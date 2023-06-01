Нужный кадр Шеляг Геннадий | 29 ноября 2023 г.

Каждый из нас, кто реально увлечен рыбной ловлей, обязательно запоминает какие-то особые моменты своих рыбалок. Это, скажем, архисложные минуты борьбы с крупной рыбой, её сумасшедшие прыжки и кульбиты на водной глади. Это и экстаз, накрывающий тебя, когда трофей, пойманный легкой снастью, несопоставимой с величиной клюнувшей рыбы, всё же удается вывести на берег. Это и восторг, который брызжет из глаз твоего ребенка, поймавшего свою первую настоящую рыбу. Да много еще чего. Но все эти моменты хочется не только запомнить, а и навечно оставить на фотографиях. Как это сделать – попробую подсказать.

Упущенные детали

Порой случается так, что сделанные в нужный момент и с правильного ракурса фотоснимки помогают не только увидеть, но и дополнить эмоции, полученные на рыбалке. Например, на фотокадрах иногда удается рассмотреть совсем новые важные детали, на которые в пылу ловли не обратил внимания.

Но бывает и такое, что прошла замечательная рыбалка, поймано много настолько крупной рыбы, что эмоции на берегу вас просто перехлестывают. И в процессе рыбалки вроде бы немало времени уделялось фотографированию. Но когда же дома рассматриваешь итоги фотосессии, то и взгляд-то задержать не на чем.

Реально крупная рыба кажется на снимке какой-то маленькой. То в кадр не попал сам рыбак, то рыба, то победная снасть. В потенциально лучших фото вечно оказывается что-то или кто-то, что портит весь антураж. Одним словом, нет того редкого впечатляющего кадра, с которого можно сделать большую эффектную репродукцию, какую не стыдно было бы повесить на видном месте для общего обозрения.

Конечно, на рыбалку можно взять с собой профессионального фотографа, умеющего делать высококачественные снимки, это его хлеб. Однако попробуй угадай, какая рыбалка окажется самой удачной и плодотворной. Кроме того, чтобы снять действительно ценные кадры, отражающие дух и атмосферу рыбной ловли, мало быть хорошим фотографом. Для этого нужно кое-что понимать в рыбалке, знать её внутренний мир и многие правила.

Самое интересное в процессе рыбалки

Итак, я постараюсь дать рекомендации, как сделать тот самый «редкий кадр». Кадр, который будет греть душу в межсезонье, а может - и долгие годы спустя. Анализируя фотоархивы своих коллег по увлечению, я подметил следующее.

Встречается много фотографий с пойманной рыбой, но очень мало снимков процесса вываживания. А между тем - это самое интересное и захватывающее дух в процессе рыбной ловли. Сделать такие фото непросто. Очень часто нет фотокамеры под рукой. Порой необходимо помогать своему товарищу, приземлить монстра. Иногда попадаешь на такой клёв, что не до фотографирования. Но ничего не поделаешь – приходится выбирать.

Берегите объектив от забрызгивания

Первое и главное условие возможности сделать хороший кадр состоит в том, что ваша фотокамера всегда была бы у вас под рукой. И должна быть постоянно в полной боевой готовности.

Если это не водонепроницаемая камера, то с собой всегда надо держать водонепроницаемый бокс - в дождливую погоду, например, фотоаппарат должен находиться внутри такого бокса. Но в любом случае необходимо иметь хорошо впитывающие влагу салфетки для протирки объектива (такие продаются в магазинах фототоваров). Очень часто брызги попадают на стекло объектива - и все ваши старания сделать классный кадр могут сойти на нет. В общем, всегда следите за сохранностью объектива вашей камеры.

При небольшом моросящем дожде очень короткое время можно использовать дорогие и габаритные, но незащищенные от влаги фотокамеры. В этом случае следует использовать защитные козырьки на объективах. Кроме того, фотографу необходимо стоять только спиной к ветру – так, чтобы он дул в сторону снимаемого объекта.

В ином случае капли дождя тут же попадут на стекло объектива. Безусловно, есть супердорогие профессиональные фотокамеры, которыми можно снимать независимо от того, есть ли капли воды на стекле объектива. Мы же говорим о том, как снять качественный и запоминающийся кадр, используя компактную и относительно недорогую фототехнику.

Ценное фото важнее трофея

Перед рыбалкой следует договориться с напарником о том, кто, как и в каких случаях будет делать фотографии. В этом аспекте «жадные до рыбы» товарищи станут помехой для вашей фотосессии.

Думаю, что рыбаков с такими чертами характера вообще следует исключать из своего окружения. Наше всеми любимое издание имеет точное название «Спортивное рыболовство». Его не назвали как-то по-другому - например «Рыболовство и добыча». Поэтому читатели со мной согласятся, что сделать красивый кадр вываживания намного важнее. Это более ценно, чем приземлить или взять в подсачек трофей. Всё равно ведь после фотосессии побежденная вами рыба будет отпущена. Ведь именно так поступают цивилизованные рыбаки в наше время.

Простые правила

Далее я перечислю очень элементарные правила фотографирования. Несмотря на их простоту, очень многие о них забывают.

- Самые лучшие и качественные фотографии получаются в ясную солнечную погоду. Старайтесь делать максимальное количество снимков именно при таких условиях.

- Делайте по возможности больше снимков, находясь спиной к солнцу и лицом к рыболову.

- Фотографируйте, располагаясь на одном уровне с самим рыбаком. Даже лучше, если объектив вашей камеры окажется как можно ближе к поверхности воды.

- Старайтесь не фотографировать процесс вываживания, стоя на возвышенности.

- Следите за экипировкой фотографируемого. Если в ней что-то выглядит нефотогенично, быстро исправьте это.

- Лучше попросить иных наблюдателей, которые не вписываются в кадр, отойти немного в сторону.

- В кадр не должны попадать сигареты, бутылки с алкоголем и нетрезвые лица наблюдателей или помощников.

- Если вываживаемая рыба вспенивает буруны, исполняет «свечки» или различные кульбиты на водной поверхности, нужно стараться обязательно это запечатлеть в кадре. Для этого можно пользовать режим многокадровой съемки.

- Держите постоянно в кадре рыбака, удилище и место, где предположительно находится рыба. Так вы не пропустите момент «свечки» или бурного всплеска на поверхности.

- В завершающей стадии вываживания хорошо, если рыба находится на одной линии между вами и рыбаком. Так главный герой вашей съемки (я имею в виду рыбу), которая к этому времени будет появляться на поверхности, станет выглядеть на фоне рыбака более внушительно.

- Если вы не успели сделать ценные кадры, не стесняйтесь попросить повторить процесс вываживания «на бис». Ведь вы хотите подарить эти победные кадры своему товарищу?

- Если вы будете в вейдерсах, позволяющих зайти по пояс в воду, вам удастся сделать снимки со стороны воды. Такие кадры зачастую выглядят очень эффектно.

- До чрезвычайности привлекательно выглядят фото, сделанные под водой. Но для этого нужна специальная аппаратура.

- Будьте всегда в хорошем настроении, поддерживайте и подбадривайте товарищей по увлечению. Редкие кадры чаще получаются с теми, кто находится в позитивном настроении.

Фотографируйте живую рыбу

Съемка процесса вываживания рыбы - это только одна грань искусства фотографирования на рыбалке. Конечно же, после вываживания следуют традиционные фото с пойманными трофеями. Но это тема для отдельной статьи. Сейчас же хочу заметить, что сниматься с трофеями следует сразу после их поимки, когда они находятся в воде или у самой воды.

Не следует фотографироваться с мертвой или только что убитой рыбой. На фотографиях это очень заметно даже дилетанту. Даже если вы не собираетесь отпускать рыбу, сделайте цивилизованное фото. Пусть в кадре будет выглядеть так, как будто вы собираетесь дать ей свободу.

Ни в коем случае не делайте фото с окровавленной рыбой, не подсовывайте ей пальцы под жабры, не держите за хвост, опустив её вниз головой, не хватайтесь за голову или за глаза пальцами. Все эти фотографии выглядят крайне непривлекательно и совсем не добавят вам авторитета. Я уж не говорю о фотографиях гор снулой рыбы в домашней ванной или каком-нибудь тазике. Мне искренне жаль тех, кто, стараясь похвастаться уловом, выкладывает такие фото в соцсетях.

Мы и мир нашего увлечения

Мы все, каждый из нас, создаем здесь и сейчас своё будущее, завтрашний день наших детей, возможные перспективы нашего увлечения. Каждый из нас, мои уважаемые коллеги, обязан подавать хороший пример.

Хорошие фотографии на рыбалке должны нести в себе эстетику. Давайте их делать именно такими и делиться друг с другом интересными, цивилизованными, красивыми снимками. Тогда мир нашего замечательного увлечения, да и жизнь в целом, станет лучше и добрее!