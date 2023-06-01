За плотвой в темпе вальса Владимир Клень | 14 ноября 2023 г.

В нашей рыболовной среде есть всего одна рыба, за которой стойко закрепилось звание «всеобщей любимицы». Говорю я, естественно, о плотве. Вот только в зимний период - в отличие от времени открытой воды - число рыболовов, желающих корпеть над лунками и грезить именно плотвой, снижается в разы. На что, правда, существуют свои причины, связанные с особенностями поведения этой рыбы зимой.

Оснований для появления симпатий к серебристой рыбке с «красными перьями» имеется множество, но главные из них – высокая концентрация в реках и водоемах, стайный образ жизни, круглогодичная активность и зачастую неприхотливость вкусовых пристрастий. Поэтому-то вне зависимости от личных предпочтений в рыбалке её с удовольствием ловит и стар, и млад, и рыболовы-спортсмены, и рыбаки-любители.

В полной мере всё сказанное относится и к периоду подледного лова плотвы. Наряду с окунем, она считается едва ли не самой доступной добычей для массового рыболова на протяжении всей зимы. Соответственно, в рыбацком улове плотва присутствует чаще многих своих соседей по водному объекту. Другое дело, что по сравнению с периодом открытой воды страсти по плотве чуток снижают градус. И не важно, река это, озеро, пруд или водохранилище. Просто на то имеются свои объяснения.

И рыбы, и рыбаки – разные

С точки зрения тактики ловли, я давно определил для себя, что всех рыб, которые зимой «не спят» и клюют, можно разделить на три категории. Первая – те, которых целесообразнее ловить в процессе активных ходовых рыбалок. Это когда идешь от лунки к лунке и прощупываешь, кто крутится подо льдом. Таких рыб большинство, включая окуней, густеру, голавлей, язей.

Вторая категория – это рыбы, шансы на поимку которых увеличивает пассивная сидячая рыбалка, разве что с привязкой к нескольким лункам (фото 1). Это лещи, караси и даже щуки. Ну и есть третья категория, допускающая совмещение первых двух. Вот к ней-то и относится плотва, которую в немалом количестве можно поймать и в ходе зимних «ходилок», и сидения на одном месте.

Казалось бы, в такой ситуации сам бог благоволит рыбакам делать упор именно на ловлю плотвы, но не тут-то было. В планы проповедующих активную ловлю рыбаков-подледников она попадает не всегда. Дело в том, что плотва плотве – рознь. Если на многих реках, их старицах и ериках плотва зимой ловится, причем порой довольно крупная, а то и трофейная, то на озерах, в прудах и водохранилищах доминирует мелкая рыбешка.

Кроме того, у сторонников активной рыбалки выработана своего рода универсальная, достаточно скоростная проводка с малой амплитудой, но большой частотой и используются приманки «под любую рыбу», обычно безнасадочного вида. С ориентиром на реки это позволяет успешно цеплять рыб и даже в большом количестве, но не гарантирует поимки какого-то одного вида, тем более плотвы. В результате улов рыбаков-ходоков - обычно сборный, а серебряные красотки в нём образуют прилов, но не улов, уступая по численности прочим рыбам, особенно окуням (фото 2).

На водоемах поймать плотву на активную игру простой мормышки, «Козы» (фото 3) или «Чёрта» удается еще реже, ибо некрупная озерная плотва требует к себе деликатного, я бы сказал - нежного подхода. Хочешь ловить только её, выбирай либо рыбалку на «стоячую» оснастку, либо используй размеренную проводку, которую я окрестил «игрой в темпе медленного вальса». Попутно требуется определить еще и рабочий спуск оснастки, а это может быть и вполводы, и в первой трети ото льда, что многим не по душе.

Можно выделить и третий момент, напрямую связанный с тем, что плотва является рыбой непредсказуемой. Она часто и много передвигается по водным объектам и потому может присутствовать едва ли не в любом месте, вне зависимости от глубины и прочих характеристик. Так что поймать её и легко, и в тоже время непросто одновременно. Как говорит один мой знакомый, чтобы добыть окуня, его надо найти, леща – дождаться клёва, а плотву – когда как.

Ковер для плотвы

Сам я очень уважаю плотву, причем вне зависимости от того, крупная она или мелкая. Конечно, тянуть из лунки на тонкой звенящей леске плотвину массой в 400 - 600 г (фото 4) куда как приятнее, нежели «сотку», но это часто зависит от водоема, да и на мелочь порой тоже приходится молиться, когда одолевает бесклевье (фото 5). Поэтому, если ставлю себе цель поймать именно плотву, я взвешиваю все за и против, выбирая оптимальный вариант под конкретный тип водного объекта.

Очень люблю разные речные и околоречные акватории, но сегодня остановлюсь на ловле плотвы в озерах. Как указывал выше, для серебристых рыб зимой нет ограничений. Они активно меняют характер своего поведения по только известным им причинам. Не берусь оспаривать суждения прошлого, но нынче на хорошо знакомых мне озерах правило «зимовальных ям» или русловых бровок на плотвиц не распространяется. Они могут гораздо лучше клевать и ловиться в иных, в том числе более мелководных местах. Отсюда и исхожу.

Больше всего мне нравится находить и ловить плотву в прибрежной зоне на малых глубинах (до метра). Она часто снует вдоль границ водной растительности - рогоза, камыша (фото 6). Проводку в таких случаях начинаю от самой кромки льда сверху вниз, а затем в обратном порядке. Сделал 5 - 6 прогонов приманки, и если нет поклевок - перехожу к следующей лунке, просверленной в 3 - 5 м от предыдущей. Обнаружил рыбу – ловлю до тех пор, пока клюет.

Если плотвы в лунке нет или её клёв затих, это не означает, что она не окажется в этом месте спустя десяток-другой минут. Поэтому имеет смысл возвращаться к ранее обловленным лункам, чтобы повторно испытать удачу.

На озерах я использую удильник со средним или длинным кивком и мормышкой на тонкой леске (0,08 - 0,1 мм). Форма мормышки и материал, из которого она изготовлена, особого значения не имеют. Подойдет и вольфрам, и свинец. Главное, чтобы приманка была не крупной, а лучше мелкой.

Наживка на мормышке – мотыль, опарыш или личинка репейной моли. Результативные лунки подкармливаю смесью из мелкого кормового мотыля с магазинной зимней прикормкой, панировочными сухарями, манной крупой, молотыми жареными семечками или печеньем, тщательно размешиваю всё это черпаком (фото 7). Учитывая малую глубину и отсутствие течения, такая прикормка опускается ко дну медленно и строго вертикально, создавая в воде мутное облако с большим количеством всплывающих и тонущих частичек, которые так любит плотва.

Я не ставил цель фиксировать рекорды, но как-то с одной лунки удалось вытянуть до двух десятков плотвичек за раз (фото 8). При этом отмечу, что, в принципе, чем мельче плотва, тем больше её сосредотачивается в одной точке и, соответственно, лунке.

Знаю озеро, где из года в год в определенных участках акваториях плотва отлично ловится – например, в зоне расположения сухого растительного «ковра». Я даже прозвал это место «серебряной жилой». Но вдоль кромки травяного «ворса» плотва распределена неравномерно. Из полутора десятков лунок полными рыбой оказывается третья часть. Причем и в них половина прорубей даёт по 2-3 «хвоста», а остальные – от 5 до 10.

Что касается соседства иных рыб, также жалующих своим вниманием подводные травяные участки, то они в редких случаях ловятся в сопоставимом с плотвой количестве.

Ерши обычно уступают пальму первенства плотве, а вот окуни, наоборот, чаще выдавливают её из прибрежных растительных зарослей. При этом плотва не уходит далеко и обосновывается в 10 - 15 м от растительной кромки. Соответственно, для её поимки достаточно всего-то грамотно просверлить лунки во льду. Так что хорошее знание водоема – большое дело. И рыбу зимой можно умело отсортировывать не только приманками и изменением глубины ловли, но грамотным выбором точек сверления лунок.

К слову, в моей практике случались и исключения из правил - например, когда на одном лесном озере, просверлив для промера глубины первую лунку метрах в семи от берега, я зафиксировал поклевку. Подсек - и вытянул на лед некрупного окунька. Опустил мормышку в лунку повторно - и кивок снова резко изогнулся под весом окуня-матросика.

В таком ключе клёв продолжался минут 20. И за это время я сумел поймать не только окуней, но и рыб других видов: пяток плотвиц, по паре ершей и красноперок, а также одного пескаря. После такого дебюта у меня не было сомнений в обнаружении рыболовного Эльдорадо, но реальность разошлась с ожиданиями. За оставшиеся полдня я вытянул всего-то десяток рыб, в основном окуней. До сих пор гадаю о причине такой нелогичной рыбалки, но не нахожу ответа.

Плотва средних горизонтов

Вторым и довольно распространенным плацдармом для ловли плотвы являются озёрные акватории со средними глубинами (в моём регионе чаще всего это 3 - 4 м). Глубины эти такие, что дно не рассмотришь. Однако эхолот или глубоководную видеокамеру я не использую - полагаю, что в случае с плотвой они излишни, ибо отсутствие рыбы в просверленной лунке – еще не показатель, плотва может появиться в любой момент.

Много лунок я не сверлю, хватает двух-трех. Ловля в них приобретает характер не ходовой, а сидячей рыбалки, требуя выдержки и терпения. Медленные проводки всё с теми же наживками начинаю без прикармливания. Когда рыба клюет неуверенно, что выражается в слабых подергиваниях, стараюсь ей подыграть еще более медленной потяжкой оснастки, провоцируя на более решительную хватку.

Если поклевок нет вообще, не тороплюсь переходить на другое место и сверлить дополнительные лунки. Сначала есть резон сменить мормышку просто на мелкий (№№ 12 - 16) крючок всё с той же с наживкой (фото 9), а в 15 - 20 см выше него установить грузило-дробинку массой до 1 г.

Казалось бы, на крючке-то осталось то же самое, но картина ловли способна измениться. При этом всё та же медленная «вальсирующая» проводка крючковой оснастки вызывает у плотвы больший интерес, чем тогда, когда приманка будет просто неподвижна после спуска в воду.

Многие рыбаки-плотвичники используют на средних глубинах оснастку с грузилом, крючком и маленьким поплавочком вместо кивка (фото 10). Естественно, такая комплектация предполагает ловлю «на стоячку». Но, по моим наблюдениям, качество подсечки в этом случае может быть далеким от идеального.

Когда плотва клюет уверенно, вопросов нет, а вот если поплавок едва шевелится и постоянно замирает, поди успей вовремя дернуть. Поэтому намаявшись с холостыми рывками, отдельные рыбаки берут удильник в руку и ожидают очередного «тюка». Насколько такой вариант превосходит ловлю с аналогичной, но кивковой оснасткой, сказать не возьмусь. Тут надо, видимо, исходить из собственной убежденности и сноровки.

Наличие крючка располагает еще и к тому, чтобы попробовать ловить на жидкое тесто. Это классная плотвичная насадка для любой поры года. Тесто из манки или муки удобно замешивать прямо на водоеме и там же заполнять им шприц (фото 11).

Другое дело, что для активной ловли такая приманка не слишком подходит. Она хороша на крючке неподвижной оснастки, которую я описал выше. Вместе с тем легкие покачивания, подергивания и очень медленные равномерные подъемы допустимы. Причем постоянно находящийся в руке удильник еще и позволит вовремя выполнять подсечки.

При холостых подсечках тесто не следует спешно менять - по аналогии с тем, как это мы делает в период открытой воды. Даже его остатков на цевье хватает для неоднократного возобновления поклевок.

Интересным вариантом видится смешанная тактика рыбалки, когда в соседние лунки с разных удильников опускаются пара оснасток с разными же типами приманок, а попутно ведется ловля на «активную» снасть с мормышкой. Конечно, придется гнаться одновременно за несколькими зайцами, но зато появляется возможность быстрее определить, что в конкретный день больше нравится плотве и именно на этом сделать упор.

На вопросе прикармливания подробно останавливаться не буду, ибо эта процедура необходима и выполняется либо по аналогии с описанной выше, либо с использованием кормушки-самосвала (фото 12).

Кстати, в качестве бонуса во время такой ловли можно поднять на мотыля увесистого окуня. Полосатые хищники на таких глубинах не редкость, особенно если сектор ловли расположен над опустившейся ко дну растительностью в составе тех же кубышек или кувшинок. Помимо «полосатиков» могут проявить себя ерши, а вот для подлещиков это неинтересный вариант, они тяготеют к более серьезным глубинам.

У мастеров безнасадочной ловли при слабом клёве плотвы порой возникает искус соблазнить её вольфрамовыми прообразами насекомых. Дело не безнадежное, но только в том случае, когда плотва неохотно отзывается на «свою» излюбленную проводку. Повторюсь, на озерах некрупная серебристая рыбка чаще предпочтет искусственному натуральный, правильно поданный ей корм.

Вместе с тем, если ловить на «безнасадки», она хоть и будет попадаться реже, но зато крупнее по размеру (фото 13). Так что снова возникает дилемма между количеством или качеством.

Красавицы из глубины

Ловить плотву на больших глубинах – 7 - 8 м и более, особенно в морозные дни - та еще морока. Лично я не вижу в ней целесообразности, но есть одно но: плотва у меня периодически выступает приловом во время целенаправленной ловли лещей и подлещиков.

Отношение к этому неоднозначное. С одной стороны – фактор негативный, означающий, что лещей в точке лова нет, а на предназначенный для них прикорм встала плотва, которая в этом случае воспринимается как нежелательный вид. Но, с другой стороны, это может быть не так уж и плохо. Особенно в дни, когда по лещам и подлещикам наблюдается пролёт. А если отказаться от ловли плотвы и переместиться на новые лунки, не исключена вероятность, что лишишься и той и другой рыбы.

Присутствие плотвы на больших глубинах меня не удивляет, а эффект прикармливая лунок объясняет её активность. При этом еще и такой факт, что лещовая проводка – размашистая, но «тягучая», не резкая - вполне подходит плотве. Не смущает её даже довольно крупный крючок на тяжелых мормышках с пучком из пяти - семи наживленных мотылей (фото 14). И ладно бы клевала крупная плотва, так чаще всего такая же, как и в камышовом сегменте.

В общем, я мирюсь с таким положением дел только тогда, когда подлещик объявляет бойкот. В результате выходит хоть какая-то компенсация за неоправдавшиеся ожидания.

Интересное дополнение к изложенному – тот случай, когда в дни плохого клёва на мормышку с мотылем в лещовой оснастке вместо неё используется «Чёртик», в полуметре выше которого привязывается короткий (10 см) лесочный отвод с крючком (фото 15). Проводка в этом случае выполняется быстрее и интенсивнее, а крючок с насаженным мотылем или даже обычной бисеринкой способен привлечь внимание как подлещиков, так и иных рыб. На больших глубинах последними чаще выступают плотва и ерши, реже – окуни.

Что касается времени суток, то плотва относится к дневным рыбам, а значит ночная ловля – не для неё. Но оставаясь на льду на ночь с расчетом на активность лещей, я не раз убеждался, что в вечерние часы и ранним утром плотва тоже активизируется. При этом экземпляры попадаются более крупные, нежели днем.