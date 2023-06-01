Нестандартное межсезонье Николай Линник | 10 ноября 2023 г.

В последние десять лет осень на юге Беларуси задерживается дольше обычного. На календаре может быть уже и зима, но лед-то, даже на самых мелких водоемах, способен разве что ворону выдержать. Местные рыболовы давно привыкли к подобным погодным сюрпризам, так что ловят, и довольно успешно, поплавочными снастями различную «белую» рыбу.

Даже линь и карась утратили свой статус сугубо летней рыбы - и при умелом подходе радуют рыболова своими поклевками. Но сегодня мой рассказ будет о том, как с помощью поплавочной удочки охотиться за плотвой, ельцами и подлещиками.

Летом у нас эти рыбы - плотва, ельцы и подлещики - из-за своих скромных размеров мало кого интересуют, а вот в предзимье, когда о поимке хороших лещей и язей остались лишь воспоминания, более скромные рыбы могут оказаться очень даже интересными. В водоеме они обитают неподалеку друг от друга, но подходы к их целенаправленной ловле значительно отличаются друг от друга, причем как по тактике рыбалки, так и по устройству снасти.

Вообще, успех в рыболовном деле зависит в основном от трех составляющих: правильно выбранной точки ловли, грамотно подобранных прикормке и насадке, а также от умения правильно управляться со снастью. В различные поры года какая-то одна из этих составляющих доминирует над двумя другими. Так, весной важнее всего бывает занять правильную позицию.

Летом на первое место выходит прикормка. А вот поздней осенью чаще всего удается добиться успеха исключительно за счет умения правильно презентовать рыбе насадку. Даже вышеперечисленные рыбы, которые летом могут вовсю клевать с одной точки без каких-либо значительных подстроек снасти, в позднеосенний период требуют к себе индивидуального подхода в её настройке.

Разбуженная плотва

Одной из характерных особенностей поведения плотвы в предзимний период является сильное расслоение её стай по возрастному принципу: крупная плотва, и подросшая за лето молодь как бы меняются местами. Крупная рыба из глубины идёт в берег, а мелочь, наоборот, скатывается в самые глубокие участки водоема, так что если вы хотите целенаправленно половить упитанную осеннюю плотву, о летней тактике её поиска следует забыть.

Соответственно, для столь сильно изменившихся условий ловли требуется и полная модернизация снасти. И вместо привычного в летний период монтажа с цепочкой из убывающих по массе грузил с самым миниатюрным по массе «подпаском», я рекомендую другой монтаж. А именно: надо оснастить удочку так, как это делается для ловли карасей на «платниках», т.е. использовать 3, максимум 4 грузила с массивным «подпаском», масса которого будет соответствовать грузоподъемности антеннки поплавка.

Летом это нужно для того, чтобы поплавок эффективно регистрировал поклевки «на подъем». А вот в осеннюю пору массивный «подпасок» одновременно является и как бы якорем, предотвращающим незапланированный дрейф оснастки, и индикатором того, что крючок с насадкой лежат на грунте. Но зачем такой огород городить? Охотно объясню.

Поздней осенью для ловли крупной плотвы самыми востребованными являются объемные растительные насадки: катышки из черного хлеба и манная болтушка. Насадки эти тяжелые, и «опарышевые» или «мотыльные» поплавки с тонкими миллиметровыми антеннками будут работать некорректно. И если на такой поплавок, огруженный по всем правилам (т.е. под основание антеннки), повесить одну из этих насадок, он попросту утонет. Тогда нужно увеличивать толщину антеннки, чтобы её собственная плавучесть выдерживала массу насадки. А с увеличением толщины антеннки автоматически возрастает, причем многократно, воздействие на поплавок ветрового течения.

Но рыба осенью всегда более осторожна, чем летом, и быстро ползущая по дну насадка вызовет у неё подозрение. И чтобы уменьшить, а то и прекратить ветровой дрейф оснастки, нужен массивный «подпасок». При правильной настройке снасти он ложится на дно и не дает ветру сносить поплавок с прикормленной точки. А чтобы все эти замыслы воплотились в жизнь, грузоподъемность поплавка должна быть не менее трех граммов, что приблизительно вдвое больше, чем летом.

Еще одним важным нюансом, от которого сильно зависит успех позднеосенней ловли плотвы, является длина поводка. Растительные насадки и так подразумевают применение коротких поводков: тот же хлебный мякиш или манка - насадки нежные, и чтобы стянуть их с крючка больших усилий не требуется.

Кроме того, это не опарыши и не мотыли, которых, прежде чем проглотить, рыба сначала умерщвляет. В этом случае длинный поводок оправдан, он даёт рыбе время на то, чтобы убедиться в безопасности угощения. А с коротким поводком и опарышем на крючке рыба почувствует подвох раньше, чем приманка полностью окажется в её пасти.

Но если рыбачить с растительными насадками на длинном поводке, то большинства поклевок можно и не заметить. И рыба станет безнаказанно сбивать насадку с крючка. Оптимальная длина поводка на моих удочках для ловли осенней плотвы - 10 см. Сам крючок подбирается по размеру насадки. Обычно это №№ 12 - 14.

Правильная схема прикармливания осенней плотвы, хоть и не является основной составляющей рыбалки, но в сочетании с правильной настройкой снасти и надлежащей её презентацией может существенно улучшить её результаты.

Первое, и самое главное отличие осенней и летней тактики прикармливания плотвы заключается в полном отказе от использования прикормки спортивного типа. Вместо этого намного продуктивнее будет привлечь рыбу в точку ловли с помощью, смешанных с песком тех же катышков хлеба. Десятка два катышков, заброшенных рукой под антеннку поплавка в самом начале рыбалки, а потом периодически, через каждые 15 минут рыбалки, или после поимки любой рыбы - также под поплавок по 3 - 4 катышка.

Теперь, собственно, о самом главном - о презентации приманки. Определившись с точкой ловли, а осенью она обычно располагается на первой береговой бровке на глубине 1,2 – 1,5 м, выставляем глубину спуска так, чтобы половина «подпаска» лежала на грунте.

Если в течении двух минут поклевки не последовало, сантиметров на 20 подтаскиваем оснастку ближе к берегу. Еще пара минут - и снова небольшой потяг в сторону берега. И так, пока или не произойдет поклевка рыбы, или «подпасок» не упрется в землю (тогда антенна вылезет из воды на всю свою длину). Не случилось поклевки – весь цикл повторяется снова. Вот и получается, что для достижения результата осеннюю плотву нужно постоянно будить активной презентацией приманки.

Шустрый елец

Еще одна рыба, причем очень бойкая, которая при умелом подходе будет радовать вас поклевками вплоть до самого ледостава. К началу зимы елец уходит с привычных песчаных перекатов на более глубокие участки водоема, часто обретаясь неподалеку от стоянок плотвы, но немного глубже. Непременное условие – наличие небольшого течения и глубины в 2,5 - 3 м.

Елец - не плотва, и растительными насадками вряд ли соблазнится. В холодное время года лучшими для него являются опарыш и мотыль. Но нужно еще помнить и о том, что как летом елец в верхние слои воды не поднимается. Так что основная презентация насадки для осеннего ельца – это медленная проводка крючка у самого дна.

Соответственным образом строится и снасть. Поплавок грузоподъемностью 1,5 - 2 г веретенообразной формы с антеннкой толщиной 1 – 1,5 мм. Огружается поплавок по схеме «пуговицы на рубашке»: цепочка из одинаковых по массе грузил (не менее пяти), расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. «Подпасок» миниатюрный – 0,02 – 0,03 г - и поводок 15 - 20 см.

Всё это нужно для того, чтобы оснастка быстро занимала рабочее положение, а проводимый у самого дна опарыш выглядел для рыбы наиболее естественно. Крючок тоже миниатюрный, но такой, чтобы на него вмещалось 1-2 опарыша. Поздней осенью я ловлю ельцов с крючками №№ 16 - 20. После того, как найдена русловая бровка, глубина спуска оснастки выставляется так, чтобы крючок с насадкой едва касался дна.

Как и в ловле любой «белой» рыбы, для ельца очень важно прикармливание. Только поздней осенью нужно делать это крайне осторожно. Главное - не испортить рыбалку еще до её начала. В отличие от плотвы, лучше всего елец реагирует как раз таки на спортивную прикормку, щедро разбавленную живой составляющей: обездвиженными опарышами и раздавленными кастерами.

Лучшая схема прикармливания: 2-3 плотно слепленных шара прикормки размером с мандарин, их забрасывают в воду по линии проводки поплавка, но чуть выше предполагаемой точки ловли. Последующий докорм делается периодически, приблизительно каждые 10 минут ловли. Очень важно прочувствовать темп рыбалки - и держать его на протяжении всего процесса.

Наиболее соблазнительная для позднеосеннего ельца презентация приманки выглядит приблизительно так. После того, как оснастка займет в воде рабочее положение, делается свободный проплыв насадки, после чего поплавок слегка притормаживается. Совсем чуть-чуть, чтобы крючок приподнялся выше дна всего на 1- 3 см.

Если эти притормаживания делать более жесткими, рыба может занервничать. Тут важно набить руку. Если всё сделано правильно, и стая ельца встала на прикормку, поклевки будут продолжаться на протяжении всей рыбалки. Даже в холодной воде елец остается в хорошей физической форме. Так что ловля этой небольшой, но бойкой рыбки доставит вам большое удовольствие.

Флегматичный подлещик

Подлещик любит встречать зиму приблизительно в тех же местах, что и елец. Вот только поведение этих соседей по водоему сильно отличаются. В холодной воде у молодого леща проявляются все основные родовые качества. Он делается флегматичным, и его нужно уметь «высиживать».

Бывает и так, что подлещик просто не выходит на точку. Так что полностью полагаться на успех в ловле этой рыбы не следует. А чтобы не терять драгоценного времени рыбалки, которого в ноябре и так мало, я часто практикую попеременную ловлю ельца и подлещика. Тем более, что прикормки для привлечения этих рыб очень похожи по составу. Нужно только научиться вовремя менять снасть на более подходящую.

Снасть для ловли позднеосеннего подлещика в моём исполнении выглядит так. Длинный веретенообразный поплавок грузоподъемностью 3 - 4 г огружается цепочкой из нескольких (не менее девяти), убывающих по массе грузил. В нижней части цепочки эти грузила располагаются очень близко друг к другу (10 – 15 мм). Зажимаются грузила на леске не сильно - так, чтобы их при необходимости можно было с небольшим усилием передвигать по леске. Нужно это для того, чтобы оперативно корректировать презентацию насадки.

Дело в том, что подлещик питается исключительно со дна, и приманка в момент обнаружения её рыбой должна располагаться на дне возможно более неподвижно. Для этого поплавок огружается так, чтобы из воды торчал только кончик антенны.

Когда на дне водоема лежат поводок и несколько грузил, антеннка почти полностью показывается из воды. Это сигнал к тому, что снасть находится в правильном положении, а рыболову остается только дождаться поклевки рыбы. Никакой активности, как в случае с плотвой и ельцом, проявлять не следует.

Теперь о тактике ловли. Елец всегда очень быстро встает на прикормку, поэтому первую часть рыбалки удобнее всего посвятить ловле именно этой рыбы. Ближе к полудню темп поклевок ельца может заметно снизиться. Тут самое время пустить в дело лещовую снасть. Точка ловли дополнительно докармливается одним-двумя шарами прикормки (желательно - с добавлением в неё нескольких щепоток мотыля, т.к. красные личинки всегда активизируют аппетит леща). В составе насадки на крючке мотыль тоже должен присутствовать.

Если пауза в клёве ельца вызвана именно появлением подлещика, поклевка последнего не заставит себя долго ждать. Ну а когда в течение минут десяти поклевки подлещика не произошло, можно опять смело переключаться на ловлю ельца.

Как видите, затянувшееся осенне-зимнее межсезонье - это не повод сидеть дома в ожидании ледостава. Попробуйте и вы как-нибудь выбраться на берег ближайшего большого водоема с поплавочной удочкой. Я уверен - у вас всё получится.

Рыбачьте в удовольствие!