Даже на кожаный диван не променяем наш катамаран! Алиса Янелис | 24 ноября 2023 г.

Друзья, согласитесь, что для многих из нас рыбалка - это не только сам процесс ловли, но и возможность посмотреть на мир, невероятно огромный и потрясающе интересный. В моём случае - это на сто процентов именно так. Куда бы я ни ехала с удочками, всегда с восторгом глазею на окружающую меня реальность и получаю от этого несказанное удовольствие.

А сегодня я расскажу о том, как погоня за новыми ощущениями привела меня на мощные пороги реки Кереть в Карелии, где я впервые в жизни сплавлялась на катамаране, и на острова Белого моря, где я познакомилась с нерпой и увидела дикую белуху! И это помимо непосредственно рыбалки.

Шесть лет подряд я ездила в Карелию. Несмотря на то, что этот край никогда не встречал меня хорошей погодой и трофейной рыбалкой, из года в год я всё равно возвращалась туда. И пускай я почти всегда мерзла и мокла, природа и атмосфера Карелии навсегда впечатались мне в сердце с первого раза и больше не отпускали.

Каждый отпуск в Карелии я старалась провести по-разному: тусила на базах, занималась пешим туризмом, обкатывала на машине берега Ладоги и Онеги, не пропуская ни одной рекомендованной путеводителями достопримечательности. А в прошлом году мы с мужем взяли в аренду лодку с мотором, умчались к Ладожским шхерам и обосновались на диком пляже: собирали грибы и рыбачили. И целую неделю объедались черникой.

Минувшим летом я поняла, что хочу почувствовать карельский край как бы изнутри, без обычной туристической колготни и проторенных троп. А как? Сплав по реке! Немного страшно, но жутко интересно. Это лучший вариант – тут и первозданная природа, и минимум людей, и вода, весло, перекаты, дикие животные, ночевка на берегу, рыбалка (а как же без неё?), ну и всё остальное…

Ну что ж, вижу цель - не вижу препятствий. В социальных сетях нашла туристическую компанию «АБЭД» и непосредственного организатора необычного вида отдыха – Владимира Радионова. Вообще на просторах интернета было много предложений. Но команда Владимира показалась мне самой душевной, что ли, а сам он производил впечатление человека, крайне увлеченного своим делом. Преимущество намечавшегося похода было и в том, что помимо сплава по красивейшей реке с бурными порогами маршрут предполагал выход в Белое море на катамаранах. Короче, порыбачить на дикой реке и в Белом море, да еще и освоить новый водный вид спорта - по-моему, идеальный вариант для отпуска! Я записалась на сплав.

Наш водный поход стартовал недалеко от поселка Чупа в Лоухском районе. Из своей Тверской области мы с мужем выехали на авто в субботу утром и потратили на дорогу аж два дня. Конечно, можно было бы и быстрее, но мы решили «гулять – так гулять!» - и не отказывали себе и в мини-экскурсиях в городах, вблизи которых пролегал наш маршрут, и в привалах у живописных речушек.

В понедельник в 6 утра мы с мужем и еще два десятка отчаянных товарищей собрались возле поселка Чупа. Пока вновь прибывшие знакомились с новым коллективом, организатор Владимир с инструктором Иваном уже вовсю паковали экспедиционный общак, спускали катамараны и готовили наш первый походный завтрак. Всем участникам выдали гермомешки - и мы принялись заталкивать в них весь свой скарб. Для удочек я предусмотрительно взяла с собой тубус (это же самое дорогое, удочки-то, не дай бог сломаю).

На нашем катамаране помимо меня с мужем сплавлялись еще 5 человек + моя собака. Вещи всей команды кладутся на его палубу и прочно крепятся веревками, чтобы не улетели при прохождении порога. На каждом из трех катамаранов помимо личного скарба перевозятся общие вещи и продуктовый запас на неделю. Посему наглеть я не стала и взяла с собой не так много рыбацкого, только самое необходимое: спиннинг под легкие приманки, спиннинг со средним тестом и одну поплавочную удочку, а также рыбацкую сумку среднего размера. В ней - приманки, катушки, запасные лески, крючки, инструменты, пару баночек с опарышем и червячками.

Погрузив всё это на наш водный транспорт, мы прошли инструктаж по гребле от профи. Среди нашей компании были как опытные водники, так и совсем новички. После теории, мы с веслами в руках оседлали катамараны и отправились навстречу приключениям.

Так как мы с мужем в водном спорте абсолютные дилетанты, нас определили в группу с опытными гребцами. Ими оказалась очаровательная семья: Андрей, Елена и трое их сыновей. Супруги ходят в походы на байдарках и катамаранах уже 15 лет. Кстати, познакомились они тоже в походе. Нам до них, как до Луны. Мы это сразу поняли, как только Андрей и Лена взяли в руки весла. Они так мастерски лавировали между камней, что я не могла им не позавидовать. А пока папа и мама гребли, их ребятишки гордо и весело распевали известную среди любителей сплавов песню «Даже на кожаный диван не променяем наш катамаран!».

Оказалось, что грести на катамаране одним веслом - это совсем не как на лодке, нужно было приноровиться и всё делать правильно, чтобы не болели руки. В первый же день за три с небольшим часа мы прошли около десяти километров по воде. И если, друзья мои, вы думаете, что это пустяк, то я обижусь! Три часа на веслах без должной подготовки - это не баран чихнул. И я уже собой гордилась!

Кстати, это особенное чувство, когда ты преодолеваешь некое расстояние посредством своего труда. Будь то пешком, на велосипеде или на веслах. Так ты ценишь каждый осиленный километр больше, чем за рулем моторной лодки или автомобиля. Ну и, конечно же, небольшая скорость даёт возможность рассмотреть все детали на воде и берегах, что полностью погружает в атмосферу.

По реке, на которой мы сплавлялись, практически невозможно двигаться на моторе: Кереть полна подводных камней, перекатов и порогов. И это огромный плюс! В такие места не забираются любители крепкого спиртного, громкой музыки и гонок на гидроциклах. Эти места только для тех, кто не боится физических нагрузок и готов попотеть, чтобы забраться в самые красивые и дикие уголки нашей страны. И что очень важно и ценно - водопоходники не оставляют после себя мусора. На местах их стоянок понимаешь, что здесь отдыхали люди, которые с природой на «Вы».

Ближе к обеду мы причалили к острову, который стал нам приютом на первую нашу походную ночь. Разбив лагерь, принялись за готовку. Ох, какой ароматный борщ получается на костре! После сытной трапезы все участники похода по очереди представились и рассказали о том, как их сюда занесло.

Импровизированным микрофоном стал половник, который передавали по кругу. Вообще, компания у нас собралась абсолютно разношерстная: тут и врачи, и бизнесмены, и домохозяйки, и программисты, учителя и фермеры, а также дети разных возвратов. С нами те, кто собаку съел на походном туризме и те, кто сегодня впервые в жизни будет ночевать в палатке. Что ж, тем интересней!

После обеда наш адмирал Владимир объявил свободное время. Думаете, что после того, как я не спала сутки, я, наевшись супчика, вздремнула? Ни в коем разе! Все мои мысли еще во время дороги были только о рыбалке! Схватив тубус, сумку со снастями и уставшего мужа, я повлеклась изучать береговую линию острова. С одной его стороны имелся небольшой порог и бурлящая вода, с другой – заливчик, поросший травой, а вот с третьей - в меру обрывистый бережок над акваторией с каменистым дном и приличной глубиной. Это место я и выбрала для рыбалки.

Хотелось половить сразу на всё! Поэтому, как только я собрала спиннинг и отдала его в руки мужа, взялась за оснастку поплавочной удочки. Костя начал с блесен-вертушек и уже на втором забросе получил мощную поклевку - это был окунь граммов на 250. Ого! Я ускорилась в сборе поплавочной снасти и по готовности закинула приманку в сторону поближе к камышам. Тут же на опарыша клюнул тоже окунец. И опять Костя на спиннинг тащит окуня! Меня захлестнул восторг и азарт.

На мои радостные крики из лагеря прибежали дети. С неподдельным интересом они разглядывали содержимое коробочки с блестящими приманками. А наш сосед по катамарану, паренек Вова, тут же попросил Костю дать ему половить на спиннинг. Ну что ж, как тут откажешь, когда подрастающее поколение интересуется рыбалкой, такие инициативы надо только поддерживать!

На детские визги подтянулись и взрослые. И вот на небольшом берегу стояло уже с десяток любопытных.

Среди них была и девушка Наталья, которая вздыхала, сетуя на то, что каждый раз, когда она пробовала ловить, ей не везло, и она так и ни разу в жизни не поймала рыбу. Я должна была это исправить! Вручив Наталье поплавочную удочку с банкой опарышей, я провела короткий ликбез по ловле и показала куда нужно забрасывать. И - вуаля! - вот и первая рыба в жизни моей новой подруги!

Короче, в тот вечер мы с мужем выступили в роли играющих тренеров: коллеги по сплаву по очереди ловили на наши снасти. Благо клёв не подвел, - и каждый ощутил радость добычи. Удивительно, как рыбалка увлекает людей всех возвратов!

Белые карельские ночи в первое время сбивают с толку, поэтому я сильно удивилась, обнаружив, что на часах уже 11 вечера. А вставать-то в 6 утра - и снова на весла! Еле ощущая ноги и руки, отползла в палатку и, не успев снять куртку, уснула.

6:00 – «Подъе-е-ем!» и стукотня поварешкой об тарелку! Сегодня нас ждали первые в жизни мощные пороги. Но на свежем воздухе, в сосновом-то бору, вся команда выспалась, и мы были готовы встретиться лицом к лицу с бурлящим потоком!

В тот день никто не вышел сухим из катамарана. Вода захлестывала нас с головой, а бурное течение крутило наше солидное судно как бумажный кораблик. Визжа от страха и удовольствия, мы стремительно двигались вперед.

Многие удивлялись, что я взяла с собой в водный поход собаку. Но, как показала практика, Люся лучше всех держалась на порогах! На случай если она выпадет, мы заранее приобрели ей спасжилет, в котором она умиляла всех участников путешествия.

Вторую половину дня я посвятила ловле окуней на «Отводной поводок» и смастерила удочку для Вовки из крепкой легкой ветки. Он был счастлив и ловил на новую «игрушку» подъязков у берега.

В среду у нас был запланирован очень длинный переход по воде. В первой половине дня мы сплавлялись всё еще по реке, с каждым километром приближаясь к морю. И чем ближе устье, тем больше встречалось порогов. К полудню мы причалили к берегу, чтобы пообедать и размять ноги.

Пока дежурная по кухне группа готовила обед, остальные собирали грибы, а мы с Вовкой рыбачили прямо с привязанных к берегу катамаранов: прозрачная вода, быстрая река, россыпь разнообразных камней на дне. Под самым берегом я даже заметила кумжу! Это крупная и очень сильная рыба из семейства лососевых, ближайший родственник форели.

Во второй половине дня мы догребли до Белого моря и вошли в него по длинному полноводному порогу. На море гулял сильный ветер, так что грести было очень сложно. Чтобы без ЧП добраться до ближайшего острова, подходящего для ночлега и последующей дневки, Владимир скомандовал связать между собой три катамарана; в итоге они слились в одно судно-плот. Предусмотрительно захваченный мотор поставили на центральный катамаран и попилили потихоньку к острову.

Вокруг всё те же могучие сосны, массивные скалы, валуны-великаны, только вместо темной озерной воды или бурлящей реки – соленое море. Прозрачная на несколько метров вода, в которой видны морские звезды, диковинные водоросли и причудливые рыбы. Это так удивительно!

В четверг у нас была долгожданная днёвка! Значит, мы никуда не плывем, а просто наслаждаемся природой и отдыхаем на берегу. Утром, умываясь, я увидела выныривающую из воды нерпу; она подплыла совсем близко к берегу и с интересом разглядывала меня. Позже Владимир рассказал, что нерпы – жутко любопытные создания и частенько сами ищут встречи с людьми.

Попытав рыбацкую удачу с берега, я поняла, что нужно выйти за линию прибоя на катамаране. Мне удалось соблазнить этой идеей еще парочку походников из нашей группы. Собака Люся первая откликнулась на призыв, поэтому пришлось взять её с собой. И пока большая часть группы отправилась в походную баню на берегу, мы погребли по волнам навстречу рыбацким открытиям.

Считается, что ловить в море недалеко от берега лучше во время прилива: вода поднимает много пищи со дна и прибивает ближе к берегу. На обед выходит как мирная рыба, так и хищная.

Признаюсь, сначала было непросто обустроиться с удочками на катамаране, да еще и на волнах: спиннинг чуть не утонул, а еще я умудрилась залепить приманкой по голове напарнику. Хорошо, что Владимир не отпустил нас без шлемов. Но прошло полчаса - и я приловчилась к необычным условиям.

Пополоскав разные приманки в соленой воде, я остановилась на форелевых блеснах. На одну из них клюнула моя первая в жизни треска. И пусть маленькая, но это же треска, блин! Я её раньше видела только в замороженном или разделанном виде в магазинах. А следом за треской я поймала нечто колючее, похожее одновременно на ерша и скорпену.

Перед поездкой я немного прочитала о том, что собой представляет рыбалка на Белом море. И по рекомендациям опытных рыбаков, собрала во время отлива на берегу малюсеньких креветок, которые можно использовать в качестве наживки. Меня как обычно потянуло на эксперименты, и я решила сделать подобие донки из «Отводного поводка».

Вместо силиконовой приманки насадила креветку, подоткнув её парочкой опарышей. И это сработало – такая снасть пришлась по вкусу еще одной треске. А на берегу нас с уловом уже ждали любопытствующие сокомандники. Хозяйственная Наталья (кстати, кондитер с многолетним стажем представилась нам как «Сладкая женщина») вызвалась сварить суп из трески.

В пятницу мы вновь свернули лагерь, оседлали катамараны и отправились на остров Олений. Мы шли на моторе, я задремала на груде вещей, пригретая солнышком и убаюканная теплым ветерком. Сладкий сон резко оборвался от криков – «Белуха, смотри - белуха!». Семейство белых китов резвилось совсем близко от нас.

Огромные животные то ныряли, то выпрыгивали из воды, обдавая нас холодными брызгами. Господи, я почувствовала себя самым счастливым человеком на свете, и при этом замерла от страха. Какие же они прекрасные, мощные и в то же время по-детски игривые. Никогда раньше не видела таких больших животных в дикой природе!

На острове Олений Владимир провел для нас небольшую экскурсию. В двухстах метрах от берега в глубине острова нам открылись карьеры с отвесными стенками и огромные россыпи камней внизу. С 1922 по 1929 год здесь добывали слюду, которая использовалась в промышленности. Сейчас карьер заполнен водой, получилось озеро глубиной 10 - 15 метров. Очень впечатляет! А главное - без толп туристов, рекламной подсветки и прилавков с импортной газировкой, как на раскрученном карьере Рускеала на севере Ладоги.

Ближе к вечеру на месте ночлега я релаксировала с импровизированной донкой из спиннинга (надо же было потратить запас опарышей). На небольшой глубине поклевывала рыбка оливкового цвета с пятнистыми чешуйками. Как выяснилось чуть позже с помощью интернета, это была навага. Что интересно: несмотря на то, что навага – рыба хищная, на спиннинг поймать её у меня не получалось. Хотя, скорее всего, просто были не те приманки.

Пообещала сама себе в следующем году обязательно отправиться на такой сплав, только более тщательно подготовиться к рыбалке, чтобы не остаться без морских трофеев.

Подведу итог: это была одна из лучших недель в моей жизни!

Ребята, если вы засиделись дома, загрустили, хотите проветрить голову и привести в порядок мысли, а все рыболовные тропы возле дома исхожены и изъезжены, берите семью или просто самих себя - и вперед в водный поход! Это отличная возможность не только увидеть красивейшие места и половить новые виды рыб, но и протестировать неизвестный вид спорта и отдыха. И не надо бояться, что вам «не зайдёт», поверьте опыту нашей команды - зашло всем! И семьям с детьми, и людям, которые хотели проверить себя на прочность, и даже городским барышням, которые первый раз ночевали в палатках!

Сердечная благодарность тур-команде и лично Владимиру с Иваном за проявленный профессионализм, обеспечение безопасности и огромную порцию позитива, которые останутся с нами на всю жизнь. У вас, ребята, получилось сделать этот поход красивым, увлекательным и вкусным!