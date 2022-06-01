Зимние этюды рыболовного юга России Алексей Коломиец | 2 декабря 2022 г.

В прошлом году, хоть и по уважительной причине, но я пропустил начало перволедья. Однако мне казалось, что в рыбалке в этот период, да и вообще мало что могло измениться, поскольку за пару-тройку последних зим всё как-то выглядело единообразным, без неожиданностей. Тем не менее, когда я всё ж сподобился выйти на лед, меньше чем за месяц я успел обогатить свою рыболовную практику необъяснимыми реалиями.

Караси обнаглели

Первое, что сильно запало в душу – это поведение карасей в моём любимом озере. Приехали мы с другом туда, разумеется, не за этими самыми карасями – зима ведь. Мы решили не шоркаться по пойме в поисках рыбы, а выйти в определенное место и просто ловить, что поймается.

Плотва, окуни, щучки на жерлицы – вот чего захочется, то и пожалуйста. А если еще и клевать будет – можно сделать упор на какой-то конкретный вид ловли. Я взял с собой сазанью «безмотылку» (ну а как без неё?), обыкновенную плотвиную, удочку с балансиром, а еще удочку для ловли на вибы. Ну и, конечно же, жерлицы.

Рыбалка сперва получалась вполне обыденной (хотя у друга Сани кто-то удочку в лунку всё ж таки утащил). На жерлицы поклевывали мелкие щучки. Прикормленные лунки одаривали неплохой плотвой.

Под вечер я решил нарисовать на длинной ямке, известной мне издавна, с помощью лунок эдакую «восьмерку». То есть пройти линией лунок вдоль одного свала, затем диагонально пересечь яму, пройти по противоположному свалу и вернуться в начальную точку тоже диагонально. Я думал, что по свалу где-то, да наткнусь на окуней. На ямке могла бы быть также и щучка. Однако мой миролюбивый план бесцеремонно нарушили какие-то супостаты. И в одной лунке вдруг я получаю сильную и наглую потяжку. Подсекаю. Что-то заелозило под лункой.

Батюшки-светы – да это карась! И балансир торчит у него во рту. Ну что тут скажешь? Да, порой бывает, случается! Опускаю балансир снова. Два подъема, пауза, опять какие-то постукивания по приманке – и снова резкая потяжка! И второй карась на льду. В этот раз зацепился тройником снаружи, но около рта. Но ведь поклевка-то была, я ж её чувствовал!

Я позвал товарища, посадил его на волшебную лунку, а сам принялся разбуривать окрест этого места. Потом достал свою сазанью «безмотылку». Я ведь знаю - где карась, там и сазан тусуется.

Только вот какие-то шевеления кивка наблюдаются, присутствие рыбы ощущается, а поклевок - нет. Так, почему-то пролёт… Тем временем раздосадованный Саня, так и не увидев ни одной поклевки на своего «Чёртика», ушёл на плотвиные лунки. Тут я откладываю «безмотылку», беру вместо неё в руки удочку с балансиром и… Этого не может быть! Несколько коротких взмахов, пауза, еще раз - есть!

Снова решительная поклевка, и снова балансир у карася во рту! Почему, спрашивается, он предпочел балансир моему или Саниному «Чёртику»? Это вопрос до сих пор ждет ответа. Но главное – я заприметил это место. Этой осенью там крутился карась - я двойником джиговой приманки доставал оттуда его чешую. И специально больше туда не ходил, чтобы толстяка не тревожить. Появлюсь там уже после ледостава. Шутки шутками, а ведь это уже шестая карасино-сазанья зимняя точка на этом озере!

Что важнее - свал или коряга?

Еще одна интересная история случилась у меня прошлой «усеченной» зимой на Волгоградском водохранилище. Приехал с утреца. Сначала всё шло как обычно. Хожу по старым точкам, забитым в навигаторе.

Случаются редкие поклевки судаков, но некрупных каких-то совсем. И вот натыкаюсь наконец на солидную корягу. Не буквально, конечно, просто приманка постоянно во что-то тыкается, затем проваливается глубже сантиметров на 40. Подводной камерой посмотреть, что там – раньше не удалось, не хватило провода. Но такую же историю я нащупал еще в нескольких лунках рядом – очень приличная там коряга лежит! И даже с одной стороны от неё - глубже, а со стороны течения мельче – всё как положено. Но есть одно но: в этом месте до нынешнего момента случилась лишь одна холостая поклевка - и всё!

Однако именно благодаря ей я когда-то и начал разбуривать эту точку. Не мог этого не делать. Ну так вот, когда я разбуривал этот «пятак», стал удаляться от коряги всё дальше и дальше - и в один прекрасный момент получил такой удар, который всегда с замиранием сердца ждешь. Хотя, казалось бы, ну клюнуло и клюнуло – что тут такого? А дело в том, что до сегодняшней рыбалки я приходил уже на это место трижды. Делал это намеренно, уделяя этой противной коряге самые «вкусные» предрассветные часы и предзакатные.

Так вот, интересно то, что за всё это время непосредственно около коряги я не получил ни одной поклевки. Ни одной! Зато поклевки, хоть и нечастые, случались на пологом свале выше по течению. Вот, честно, мне всегда казалось, что одинокая большая коряга (или там бревно от плота валяется?), лежащая на дне около свала в русло – это именно то, что судаку нужно.

Потому и крутился я тут постоянно. Ан, вишь ты, нет! Судак чаще посещал именно свал. Хотя, скорее всего, сказывалась близость коряги. В других подобных местах, но без брёвен на дне, поклевок было в разы меньше. При этом «штатная» уловистость приманки совершенно не играла роли.

Например, судаковые поклевки случались практически на все вибы, на которые я там пробовал ловить. В общем, в новом зимнем сезоне я решил потратить больше времени на облов не самой коряги, а её окрестностей.

Старые и новые лунки

Еще один интересный эпизод связан с двумя «пупками», расположенными в относительной близости друг от друга. Я тоже их облавливал несколько раз, тоже тратил самое уловистое время. Ну, то есть, если утро провел около коряги, то к вечеру прихожу к «пупкам». Или наоборот.

Так вот, я заметил, что старые лунки, в которых случались поклевки – через пару дней в самое уловистое время не работали больше. Зато клевало где-то неподалеку. И в итоге я для себя решил, что нет смысла долго сидеть на некогда уловистой лунке в ожидании судака. Лучше бурить рядом новые лунки, и чем их больше делать – тем лучше.

Однако не надо забывать о разных горизонтах ловли. Особенно это может быть эффективно, когда мы методически облавливаем интересное место. Я до сих пор еще толком не могу понять, по каким причинам судаки атакуют раттлины около двух метров от дна, а то и выше.

Самое интересное, что бывают дни, когда поклевки хищника случаются в равной степени как у дна, так и сильно выше. Что, клыкастые поднимаются за вибрирующим вибом? Так ведь иногда поклевки случаются при опускании и покачивании. Я продолжаю искать, но - нет, не ответы на свои вопросы, а стараюсь хотя бы нащупать некую зависимость судачьего поведения. А пока что я просто стараюсь не забывать изредка облавливать лунки, держа удильник над головой.

И всё-таки – «монофил»!

Весь прошлый сезон на Волгоградском водохранилище я отловил исключительно с инерционными катушками и монофильной леской. Это как раз та леска, которую я ставлю на свои жерлицы. Называется Momoi Carp Line, толщина 0,4 мм – у неё малое растяжение, она чем-то пропитана против обмерзания, она темная и очень заметна на снегу. Это как раз все те параметры, которые мне и нужны. То есть, на льду её видишь, при наматывании на руки она не смерзается, при подсечке не тянется. А другого мне ничего и не надо.

Более того, я продал свои зимние мультипликаторные модели и оснастил зимние удильники обыкновенными инерционными катушками, имеющими отдельную лапку тормоза. И практика наглядно показала, что получилось так гораздо удобнее, чем с безынерционной или мультипликаторной катушкой с «плетенкой». А удобнее тем, что при ловле на больших глубинах мне удобнее наматывать леску на руки «мельницей», а после удачной подсечки - откинуть удильник и тащить рыбу руками.

Плюс ко всему, вновь опуская приманку, я точно знаю глубину - и не тюкну перед носом судака тяжелым вибом по дну. Я осторожно покачаю – часто это приносит поклевку. С безынерционной катушкой у меня так не получается.

И красота, и вибрация!

Еще один значимый вывод прошлого сезона при ужении судаков – это отказ от тройников с люрексом или какими-либо другими украшениями. Года два мы с товарищами упорно заменяли тройники на вибах на «красивые». Считали, что при вялом клёве судак на такую красоту клюнет охотнее. Так вот, опять та же практика показала, что на количество поклевок больше влияет не оснащение приманки, а её игра. Но это для судаков, а бершам всё же больше нравятся тройники, украшенные люрексом.

Очень показательным был один случай, когда мы под вечер приехали выдергивать машину товарища из сугроба. Быстро вытащили, ну и решили половить хищника, благо время позволяло. Как выяснилось из интернет-сплетен, в этом месте весь день клевало из рук вон плохо. Так плохо, что к обеду все рыболовы разъехались несолоно хлебавши. Ну а мы решили всё же попытать счастье – зря, что ли, так далеко забрались?

Ну и в итоге я поймал трех замечательных бершей и видел еще две поклевки. Все «хвосты» пали жертвой виба Usami BigFin именно вот с красивым оснащением. Добавлю, что нас было четверо. Никто не ленился бурить лунки. Все ловили на проверенные уловистые вибы. Но без люрекса какого-либо. Однако уловом смог похвастаться только я. Неужели сработали именно «живописные» тройники?

В новом сезоне я решил разделить вибы на бершовые и судаковые. Ну и еще подсобрать статистику. Особенно она должна проявиться при капризном клёве. Эта идея пришла мне в голову не сразу, а после того, как я отловил двумя зимними удильниками Stinger. Я имею в виду ForceAge FA60XXH и Arctic Char AC70H.

Оба этих удильника в разобранном виде помещаются в мой зимний ящик. Первую модель я использую исключительно на судака. Вторую – для щуки в затонах и для ловли на бершовые небольшие приманки. Удильники уже не раз отлетали в сторону, падали на голый лед – и с ними ничего не случилось. Вместе с тем они очень чувствительные к осторожным поклевкам даже при использовании «монофила».

Только вперед! Даже если зигзагом

Еще один момент мне постоянно не дает покоя – метод поиска активного судака. Ведь обычно судака ищут на рельефе. Находишь свал - и в шахматном порядке принимаешься его облавливать. То глубже, то мельче. Лунок через 15 начинаешь понимать рельеф и стараешься пробурить там, где… еще не набурено. Со стороны вполне может показаться, что человек просто бессистемно дырявит лед и проверяет полученные лунки одну за другой.

Но есть еще один способ, который год от года дает неплохой результат. Способ прямой, как правда. Нужно выбрать направление и бурить лунки метров через десять друг от друга. Конец маршрута – допустим, какие-то старые лунки. Или торос, или вон тот рыболов. Именно таким методом мы с друзьями нашли место под названием «два пупка». Именно так я обнаружил свою заветную корягу рядом со свалом. Оба этих места, разумеется, я буду облавливать. Но режим поиска «по прямой» - работает каждый год.

И вновь я хочу напомнить, что при опускании приманки в новую лунку я стараюсь медленно приближать её ко дну. Понятно, что если вдруг глубина резко меняется – это сделать труднее. Так ведь это значит, что наткнулся на рельеф! А когда идешь по ровному плато – вот тут важно не спугнуть клыкастого, а раздразнить его.

С чего начать новый сезон?

Зима уже на пороге, а я не знаю, с чего хочу начать новый сезон - с ловли сазана или окуня. Чаще всего этот вопрос решает Его Величество Случай. Либо друзья куда-то позовут. Или куда вообще удастся проехать. Скорее всего, это будет какое-то озеро или ерик в Волго-Ахтубинской пойме. А пока я точу ножи для ледобура, перетасовываю приманки и… поздравляю всех с наступающим Новым годом!