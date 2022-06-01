Встречаем первый лед на Ладоге. Как начать подготовку Владимир Соколов | 20 декабря 2022 г.

В последние годы подготовку к рыбалкам зимнего сезона я начинаю не с ревизии или обновления своего рыбацкого арсенала или гардероба, а… с изучения метеорологических сайтов. А если точнее, то стараюсь связать каждую рыбалку на этапе планирования в первую очередь с актуальными исследованиями гидрометеорологов. Попытаюсь объяснить, почему я выбрал для себя именно такой алгоритм действий.

Дело в том, что уровень воды в моём любимом Ладожском озере, как, впрочем, и в большинстве озер Карельского перешейка, так или иначе связанных с главным озером, изменяется. И изменяется весьма существенно. Не буду пытаться отбирать хлеб у профессионалов, знающих об истинных причинах подобных флуктуаций, но свои пять копеек всё ж брошу.

Уровень этот мало зависит от выпавших осадков и определяется состоянием уровня грунтовых вод в регионе. Что там творится под землей, меня не так уж и занимает, гораздо важнее знать, повышается ли уровень воды в зимней Ладоге или, напротив, понижается. И эту динамику можно отследить по сайту www.meteo.nw.ru/weather/lo_levelsd.php .

Сайт позволяет видеть цифры практически в режиме онлайн. Причем даются данные с водомерных пунктов не только в Кронштадте, но и в районе Шлиссельбурга, что для меня более важно. Ну а тем, кто чаще бывает в гостях на Балтике, на том же сайте можно посмотреть состояние дел и внутри дамбы, и снаружи - со стороны моря.

Что касается Ладоги, то средним для неё значением является уровень в 485 см (эта цифра высоты уровня озера относительно уровня мирового океана взята мною из Википедии).

Если в последние осенние месяцы текущий параметр на метеосайте оказывается близким к номиналу или устойчиво растущим, то с большой вероятность первый ледок начнет вставать в интересных тростниковых зарослях, коих для меня на Ладоге - просто огромное количество. Там глубины могут варьироваться от полуметра до полутора-двух метров. И вот ловля именно на таких глубинах предполагает специфический подход в подготовке снастей и снаряжения.

Как экипироваться

Теперь время поговорить о неглавном оснащении. Что я учитываю при подготовке к рыбалке? Ну, например, то, что лед в тростнике хоть и встает первее всего, но его прочность иногда вызывает вопросы. Из-за этого обязательно беру с собой подобие пешни. Почему подобие? Потому что пешней бить лунки в тростнике не стоит, т.к. окуня это распугает очень быстро. Так что для лунок беру с собой бур с запасными ножами и заточку (встреча закаленных ножей с немного морёным стеблем тростника иногда всё же оставляет на стали следы).

Поскольку глубина ловли небольшая, то прихватываю с собой пару отцепов. Один - можно сказать классический, состоящий из груза и крепкого шнура, а второй - на базе алюминиевой палки с проволочными усами (в первом номере «СР» этого года я представлял эту конструкцию как «видеоотцеп» - фото 1). Ну а в зависимости от того, где и на что ловлю, использую оба варианта приспособления.

А теперь - о приманках для тростника

Подбор приманок зависит от времени нашего приезда на водоем и от тех условий, где был обнаружен окунь накануне. Скажем, если я рыбачу в ранние утренние часы, зачастую еще по темноте, когда без фонарика не обойтись, я обычно ставлю «безмотылки», особенно, если ловля идет совсем в тростнике. В этом случае при применении специфических приманок мы имеем несколько меньшую вероятность зацепов.

Для сумерек подходит вот такой набор (фото 2). А для светлого времени – вот такой (фото 3). Причем и те и другие модели, как и все мои «безмотылки», светятся в УФ-лучах (фото 4). Ну а если есть шанс найти полосатого вдоль стен тростника либо на внутренних полянках, свободных от зарослей, я использую небольшие блёсны (фото 5).

Добавлю несколько слов о «безмотылках». Очень подробно о них, включая технологию их изготовления, я рассказывал в ряде предыдущих статей, опубликованных в «СР» (ищите на сайте журнала, они там есть). Сейчас же отмечу лишь их специфику.

В темноте и сумерках лучше работают подвесы «неоны» желтого и чуть хуже - зеленого цвета. А когда уже достаточно светло, то «кислота», что называется, сдувается - и приходит черёд более тёмным цветам, но тоже флуоресцирующим – красному, синему, фиолетовому и тёмно-розовому. Однако эти микроприманки актуальны там, где подо льдом густые завалы тростника - и проводка приманок иных конструкций будет приводить к постоянным зацепам.

Если же окуня удается найти на небольших полянках, «пятачках», свободных от тростника, и особенно если подводная видеокамера (если она есть, а я рекомендую её иметь) показывает, что и подо льдом относительно чисто в радиусе хотя бы метра, то понятно, что ничего эффективнее подходящей блесны для такой ловли не существует. Так что, сами видите, никакого противостояния с «безмотылкой», разумеется, нет и в помине. Просто по месту и по времени подбирается наиболее подходящая и эффективная снасть.

При ловле в тростнике наименьший процент зацепов получается у блёсен, имеющих относительно небольшой разлет при дёрге, а также «сыплющуюся игру» с небольшим разлетом от вертикали. На тростниковых полях нет необходимости в том, чтобы блесна могла собирать окуня издалека - обычно, если тот неподалеку, то десятка проводок вполне хватает, чтобы понять «попал в лунку» или нет.

Рыбалку в таких местах я уже пару сезонов начинаю с питерской блесны под названием «Криль» длиной 38 мм (фото 6). Я потратил довольно много времени, чтобы попробовать разные варианты её проводок, которые обычно рекомендуется применять в тех или иных условиях, и проверял при этом свои тактильные ощущения.

Поведение блесны я исследовал еще и с помощью подводной видеокамеры. Что же особо ценного удалось прочувствовать и разглядеть под водой? Этой приманки, на мой взгляд, присущи особые гидродинамические свойства, что во многом определяет её итоговую уловистость. Например, это очень устойчивая и однообразная «игра на сбросе».

Если, скажем, после мягкого и плавного подъема удильника делаешь этот «сброс», то у блесны получается практически нулевой разлет, т.е. она, плавно переваливаясь, падает строго по оси воображаемого цилиндра лунки. С одной стороны это снижает вероятность зацепов за рядом расположенный тростник, а с другой – окуню, зашедшему в тростник, нравится такое поведение блесны. И он бодро бьет в тройник.

Учитывая массогабаритные характеристики блесны, после ряда экспериментов с разными диаметрами лесок я остановился на флуорокарбоне диаметром 0,18 мм. Он достаточно прочен для тростниковой ловли, позволяет не особо церемониться при вываживании и совершенно незаметно его влияние на «игру» приманки при падении.

При помощи камеры удалось подсмотреть поведение окуня, когда рыбалка начиналась фактически по темноте или в сумерках. Я обнаружил, что окунь-то к блесне подходит, но на этом его интерес и заканчивается.

Тогда после пары холостых рассветных рыбалок я решился на эксперимент: на фирменный тройник-светофор подвесил на легкой серьге из шнура небольшой «неон» - акриловый флуоресцентный шарик ярко-желтого цвета (фото 7). И поведение окуня в предрассветные часы заметно изменилось, причем для меня - в лучшую сторону. А уже после того, как становилось совсем светло, я возвращал стоковое оснащение тройника. Подобную замену я стал практиковать и после того, как мы уже вышли из тростника в «чисто поле», если рыбалка начиналась до рассвета или до восхода светила.

Еще одна приманка, которую я обычно применяю на более открытых пространствах, когда в радиусе около метра шанс зацепа стремился к нулю, это блесна «Килька» длиной 40 мм. Она близка по абрису к вышеупомянутому «Крилю», но обладает заметно отличающейся гидродинамикой. Что приводит к заметно большему разлету при игре удильником и при падении. Попробовав несколько вариантов экстерьера этой приманки, я в итоге обнаружил, что окуню больше понравилось две расцветки – BIB (фото 8) и BRS (что-то типа «колотого льда»).

Еще одной особенностью этой приманки, является её привлекательность и для «белой» рыбы, особенно – сиговых. Почти на половине рыбалок сезона либо у меня, либо у моих компаньонов клевала рыба с жировым плавничком (фото 9), причем разных размеров.

Вообще, ловля в тростнике очень специфична. Окунь не очень шугается, когда буришь лед, но если случается зацеп и начинаешь использовать всевозможные приспособления для освобождения приманки, то уловистая лунка с вероятность до 90% перестает работать. А поиск новой лунки в условиях совсем короткого зимнего дня может привести к роковой потере такого драгоценного времени.

Нюансы рыбалок на разных акваториях

Большую часть своих зимних рыбалок я провожу на Ладоге. И лишь иногда открываю сезон на озерах Карельского перешейка. Но отмеченные выше особенности применения приманок в значительной степени выполняются и на небольших озерах. Разве что окунёк там, как правило, помельче и понахальней. Но совсем другое дело, когда устойчивая морозная погода предоставляет возможность отойти от тростниковых зарослей и проверить глубины в два-три и более метров на предмет наличия полосатых. Здесь тоже есть своя специфика, так что расскажу, как я на неё реагирую.

Начну с временного фактора. Например, насколько рано удалось оказаться на «клёвых» лунках. В последние годы, по моим наблюдениям, специфика следующая. В темноте, в сумерках и в исходные рассветные часы окунь в большинстве случаев предпочитает небольшие приманки. Например, «безмотылки», у которых есть точки или зоны прицеливания с флуоресцентным или фосфорным покрытием желтого, ядовито-зеленого или бледно-оранжевого цвета. Если же приманка с такими точками крупная, то окунь раздумывает значительно дольше.

Поэтому с раннего утра и примерно до момента, когда светило вылезет из-за туч или поднимется на один-два своих диаметра над горизонтом, я пытаюсь ловить на «безмотылки». А уже с восходом перехожу на блёсны и балансиры.

Однако в процессе дневной ловли «безмотылки» далеко не убираю, потому как при ловле «в толпе» (честно скажу, никогда сам не лезу в людское скопление (фото 10), но нередко получается, что толпа сама «накрывает») после затихания клёва обхожу с «безмотылкой» освободившиеся лунки. И очень часто оказывается, что этой мормышкой долавливаешь самых крупных окуней, которые на «железо» конкурентов не позарились.

А вечером, когда солнцу осталось примерно три-четыре своих диаметра до захода, начинается пора безальтернативной «безмотылки». Важно попасть «на голову» рыбе. Обычно мы ездим коллективом - и поэтому в вечерний поиск отправляемся «в две камеры и в две удочки», как правило, в тех местах, где ранее в прошлые годы были отмечены (и, соответственно, поставлены точки в GPS-навигаторе) подобные стоянки окуня. Методика, разумеется, не на 100%, но срабатывает, и довольно часто. Особенно, если четыре человека движутся линией, так сказать - фронтом (уже в сторону берега), на расстоянии примерно 50 - 70 м друг от друга.

Если рыбу находит один, то остальные экспедиционеры быстро «подгребают» к нему. Человеку со стороны, если он не совсем в теме, довольно сложно сходу вникнуть в процесс, если, конечно, он не ловит на «безмотылку». Блесна же в подобных ситуациях - бесполезная трата времени.

Но и с «безмотылками» не всё так просто. Работать в подобных условиях может любая приманка – будь то «Чёрт», «Коза» или мормышка схожих конструкций. Но итоговый результат зависит от «зацепистости» приманок, недостатком чего страдает «Коза» и, особенно, «Чёртик». Зависит и от покрытия приманок: так, если на приманках есть флуоресцент (светящийся в УФ-лучах) или люминофор (послесвечение после засветки карманным фонариком), то появляется серьезный шанс хорошо половить и в сумерках, и даже ночью. Если такого в обвесе приманок нет, то на ловлю отводится час-полтора, пока еще светло.

Следующий момент – что рациональнее, обычная монолеска или флуорокарбон? То, что флуорокарбоновая леска имеет чуть больший удельный вес, всё же позволяет чуть быстрее топить приманку. Но если ловишь по одной рыбке в час, это пустяк. А вот когда есть шанс попасть в «раздачу», сэкономленные секунды превращаются в реальную разницу в уловах.

В своих предыдущих статьях о «безмотылке» в «СР» я говорил о том, что для Ладоги и Карелии актуальны для обвеса белые, оранжевые, зеленые и зелено-коричневые цвета. По итогам прошлого года я добавлю еще и тёмно-розовый. Причем обвес был уже не бисеринкой, а бусиной размером 5 - 7 мм на проволочной серьге (фото 11).

Мормышка на представленном фото имеет большое вольфрамовое тело и массу 1,76 г. Она ловила и на глубине 2 - 3 м, и на 5 – 6-метровом уровне. А с удильником соответствующей конструкции и чувствительности и флуорокарбоном на катушке (мотовиле), её реально использовать и на глубинах до 8 - 10 м.

Покажу еще одну обнову для ловли «местного» окуня на глубинах до трех метров. Здесь роль обвеса играют посеребренная цепочка и пайетка (фото 12). Цепочки и раньше были в ходу, но сочетались они с мелким бисером.

Оказалось, что на хорошо освещенных подводных полянках «зеркало» пайеток работает эффективнее всего. Особенно, если осторожно касаться свисающими с поддева крючка мормышки цепочками каменистого дна озера. Окунь реагирует именно на такую осторожную и малоамплитудную «игру», меняя своё амплуа стороннего наблюдателя на активную жизненную позицию участника процесса рыбалки.

В первые зимние месяцы я использую пару приманок для очень осторожной ловли в придонных слоях неактивного окуня. В качестве подвеса на них - несколько мелких бисерин диаметром 1,7 - 2,1 мм, составляющих гирлянду на серьге (фото 13). Мормышка с телом массой 0,5 - 0,7 г прекрасно работает в условиях хорошей освещенности на глубинах до четырех метров.

Если сравнивать с тем, как монтируют свои безмотыльные снасти коллеги из средней полосы России, я концентрирую массу приманки в одном объеме. Органически не перевариваю всевозможные «паровозы» за их неуемное стремление зацепиться за нижний край лунки и тем самым если и не испортить снасть, то уж вызвать у меня всплеск негатива. Одиночная концевая приманка при оптимальном подборе и так решает все проблемы.

Балансиры да блёсны

Хочу сразу же оговориться, что в самом начале зимы ни я ни мои знакомые на мелководье вибы не купают, поэтому и не буду о них говорить. А вот балансиры в моей коробке живут постоянно. Путем многолетнего отбора я выбрал их за стабильную добычливость и прочность. Хотя, отмечаю, уже много лет подвесной тройник, если он на стоковом длинном цевье, меняю на что-то более короткое со «светофором». Такой оказывается эффективнее.

Последние годы в начале зимы окунь предпочитает модели небольших размеров - Jigger1 и Jigger-1,5 от Nils Master в цветах №№ 084, 085, 168 («жаба»), 169 («мышь») и 171 (фото 14).

Полноценную конкуренцию им составляют 5-сантиметровые Usami Dansa (фото 15), а также проверенные старички Kuusamo Tasapaino и Rapala Jigging Rap Color Hook таких расцветок (фото 16 и 17 соответственно). Но ловля на балансиры обычно начинается на глубинах от 2 - 2,5 м, в более мелких местах всё же в ходу больше блёсны.

Из старой доброй Нильсовой блёсенной классики особо отмечу Dueler (фото 18) и Hanski с цепочкой (фото 19). Raptor в последние годы, если так можно сказать, сдал позиции на мелководье и ловит в основном на глубинах более 4,5 м, особенно - в цвете «колотый лед» (фото 20).

Среди отечественных блёсен могу отметить продукцию питерской Nord Water’s - их «Форвард», «Экстрим» и «Коломиец». К слову, когда по инетовским отзывам неожиданно выяснилось, что «Форвард» активно заработал, в городских магазинах именно рабочего сочетания металлов я не нашел, пришлось применять военную хитрость. А именно: купил блесну с одной нужной по цвету стороной, а на другую наклеил металлизированный скотч (фото 21), имитирующий серебро. И сработало просто на ура!

А вот с «Коломийцем» сперва не заладилось, пока не попробовал вариацию «колотого льда» (фото 22). И сразу же всё получилось, и получилось неплохо. «Экстрим» в фаворе у ладожского окуня уже лет 12, если не больше. Но каждый год становится актуальным разный размер приманок. Поэтому в арсенале уже их несколько.

И когда на глубинах вплоть до 5 метров требуется что-то массивное и упористое - отлично подходит именно «Фаворит» (фото 23). По своим параметрам он немного напоминает финский Nautilus, но имеет и заметные отличия в профиле и в сечениях. Его особенностью является необычная игра на дёрге. При активной проводке он «стучит» в руку дважды: в момент достижения наивысшей точки полета, которая находится заметно в стороне от вертикали, и второй раз - когда опускаясь вниз, натягивает леску. Иногда именно такая «игра» и выводит окуня из коматоза.

При ловле на небольших глубинах на блёсны и балансиры окунь чаще всего предпочитает совсем небольшие приманки и относительно тонкую леску. Мой выбор – флуорокарбон. Хоть он и менее прочен на разрыв, но лески диаметром от 0,18 до 0,205 мм оказываются вполне пригодными для такой рыбалки. Причем 0,18 мм подходит и для «безмотылки», если масса приманки превышает 1,2 - 1,5 г.

Ну а с нарастанием льда изменяется и география моих рыбалок благодаря посещению больших глубин. Но это уже совершенно другая история, к которой, хочется верить, мы еще вернемся в будущем.