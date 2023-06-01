Финский залив. Как я привлекаю корюшку к лунке Дмитрий Колеров | 17 ноября 2023 г.

Каждый, кто хоть раз ловил корюшку «в толпе», наверняка замечал, что некоторые выуживают одну рыбку за другой, а остальные лишь изредка довольствуются поклевками. Или рыболов вне скопления других рыбаков активно таскает рыбу, но даже если конкуренты его обурят, картина не поменяется: он ловит, а другие - нет. Некоторые полагают, что эти счастливчики стоят над тропами, по которым ходит рыба. Может, это и так, но есть много других способов и хитростей, способных привлечь корюшку к вашей лунке, о части из них я и расскажу.

Приёмы и снасти, описанные в данном материале, проверены на моём личном опыте и отлично себя показали в акватории Финского залива, но я уверен, что они применимы и на других водоемах нашей страны. Расскажу и о неудачных приёмах ловли – ведь отрицательный результат - тоже результат.

Подавляющее большинство рыболовов на Заливе используют для ловли корюшки следующую оснастку: основная леска диаметром 0,2 - 0,4 мм, к концу которой привязывают груз в форме капли (груши), шарика или колокола (я лично предпочитаю последний - фото 1).

Выше груза на поводках из флуорокарбона длиной 3 - 5 см присоединяются 2 - 3 флуоресцирующих мормышки на расстоянии приблизительно 10 - 30 см друг от друга (фото 2). Нижнюю мормышку лучше привязывать максимально близко к грузу, т.к. на неё случается большее количество поклевок и попадается, как правило, самая крупная корюшка.

На текущий момент в рыболовных магазинах можно встретить множество флуоресцирующих мормышек различных форм, цветов и размеров, причем как фабричного производства, так и изготовленных вручную различными мастерами (фото 3), при этом свечение мормышек в темноте отличается от их цвета при дневном освещении (фото 4).

Предпочтение стоит отдавать тем моделям, у которых время свечения составляет более одного часа, и чем дольше, тем лучше. Лично я перед тем, как закупаться мормышками в большом количестве в рыболовном магазине, покупаю по одной штуке каждой модели, «засвечиваю» их фонариком - и смотрю, как долго они могут светиться. Делаю отсчет через 3 минуты, 10 минут, час и 8 часов (фото 5 – фото 8). На всех фото в верхнем ряду представлены мормышки, изготовленные вручную, а в нижнем – фабричного производства.

Есть альтернативный вариант - немного переплатить и купить мормышки у проверенных мастеров. Кроме того, эти умельцы изготавливают мормышки в большом разнообразии форм, цветов, размеров и используют качественные крючки.

Что касается оптимальной формы мормышек, то тут какой-то конкретной тенденции я не выявил, но подметил интересный факт, что чем больше на конкретной рыбалке применяется мормышек различных форм и цветов, тем активней клюет и подходит корюшка.

С размером крючка мелочиться не стоит, т.к. корюшка - хищница с большим ртом и ей не составляет труда проглотить объемную мормышку с насадкой (фото 9).

Но, конечно, крючки должны быть качественными и острыми, ведь при ловле корюшки используется насадка из мяса рыбы с кусочком шкурки, чтобы насадка дольше держалась (как правило, это карп или карась). Поэтому необходимо аккуратно пробить шкурку, что не получится сделать тупым или толстым крючком.

Бывают случаи, когда корюшка лучше клюет сама на себя, т.е. на корюшковое мясо. Также приемлемой насадкой является мясо той рыбы, которую удалось попутно поймать. Частенько в прилове оказывается ерш, окунь и бельдюга. Поимка последней (фото 10), особенно с мальками (бельдюга – живородящая рыба) является праздником для Заливского рыбака. Ну и я считаю малька бельдюги лучшей насадкой, на которую мне удавалось поймать самых крупных корюшин.

Бывают случаи, когда корюшка стоит не около дна, а в толще воды или под поверхностью льда. Чтобы проверить это используется либо обычная удочка, мормышкой которой играют в толще воды, либо так называемая этажерка (оснастка, у которой через каждый метр привязана мормышка). Такая удочка имеет один недостаток - при вываживании клюнувшей на нижний крючок корюшки есть большая вероятность зацепа свободной мормышкой за нижний край лунки и обрыва оснастки.

Классические хитрости, о которых не стоит забывать.

Первой из них является постоянная смена наживки - примерно раз в 15 минут. На мормышки рыбаки Финского залива, как правило, насаживают мясо свежей или охлажденной рыбы, а не замороженной, т.к. в таком мясе больше крови и это оказывает положительный эффект на клёв корюшки. А частая смена наживки связана с тем, что кровь из мяса в воде вымывается, поэтому интерес рыбы к наживке снижается.

На Финском заливе во время ловли корюшки груз лежит на дне, удочка воткнута в снег, а мормышки либо находится в малоподвижном состоянии, либо слегка играют на течении. Для оживления клёва рыбаки используют вздергивание мормышек, при этом удочку не трогают. Для этого пальцами зажимают леску в десяти – пятнадцати сантиметрах ниже кивка, резко дергают за леску и отпускают её, чтобы груз для привлечения корюшки при свободном падении ударом о дно поднял небольшое облачко мути.

Многие рыболовы вместо концевого груза используют различные тяжелые блесны. Как правило, либо к обычной зимней блесне делают подвеску с флуоресцентной мормышкой, либо дополнительно покрывают поверхность блесны лаком с люминофором (фото 11).

При ловле с блесной подвеска должна располагаться приблизительно на 5 - 10 см выше дна. Применение блесен положительным образом сказывается на клёве корюшки, поскольку на блесну воздействует течение и происходит движение всей оснастки, вместе с мормышками.

Однако блесна имеет большую парусность по сравнению с грузом и обычно дольше тонет, поэтому некоторым рыболовам такой подход не сильно нравится, ибо значительно снижается темп ловли. В моём арсенале есть несколько привлекательных блёсен с различными цветами свечения, изготовленных разными мастерами-самодельщиками (фото 12).

Я подсмотрел и опробовал приём некоторых рыболовов, которые расставляли батареи удочек, а в свободных лунках по соседству начинали активно играть балансиром, тем самым создавая некое оживление в зоне ловли. Это зачастую положительным образом сказывалось на клёве, привлекая большую стаю корюшки, т.к. создавалось, судя по всему, впечатление, что в зоне ловли находится стая малька.

Тут предпочтение стоит отдавать балансиром небольшого размера (3 - 5 см) с максимальной для этого размера массой. Нижний тройник лучше оснастить дополнительно либо кусочком флуоресцентного кембрика, либо заменить на тройник с флуоресцентной каплей из эпоксидной смолы (фото 13).

Не столь давним нововведением в практику ловли корюшки является применение так называемых светофоров - блёсен со встроенными светодиодами, контакты которых выведены наружу. При попадании в воду цепь замыкается - и светодиод начинает мигать как уличный светофор (фото 14).

Есть еще модификация таких блесен - это «капли», которые светят одним цветом в режиме «горит/не горит» (фото 15). Большие «светофоры» лучше на постоянной основе включать в оснастку с грузом, при этом кивок должен быть достаточно жестким, т.к. даже когда груз будет лежать на дне, блесна в толще воды станет оказывать постоянное давление на кивок. Маленькие же «капли» можно использовать ситуативно, прикрепляя с помощью петли-удавки и демонтируя в случае необходимости.

Приёмы для привлечения корюшки, которые у меня не сработали

Корюшка клюет на различные виды насадок, но поскольку по слухам одной из лучших считается карась, мной был сделан вывод, что корюшка обладает хорошим нюхом - и поэтому использование кормушки с потрохами карася будет отличной идеей. Эта затея была неоднократно опробована на моих рыбалках, вместо груза использовалась закрытая кормушка, набитая потрохами различных рыб, но положительного эффекта это не дало от слова совсем.

Следующая моя неудача тоже связана со слухами. Известно, что ловля корюшки в некоторых местах Финского залива опасна, т.к. при сильном ветре и волне там от сплошного ледового поля часто отрываются льдины. Но находятся смельчаки, рыбачащие в таких местах. Ну, к примеру, около самой кромки судоходного фарватера, вдоль которой ходят большие суда, поднимающие волну, которая раскалывает лед (фото 16).

От многих из них я слышал следующее: мол, добрался до заветной точки, расставил удочки, начался неспешный клёв. И тут происходит отрыв льда, льдина начинает дрейфовать, а поскольку грузы находятся на дне, кивки принимаются прыгать вверх-вниз. И возникает бешеный жор корюшки, вызванный вероятно волочением груза по дну. Да такой, что за уши на спасательное судно не затащить. И мной был сделан вывод, что если тащить груз по дну, то и корюшка будет бежать к приманке как дикая. Но – нет, я множество раз пробовал волочить груз по дну в трещинах, образующихся при подвижках льда, но всё безрезультатно.

Безопасный лед

Думаю, теперь уместны и несколько слов о требованиях техники безопасности. Так, перед выходом на лед следует на основе прошлого личного опыта оценить его толщину, а также силу ветра и температуру окружающей среды. А если личного опыта нет, лучше посоветоваться со знающими людьми о безопасности нахождения на льду.

Еще нюанс: серьезные неприятности для здоровья могут последовать из-за переохлаждения, когда неудачливый рыбак провалился под лед, но сумел выбраться из воды. И если вы собрались в опасные в этом плане районы, обязательно наденьте спасательный жилет, не забудьте «спасалки» той или иной конструкции и запасной комплект одежды в непромокаемой упаковке, который всенепременно спасет вам здоровье, а то и жизнь.

К слову, опасен лед и в весеннюю пору, когда в Залив заходит популяция корюшки из Балтийского моря и множество рыбаков устремляются на её поиски. А поскольку днём температура за бортом плюсовая, образуется множество промоин, поэтому при выборе места для рыбалки старайтесь всё же не испытывать судьбу.

Некоторые полезные приспособления

Чем лучше «засвечены» мормышки и чем больше на них люминофора, тем лучше клёв, этот факт я считаю безоговорочным, поэтому для «засветки» мормышек удобнее всего иметь не один, а несколько фонариков. Я, как правило, достаю удочку, кладу мормышки на лед - и на каждую мормышку ставлю светящийся фонарик минуты на 2 - 3, тогда каждая приманка настолько качественно «засвечивается», что гарантированно привлекает корюшку.

Ловля корюшки обычно осуществляется на больших глубинах, поэтому при вываживании на льду оказывается не менее десяти метров лески - и зачастую она, особенно на ветру, запутывается, поэтому с собой необходимо иметь запасные комплекты удочек, чтобы не тратить драгоценного времени на распутывание лесковых «бород».

Доска для нарезки рыбы должна быть в арсенале каждого корюшатника, т.к. на рыбалке обязательно возникнет необходимость нарезки рыбы. Подойдет небольшая разделочная досочка, хоть из морозостойкого пластика, хоть из фанеры.

Достаточно дорогостоящим, но полностью оправдывающим себя является наличие туристического GPS-навигатора. Навигатор в мобильнике не подойдет, т.к. имеет настолько большую погрешность измерения, что не позволяет найти даже забитые в него ранее уловистые точки. А ведь знание этих самых точек - половина успеха на рыбалке. Их обязательно надо забивать в навигатор, т.к. на грядущий год все ориентиры на льду (ледовые гряды, торосы и т.п.) смоет, а заветную банку или россыпь камней под водой - нет.

К полезным приспособлениям стоит отнести тряпочку для вытирания рук (спасибо потом скажете на ледяном ветру) и шипы-кошки на рыболовные сапоги. Снаряженные шипами сапоги кроме обеспечения безопасного перемещения по ледяной поверхности позволят минимизировать количество падений при спурте к дальней удочке во время поклевки.

Тактика ловли на водоеме, которой я придерживаюсь

После того как я прибываю на место, расставляю батарею из удочек, причем две удочки использую с концевым грузом, две - с концевыми обыкновенными блеснами, одну - со «светофором». Каждая удочка оснащена у меня двумя мормышками разных форм и цветов. Одну удочку выставляю под поверхность льда и потихоньку оснастку опускаю вниз с целью проверить все горизонты воды. Наживкой, как правило, является резка охлажденного карася или карпа, купить эту рыбу в Санкт-Петербурге можно на любом рынке или в гипермаркете.

После поимка первой корюшки нарезаю её на кусочки и насаживаю на две - три мормышки, взамен карасёвой резки. Наблюдаю за клёвом, веду в голове статистику, далее исходя из предпочтений рыбы на текущий момент меняю снасти и насадку - и смотрю на результат.

Если наблюдается ярко выраженная активность на удочку со «светофором», начинаю на удочки добавлять «капли» и смотреть, какой цвет сегодня в фаворе. Когда удается точно определить цвет, нравящийся сегодня рыбе, другие цвета лучше не использовать - по моим наблюдениям они отпугивают рыбу. Если клёв затихает, пробую в соседней лунке играть балансиром, если и этот приём не помогает, то меняю место.

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что каждый из перечисленных способов может сработать и привлечь корюшку. Комплексное же применение этих подходов позволит значительно увеличить уловы даже на запрессингованных участках и при несильном клёве. Пробуйте, у вас всё получится!