн. Подзабыв слова нынешнего, мы пели советский еще «Союз нерушимый». Стоявшие неподалеку латыши как-то сразу занервничали…

Насколько та наша победа была закономерной? Судите сами. Мы с Титовым реализовали абсолютно все свои поклевки – четыре из четырех. «Слей» мы хотя бы одного басса – не видать тогда нам золота. Немцы в третий день поймали трех бассов, но – одним экипажем. Поймай они тех же трех, но тремя экипажами – чемпионом стала бы Германия. Наконец, если бы не холодный фронт, максимальные шансы на победу имели бы итальянцы.

Впрочем, сослагательное наклонение чаще проходит как отговорка со стороны проигравших. Мы же тогда, пятнадцать лет назад, выиграли. А элементы везения – ну, когда-то они должны были сыграть за нас, а не против. Вот на Гарде они и сыграли.

P.S. Я исполнил данное перед стартом обещание – постригся под ноль. Отметил для себя две вещи. Во-первых, без волос голове с непривычки холодно. А когда я вернулся домой, от меня, не узнав, шарахнулась кошка.